top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Фонд «Кинопрайм» потратил на поддержку российского кино в 2022 году 240 млн рублей

Фонд «Кинопрайм» потратил на поддержку российского кино в 2022 году 240 млн рублей

Автор: Никита Никитин

11 ноября 2022

Всего было профинансировано 11 проектов

За 2022 год учрежденный Романом Абрамовичем Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» успел поддержать 11 различных проектов на общую сумму 240 млн рублей. Об этом исполнительный директор фонда Антон Малышев рассказал в интервью «Бюллетеню кинопрокатчика».

Как отметил Малышев, в последние месяцы число обращений в фонд от российских кинематографистов резко сократилось: «С конца февраля нам поступает ощутимо меньше заявок. Продюсеры пока не понимают, что в дальнейшем будет с проектами, которые они планируют запускать. Не известно, найдут ли они основное финансирование, смогут ли потом показать фильм на международных фестивалях, что будет с международными продажами. Таких вопросов много, и количество заявок объективно упало. То есть продюсеры пытаются понять новые правила игры, каков новый баланс рынка. По моим личным ощущениям, многие проекты было поставлены на паузу. В сложившихся условиях получилось, что мы пока поддержали 11 проектов на общую сумму в 240 млн».

По запросу БК в «Кинопрайме» предоставили список проектов, поддержанных в текущем году. На данный момент в кинотеатарх уже вышел только один фильм, молодежная трагикомедия СТРАНА САША режиссера Юлии Трофимовой:

1. 777 (реж. Александр Хант)
2. БОРИС РЫЖИЙ (реж. Семен Серзин)
3. ВЕЧНАЯ ЗИМА (реж. Николай Ларионов) – дебют
4. ВОЛКИ (реж. Михаил Кулунаков) – дебют
5. КОНТАКТЫ (реж. Дмитрий Моисеев) – дебют
6. ЛЕВАН И ГИВИ (реж. Бакур Бакурадзе)
7. ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ (реж. Наталия Мещанинова)
8. ОНА ТАНЦУЕТ (реж. Оксана Дегтярева) – дебют
9. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (реж. Светлана Проскурина)
10. СТРАНА САША (реж. Юлия Трофимова) – дебют
11. ФРАУ (реж. Любовь Мульменко)

Антон Малышев также заявил, что с марта 2019 года «Кинопраймом» распределено около 3 млрд рублей. «В общей совокупности нами поддержано 66 проектов. Всего было рассмотрено более 600 заявок». 

Подробнее о том, как именно изменилась работа фонда «Кинопрайм» за последнеев время Антон Малышев рассказал в большом интервью «Бюллетеню кинопрокатчика». Прочесть его смогут все подписчики рассылки БК, новый электронный выпуск которой станет доступен вечером в пятницу, 11 ноября. 

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Disney закрывает российский офис своего кинопрокатного подразделения 
Подробнее
Sony Pictures отказалась от идеи полного ухода из России
Подробнее
Холдинг НМГ выходит на рынок кинопроката
Подробнее
«Кинопоиск» анонсировал обновления библиотеки ноября 2022 года
Подробнее
Фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна»: искусство побеждать» получил новую дату проката
Подробнее
Объявлена предварительная программа международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес»
Подробнее
Число проданных кинобилетов за уикенд стало лучшим с конца февраля
Подробнее
Европейская киноакадемия объявила список номинантов
Подробнее
Comscore и ЦПШ прокомментировали прекращение сотрудничества
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Сердце пармы» сделало мощный рывок на пятой неделе проката
Подробнее
«Централ Партнершип» прекращает сотрудничество с компанией Comscore
Подробнее
Число подписчиков сервисов Warner Bros. Discovery приблизилось к 95 млн
Подробнее
В Госдуму внесен законопроект о полном госфинансировании производства детского кино
Подробнее
Касса четверга: «Любовники» забирают бронзу на старте
Подробнее
База подписчиков Disney+ увеличилась до 164 млн домохозяйств
Подробнее
Касса России: фильм «Петр I. Последний царь и первый император» занял второе место на старте
Подробнее
Официальная касса России: «Сердце пармы» сохранило лидерство в прокате
Подробнее
Предпродажи уикенда: «По-мужски» обогнал «Волшебников»
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «По-мужски»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10–13 ноября
Подробнее

Новости по теме

Стартовал прием заявок на поддержку производства национальных фильмов от Фонда кино
Подробнее
Фонд кино назвал кинотеатры, которые получат субсидию на модернизацию в 2022 году
Подробнее
Отборщик «Двухнедельника режиссеров» объяснила, почему фильм ученицы Сокурова не попал в Канны
Подробнее
Фонд кино изменил правила участия в отборе на модернизацию кинозалов
Подробнее
Фонд кино объявил новый прием заявок на поддержку нацфильмов в прокате в 2022 году
Подробнее