Фестиваль «Дух огня»: места силы

Ведущим встречи «Развитие инфраструктуры производства: кинокластеры России и стран БРИКС как растущий сегмент экономики» выступил Генеральный директор Форума регионального кинематографа «Новый вектор», член Совета Фонда поддержки регионального кинематографа Дмитрий Якунин. Он предложил собравшимся ответить на вопрос, где им комфортнее снимать – в Москве или регионах?

Первым слово взял генеральный директор «Москино» Георгий Прокопов. Он представил флагманский объект Московского кинокластера, кинопарк «Москино», а также рассказал о других входящих в него площадках и платформах. Вместо противопоставления Москвы и регионов Прокопов предложил обсуждать и предлагать различные их коллаборации, поскольку именно такой формат выглядит более привлекательным для международных партнеров. Он подчеркнул, что количество иностранных проектов, в том числе из стран БРИКС, которые снимаются в России и в Москве, постоянно растет. Также Прокопов отметил, что не существует готового реестра продакшнов, имеющих возможность работать над международными проектами, и он видит его создание как задачу самого ближайшего времени.

После небольшого исторического экскурса министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева представила кинематографичные локации края, а также рассказала о доступной поддержке киноотрасли со стороны государства – в том числе, о системе рибейтов, и о планируемом на декабрь открытии и запуске креативного кластера.

Генеральный директор «Байкалкино» Дина Подпругина обратила внимание на проблему кадров, которые стягиваются из регионов в Москву. Без решения этого вопроса развитие кино невозможно, хотя сама киноиндустрия явно является драйвером развития области.

Продюсер, заместитель генерального директора по кинопроизводству Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Александр Бондарев, в свою очередь, поделился подробностями обновления и развития киностудии – в частности, строительства на Валдайском проезде общей площадью в 52,5 тыс. кв.м. Помимо этого, Бондарев представил проекты, разрабатываемые продюсерским центром Киностудии.

Директор пермского АНО «Центр развития кинопроизводства» Алена Семерикова, вернувшись к идее конкуренции Москвы и регионов, объяснила, что первая цель центра – это развитие индустрии и насыщение ее кадрами. Сборы, как таковые, являются в этом смысле второстепенным показателем эффективности. Важнее всего – объекты малого и среднего бизнеса, связанные с отраслью, кадровый рост и количество съемочных смен.

Сооснователь XOVP – eXtraOrdinary Virtual Production Юрий Ярушников призвал не бояться современных технологий. «Мы ничего ни у кого не отнимем, люди не станут снимать Байкал на виртуальном продакшне», – добавил он. Ярушников также рассказал, что студия XOVP является флагманским резидентом кластера кинозавода Москино (Метмаш) и в будущем усилит свою роль в качестве центра профессиональной международной коммуникации.

Начальник отдела кинематографии АНО «Фестивальная дирекция» (Калининград) Дмитрий Медведев привел статистику последних лет по программе рибейтов. По его словам, глобальная задача кинокомиссии – это объединение местных киностудий, ренталов и кинематографистов.

Руководитель направлений Virtual Production, Volumetric Video, AI Video Tools в Центре технологий «Метаверса» «Сбербанка» Алексей Храмцов представил многочисленные и разнообразные примеры наработок студии. Также он анонсировал назначенное на 2025 год открытие технологического хаба на территории «Мосфильма».

Генеральный директор киностудии «Ветер перемен» Владислав Кафеев поделился опытом по сохранению кадров в регионе: для этого студией было принято решение платить специалистам зарплату даже в те периоды, когда съемки не проводятся. Также он рассказал о планах по строительству сибирского киногорода на площади в 6 гектаров.

Генеральный директор кинокомпании «Кино Культ» Тамара Богданова подчеркнула, что в условиях значительного роста цен на производство продюсеры активно ищут возможности для съемок в регионах. Кроме того, именно на локациях хочется работать над натурными сценами, потому что это дает фильмам столь важную аутентичность.

Индийский кинопродюсер и режиссер Нила Мадхаб Панда отметил, что за последние годы технологический уровень российской отрасли значительно вырос, и он будет счастлив поработать над проектами в нашей стране.

Генеральный директор Национального фонда кино и видеосъемки (ЮАР) Эбигейл Туляр пообещала максимально подробно изучить возможности сотрудничества и копродукции между Россией и Республикой. Также она обратила внимание на проблемы, связанные с авторским правом в контексте международных проектов.

Последним спикером стал секретарь Ассоциации кинематографистов Сан-Паулу, режиссер Кайо Плессманн де Кастро. Он рассказал о трех типах финансирования в Бразилии – федеральном, региональном и муниципальном. Объем федеральной поддержки составляет $300 млн. Сейчас Бразилия, по его словам, переживает период регионализации кинематографа, связанной с огромными размерами страны. Это, в свою очередь, вызывает рост потока инвестиций на местном уровне, хотя мощностей индустрии для этого роста недостаточно: по оценке режиссера, 90% городов в Бразилии не имеет кинотеатров.

07.03.2025 Автор: Максим Острый