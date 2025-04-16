Предпродажи уикенда: «Кракен» уступил «Красному шелку»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов за первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фильм-катастрофу КРАКЕН (CP) и комедийный экшн РЕЙС НАВЫЛЕТ (VLG).

Фантастический фильм-катастрофа КРАКЕН освоил 5,23 млн рублей. Новинка проиграла другим масштабным остросюжетным проектам КРАСНЫЙ ШЕЛК (5,8 млн рублей, стартовые сборы – 196,3 млн) и ЭКИПАЖ (5,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 465 млн), но оставила позади другой фантастический фильм с участием Александра Петрова ПРИТЯЖЕНИЕ (4,4 млн рублей, стартовые сборы – 394,3 млн), а также недавний СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС (1,3 млн рублей, стартовые сборы – 62,4 млн). Напомним, ЭКИПАЖ и ПРИТЯЖЕНИЕ выходили более 8 лет назад.

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) КРАСНЫЙ ШЕЛК 5,672 ЭКИПАЖ 5,335 КРАКЕН 5,230 ПРИТЯЖЕНИЕ 4,443 СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС 1,266

Предварительный результат комедийного экшена РЕЙС НАВЫЛЕТ составил 108,5 тысяч рублей. Новый проект с участием Джоша Хартнетта уступил другим боевикам КРУЧЕ НЕКУДА (352,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,1 млн), МАНКИМЭН (305,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,1 млн), ИГРА КИЛЛЕРА (139,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,9 млн) и ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ (136,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,8 млн), но обошел экшн МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР (88,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) КРУЧЕ НЕКУДА 353,0 МАНКИМЭН 305,4 ИГРА КИЛЛЕРА 139,5 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ 136,1 РЕЙС Н АВЫЛЕТ 108,5 МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР 88,4

Фото: кадр из фильма КРАКЕН

16.04.2025 Автор: Никита Никитин