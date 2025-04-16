Предпродажи уикенда: «Кракен» уступил «Красному шелку»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов за первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фильм-катастрофу КРАКЕН (CP) и комедийный экшн РЕЙС НАВЫЛЕТ (VLG).
Фантастический фильм-катастрофа КРАКЕН освоил 5,23 млн рублей. Новинка проиграла другим масштабным остросюжетным проектам КРАСНЫЙ ШЕЛК (5,8 млн рублей, стартовые сборы – 196,3 млн) и ЭКИПАЖ (5,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 465 млн), но оставила позади другой фантастический фильм с участием Александра Петрова ПРИТЯЖЕНИЕ (4,4 млн рублей, стартовые сборы – 394,3 млн), а также недавний СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС (1,3 млн рублей, стартовые сборы – 62,4 млн). Напомним, ЭКИПАЖ и ПРИТЯЖЕНИЕ выходили более 8 лет назад.
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|КРАСНЫЙ ШЕЛК
|5,672
|ЭКИПАЖ
|5,335
|КРАКЕН
|5,230
|ПРИТЯЖЕНИЕ
|4,443
|СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
|1,266
Предварительный результат комедийного экшена РЕЙС НАВЫЛЕТ составил 108,5 тысяч рублей. Новый проект с участием Джоша Хартнетта уступил другим боевикам КРУЧЕ НЕКУДА (352,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,1 млн), МАНКИМЭН (305,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,1 млн), ИГРА КИЛЛЕРА (139,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,9 млн) и ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ (136,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,8 млн), но обошел экшн МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР (88,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|КРУЧЕ НЕКУДА
|353,0
|МАНКИМЭН
|305,4
|ИГРА КИЛЛЕРА
|139,5
|ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ
|136,1
|РЕЙС НАВЫЛЕТ
|108,5
|МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР
|88,4
Фото: кадр из фильма КРАКЕН
16.04.2025 Автор: Никита Никитин