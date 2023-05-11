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Disney отчиталась о потере 4 млн подписчиков стриминговых сервисов

Автор: Кирилл Шамсутдинов

11 мая 2023

Тем не менее, выручка корпорации выросла на 13%

Компания Disney отчиталась о результатах по итогам своего второго квартала, который закончился для нее 1 апреля 2023 года. Флагманский стриминговый сервис Disney+ за первые три месяца 2023 года потерял четыре миллиона подписчиков по сравнению с предыдущим периодом.

В настоящее время общее число пользователей сервиса достигает 157,8 млн человек по сравнению с 161,8 млн в предыдущем квартале. Аналитики ожидали роста количества абонентов до значения 163,17 млн.

Основной причиной снижения стали массовые отписки пользователей индийского подразделения Disney+ Hotstar, которое потеряло 8% своей абонентской базы — их число упало с 57,5 млн в конце 2022 года до 52,9 млн. Многие зрители в Индии остались недовольны решением компании не сохранять права на трансляцию игр Индийской премьер-лиги по крикету — этот вид спорта пользуется огромной популярностью в стране. Disney также потеряла 300 000 клиентов в США и Канаде после повышения цен на подписку в декабре.

В прошлом квартале Disney+ впервые сообщила о потере подписчиков, которых накапливала с момента своего создания в 2019 году. За последние три месяца 2022 года число абонентов сервиса сократилось на 2,4 миллиона.

Генеральный директор Disney Боб Айгер минувшей зимой объявил о планах компании сократить до 2025 года расходы на $5,5 млрд, в том числе $3 млрд из производственных затрат. В настоящее время в корпорации проходит масштабная реструктуризация, в рамках которой до начала лета студию покинет не менее 7000 работников. 

Disney также отмечала, что в производстве хочет отдать приоритет наиболее выигрышным проектам, таким как франшизы Marvel и «Звздные войны». Тем не менее, компания недавно приостановила продакшн потенциальных блокбастеров «Блэйд» и «Андор» в результате забастовки Гильдии сценаристов Америки (WGA), которая началась 2 мая. 

Несмотря на количественные потери, компания объявила о том, что ее финансовые показатели улучшились. Совокупная выручка за квартал и полугодие выросла на 13% и 10% соответственно.
Прибыль на акцию (EPS) от продолжающейся деятельности за квартал увеличилась до 69 центов с 26 центов год к году. 

Совокупные убытки корпорации снизились до $659 млн за квартал по сравнению с $1,1 млрд в предыдущем квартале. 

Сервис Hulu, принадлежащий Disney, приобрел за истекший период 200 000 подписчиков, доведя общее количество абонентов до 43,7 млн по сравнению с 43,5 млн в предыдущем квартале. ESPN+ также зафиксировал скачок числа подписчиков, достигнув отметки в 25,3 млн пользователей.

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