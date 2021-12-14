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Фильм-катастрофа «Одна» продан на ряд крупных рынков

Автор: БК

14 декабря 2021

Международными продажами проекта Дмитрия Суворова занимается компания Luminescence

Международный дистрибьютор Luminescence сообщил о начале международных продаж картины Дмитрия Суворова ОДНА. В российский прокат фильм выпустит компания SPPR в марте 2022 года.

На рынке AFM были показаны рабочие материалы и тизер фильма, которые произвели сильное впечатление на покупателей. На Германию фильм купила компания Уилла Смита Telepool, на Испанию - крупнейший независимый дистрибьютор Contracorriente, также фильм уже купили дистрибьюторы из Японии, Кореи, Польши и Франции. На большинстве территорий планируется кинотеатральный прокат.

Руководитель компании Luminescence Юрай Барабаш отметил, что фильм ОДНА выгодно отличает основанная на реальных событиях уникальная история единственной выжившей в авиакатастрофе женщины, которая, после падения с 5-и километровой высоты, в течение нескольких дней боролась за свою жизнь в тайге.

Фильм ОДНА выйдет в российский прокат усилиями компании Sony 3 марта 2022 года.

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