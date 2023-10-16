В этом году на отбор заявлено более 160 фильмов

16 октября стартовал отборочный тур Международного студенческого фестиваля ВГИК. Темой смотра этого года стали «Глобальные ценности».

В этом году на отборочный этап фестиваля заявлено более 160 фильмов, а сам отбор состоится в формате публичного конкурса.

Первый, российский этап конкурса пройдет с 25 по 27 октября. Жюри под председательством актера Александра Галибина отберет лучшие работы, авторы которых продолжат участие во втором, международном, этапе фестиваля. Также в составе жюри – режиссер анимации Дмитрий Наумов, оператор Максим Шинкоренко, кинокритик Николай Никулин, кинокритик Егор Москвитин, художник-постановщик Сергей Февралев, композитор Артем Васильев, главный редактор БК Юлия Шампорова, заместитель генерального продюсера онлайн-кинотеатра Okko, руководитель направления детско-юношеского кино Светлана Сонина.

Лучшие фильмы первого этапа будут показаны с 14 по 16 ноября в Музее кино, в кинозале имени Ханжонкова на ВДНХ.

Международный киноконкурс состоится с 13 по 17 ноября. В списке участников – кинематографисты Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Сербии, Армении, Таджикистана, Сенегала, Испании, Грузии, Непала, Мексики и других стран. В состав жюри второго этапа вошли продюсер Хаум Вилальта, заместитель генерального секретаря китайской ассоциации детского кино Гэвин Ли и профессор Академии международных исследований Нью-Дели Рашми Дорайсвами.

Театральный конкурс также пройдет с 13 по 17 ноября. Участниками смотра этого года станут работы лучших московских театральных школ – школы-студии МХАТ, Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина, театрального института им. Бориса Щукина, а также спектакль, созданный в Сербии. В жюри театрального конкурса – актер Илья Малаков, телеведущая Марина Коростылева и режиссер Ичэнь Лю.

Основные мероприятия фестиваля будут проходить во Всероссийском государственном университете кинематографии им. С.А. Герасимова и в кинотеатрах Москвы. Студенческие фильмы также будут представлены в кинотеатрах разных городов России.

Более подробная информация доступна на официальном сайте смотра.

Фото: пресс-служба фестиваля