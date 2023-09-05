Минкультуры объявило даты начала приема заявок на выделение субсидий кинематографистам
С этого года подача заявок будет осуществляться только онлайн
Министерство культуры Российской Федерации объявляет сбор заявок от организаций кинематографии на предоставление субсидий в 2023 году на производство национальных фильмов.
Прием заявок на финансирование неигровых и анимационных проектов пройдет с 6 сентября по 5 октября, а заявок на игровые проекты – с 8 сентября по 7 октября.
Во время презентации онлайн-площадки для приема заявок Минкультуры также объявило об изменениях в процедуре отбора:
– подача документов только в электронном виде;
– отбор в 3 этапа (обязательная защита проекта);
– обеспечительный платеж на все проекты (для отбора на кинопроизводство);
– обязательно наличие гарантийного письма от заявителя о приоритетном размещении завершенного проекта на российских стриминговых платформах;
– средства субсидии должны быть размещены на лицевом счете в федеральном казначействе;
– у организации кинематографии будет 5 рабочих дней на предоставление документов для заключения соглашения;
– заявитель не должен находится в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности, терроризму или причастности к распространению массового оружия;
Обеспечительный платеж требуется для всех заявок: если компания подает несколько заявок, то по каждой заявке оформляется отдельный документ в качестве обеспечения (платежное поручение). Одна заявка – один документ от организации заявителя.
– игровые полнометражные (1,5 млн рублей);
– игровые дебюты (250 тыс рублей);
– неигровые полнометражные (150 тыс рублей);
– короткометражные (50 тыс рублей);
– неигровые дебюты (50 тыс рублей);
– анимационные короткометражные и сериалы, в том числе дебюты (50 тыс рублей).
По финансированию проектов в этом году предусмотрены лимиты. Полное финансирование от Минкульта могут получить:
– дебютные фильмы выпускников профильных вузов по всем направлениям поддержки (5 лет после окончания вуза);
– неигровые проекты;
– авторская анимация;
– игровые фильмы для детей и юношества.
Финансирование производства национального фильма не может превышать 70% производственного бюджета, а размер субсидии определяется основными принципами государственной поддержки, запрашиваемая заявителем сумма не может его превышать.
Среди обязательных требований к организациям кинематографии:
– юридическое лицо;
– соответствие основному виду деятельности ОКВЭД;
– отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов и других обязательств перед бюджетом;
– заявитель не относится к организации причастной к экстремисткой деятельности или терроризму;
– заявитель не находится в процессе реорганизации;
– заявитель не получал в текущем финансовом году средства из федерального бюджета;
– отсутствие задолженностей перед Минкультуры России.
Более детальная информация будет доступна позднее на сайте Министерства.
Фото: официальный сайт Министерства культуры России