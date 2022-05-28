Okko анонсировал новинки июня 2022 года

Оригинальные сериалы, анимация и кинотеатральные новинки

Уже в Okko — ЧИКАТИЛО. ФИНАЛЬНЫЙ СЕЗОН. ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ (эксклюзив, доступен в подписках)

Благодаря фильму зрители своими глазами увидят, как шла работа над продолжением оригинального сериала Okko. Финальный сезон рассказывает о затяжном многолетнем суде над Чикатило. Зверь оказался в клетке, но не спешит показывать свое истинное лицо: он всячески саботирует процесс, притворяется невиновным, умалишенным и даже политическим заключенным. Создатели, творческая команда и исполнители главных ролей рассказывают, почему второй сезон стал для них настоящим испытанием, делятся своими впечатлениями о работе в команде и историями со съемочной площадки.

Уже в Okko — ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ (доступен в подписках)

После четырёх лет в колонии строгого режима на свободу выходит девушка Оля (Виктория Короткова). Всё это время её десятилетнюю дочь Машу (Софья Кругова) воспитывала суровая бабушка Вера Павловна (Анна Михалкова). Представительница старшего поколения уверена, что у девочки большой потенциал, она очень сообразительная. Нужно только уберечь её от вредного влияния матери. Оля, естественно, с подобными аргументами согласиться не может. Она хватает Машу в охапку и убегает в леса. Бабушка отступать не намерена. В помощники она берёт одноглазого полицейского и в то же время бывшего парня Оли Олега (Александр Яценко). Режиссёр Кирилл Соколов представляет криминальную комедию в духе Гая Ричи и Квентина Тарантино.

Уже в Okko — «Смычок (доступен в подписках Start и Премиум)

Талантливый скрипач Сеня (Марк Эйдельштейн) приезжает в Петербург поступать в консерваторию. В поезде он знакомится с симпатичной Лерой (Кристина Кучеренко), а наутро она слёзно просит молодого человека ей помочь — всего-то нужно вынести с вокзала маленький свёрточек. Увидев толпу полицейских вокруг, Сеня спешно смывает ценный товар в унитаз. Днём он успешно проходит прослушивание, а ночью к нему приходят Лера с серьёзным парнем Тимуром (Андрей Вергелис). Придётся юноше отрабатывать утрату свёртка и его содержимого. В тёмное время суток Сеня должен сделать 500 закладок, тогда он будет свободен, но это не точно. А в консерватории его ждёт высокая конкуренция и сразу несколько потенциальных романов.

Уже в Okko — КАМОН КАМОН (доступен в подписках)

Радиожурналист Джонни (Хоакин Феникс) отправляется в путешествие по Америке с девятилетним племянником Джесси (Вуди Норман). В это время мама мальчика (Габи Хоффманн) пытается помочь его отцу, у которого обострение биполярного расстройства. В дороге уставший взрослый и ребёнок-непоседа, до этого толком и не знавшие друг друга, становятся друзьями. Никогда прежде Феникс не представал в столь нежном и чутком образе. Картину снял ирландский оператор Робби Райан, саундтрек написали Аарон и Брайс Десснеры из инди-группы The National. КАМОН КАМОН — финальная часть автобиографической трилогии режиссёра Майка Миллса с Хоакином Фениксом в главной роли.

Уже в Okko — ГОЛУБОЙ БАЙУ (доступен в подписках)

Антонио родился в Корее, но был усыновлен американской семьей в возрасте трех лет. Он работает тату-мастером и счастливо женат на Кэти. Скоро у них должен родиться ребенок, кроме того, они вместе растят дочь Кэти от первого брака Джесси. В ожидании пополнения Антонио хочет найти работу посолиднее, но этому мешает его темное прошлое: когда-то он был задержан за кражу мотоциклов. Однажды Антонио сталкивается в магазине с полицейским Эйсом (бывшим Кэти и отцом Джесси) и его напарником. Между ними происходит ссора, а после необоснованного задержания герой узнает, что его собираются депортировать в Корею. Оказывается, в его документах на усыновление была допущена ошибка, и судью не интересует тот факт, что Антонио не знает языка, а в Америке у него остается беременная жена. Фильм-участник «Особого взгляда» Каннского кинофестиваля о борьбе человека с бездушной государственной машиной.

Уже в Okko — ЗАКА (доступен в подписках)

Состоятельная британская семья — Нил (Тим Рот), Элис (Шарлотта Генсбур) и её избалованные дети Алекса и Колин (Альбертин Коттинг Макмиллан, Сэмюэл Боттомли) — проводят отпуск в Акапулько. Они живут в роскошном отеле и нежатся на солнышке на берегу океана. Идиллию нарушает звонок: умерла мама Элис. Теперь все они спешат первым же рейсом вернуться в Лондон, но на стойке регистрации Нил говорит, что забыл в номере паспорт. На самом деле ему просто надоела его старая жизнь, и так радикально и внезапно он решил с ней распрощаться. Теперь он живёт в обшарпанном номере, попивает пивко и спит со случайной мексиканской знакомой. В чём же дело? Что сподвигло Нила на побег от родных, семейного бизнеса и дома? Премьера загадочной драмы Мишеля Франко о выгорании мужчины средних лет и с солидным счётом в банке прошла в конкурсе Венецианского фестиваля 2021 года.

Уже в Okko — ВАЛЬДО (доступен в подписках)

В прошлом подающий надежды полицейский Чарли Вальдо (Чарли Ханнэм) уже давно живет в своем трейлере в полном уединении и гармонии с природой: моется в водопаде, выращивает овощи и дружит с несушкой по кличке Цыпа. Но эту идиллию разрушает бывшая жена, а ныне — успешный частный детектив, которая просит Чарли помочь ей в новом расследовании. Влиятельный голливудский продюсер поручил ей вытащить из передряги известного актера и исполнителя главной роли в очень прибыльном сериале. Звезду студии Алистера Пинча (Мел Гибсон) обвиняют в убийстве супруги. Он становится главным подозреваемым несмотря на то, что в последнее время редко находился в трезвом уме, а в ночь убийства был так пьян, что и сам сомневается в своей невиновности. Эксцентричный актер приходится по духу отшельнику Вальдо, но не успевает он взяться за дело, как оказывается втянут в омут голливудских интриг, коррупции и бандитских разборок. Экранизация первого детективного романа Говарда Майкла Гулда с Чарли Ханнэмом и Мелом Гибсоном в роли парочки чудаков-эксцентриков.

Уже в Okko — СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ (доступен в подписках)

История о тех, кто потерял близких, но смог сохранить веру в будущее, по рассказу японского классика Харуки Мураками. Юсукэ — театральный режиссер, который недавно потерял любимую жену. После двух лет одиночества он принимает предложение поставить чеховскую пьесу «Дядя Ваня» на театральном фестивале в Хиросиме. Там он знакомится с Мисаки, которая становится его личной водительницей. Оказывается, что между этими разными людьми гораздо больше общего, чем они могли предположить. Золотая пальмовая ветвь за лучший сценарий и приз критики в Каннах и четыре номинации и «Оскар» за «Лучший фильм на иностранном языке».

Уже в Okko — ЭТОТ НОВЫЙ МИР (доступен в подписках)

Абель, Марианн и их 13-летний сын Жозеф живут вместе в Париже. Повседневную жизнь родителей переворачивает новость о том, что сын участвует в грандиозном тайном проекте по спасению планеты. Луи Гаррель не только исполнил главную роль, но также выступил в качестве режиссёра и сценариста. Вместе с ним над сценарием работал Жан-Клод Каррьер. Премьера фильма Гарреля прошла на Каннском кинофестивале 2021 года.

Уже в Okko — ОПЕРАЦИЯ «МЯСНОЙ ФАРШ» (доступен в подписках)

Остросюжетная шпионская драма от постановщика оскароносного «Влюблённого Шекспира» Джона Мэддена с Колином Фёртом в главной роли, посвящён одной из самых невероятных историй Второй Мировой войны. 1943 год. Союзники ждут подходящего момента для начала операции «Крепость Европы» и высадки на оккупированную Сицилию. Офицеры британской разведки Юэн Монтегю и Чарльз Чолмондели придумали, как с помощью мёртвого лондонского бродяги, заставить Гитлера поверить, что Черчилль готовит нападение на Грецию и Сардинию и освободить доступ союзных войск в Европу.

С 30 мая — 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (доступен в подписках)

История о подвиге лётчиков 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Преображенским. У них была сложнейшая боевая задача — нанести первые бомбовые удары по Берлину, столице фашистской Германии. Военная драма режиссера Константина Буслова с Сергеем Пускепалисом, Максимом Битюковым, Сергеем Гилевым, Александром Метелкиным, Гелой Месхи, Леонелой Мантуровой и другими.

С 31 мая — КАЗНЬ (доступен в подписках)

В деле о серийных убийствах, которое расследовалось долгие 10 лет и было официально закрыто, появляется новое обстоятельство — выжившая жертва. Следователь по особо важным делам Исса Давыдов вынужден срочно выехать на место, чтобы разобраться в ситуации и оправдаться в глазах системы правосудия, под давлением которой он закрыл глаза на недостаточность улик. Ему предстоит исправить свою ошибку и сделать все возможное, чтобы маньяк признался в убийствах. Фильм-нуар режиссера Ладо Кватании. В главных ролях Нико Тавадзе, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Евгений Ткачук, Аглая Тарасова, Ольга Лапшина, Агриппина Стеклова, Даниил Спиваковский и другие.

С 31 мая — ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ (доступен в подписках)

С самого детства у Джорджии Нолан была только одна мечта: стать пожарным, как ее папа! К сожалению, законы того времени не оставляли шанса этой мечте осуществиться. Но когда в городе стали один за другим пропадать пожарные, а таинственные пожары — сжигать дотла городские театры, Джорджиа поняла: вот она, ее возможность! Переодевшись в «Джо», неуклюжего парня с усиками, она присоединяется к команде пожарных-добровольцев, которым поручено остановить загадочного поджигателя. Джорджии придется здорово постараться, чтобы ее не раскрыли, особенно учитывая, что возглавляет рискованное расследование ее отец.

В июне — НИКА (доступен в подписках)

В детстве Ника Турбина вместе с мамой гастролировала по Советскому Союзу, читая свои стихи: полные стадионы любителей поэзии, богемные вечеринки, встречи со знаменитостями. 8-летний вундеркинд, она поражала недетской грустью и пронзительностью строк… И вот Нике 27. СССР уже нет, как нет и детства, славы, а самое трудное — нет вдохновения. Ника больше не пишет стихи и пытается разобраться в себе: куда исчез тот ее «голос», почему она больше не чувствует любви матери и сможет ли когда-нибудь быть счастлива, как все? Знакомство с веселым и независимым Иваном дает Нике надежду на это счастье и дарит забытое вдохновение.

С 1 июня — Коллекция Хаяо Миядзаки (собрание аниме и документальный фильм)

С 1 июня в Okko появится коллекция аниме-фильмов режиссёра Хаяо Миядзаки и его студии Ghibli. Пользователям будет доступна библиотека из 21 аниме, которая будет включать в себя такие фильмы, как ХОДЯЧИЙ ЗАМОК, УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ, МОЙ СОСЕД ТОТОРО, ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ и другие шедевры. Также в этот день зрителям станет доступен для просмотра инсайдерский документальный фильм о студии Ghibli ЦАРСТВО ГРЕЗ И БЕЗУМИЯ, в котором Хаяо Миядзаки и Исао Такахата расскажут о создании своих аниме-шедевров.

Со 2 июня — ОТЧАЯННЫЕ МСТИТЕЛИ (доступен в подписках)

Каждому из четырёх артистов маленького бродячего цирка достался от природы особый дар — суперспособность, которая является их силой и проклятьем одновременно. Когда в их жизни врывается война, этой четверке приходится искать новое место для выступлений. Они пока не знают, что кое-кто уже имеет виды на них и их суперспособности, чтобы осуществить свой план и изменить судьбу всего мира.

Европейский фестивальный блокбастер, премьера которого в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. «Золотой лев» «Мстителям» не достался, но лента унесла с собой целую россыпь локальных наград, в том числе приз за лучший итальянский фильм.

Со 2 июня — ЗВЕРОПОЙ 2 (доступен в подписках)

Коала Бастер Мун после успеха, описанного в первой части, по-прежнему ищет процветания и славы своему музыкальному театру. Продюсеров в большом городе привлекает идея шоу, но только с условием, что в нём будет участвовать знаменитый лев и рок-звезда Клэй. Беда в том, что после смерти любимой супруги король сцены отошёл от дел и стал затворником. Чтобы убедить Клэя вернуться в большой бизнес, Бастеру Муну потребуется вся его изобретательность и сила убеждения. Другие герои продолжают решать свои проблемы: сражаются со страхом высоты, преодолевают боязнь сцены, учатся танцевать, ссорятся и влюбляются. Тем временем алчный продюсер хочет использовать театр Бастера в своих целях и вводит свою дочь Поршу в постановку. Перипетии сопровождаются яркими музыкальными номерами и мастерски разыгранными анимационными сценками, подкупающими и детей, и взрослых.

Со 2 июня: ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ/фильм/доступен в подписках START и ПРЕМИУМ

Кто не мечтает о своей квартире, да ещё в центре города? Две заурядные семейные пары — не исключение. Однако на пути к их мечте встаёт ушлый застройщик, который взамен кровно нажитых денег даёт только котлован для фундамента. Простые россияне не хотят мириться с несправедливостью и совершенно случайно берут главу строительной компании в плен.

Комедия Ильи Фарфеля с Михаилом Трухиным, Максимом Логашкиным, Екатериной Стуловой, Никитой Кологривым, Ольгой Венниковой и другими.

С 4 июня: МОНСИКИ/анимация/новые серии/эксклюзив/доступен в подписке

Монсики зовут друзей в новый сезон! Лола, Саня, Рей, Блюм и их питомцы Пиля и Муля снова будут радоваться, грустить, завидовать, бояться и шалить! В глубинах океана они обнаружат Почемучкин лабиринт – место, из которого очень сложно найти выход, зато здесь легко встретить собственных двойников! Наконец-то мы узнаем, о чём думают Каваки, ведь Блюм изобрёл переводчик с кавачьего! Правда тайны, которые Пиля так долго скрывал, могут привести кое-кого в Яму Стыда! Рей попытается спрятать злость и обиду под шлемом-скрывашкой, чтобы никуда не телепортироваться. Шеф Блюм приготовит вулканический торт и, как супер-герой, будет двигаться на сверхскоростях. Лола споёт бесстрашную песню, а Саня нечаянно вырастит огромный и страшный Куст-Вруст! Стоит ли верить предсказаниям? Где слышен звёздный шум? Кого берут в научный монси-клуб? И как в Монсилэнде отмечают День Рождения и Новый год? Всё это зрители узнают в новых сериях!

С 8 июня — ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

В жизни Эвелин царит бардак. Она никак не может составить налоговый отчёт, пожилой отец постоянно требует внимания, муж витает в облаках, а ещё и дочка привела свою девушку знакомиться с семьёй. Во время визита в налоговую всё запутывается ещё сильнее — оказывается, Эвелин может скакать по параллельным вселенным и получать доступ к воспоминаниям и навыкам других версий самой себя. И теперь, в полнейшем хаосе, женщине придётся противостоять загадочной злой сущности, которая решила разрушить не только этот мир, но и всю мультивселенную.

С 9 июня — РОМАН СЛУЖАНКИ (доступен в подписках)

Англия, 1924 год. Молодая служанка Джейн встречает харизматичного англичанина из семьи аристократов. Чувства между двумя людьми из разных социальных слоев вспыхивают как спички. Историю страсти, дружбы, нежной любви и доверия прерывает один судьбоносный день, который Джейн запечатлела в своей памяти в мельчайших деталях. Он и определил всю ее дальнейшую жизнь. Драма Евы Хассон с Одессой Янг, Джошем О’Коннором, Сопе Дирису, Оливией Колман и Колином Фертом в главных ролях.

В июне — мультфильм СУВОРОВ: ВЕЛИКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (эксклюзив, доступен в подписке)

Простому юноше Грише предстоит разлучиться с любимой Соней и отправиться в великое путешествие: он попадет на службу к непобедимому полководцу Александру Васильевичу Суворову. Гриша станет участником захватывающих приключений и судьбоносных событий во время легендарного Швейцарского похода. Поверив в себя, Гриша бросит вызов опасному злодею, не раз проявит смекалку и найдет новых верных друзей. Его хоть и маленький, но самый настоящий подвиг выручит Суворова и докажет — героем может стать каждый, если им движет любовь. Полнометражный анимационный блокбастер от студии «Союзмультфильм», герои которого говорят голосами Константина Хабенского, Антона Макарского, Филиппа Киркорова, Анны Ардовой, Юлии Рутберг, Алексея Демидова и Наталии Быстровой.

В июне — оригинальный сериал «Записки отельера» (новый сезон, доступен в подписках)

Новый сезон энергичного комедийного сериала о безумной жизни одного бутик-отеля в самом сердце Санкт-Петербурга. Отель «Гельвеция» посещают все: от странных заезжих гостей, до самых настоящих звёзд. И про каждого найдётся интересная история, но сначала нужно разобраться, кому принадлежит сам отель. Александр (Илья Коробко) получает от отца «Гельвецию» с условием, что выведет отель в плюс всего за год, а отец за это «отстанет» от него. И Саша берётся за дело. Между тем, жизнь в отеле кипит, прибывают всё новые постояльцы, а вместе с ними – и новые проблемы, которые, однако, профессиональная команда отеля всего готова решить.

С 19 июня — ПРИПЛЫЛИ (доступен в подписках)

Незадачливый романтик Паша мечтает сделать предложение своей девушке, разыграв на яхте сцену из «Титаника». Однако у отца Паши совсем другие планы — яхта нужна ему, чтобы провернуть одну не очень законную операцию. В итоге морская прогулка оборачивается чередой безумных событий, в которой запланированное кораблекрушение будет далеко не самой большой проблемой. Комедия Юрия Ярушникова с Владимиром Яглычем, Романом Фоминым, Маргаритой Аброськиной и Александром Золотовицким в главных ролях.

С 20 июня — Я — ЗЛАТАН (доступен в подписках)

Он вырос в одном из самых криминальных районов и с самых низов попал на вершину мирового футбола. Благодаря упорству, удаче и прирожденному таланту ему удалось завладеть сердцами миллионов. Его имя скандирует толпа, и при виде него ликуют стадионы. Имя легенды — Златан Ибрагимович, и это его история. Фильм о становлении легендарного шведского форварда по мотивам одноименного бестселлера Давида Лагеркранца.

22 июня — финал оригинального сериала Okko «Оффлайн» (эксклюзив, доступен в подписках)

«Оффлайн» — детективный триллер, героям которого предстоит столкнуться с последствиями своей двойной жизни. У всех есть семьи, близкие и любимые люди, есть работа и репутация - и никто не хочет потерять все это, когда станет известно, что они торгуют наркотиками в секретном приложении BeHappy. И в то же время никому не хочется расстаться со своей жизнью, пока неизвестный убийца ведет охоту. Постоянная жизнь на грани, постоянный страх быть пойманным или даже убитым, постоянные подозрения — убийцей может быть любой. Все это заставляет героев совершать поступки, на которые они никогда бы не пошли в обычной жизни. Десятисерийный детективный триллер Кирилла Плетнева, с Никитой Ефремовым, Полиной Максимовой, Денисом Шведовым, Никитой Кологривым и Риналем Мухаметовым в главных ролях.

С 23 июня — ТОЧКА КИПЕНИЯ (доступен в подписках)

Драма Фила Барантини, которая выросла из его же короткометражки, снята одним дублем без монтажных склеек и рассказывает о полутора часах из жизни популярного заведения, в котором гостям подают еду. В самый оживленный вечер года в популярном ресторане Лондона шеф-повар Энди Джонс рвет и мечет, а его команда балансирует на острие ножа. Вдобавок к ним приходит проверка, наносит визит ресторанный критик, а инвестор требует возврата вложенных денег. Сможет ли Энди справиться с кучей личных и профессиональных проблем, когда на кон поставлено все, ради чего он работал?

С 23 июня — МЕГРЭ И ТАИНСТВЕННАЯ ДЕВУШКА (доступен в подписках)

Юная красавица Луиза — вьющиеся волосы, вечернее платье, пара немного поношенных туфель на высоком каблуке. Её тело обнаружили утром в центре Парижа. Рядом ни сумочки, ни документов. Ограбление? Месть? У следствия нет зацепок. За дело берется легендарный комиссар Мегрэ. Криминальный детектив от Патриса Леконта с Жераром Депардье в главной роли.

В июне — ЭСКОРТНИЦЫ (доступен в подписках)

Эми — амбициозная девушка, всегда мечтавшая о роскошной жизни. Поработав в элитном эскорте, она получает предложение набрать девушек, готовых отправиться в гости к арабским шейхам. Это должны быть исключительно модели, участницы конкурсов красоты, звезды кино. Им обещана полная анонимность и сказочные условия. Всё выглядит очень заманчиво. Однако совсем скоро этот манящий мир роскоши покажет свою темную сторону.

С 30 июня — ВОЛК (доступен в подписках)

Джейкоб — волк, запертый в человеческом теле. Оказавшись в специализированной клинике, он, вместе с другими пациентами, испытывает на себе жестокие методы лечения. Но все меняется после знакомства с таинственной и эротичной Дикой Кошкой, которая даёт ему почувствовать звериную мощь и уверенность в себе. Триллер Натали Бьянчери с Лили-Роуз Депп и Джорджем Маккэйем в главных ролях.