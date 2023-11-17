В Москве планируют учредить 100-процентную компенсацию затрат при городских съемках

Для этого локации должны быть забронированы через Московскую цифровую киноплатформу

Съемки в столице могут стать выгоднее – власти Москвы планируют учредить 100-процентную компенсацию затрат при городских съемках. По сообщению ТАСС, об этом заявил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин на сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума.

По его словам, под компенсацию попадут столичные объекты (парки, усадьбы и другие площадки), которые были забронированы для съемок через Московскую цифровую киноплатформу. Компании-производители также должны быть зарегистрированы в Москве.

Ожидается, что постановление правительства выйдет на днях.

Сейчас в Москве действует несколько мер поддержки кинематографистов, в том числе – гранты за создание образа столицы в кино. С начала 2023 года их получили девять картин, а максимальное вознаграждение составило 15 млн руб.

Фото: Freepik