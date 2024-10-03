Okko рассказал о новинках октября

«Лихие» Юрия Быкова, «Ворон» и другие новинки библиотеки

Одна из главных новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре Okko в октябре – криминальная сага Юрия Быкова «Лихие» о 90-х в России. Главные роли в сериале исполнили Артем Быстров, Елена Николаева, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов, Евгений Ткачук, Анна Завтур, Александра Бабаскина и Полина Максимова.

Также зрителей стриминга ждут новая серия «13 карт», фэнтезийный экшн ВОРОН, триллер 97 МИНУТ с Алеком Болдуином и многое другое.

Уже на сервисе

ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ (триллер, реж. Хейли Истон Стрит)

Пятеро давних подруг собираются на тропическом курорте, чтобы устроить девичник по случаю предстоящей свадьбы одной из них. Девушки арендуют лодку, чтобы отправиться на необитаемый остров с белоснежными пляжами. Но во время веселого купания на одну из девушек, Рут, нападает акула. Сотовые телефоны не ловят, вокруг нет никого. Единственный вариант — срочно возвращаться на большую землю, чтобы оказать помощь истекающей кровью подруге. В панике девушки не справляются с управлением и лодка налетает на риф. Они живы, спасжилеты удерживают их на воде, но кровь из раны Рут привлекает все больше и больше кровожадных хищников.

ВОРОН (фэнтазийный экшн, реж. Руперт Сандерс)

Когда человек умирает, ворон уносит его душу в царство мертвых. Но порой случается такое зло, что душа не находит покоя… Уличная банда головорезов нападает на пару влюбленных. Гитаристу Эрику и его девушке Шелли не удается отбиться от преступников: те с особой жестокостью убивают обоих. Но душа Эрика не может найти покой, пока живы монстры, причинившие боль его любимой. Он восстает и отправляется в путь по тропе мести. Эрика не могут убить ни пули, ни ножи, ведь он уже давно мертв. Эрик ничего не боится, его ведет только одно желание — принести как можно больше страданий.

С 5 октября:

ПОБЕГ ИЗ ЛАБИРИНТА ВРЕМЕНИ (анимационный, реж. Линь Хуэйда)

Вик — программист из мегаполиса, которому часто снятся странные сны о двух медведях Бриаре и Брамбле, живущих в волшебном лесу. Однажды Вик встречает человека, который делает ему крайне необычное предложение: начать жизнь заново в качестве лесоруба. Вик так устал от городской жизни, что с радостью соглашается. Однако он и не догадывается, что этот простой выбор ставит под угрозу жизнь тех самых медведей из сна. Теперь Вику предстоит отправиться в фантастическое путешествие во времени и пространстве, чтобы спасти Бриара, Брамбла и других жителей волшебного леса.

С 15 октября:

ОТВЕТСТВЕННАЯ ГРАЖДАНКА (боевик, реж. Пак Чин-пхё)

Со Щи-мин, чемпионка в нескольких видах единоборств, устроилась временным учителем и мечтает получить постоянную должность. Вскоре она узнаёт, что сынок богатых и влиятельных родителей держит в страхе всю школу, издевается над учениками и ни в грош не ставит учителей. Коллеги советуют помалкивать, и после безуспешных попыток решить вопрос мирным путём женщина сама становится объектом злостного преследования ошалевшего от безнаказанности мажора. Решив, что хватит это терпеть, Щи-мин даёт негодяю отпор необычным способом.

С 16 октября:

97 МИНУТ (триллер, реж. Тимо Вуоренсола)

Это должен был быть обычный рейс из Великобритании в США. Однако вскоре после взлета пятеро террористов захватывают управление, убив пилотов. Угонщики открыто заявляют, что будут использовать самолет как оружие, ведь у них есть ядерный заряд. Руководящему операцией агенту Хокинсу из АНБ предстоит принять непростое решение: сбить «Боинг» со всеми пассажирами, пока он находится над Атлантическим океаном, или попытаться как-то нейтрализовать преступников. Единственная надежда теперь лежит на Алексе, одном из пяти террористов. На самом деле он — агент Интерпола, который находится в банде под прикрытием и должен остановить катастрофу, но при этом сохранить свою легенду.

С 17 октября:

МУЖЧИНЫ НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА (комедия, реж. Одри Дана)

Самому старшему из них уже 70, а самому младшему — всего лишь 17. Кажется, у них нет ничего общего, ведь они даже незнакомы! Однако в жизни каждого накопилось столько проблем, что справиться самостоятельно они уже не могут. Увидев объявление о психологическом курсе «специально для мужчин», они решили попробовать. Целых четыре дня в дикой природе, чтобы перезагрузиться и вновь обрести себя. Звучит заманчиво? Но кто же знал, что их коучем будет женщина? Безумная авантюра начинается, но все ли вообще в итоге останутся в живых?

С 19 октября:

ПАРИЖ. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (комедия, реж. Дэни Бун)

Тридан всю жизнь прожил на мексиканском курорте, где каждый летний сезон встречал и терял новых друзей, приезжающих из-за границы. Но в 50 он решает полностью изменить свою судьбу. Тридан садится в самолет и летит в Париж, чтобы найти Виолетту, с которой познакомился 40 лет назад в Мексике и которую с тех пор больше никогда не видел, но так и не смог забыть. Герой находит в Париже своего сводного брата Луи, с которым раньше не встречался, и принимается за поиски любви своего детства. Но Луи не в восторге от прибывшего родственника, и, желая поскорее от него избавиться, просит свою подругу притвориться Виолеттой.

С 20 октября:

ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ КАНИКУЛЫ (приключения, реж. Теэму Никки)

Юные братья Роки и Роскис отправляются на зимние каникулы в гости к своей бабушке, которая живет в маленьком городке где-то в глубинке Финляндии. Еще по дороге они оказывается свидетелями странного происшествия: прямо с неба на землю падают неожиданные предметы. Добравшись до места, ребята обнаруживают, что в этом когда-то самом обычном городке начало происходить нечто удивительное: летают и пропадают предметы, а также исчезают в неизвестном направлении самые обычные вещи. К тому же бабушка просит внуков помочь ей найти пропавшие дыры: отверстия в бубликах и двери в скворечниках. Юные следопыты немедленно берутся за расследование. Для того, чтобы восстановить город, ребятам придется работать сообща!

Скоро:

«Лихие» (криминальная драма, реж. Юрий Быков)

Хабаровский край, тайга. Старший егерь и охотник на медведей Павел держит пасеку и старается воспитать старшего сына настоящим мужчиной. Приходят нестабильные и неблагополучные «девяностые», и пасеки, основной источник дохода семьи Павла, разоряются. Староста посёлка и крёстный отец старшего сына Павла Юра уезжает в Хабаровск и берёт егеря с собой, ведь он проверенный человек, а Юре нужны свои люди. В Хабаровске активно идёт передел влияния и ресурсов: несколько банд сражаются за право сосредоточить власть в своих руках. Так Павел оказывается в эпицентре разборок ОПГ.

Фото: кадр со съемок сериала «Лихие»