Официальная касса России: лидером бокс-офиса стал еще один семейный проект

Мультфильм ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ за первый уикенд освоил 36,3 млн рублей. Это выше цифр недавнего проекта БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (34,7 млн), а также лент БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ (13,1 млн) и БЕЛКА И СТРЕЛКА: КАРИБСКАЯ ТАЙНА (24,4 млн). С учетом превью-показов и сборов в среду, в Международный день защиты детей, на счету новинки уже 50,3 млн.

«Мы довольны стартом мультфильма. Он идет достаточно точно в рамках наших ожиданий и прогнозов прокатчика, компании «Вольга». Надо сказать, что мы никогда не позиционировали его как фильм для всех сегментов аудитории. Если обратить внимание, у него почти нет вечерних сеансов. Корневая аудитория мультфильма – поклонники сериала, дети до шести лет. Но мы рады, что проект получился семейным», – рассказал в интервью ЭБК продюсер мультфильма ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ Артем Васильев.

Сборы комедии МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ на второй неделе сократились на 39,3%. Это более существенно, чем было у картин МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (-21,9%) и БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (-30,2%). Всего фильм освоил на данный момент 77,1 млн.

Сохранил место в тройке лидеров еще один семейный проект – АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. В его копилке по итогам уикенда 257 млн, это четвертый показатель среди российских проектов этого года.

Военная картина СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ стартовала с 16,9 млн. Фильм с бюджетом в 320 млн фактически повторил результаты недавнего проекта ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ (16,2 млн).

Замкнул пятерку лучших мультфильм КОАТИ. ЛЕГЕНДА ДЖУНГЛЕЙ. На его счету 11,8 млн за уикенд и 16,1 млн с учетом сборов в среду. Это выше стартовых цифр БРАТЦЕВ КРОЛИКОВ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (12,5 млн) и лишь немного ниже, чем было у ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ (16,5 млн).

Прирост сборов в размере 7,7% на второй неделе проката смогла продемонстрировать польская эротическая лента ЭСКОРТНИЦЫ. Всего на ее счету 27,6 млн, что уже выше итоговых цифр схожего по жанру российского фильма КУПИ МЕНЯ (22,2 млн).

Первую десятку замкнул боевик ВЕНДЕТТА. БАНДЫ АТЛАНТЫ. Новинка заработала 3,9 млн, что немного больше других проектов с участием Брюса Уиллиса, выходивших в прокат в этом году – ОСАДЫ (3,6 млн) и ОТРЯДА «ПРИЗРАК» (2,1 млн).

Также в прокат вышли спортивная драма ДЖУЛУР: МАС – РЕСТЛИНГ (2,8 млн, тринадцатая строчка) и полнометражная МАНЮНЯ (2,8 млн, пятнадцатая позиция).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 163 млн рублей, с учетом стран СНГ – 167 млн. Это на 3,5% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 66,1% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм КРУЭЛЛА.

07.06.2022 Автор: Максим Острый