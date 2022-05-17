top banner

В Москве состоится 6-й ежегодный TeleMultiMedia Forum 2022

Автор: БК

17 мая 2022

В обсуждениях примут участие представители видеосервисов, государства и медиакомпаний

25 мая 2022 года в Москве пройдет 6-й ежегодный «TeleMultiMedia Forum 2022: лидеры цифровой медиасферы», основной темой которого станут изменения в медиапотреблении и телесмотрении под влиянием геополитических и экономических факторов. В ходе дискуссии представители государства, топ-менеджмент российских медиахолдингов, поставщиков и производителей видеоконтента, а также операторы цифрового ТВ и отраслевые аналитики дадут прогнозы о том, как изменится медиапотребление и телесмотрение в стране под влиянием происходящих перемен.

Во время тематических сессий эксперты TeleMultiMedia Forum 2022 определят ключевые тренды передела рынка онлайн-видеосервисов и производства оригинального контента в России, а также особенности дистрибуции контента и будущее рынка цифровых платформ в изменившейся реальности.

Участие в TeleMultiMedia Forum 2022 уже подтвердили:
• Диана Самошкина, вице-президент по цифровому бизнесу В2С, «Ростелеком»;
• Александр Нечаев, заместитель генерального директора, ВГТРК;
• Александр Моисеев, заместитель генерального директора, «Газпром-медиа»;
• Антон Горелкин, заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, Госдума РФ;
• Николай Орлов, председатель комитета по стратегическому развитию медиапроектов при совете директоров Триколора;
• Дмитрий Гранов, первый заместитель генерального директора «СТС Медиа» (НМГ), генеральный директор more.tv;
• Григорий Кузин, директор проекта «Медиалогистика», MSK-IX;
• Константин Смирнов, директор департамента цифровых продуктов «НТВ-Плюс»;
• Софья Митрофанова, генеральный директор, Premier;
• Егор Яковлев, генеральный директор и основатель, «Платформы и Решения»;
• Дмитрий Гудумак, генеральный директор, Start;
• Антон Володькин, руководитель видеосервиса Wink;
• Юлия Николаева, генеральный продюсер, ГК «Рики»;
• Григорий Урьев, генеральный директор, «Синтерра Медиа»;
• Евгения Петрова, генеральный директор, Tvigle;
• Олег Колесников, председатель технологического комитета, Национальная Ассоциация Телерадиовещателей;

Подробная информация — на сайте.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Российские онлайн-кинотеатры выступили против принудительного лицензирования контента
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России с 9 по 15 мая
Подробнее
«Ряд 19» стал самым успешным российским фильмом за рубежом в первом квартале 2022 года
Подробнее
Компания Disney потеряла $195 млн из-за закрытия канала Disney Channel в России
Подробнее
МТС запускает телеканал «Kion Хит»
Подробнее
Russian Film Festival в 2022 году пройдет с фокусом на Азию, Ближний Восток и Латинскую Америку
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Флешбэк» ожидаемо вырывается в лидеры
Подробнее
Сиквел «Доктора Стрэнджа» стартовал в СНГ на уровне первой части
Подробнее
Алексей Мордашов продал долю в «Национальной Медиа Группе»
Подробнее
Видеосервис Okko вступил в АПКиТ
Подробнее
Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров VK
Подробнее
Предварительная касса расширенного уикенда: «Артек» отрывается от преследователей
Подробнее
Глава Comscore в России прокомментировал отказ Минфина выделить кинотеатрам 6,5 млрд рублей
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Флешбэк» и «Ботан и Супербаба» стартовали ниже ожиданий
Подробнее
Правительство отказало кинотеатрам в выделении 6,5 млрд рублей
Подробнее
Касса четверга: боевик «Флешбэк» стартует с первой позиции
Подробнее
Официальная касса России: в первую десятку вошла только одна новинка
Подробнее
Предпродажи уикенда: экшн «Флешбэк» идет вровень с «Заступником»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 мая
Подробнее
В Москве прошёл показ финала «Триггера»
Подробнее