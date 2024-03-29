Кристофер Нолан получил рыцарский титул

Глава Netflix Тед Сарандос, в свою очередь, удостоился звания командора ордена Британской империи

28 марта британский король Карл III вручил награды представителям творческой индустрии – среди них оказался и Кристофер Нолан.

Оскароносный режиссер ОППЕНГЕЙМЕРА и ТЕМНОГО РЫЦАРЯ был удостоен рыцарского титула в Великобритании и станет известен как сэр Кристофер Нолан.

В соответствии с порядком присвоения титула супруга Нолана – продюсер Эмма Томас – получила титул дамы-командора. Глава Netflix Тед Сарандос, в свою очередь, удостоился звания командора ордена Британской империи.

Отмечается, что Министерство иностранных дел Великобритании может рекомендовать почетные награды для граждан других стран, где король не является главой государства. Среди тех, кто ранее был удостоен этого звания – Стивен Спилберг и Анджелина Джоли.

Фото: кадр со съемок фильма ИНТЕРСТЕЛЛАР