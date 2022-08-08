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Предварительная касса уикенда: «Пес-самурай и город кошек» на вершине в третий раз подряд

Автор: Георгий Романов

8 августа 2022

Новинки уикенда выступили ниже ожиданий

Третью неделю подряд мультфильм ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (VLG) оккупирует первую строчку бокс-офиса. Релиз заработал чуть менее 20 млн рублей за уикенд, а в общей сложности в его копилке уже почти 120 млн рублей.

Лучшей новинкой стал ре-релиз отечественного мультфильма БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (CRP), которому хватило 5,2 млн рублей чтобы взобраться на седьмое место чарта. 

Две французские хоррор-новинки расположились в таблице лучших релизов недели на 8-й и 9 позициях. Фильм БОЙСЯ ТЕМНОТЫ (CPF) записал на свой счет 4,5 млн рублей, а УБОЙНЫЙ МОНТАЖ (NKI) - 3,9 млн рублей. Замкнул десятку фантастический боевик из Китая ЗЕМЛЯ. ПЕРЕЗАГРУЗКА (KNLG), заработавший 3,2 млн рублей.

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