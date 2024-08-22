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«МТС Медиа» отчитался о финансовых результатах по итогам второго квартала 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

22 августа 2024

Количество пользователей онлайн-кинотеатра KION достигло 13,3 млн во всех средах вещания

Холдинг «МТС Медиа» опубликовал финансовые и операционные результаты деятельности за второй квартал и первые шесть месяцев 2024 года – в частности, показатели онлайн-кинотеатра KION.

Выручка холдинга за апрель-июнь выросла на 728 млн рублей год к году. За первое полугодие 2024 года выручка, в свою очередь, увеличилась на 1,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Количество пользователей онлайн-кинотеатра KION по итогам второго квартала достигло 13,3 млн во всех средах вещания (OTT, IPTV, спутниковое и кабельное ТВ), а количество часов просмотра на пользователя выросло на 31% год к году.

За второй квартал 2024 года в линейке KION Originals вышло 11 проектов. В их числе – продолжение триллера Валерии Гай-Германики «Обоюдное согласие», 40% аудитории которого затем посмотрело на стриминге и первый сезон.

Ежемесячная аудитория стриминга МТС Музыка (MAU) выросла в 2,5 раза год к году, а время потребления контента в книжном сервисе «Строки» – в 3,5 раза. Продажи билетов направления МТС Live, в свою очередь, увеличились во втором квартале вдвое.

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