Фонд кино начал прием заявок на модификацию оборудования ранее поддержанных кинозалов

Заявки принимаются до 11 мая включительно

4 апреля Фонд кино открыл прием заявок на отбор организаций кинопоказа, которые претендуют на субсидию в целях приобретения комплектующих и расходных частей для оборудования в кинозалах.

Отмечается, что принять участие в конкурсе могут только залы, расположенные в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс человек и переоборудование которых было ранее поддержано Фондом кино в 2015-2019 годах (включая кинозалы, где был приостановлен кинопоказ из-за износа кинооборудования).

Программа предполагает выделение средств на безвозвратной основе на финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов в размере до 2,5 млн рублей на один кинозал. Основными статьями расходов за счет средств Фонда кино могут быть приобретение комплектующих для цифрового и звукового оборудования, а также их монтаж и доставка.

Основными условиями предоставления средств являются:

– Окончание модификации оборудования кинозала и возобновление цифрового кинопоказа Заявителем не позднее 25 декабря 2025 года, с обязательной передачей сведений о показах в ЕАИС;

– Трехлетнее соблюдение доли показа национальных фильмов в объеме не менее 50 % киносеансов в календарное полугодие от общего числа сеансов за указанный период;

– Осуществление регулярного кинотеатрального показа в кинозале в объеме не менее 100 дней в календарное полугодие.

Заявки принимаются до 23:59:59 (мск) 11 мая включительно в электронном виде на онлайн-площадке. Более подробная информация доступна на официальном сайте Фонда.

Фото: Фонд кино