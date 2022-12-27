Названы самые популярные у пиратов фильмы в 2022 году

Компания Group-IB представила БК топ-10 самых популярных фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в 2022 году. Лидером чарта стал БЭТМЕН Мэтта Ривза. Кроме того, по данным Group-IB, число выявленных пиратских ресурсов в уходящем году сократилось в 1,7 раза, до 69 тысяч уникальных сайтов.

Самые популярные фильмы у российских пиратов в 2022 году:

1. БЭТМЕН

2. ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ

3. ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ

4. ТОП ГАН: МЭВЕРИК

5. ПРОЕКТ «АДАМ»

6. ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ТАЙНЫ ДАМБЛДОРА

7. ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД

8. СОНИК 2 В КИНО

9. МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО

10. ВАРЯГ

Как отмечают аналитики Group-IB, в 2021 году рынок нелегального распространения копий фильмов в Рунете сократился с $59 млн до $50 млн по сравнению с предыдущим годом. По прогнозам, в 2022 году ожидается продолжение данного тренда.

27.12.2022 Автор: БК