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Илья Стюарт основал новую европейскую компанию Hype Studios

Автор: БК

25 августа 2022

Студия сфокусируется на англоязычных фильмах и сериалах

Илья Стюарт основал новую компанию Hype Studios, которая сфокусируется на англоязычных художественных фильмах и сериалах.

Среди предстоящих проектов компании — СВЯТИЛИЩЕ Закари Уигона с Маргарет Куэлли и Кристофером Эбботтом, а также проекты Кирилла Серебренникова: картина ЛИМОНОВ, БАЛЛАДА ОБ ЭДИЧКЕ с Беном Уишоу и фильм ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЙОЗЕФА МЕНГЕЛЕ, рассказывающий о немецком враче, который проводил эксперименты над узниками Освенцима. Также студия поработает с картиной ЖЕНА ИГРОКА Малгожаты Шумовской о жене Федора Достоевского, Анне Сниткиной.

Кроме того, Hype Studios поддержит англоязычный полный метр Филиппа Юрьева и новую картину Егора Абраменко. 

Студия дополнительно анонсирует сериалы, находящиеся в разработке.

Илья Стюарт также является основателем кинокомпании Hype Film, работавшей над фильмами УРОКИ ФАРСИ, картинами ЖЕНА ЧАЙКОВСКОГОПЕТРОВЫ В ГРИППЕ, ЛЕТО и другими. 

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