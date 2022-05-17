В Москве состоится 6-й ежегодный TeleMultiMedia Forum 2022

В обсуждениях примут участие представители видеосервисов, государства и медиакомпаний

25 мая 2022 года в Москве пройдет 6-й ежегодный «TeleMultiMedia Forum 2022: лидеры цифровой медиасферы», основной темой которого станут изменения в медиапотреблении и телесмотрении под влиянием геополитических и экономических факторов. В ходе дискуссии представители государства, топ-менеджмент российских медиахолдингов, поставщиков и производителей видеоконтента, а также операторы цифрового ТВ и отраслевые аналитики дадут прогнозы о том, как изменится медиапотребление и телесмотрение в стране под влиянием происходящих перемен.

Во время тематических сессий эксперты TeleMultiMedia Forum 2022 определят ключевые тренды передела рынка онлайн-видеосервисов и производства оригинального контента в России, а также особенности дистрибуции контента и будущее рынка цифровых платформ в изменившейся реальности.

Участие в TeleMultiMedia Forum 2022 уже подтвердили:

• Диана Самошкина, вице-президент по цифровому бизнесу В2С, «Ростелеком»;

• Александр Нечаев, заместитель генерального директора, ВГТРК;

• Александр Моисеев, заместитель генерального директора, «Газпром-медиа»;

• Антон Горелкин, заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, Госдума РФ;

• Николай Орлов, председатель комитета по стратегическому развитию медиапроектов при совете директоров Триколора;

• Дмитрий Гранов, первый заместитель генерального директора «СТС Медиа» (НМГ), генеральный директор more.tv;

• Григорий Кузин, директор проекта «Медиалогистика», MSK-IX;

• Константин Смирнов, директор департамента цифровых продуктов «НТВ-Плюс»;

• Софья Митрофанова, генеральный директор, Premier;

• Егор Яковлев, генеральный директор и основатель, «Платформы и Решения»;

• Дмитрий Гудумак, генеральный директор, Start;

• Антон Володькин, руководитель видеосервиса Wink;

• Юлия Николаева, генеральный продюсер, ГК «Рики»;

• Григорий Урьев, генеральный директор, «Синтерра Медиа»;

• Евгения Петрова, генеральный директор, Tvigle;

• Олег Колесников, председатель технологического комитета, Национальная Ассоциация Телерадиовещателей;

Подробная информация — на сайте.

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