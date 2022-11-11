Фонд «Кинопрайм» потратил на поддержку российского кино в 2022 году 240 млн рублей

Всего было профинансировано 11 проектов

За 2022 год учрежденный Романом Абрамовичем Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» успел поддержать 11 различных проектов на общую сумму 240 млн рублей. Об этом исполнительный директор фонда Антон Малышев рассказал в интервью «Бюллетеню кинопрокатчика».

Как отметил Малышев, в последние месяцы число обращений в фонд от российских кинематографистов резко сократилось: «С конца февраля нам поступает ощутимо меньше заявок. Продюсеры пока не понимают, что в дальнейшем будет с проектами, которые они планируют запускать. Не известно, найдут ли они основное финансирование, смогут ли потом показать фильм на международных фестивалях, что будет с международными продажами. Таких вопросов много, и количество заявок объективно упало. То есть продюсеры пытаются понять новые правила игры, каков новый баланс рынка. По моим личным ощущениям, многие проекты было поставлены на паузу. В сложившихся условиях получилось, что мы пока поддержали 11 проектов на общую сумму в 240 млн».

По запросу БК в «Кинопрайме» предоставили список проектов, поддержанных в текущем году. На данный момент в кинотеатарх уже вышел только один фильм, молодежная трагикомедия СТРАНА САША режиссера Юлии Трофимовой:

1. 777 (реж. Александр Хант)

2. БОРИС РЫЖИЙ (реж. Семен Серзин)

3. ВЕЧНАЯ ЗИМА (реж. Николай Ларионов) – дебют

4. ВОЛКИ (реж. Михаил Кулунаков) – дебют

5. КОНТАКТЫ (реж. Дмитрий Моисеев) – дебют

6. ЛЕВАН И ГИВИ (реж. Бакур Бакурадзе)

7. ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ (реж. Наталия Мещанинова)

8. ОНА ТАНЦУЕТ (реж. Оксана Дегтярева) – дебют

9. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (реж. Светлана Проскурина)

10. СТРАНА САША (реж. Юлия Трофимова) – дебют

11. ФРАУ (реж. Любовь Мульменко)

Антон Малышев также заявил, что с марта 2019 года «Кинопраймом» распределено около 3 млрд рублей. «В общей совокупности нами поддержано 66 проектов. Всего было рассмотрено более 600 заявок».

Подробнее о том, как именно изменилась работа фонда «Кинопрайм» за последнеев время Антон Малышев рассказал в большом интервью «Бюллетеню кинопрокатчика». Прочесть его смогут все подписчики рассылки БК, новый электронный выпуск которой станет доступен вечером в пятницу, 11 ноября.

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