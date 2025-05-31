В рамках деловой программы фестиваля «Новое движение» эксперты обсудили работу с молодыми авторами

В дискуссии приняли участие представители ТВ, стримингов и кинопродакшнов

Роль модератора встречи взяла на себя директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Болецкая. Спикерами стали глава дирекции маркетинга и внешних коммуникаций телеканала «Россия-1» Ясмина Бен Аммар, руководитель глобального контента и франшиз Фантеха («Яндекс») Елена Бродская, режиссер, продюсер Александр Андрющенко, директор по маркетингу студии Yellow Black & White Александр Ильин и режиссер и сценарист Карина Чувикова. Полностью тема встречи была сформулирована так: «Кинотеатры, онлайн платформы и тв: как создавать и продвигать молодое кино и сериалы?»

Ксения Болецкая, открывая круглый стол, задала экспертам вопрос: что такое молодой автор? В понимании самой Болецкой, ответ на этот вопрос лежит в не плоскости возраста, а связан с тем, что человек впервые снимает кино.

Александр Андрющенко, в свою очередь, согласился с Болецкой: молодой автор – это тот, кто делает первые шаги в кино или в сериалах, и вносит туда нечто свежее и новое.

Александр Ильин отметил, что расцвет стримингов вызвал прилив новых авторов – которые пришли в том числе на Start. И это важно в контексте всей индустрии, потому что кадровая проблема по-прежнему остра. При этом платформы не торопятся давать молодым авторам сразу большие проекты, но авторы сами дорастают до них постепенно. Речь в первую очередь, подчеркнул Ильин, идет о режиссуре. При этом, по мысли Ильина, успеха могут добиться только те молодые авторы, которые умеют слушать более взрослых коллег и использовать их опыт. Андрющенко согласился с этой мыслью, вспомнив ранние годы «Водорода», когда компания прислушивалась к идеям и экспертизе компаний-партнеров.

Ясмина Бен Аммар обратила внимание на то, что сегодня ощущается нехватка авторов и качества текстов, но не идей. В поиске авторов активно помогают в том числе фестивали, на которых продюсеры ищут перспективные кадры.

Елена Бродская отметила, что «дебют» – хорошее слово для фестиваля, но уже не столь привлекательное для кинопроката, стриминга или ТВ. Маркетинг проекта в таком случае будет выстраиваться через имена актеров или продюсеров, которые, в свою очередь, выступают гарантами качества и определенного уровня успеха. Бродская напомнила про опыт Marvel, в котором свежее видение молодых, артовых или приходящих из других жанров авторов сочетается с колоссальным продюсерским опытом.

Карина Чувикова, рассказывая о своей кинематографической судьбе, охарактеризовала ее как историю мечты. В ее случае исходной точкой стал питч истории, которая всем понравилась, и в дальнейшем рабочий и творческий процесс был аккуратно подстрахован «Водородом». Она отметила, что ограничений практически не было, давление было минимальным и при этом пошло на пользу проекту. Совет начинающим авторам Чувикова дала следующий – надо в первую очередь рассказать понятную историю, хотя уникальное видение тоже может быть востребованным и успешным.

Александр Андрющенко отметил, что любое кино, в том числе коммерческое – авторское. И понятно, что чем больше денег стоит фильм или сериал, тем более ощутимым будет вклад в работу над ним (в сценарий, видение и т.д.) со стороны продюсеров. Отдельно Андрющенко поблагодарил тех экспертов, которые возражают автору в процессе – потому что в итоге это помогает сделать материал более зрительским. Александр также поведал, что на третьей части ЛЬДА последнее слово оставалось за продюсерами, в то время как в случае с «Между нами химия» очень многое делегировалось Чувиковой.

Елена Бродская напомнила, что выход фильма в прокат – это дополнительная нагрузка на бюджет картины, хотя, для того чтобы прийти в кинотеатрах к крупным сборам, нужны поддержка телеканалов, договоренности с площадками, и т.д. С платформами логика другая: там голос любому проекту предоставляет сам стриминг – при помощи системы рекомендаций или усилиями редакции.

Ясмина Бен Аммар обратила внимание собравшихся на то, что каждый автор хочет донести свой фильм до зрителей. Телевидение в этом смысле позволяет удовлетворить эти амбиции наиболее прозрачным образом.