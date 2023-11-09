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Вадим Соколовский займет пост генерального директора «Амедиа Продакшн»

Автор: БК

9 ноября 2023

Он приступит к работе уже 13 ноября

Вадим Соколовский, покинувший в сентябре должность директора департамента собственного производства онлайн-кинотеатра «Иви», займет пост генерального директора «Амедиа Продакшн». Об этом сообщает официальный Telegram-канал кинокомпании. 

Отмечается, что Соколовский приступит к работе уже со следующего понедельника, 13 ноября.

«Я рад присоединиться к талантливой и энергичной команде «Амедиа Продакшн». Для меня это, своего рода, возвращение: когда-то я был в числе тех, кто продюсировал первые проекты компании. Сегодня «Амедиа Продакшн» известна как создатель востребованного у зрителей кино- и сериального контента. Уверен, что впереди у нас много новых увлекательных проектов!», – заявил Соколовский. 

Марина Сидорова, занимавшая пост генерального директора «Амедиа Продакшн» с июня 2015 года, покидает компанию, чтобы заняться развитием собственных бизнес-проектов.

«В 2023 году мы совместно с партнерами завершили производство масштабных кинопроектов, которые выйдут в широкий прокат в 2024 году и непременно станут событием. Это военная драма ВОЗДУХ Алексея Германа-младшего, МАСТЕР И МАРГАРИТА по роману М. Булгакова, а также франшиза ПАЛЬМА 2, съемки которой также завершены. Я горжусь всеми проектами, которые мы произвели в «Амедиа» за все годы насыщенной работы, и благодарна нашей команде за этот опыт», – заявила она.

Вадим Соколовский в прошлом также возглавлял продюсерский департамент «Амедиа», руководил локальным производством контента Disney в России и являлся генеральным директором Sony PicturesTelevision, CIS.

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