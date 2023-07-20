Фонд кино объявил результаты очередного отбора организаций, осуществляющих показ фильмов

Поддержку получат 94 кинозала

По результатам осуществленной Фондом кино процедуры отбора на поддержку организаций, осуществляющих показ фильмов, в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью жителей до 500 тысяч человек, к оказанию поддержки с целью оснащения современным цифровым оборудованием утверждены 94 кинозала из 38 субъектов Российской Федерации.

Список организаций, осуществляющих показ фильмов, утвержденных к получению средств в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек, можно увидеть на сайте Фонда кино.