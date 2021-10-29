Фильм «Джонджоли» отмечен наградой питчинга в рамках European Work in Progress Cologne

Эксклюзивная цифровая премьера картины состоится в онлайн-кинотеатре Kion в 2022 году

Картина Оксаны Бычковой ДЖОНДЖОЛИ (международное рабочее название NINA) была отмечена на международном питчинге в рамках European Work in Progress Cologne за игру артистов и работу режиссера. Главные роли в фильме исполнили Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Кирилл Кяро, Андро Чичинадзе.

«Режиссер показала невероятно яркие и убедительные кадры, приоткрывающие зрителю дверь в мир сложнейших отношений между главными героями фильма, воплощенными актерски настолько мощно и точно, что остается едва сдерживать любопытство и желание увидеть больше», — отметили жюри. В качестве награды картина получила контракт на PR-поддержку и фестивальное продвижение от ZOOM Medienfabrik — старейшего немецкого PR-агентства.

ДЖОНДЖОЛИ — совместный проект кинокомпаний «Пан-Атлантик Студио» (Россия), 20 Steps (Грузия), поддержанный Министерством культуры РФ и программой инвестирования в кинопроизводство МТС Медиа. Режиссер фильма — Оксана Бычкова, сценарист — Любовь Мульменко. Продюсеры — Екатерина Филиппова и Игорь Мишин, сопродюсер — Владимер Качарава.

Нина и Руслан встречаются в городе, где были когда-то счастливы. У каждого давно своя жизнь. Причина – болезнь Руслана. Путешествие в прошлое станет неожиданным испытанием для обоих и навсегда изменит судьбу Нины.

European Work in Progress Cologne — индустриальное мероприятие, ежегодно проходящее в Кельне, Германия. На нем продюсеры и дистрибьюторы представляют отрывки из художественных фильмов на этапе производства с целью получения дополнительного финансирования или разработки стратегии дистрибуции.