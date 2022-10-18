Роскино проведет третий цикл образовательного проекта «Новая оптика»

Онлайн-семинары будут посвящены индийской киноиндустрии

26 октября Роскино начинает третий цикл образовательного проекта «Новая оптика», посвященного особенностям международных кинорынков. Лекции третьего блока расскажут об индустрии Индии, а также про опыт развития анимации, игрового и VR-контента. Семинары индийских специалистов пройдут в гибридном формате на площадках Московской школы кино, Института кино Высшей школы экономики и Школы кино и телевидения «Индустрия».

Семинары состоятся 26 октября, 2 и 5 ноября.

26 октября, 18:00 — «Экосистема анимационного, игрового и VR-контента в Индии – возможности и вызовы» (Московская школа кино)

В качестве спикера лекции выступит Джаякумар Прабхакаран. Он возглавляет одну из самых передовых анимационных студий Азии — Toonz Media Group, которая сегодня выпускает более 10 000 минут детского и семейного контента (2D и CGI) в год. Джаякумар был исполнительным продюсером анимационных и телевизионных шоу, художественных фильмов от компаний Walt Disney, Marvel Studios, Paramount Pictures, Universal Studio's, Lions Gate, Hallmark, BBC, Sony Entertainment и Cartoon Network.

2 ноября, 18:10 — «Как работать с индийской индустрией контента? Особенности рынка и бизнес-процессов» (Институт кино Высшей школы экономики)

Спикером семинара выступит Нина Латх Гупта. С 2006 по 2018 год она являлась управляющим директором Национальной корпорации развития кино Индии (NFDC). Гупта запустила рынок контента Film Bazaar и различные творческие лаборатории, которые вывели индийское кино на мировую карту благодаря международному сотрудничеству. Также она создала крупнейшую на тот момент программу реставрации фильмов в Индии.

5 ноября, 14:00 — «Феномен и значение Болливуда в мировом киноидустриальном контексте» (Школа кино и телевидения «Индустрия»)

Кинокритик Шубхра Гупта более 20 лет пишет рецензии в газете «Индийский Экспресс». Темами ее статей являются: кино на хинди, которое сегодня более известно как Болливуд, и бурно развивающееся индийское региональное кино; популярный Голливуд; а также менее известные авторы мирового кино. Будучи членом Центрального совета по сертификации фильмов (CBFC) в 2012-2015 годах, она способствовала развитию и укреплению процедур сертификации во всех центрах кинопроизводства страны.

Образовательная программа «Новая оптика» под брендом Roskino Academy запущена в июне 2022 года при поддержке Минкультуры РФ. В рамках первых двух циклов прошли семинары по работе с кинорынками Китая и региона MENA.