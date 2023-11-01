На интенсиве «Искусство питчинга» продюсеры поговорили о точках входа в индустрию для дебютантов

В их числе – Алексей Учитель, Сергей Сельянов, Наталья Мокрицкая и другие

В первый день семинара-интенсива «Искусство питчинга», организованного Министерством культуры и медиахолдингом «Цифровое Телевидение», состоялись индустриальные круглые столы.

На втором круглом столе «Продам дебют. Дорого» продюсеры обсудили точки входа начинающих кинематографистов к сотрудничеству с продюсерами. В обсуждении участвовали продюсеры Алексей Учитель, Сергей Сельянов, Антон Калинкин, Наталья Мокрицкая, Георгий Шабанов и Федор Попов.

Сергей Сельянов начал с того, что отметил, что в работе с дебютами существует рациональная, индустриальная составляющая и эмоциональная. «Я бы даже сказал, все из продюсеров, кто имеет возможность, обязаны платить «налог на дебют». Даже если это не очень комфортно и не нравится, – пояснил он. – Так же, как обязаны отдавать такой же налог дебютантам состоявшиеся рентал-компании, предоставляя камеры новичкам если не бесплатно, то со скидкой, а актеры с именем снимаясь в фильмах дебютантов бесплатно или за меньшие деньги. Это вклад в их будущее тоже. Эмоциональная составляющая заключается в том, что дебют происходит один раз в жизни, и дебютанты выделяют особенные энергии при производстве своего первого фильма. С этим очень интересно быть рядом и как-то помогать. Это очень волнующий процесс, улучшающий качество моей профессиональной жизни».

По мнению продюсера, необходимо различать дебютантов в авторском и зрительском кино. В авторском кино проект должен приходить от автора. В зрительском же кино проект приходит от продюсера. В его задачу входить разработать зрительский жанровый проект и найти под него режиссера, который в том числе может быть дебютантом. Самая большая проблема дебютантов в авторском кино состоит в том, что, даже сняв несколько крепких качественных короткометражек и имея желание работать в авторском кино, они не могут найти подходящий сценарий – ни написать сами, ни найти сценариста. «Важно, чтобы в результате фильм стал дебютом именно этого человека, но лишенный – и это задача продюсера – каких-то детских болезней начинающего. Часто это связано с хронометражом, когда внутренний объем не соответствует внешнему, и история и смыслы растворяются. Продать дебют дорого можно, если это жанровый, зрительский дебют. Если режиссер снял одну-две короткометражки, где продемонстрировал владение режиссерскими навыками, и принес сценарий жанрового кино – вот это можно продать дорого», – объяснил он.

Еще одной возможностью для молодых кинематографистов заявить о себе Антон Калинкин называет участие на фестивале «Короче». По его словам, из показанных в Калининграде 70 конкурсных и внеконкурсных короткометражных фильмов, 36 были куплены для показа на платформах. Участники дискуссии сошлись во мнении, что дебютанты могут заявить о себе на фестивалях – участием на питчингах и показом своих короткометражных работ, обучением в мастерских в профильных ВУЗах и написав продюсерам на почту. Георгий Шабанов обратил внимание, что дебютанту не стоит приходить к продюсеру с заявкой, а лучше обращаться уже с готовым сценарием, потому что его имя еще неизвестно и способности непонятны. Поэтому продюсеры относятся к заявкам от дебютантов с недоверием. Если сценарий есть, значит, кинематографист очень хочет снять это кино.

Сергей Сельянов также обратил внимание, что ситуация в целом изменилась и аудитория авторского кино в существенной степени сократилась, в частности, из-за отъезда потенциальных зрителей. В результатах АРИТМИИ 43% посещаемости обеспечила Москва, а в последней картине Бориса Хлебникова, СНЕГИРЕ – лишь 10%. «Резко сократилось количество ценителей качественного авторского кино. Поэтому специализирующиеся на его выпуске прокатчики, которые два года назад были готовы рвать подобного рода картины из рук, я даже не говорю о крупных дистрибьюторах, сегодня отказываются от работы с ним. Слишком маленький бокс-офис, слишком невелика их комиссия, а труда в продвижение авторского кино нужно вкладывать много. Кроме того, для нас практически исчезли все статусные фестивали. Раньше в каком-то смысле можно было отчитаться перед собой, коллегами, Минкультом участием на фестивалях в Берлине, Каннах, Венеции. А теперь уже нет и «Кинотавра», также имевшего достаточно высокий статус. Появились новые фестивали, но они еще набрали вес. А восточные смотры, фестивали глобального юга, пока не имеют в нашем сознании такого статуса», – считает он.

По мнению продюсера, восстановить аудиторию авторского кино в стране можно с помощью государственной политики и поддержки в сфере авторского кино. Необходимо создать сеть синематек, киноклубов или с помощью государства мотивировать существующие сети выделять один зал для показа авторского кино. Придумывать маркетинговые стратегии, продавать билеты на такое кино дороже, позиционируя его как некое элитарное развлечение со встречами с создателями или обсуждения с критиками.

Фото: пресс-служба Министерства культуры