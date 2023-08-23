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Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у продолжения «Непосредственно Каха»

Автор: БК

23 августа 2023

Лента вышла в прокат 25 мая

Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у картины НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ. Об этом сообщает Cinemaplex.

Лента Виктора Шамирова попала под удар в Сети из-за провокационной сцены изнасилования нетрезвой девушки главным героем картины и последующим оправданием его.

В реестре прокатных удостоверений фильму был присвоен возрастной рейтинг 18+. Само удостоверение было выдано 18 мая.

НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ вышел в российский прокат 25 мая и заработал 355,5 млн рублей. В онлайн-кинотеатрах картина стартовала 14 июля.

Фото: кадр из фильма НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ

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