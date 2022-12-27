Названы самые популярные у пиратов фильмы в 2022 году
Кинокомиксы, «Топ Ган: Мэверик» и другие голливудские релизы
Компания Group-IB представила БК топ-10 самых популярных фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в 2022 году. Лидером чарта стал БЭТМЕН Мэтта Ривза. Кроме того, по данным Group-IB, число выявленных пиратских ресурсов в уходящем году сократилось в 1,7 раза, до 69 тысяч уникальных сайтов.
Самые популярные фильмы у российских пиратов в 2022 году:
1. БЭТМЕН
2. ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ
3. ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ
4. ТОП ГАН: МЭВЕРИК
5. ПРОЕКТ «АДАМ»
6. ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ТАЙНЫ ДАМБЛДОРА
7. ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД
8. СОНИК 2 В КИНО
9. МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО
10. ВАРЯГ
Как отмечают аналитики Group-IB, в 2021 году рынок нелегального распространения копий фильмов в Рунете сократился с $59 млн до $50 млн по сравнению с предыдущим годом. По прогнозам, в 2022 году ожидается продолжение данного тренда.
27.12.2022 Автор: БК