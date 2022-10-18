top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Роскино проведет третий цикл образовательного проекта «Новая оптика»

Роскино проведет третий цикл образовательного проекта «Новая оптика»

Автор: БК

18 октября 2022

Онлайн-семинары будут посвящены индийской киноиндустрии

26 октября Роскино начинает третий цикл образовательного проекта «Новая оптика», посвященного особенностям международных кинорынков. Лекции третьего блока расскажут об индустрии Индии, а также про опыт развития анимации, игрового и VR-контента. Семинары индийских специалистов пройдут в гибридном формате на площадках Московской школы кино, Института кино Высшей школы экономики и Школы кино и телевидения «Индустрия».

Семинары состоятся 26 октября, 2 и 5 ноября. 

26 октября, 18:00 — «Экосистема анимационного, игрового и VR-контента в Индии – возможности и вызовы» (Московская школа кино)
В качестве спикера лекции выступит Джаякумар Прабхакаран. Он возглавляет одну из самых передовых анимационных студий Азии — Toonz Media Group, которая сегодня выпускает более 10 000 минут детского и семейного контента (2D и CGI) в год. Джаякумар был исполнительным продюсером анимационных и телевизионных шоу, художественных фильмов от компаний Walt Disney, Marvel Studios, Paramount Pictures, Universal Studio's, Lions Gate, Hallmark, BBC, Sony Entertainment и Cartoon Network.

2 ноября, 18:10 — «Как работать с индийской индустрией контента? Особенности рынка и бизнес-процессов» (Институт кино Высшей школы экономики)
Спикером семинара выступит Нина Латх Гупта. С 2006 по 2018 год она являлась управляющим директором Национальной корпорации развития кино Индии (NFDC). Гупта запустила рынок контента Film Bazaar и различные творческие лаборатории, которые вывели индийское кино на мировую карту благодаря международному сотрудничеству. Также она создала крупнейшую на тот момент программу реставрации фильмов в Индии.

5 ноября, 14:00 — «Феномен и значение Болливуда в мировом киноидустриальном контексте» (Школа кино и телевидения «Индустрия»)
Кинокритик Шубхра Гупта более 20 лет пишет рецензии в газете «Индийский Экспресс». Темами ее статей являются: кино на хинди, которое сегодня более известно как Болливуд, и бурно развивающееся индийское региональное кино; популярный Голливуд; а также менее известные авторы мирового кино. Будучи членом Центрального совета по сертификации фильмов (CBFC) в 2012-2015 годах, она способствовала развитию и укреплению процедур сертификации во всех центрах кинопроизводства страны.

Образовательная программа «Новая оптика» под брендом Roskino Academy запущена в июне 2022 года при поддержке Минкультуры РФ. В рамках первых двух циклов прошли семинары по работе с кинорынками Китая и региона MENA. 

Новости Кино TV online

Самое читаемое

«Кинопоиск» провел презентацию нового сезона
Подробнее
Вадим Иванов выступил против принудительной лицензии
Подробнее
Киносети и продюсеры выступили против законопроекта о принудительном лицензировании контента
Подробнее
Иркутский кинотеатр New Cinema выиграл суд у российского офиса Universal Pictures
Подробнее
Управляющий кинотеатром New Cinema прокомментировал победу в суде над российским офисом Universal
Подробнее
Дилогия «Лед» получит продолжение
Подробнее
Институт развития Интернета объявил победителей конкурса национального контента
Подробнее
В России могут создать госструктуру, которая будет продавать недоступный легально контент
Подробнее
Предварительная касса четверга: лидером проката остается «Сердце пармы»
Подробнее
Топ-менеджеры видеосервисов обсудили сокращение объемов библиотек, прогнозы на 2022 год и другое
Подробнее
Кинокомпания Plan B Брэда Питта ищет инвестора
Подробнее
Фильмы для детей и подростков получат полное госфинансирование
Подробнее
Европейский кинорынок в 2023 году состоится в очном формате
Подробнее
Netflix запускает дешевый тариф с подключенной рекламой
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России с 10 по 16 октября
Подробнее
Официальная касса России: «Сердце пармы» показывает лучший старт среди российских проектов 2022 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13–16 октября
Подробнее
Как устроена выставка «Балабанов», открывшаяся в Петербурге
Подробнее
Киноаудитория уикенда: доля мужчин на сеансах «Сердца пармы» составила лишь 37%
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Иван Семенов» обходит «Артек» и «Мою ужасную сестру»
Подробнее