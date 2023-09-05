Минкультуры объявило даты начала приема заявок на выделение субсидий кинематографистам

С этого года подача заявок будет осуществляться только онлайн

Министерство культуры Российской Федерации объявляет сбор заявок от организаций кинематографии на предоставление субсидий в 2023 году на производство национальных фильмов.

Прием заявок на финансирование неигровых и анимационных проектов пройдет с 6 сентября по 5 октября, а заявок на игровые проекты – с 8 сентября по 7 октября.

Во время презентации онлайн-площадки для приема заявок Минкультуры также объявило об изменениях в процедуре отбора:

– подача документов только в электронном виде;

– отбор в 3 этапа (обязательная защита проекта);

– обеспечительный платеж на все проекты (для отбора на кинопроизводство);

– обязательно наличие гарантийного письма от заявителя о приоритетном размещении завершенного проекта на российских стриминговых платформах;

– средства субсидии должны быть размещены на лицевом счете в федеральном казначействе;

– у организации кинематографии будет 5 рабочих дней на предоставление документов для заключения соглашения;

– заявитель не должен находится в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности, терроризму или причастности к распространению массового оружия;

Обеспечительный платеж требуется для всех заявок: если компания подает несколько заявок, то по каждой заявке оформляется отдельный документ в качестве обеспечения (платежное поручение). Одна заявка – один документ от организации заявителя.

– игровые полнометражные (1,5 млн рублей);

– игровые дебюты (250 тыс рублей);

– неигровые полнометражные (150 тыс рублей);

– короткометражные (50 тыс рублей);

– неигровые дебюты (50 тыс рублей);

– анимационные короткометражные и сериалы, в том числе дебюты (50 тыс рублей).

По финансированию проектов в этом году предусмотрены лимиты. Полное финансирование от Минкульта могут получить:

– дебютные фильмы выпускников профильных вузов по всем направлениям поддержки (5 лет после окончания вуза);

– неигровые проекты;

– авторская анимация;

– игровые фильмы для детей и юношества.

Финансирование производства национального фильма не может превышать 70% производственного бюджета, а ﻿﻿﻿размер субсидии определяется основными принципами государственной поддержки, запрашиваемая заявителем сумма не может его превышать.

Среди обязательных требований к организациям кинематографии:

– юридическое лицо;

– соответствие основному виду деятельности ОКВЭД;

– отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов и других обязательств перед бюджетом;

– заявитель не относится к организации причастной к экстремисткой деятельности или терроризму;

– заявитель не находится в процессе реорганизации;

– заявитель не получал в текущем финансовом году средства из федерального бюджета;

– отсутствие задолженностей перед Минкультуры России.

Более детальная информация будет доступна позднее на сайте Министерства.

Фото: официальный сайт Министерства культуры России