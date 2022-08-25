Илья Стюарт основал новую европейскую компанию Hype Studios

Студия сфокусируется на англоязычных фильмах и сериалах

Илья Стюарт основал новую компанию Hype Studios, которая сфокусируется на англоязычных художественных фильмах и сериалах.

Среди предстоящих проектов компании — СВЯТИЛИЩЕ Закари Уигона с Маргарет Куэлли и Кристофером Эбботтом, а также проекты Кирилла Серебренникова: картина ЛИМОНОВ, БАЛЛАДА ОБ ЭДИЧКЕ с Беном Уишоу и фильм ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЙОЗЕФА МЕНГЕЛЕ, рассказывающий о немецком враче, который проводил эксперименты над узниками Освенцима. Также студия поработает с картиной ЖЕНА ИГРОКА Малгожаты Шумовской о жене Федора Достоевского, Анне Сниткиной.

Кроме того, Hype Studios поддержит англоязычный полный метр Филиппа Юрьева и новую картину Егора Абраменко.

Студия дополнительно анонсирует сериалы, находящиеся в разработке.

Илья Стюарт также является основателем кинокомпании Hype Film, работавшей над фильмами УРОКИ ФАРСИ, картинами ЖЕНА ЧАЙКОВСКОГО, ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ, ЛЕТО и другими.