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Аналитика


Названы самые популярные у пиратов фильмы в 2022 году

Кинокомиксы, «Топ Ган: Мэверик» и другие голливудские релизы

Компания Group-IB представила БК топ-10 самых популярных фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в 2022 году. Лидером чарта стал БЭТМЕН Мэтта Ривза. Кроме того, по данным Group-IB, число выявленных пиратских ресурсов в уходящем году сократилось в 1,7 раза, до 69 тысяч уникальных сайтов.

Самые популярные фильмы у российских пиратов в 2022 году:

1. БЭТМЕН 
2. ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ
3. ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ
4. ТОП ГАН: МЭВЕРИК 
5. ПРОЕКТ «АДАМ»
6. ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ТАЙНЫ ДАМБЛДОРА
7. ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД
8. СОНИК 2 В КИНО
9. МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО
10. ВАРЯГ

Как отмечают аналитики Group-IB, в 2021 году рынок нелегального распространения копий фильмов в Рунете сократился с $59 млн до $50 млн по сравнению с предыдущим годом. По прогнозам, в 2022 году ожидается продолжение данного тренда.

27.12.2022 Автор: БК

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