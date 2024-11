Покидая Лас-Вегас: итоги AFM-2024

С 5 по 10 ноября в США прошел 45-й American Film Market (AFM). Кинорынок сменил локацию на Лас-Вегас, а фоном для него стали напряженные президентские выборы. Но новые осложнения и существующие в индустрии вызовы не помешали оживлению на рынке, хотя сообщения о крупных сделках пока так и не прозвучали.

Главными темами для обсуждения на нынешнем AFM стало новое место его проведения – отель Palms Casino Resort в Лас-Вегасе – и выборы президента США, состоявшиеся одновременно с Кинорынком. Впервые с 1991 года AFM сменил локацию, и продавцы и покупатели со всего мира встретились не в расположенной рядом с Голливудом Санта-Монике, а в Лас-Вегасе. Переезд был вызван прошлогодней сменой собственника отеля Loews Santa Monica Beach Hotel, 33 года подряд принимавшего игроков независимого кинорынка, и организаторам AFM пришлось искать другие варианты. Первым из них стал отель Le Meridien Delfina в Санта-Монике в прошлом году, а вторым – Palms Casino Resort в Лас-Вегасе.

Новое место предлагало экспонентам обширные офисные помещения, 14-зальный мультиплекс для проведения более 200 скринингов и конференц-зал, а также пространства для встреч и мероприятий площадью 170 тысяч квадратных футов. «После обширных исследований, обсуждений с советом директоров и фидбэка от заинтересованных сторон смена локации подчеркнула нашу решимость развивать AFM с целью удовлетворения сегодняшних потребностей отрасли, – заявил Клэй Эпштейн, председатель IFTA (Independent Film & Television Alliance), организатора AFM. – Сила AFM заключается в способности Кинорынка создавать сообщество и предоставлять платформу для деятельности всех участников в одном удобном месте. Palms позволяет нам все это и даже больше».

Хотя все офисные и выставочные площади в Palms Casino Resort в итоге были распроданы, игроки по-разному восприняли изменение локации. В основном новая площадка вызвала массу критики. Высокие цены на участие и проживание в отеле, технические проблемы с показами, сорвавшие первые скрининги, место проведения, которое одновременно является круглосуточным казино, сложности с самой площадкой вроде очередей к лифтам и проблем с питанием не располагали к себе участников и не смогли перекрыть удобство проведения всего Кинорынка в одном здании. В то же время игроки отмечали, что сбор всех участников в одном месте был эффективен для бизнеса, а также хвалили комфорт офисов и наличие в том же отеле кинотеатра с хорошими большими экранами и современными залами.

«Бизнес выиграл от того, что в этот раз рынок проходил в одном здании: скрининги и деловые встречи проводились в одном месте. Считаю ли я Вегас подходящей локацией для AFM в долгосрочной перспективе? Абсолютно нет. Я бы хотел сказать IFTA, что это было весело, вы проделали отличную работу, но теперь давайте вернемся домой. Высококачественные независимые фильмы должны быть представлены рынку в творческой среде, в непосредственной близости к создателям кино, прессе, маркетинговым командам и кинозрителям. Площадка в Вегасе не выполняет эту функцию в полной мере», – прокомментировал переезд президент и генеральный директор AGC Studios Стюарт Форд.

Некоторые участники опасались возможности уличных волнений по итогам выборов, учитывая, что Невада относится к колеблющимся штатам. В связи с политической неопределенностью и новым местом проведения ряд постоянных игроков из Европы предпочел пропустить Кинорынок в этом году. Кто-то в целом не считает Лас-Вегас подходящим местом для заключения сделок, а кто-то, привыкнув проводить дополнительные деловые встречи на AFM за пределами Санта-Моники, в Лос-Анджелесе, решил не заезжать в Неваду.

Участники Кинорынка сходятся во мнении, что AFM в следующем году должен вернуться в Лос-Анджелес, центр глобальной киноиндустрии. Если этого не случится, многие готовы вообще отказаться от посещения Кинорынка. Клэй Эпштейн заверил, что изменения в следующем году возможны: «Наша цель – безусловно, сделать так, как будет лучше для сообщества и отрасли. И если это означает остаться в Вегасе, мы сделаем все возможное, чтобы это сработало. А если это означает, что должна выстроиться альтернатива, мы рассмотрим ее, какой бы она ни была. Думаю, это как раз то, что важно».

ТИХАЯ НОЧЬ ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ

В AFM в этом году приняли участие 286 сейлз-компаний, продакшнов и дистрибьюторов из 34 стран. Продавцы были довольны количеством покупателей и отмечали впечатляющий уровень бизнес-активности. В Лас-Вегас приехали руководители компаний большинства крупных территорий. Особенно энергичными были байеры из Латинской Америки, Испании и Великобритании. Китай во второй раз представил на AFM собственный павильон. «Все места для сейлз-компаний распроданы, количество покупателей превзошло показатели прошлого и позапрошлого годов. Число скринингов растет. Все сигнализирует о том, что люди полностью вернулись к работе, чего мы не видели со времен пандемии. Это один из первых рынков, где с уверенностью можно говорить, что покупатели готовы покупать», – сообщила генеральный директор и президент IFTA Джин Превитт.

На Кинорынке в этот раз было действительно представлено множество проектов. Среди них преобладали жанровые картины, что в целом характерно для AFM, но особенно много было заявлено хорроров. Как предполагают эксперты, это следствие успеха в прокате УЖАСАЮЩЕГО 3 и СОБИРАТЕЛЯ ДУШ. «Игроки сосредоточились на жанровых проектах, даже некоторые из небольших международных сейлз-компаний наращивают свои жанровые лайнапы, – отметил один из американских продавцов. – Успех в прокате стало невозможно предсказать, и все ищут что-то, что сразу обладает целевой аудиторией».

Среди громких хоррор-проектов на Кинорынке была заявлена финальная часть легендарной зомбифраншизы Джорджа А. Ромеро TWILIGHT OF THE DEAD с Миллой Йовович в главной роли. Режиссером выступит Брэд Андерсон, постановщик сериала «Миротворец» и картины МАШИНИСТ. Фильм, действие которого будет разворачиваться на тропическом острове, расскажет о темной природе человечества с точки зрения последних людей на Земле, оказавшихся в самом центре зомби-апокалипсиса. Над пластическим гримом мертвецов будут работать Грег Никотеро, начавший свою карьеру со ДНЯ МЕРТВЕЦОВ у Ромеро, и его компания KNB EFX Group. Старт съемок запланирован на март. Продажами проекта на рынке занималась Fortitude International.

Стоит отметить, что это не единственный фильм на AFM с фамилией Ромеро в титрах – хоррор КОРОЛЕВЫ ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ, за реализацию которого отвечала студия Charades, снят и написан дочерью мэтра Тиной Ромеро. Лента рассказывает о дрэг-квин, которым приходится на время забыть о личных разногласиях и сразиться с нашествием зомби во время гигантской ночной вечеринки на заброшенном складе.

Lionsgate открыла продажи на триквел ДИТЯ ТЬМЫ 3 с Изабель Фурман в главной роли. Режиссером заявлен Уильям Брент Белл, постановщик второго фильма франшизы, ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА, а также хорроров ЛУКАВЫЙ, КУКЛА, КУКЛА 2: БРАМС. Детали сюжета пока не сообщаются.

Продюсеры кассовой хоррор-франшизы УЛЫБКА Temple Hill Entertainment объединяются с Protagonist Pictures для создания нового фильма ужасов MONITOR. Проект будет снят по одноименной короткометражке Мэтью Блэка и Райана Полли, которые выступят режиссерами и авторами сценария полнометражной версии. Картина расскажет о демоническом существе, преследующем группу модераторов социальных сетей, которые отказались публиковать присланное им ужасающее видео. Питаясь страхом, существо выслеживает их одного за другим в стремлении выбраться за пределы экрана. К съемкам приступят весной следующего года.

Компания Anton Corp воспользовалась шумом вокруг боди-хоррора СУБСТАНЦИЯ и запустила психологический триллер VICTORIAN PSYCHO с Маргарет Куолли по роману Вирджинии Фейто, также написавшей сценарий киноадаптации. Актрисе досталась роль эксцентричной гувернантки, нанятой для обучения детей в большом поместье. Несмотря на то, что девушка скрывает свои психопатические наклонности, она оказывается главной подозреваемой, когда в доме начинает пропадать обслуга. Режиссерское кресло проекта займет Закари Уигон (СТОП-СЛОВО, МАШИНА СЕРДЦА).

Также заметным оказался новый хоррор MOLEPEOPLE с Беном Мендельсоном и Энтони Рамосом (ТРАНСФОРМЕРЫ: ВОСХОЖДЕНИЕ ЗВЕРОБОТОВ, ЧЕСТНЫЙ ВОР). Фильм расскажет о нездоровом секретном сообществе, скрывающемся под улицами Нью-Йорка. Режиссером заявлен Роб Сэвидж (БУГИМЕН, АСТРАЛ. ОНЛАЙН).

Дистрибьютор УЖАСАЮЩЕГО, компания Cineverse, готовится запустить ребут франшизы ТИХАЯ НОЧЬ, СМЕРТЕЛЬНАЯ НОЧЬ, рождественского слэшера о Санта-Клаусе с топором. Над производством в том числе будут работать продюсеры УЖАСАЮЩЕГО, режиссером выступит Майк П. Нельсон (З/Л/О 85, ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ).

Звезда СОБИРАТЕЛЯ ДУШ Майка Монро будет сниматься в картине BRIDES, новом хорроре Хлои Окуно (НАБЛЮДАЮЩИЙ, З/Л/О 94, «Чайная чашка»). Действие происходит в Италии 1960-х годов. Главная героиня Салли после нервного срыва отправляется вместе с мужем на отдаленную виллу. Ее владелец, таинственный граф, проявляет к женщине особый интерес, но получает гораздо больше, чем ожидал, когда феминистский хаос Салли добавляется к его идеальному, жестокому Эдему вампирских невест. Фильм описывают как готическую, гламурную и кровавую историю, которая перевернет с ног на голову сюжет Брэма Стокера, исследуя борьбу между общественным подавлением и плотским желанием. FilmNation Entertainment занимается международными продажами проекта, UTA Independent Film Group представляет его в США.

ТРОЕ УБИЙЦ И ПОСЛЕДНИЙ ДРУИД

Несмотря на расцвет хорроров, наибольший интерес покупателей ожидаемо вызвали представленные на Кинорынке крупные экшн-проекты. Хотя в этот раз не было таких гигантских фильмов, как прошлогодняя перезагрузка ГОРЦА от режиссера ДЖОНА УИКА Чада Стахелски и вестерн-саги ГОРИЗОНТЫ Кевина Костнера, байерам все равно было из чего выбирать.

Amazon Studios выкупила за семизначную сумму права на показ в Великобритании, Австралии и Канаде исторического экшна THE LAST DRUID с Расселом Кроу в роли кельтского воина, которому предстоит защитить свою семью и поселение от римской армии, напавшей на уединенную крепость друидов в горах Каледонии. Режиссером выступит Уильям Юбэнк, работавший с Кроу на фильме ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА. Проект был крайне хорошо принят байерами, с энтузиазмом воспринявшими идею о новом противостоянии Рассела Кроу и Римской империи, а также отмечавшими качество сценария картины. Лента продана на все ключевые территории, права на показ в СНГ выкупила Arna Media.

Ярким проектом Кинорынка стал криминальный триллер PAPER TIGER, новый фильм Джеймса Грэя, известного по картинам ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z, К ЗВЕЗДАМ, РОКОВАЯ СТРАСТЬ, ЛЮБОВНИКИ. Главные роли в нем исполнят Адам Драйвер, Джереми Стронг и Энн Хэтэуэй. Основанная на оригинальном сценарии Грэя, лента расскажет о двух братьях, стремящихся к «американской мечте». Пытаясь проложить свой путь через опасный мир коррупции и насилия, они обнаруживают, что попали вместе с семьей на мушку русской мафии. Их связь начинает рушиться, и когда-то совершенно немыслимое предательство становится вполне возможным. Съемки запланированы на первый квартал следующего года. The Veterans занимается международными продажами, CAA Media Finance – правами на США.

Black Bear заявил мистический триллер PENDULUM с Джозефом Гордоном-Левиттом в главной роли. Автором сценария и режиссером выступает Марк Хейман, сценарист и продюсер фильмов Даррена Аронофски ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ, МАМА! и РЕСТЛЕР. Аронофски также станет продюсером новой картины. Описываемый как ужасающий фильм нового жанра, проект повествует о молодой паре, Патрике и Эбигейл, отправляющейся в нью-эйдж-ретрит, чтобы найти исцеление после травматического события. Патрик готов сделать все, чтобы помочь своей жене, но загадочная лидер ретрита начинает вызывать у него подозрения, в то время как Эбигейл попадает под ее чары. По мере того, как нарастает паранойя, пара должна определить, предлагают ли нетрадиционные духовные практики группы подлинное исцеление или скрывают ужасающую правду, которая грозит поглотить их обоих.

Также компания представила экшн-триллер HAMMER DOWN c Идрисом Эльбой, повествующий об опасном путешествии водителя-дальнобойщика и его дочери – за ними гонится группа безжалостных преступников, которые во что бы то ни стало хотят заполучить заветный груз. Отцу и ребенку приходится работать в тандеме, чтобы выжить и предотвратить попадание груза в опасные руки. Одним из продюсеров фильма выступает Чарльз Ровен (ОППЕНГЕЙМЕР, ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ).

Пережившая в этом году серию крупных кассовых неудач Lionsgate представила на суд байеров экшн-триллер DAY DRINKER с Джонни Деппом и Пенелопой Крус. В центре повествования – бармен на круизном лайнере, который неожиданно попадает в преступный мир, встретив таинственного любителя выпить днем. Режиссером фильма выступает Марк Уэбб (НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК).

Сюжет еще одного экшн-триллера студии, FAIRYTALE IN NEW YORK режиссера Ялмари Хеландера (САНТА НА ПРОДАЖУ), разворачивается в канун Рождества и рассказывает о таксисте, которому приходится пуститься в погоню за бандой преступников, чтобы вернуть бесценный подарок для своего сына. Главную роль в картине исполнит лауреат премии «Оскар» Ке Хюи Куан (ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ).

Сюжет экшн-комедии THREE HITMEN AND A BABY пока держится в секрете, однако его название явно отсылает к классической комедии 1987 года ТРОЕ МУЖЧИН И МЛАДЕНЕЦ, повествующей о трех холостяках, чья жизнь навсегда меняется, когда на пороге их дома внезапно появляется ребенок. Сценарий новинки Lionsgate написали Дэвид Маталон (КОНКРЕТНЫЙ УБИЙЦА) и Мэтт Альтман. Одним из продюсеров выступит Дэвид Литч (БЫСТРЕЕ ПУЛИ).

CAA занималась реализацией американских прав на высокобюджетный ремейк СКАЛОЛАЗА от Жауме Кольет-Серра (ПАССАЖИР) с Лили Джеймс и Пирсом Броснаном, съемки которого уже идут. В центре повествования – опытный альпинист, вместе с дочерью управляющий роскошным шале в Доломитовых Альпах. Однажды неизвестная банда нападает на Рэя и его клиента, сына миллиардера. Дочери удается избежать похищения, однако для того, чтобы спасти своего отца, ей придется встретиться со своими страхами. Права на российский прокат ленты принадлежат компании Arna Media, а дистрибьютором на многих европейских территориях выступит Studiocanal.

Anton Corp закрывала оставшиеся территории по экшн-триллеру ЧИСТИЛЬЩИК с Дейзи Ридли и Клайвом Оуэном. По сюжету, бывшему морпеху (а ныне – мойщице окон) предстоит спасти заложников, удерживаемых в лондонском небоскребе. В режиссерском кресле картины в стиле КРЕПКОГО ОРЕШКА – Мартин Кэмпбелл (КАЗИНО РОЯЛЬ). Права на прокат в России принадлежат Russian World Vision.

Highland Film Group, в свою очередь, заявила для байеров следующий совместный проект Кэмпбелла и Ридли – экшн-триллер DEDICATION. События нового фильма вращаются вокруг командира корпуса морской пехоты, освобожденной от службы после миссии, в которой погибли мирные люди. Чтобы прийти в себя, девушка решает посетить торжественное открытие школы, названной в честь ее смертельно больного отца-морпеха. Однако праздничное мероприятие идет не по плану, когда туда врывается мстительный сын ранее захваченного ею анархиста и берет людей в заложники.

Highland Film начала продажи на рынке еще одного проекта с Миллой Йовович – боевика PROTECTOR. История в духе КОММАНДО расскажет о ветеране войны, которая оставила жестокое прошлое позади, чтобы спокойно воспитывать свою дочь. Однако когда Хлою похищают, Никки приходится пробираться через преступный мир города, чтобы вернуть ребенка. В режиссерском кресле проекта – Адриан Грюнберг («ВЕСЕЛЫЕ» КАНИКУЛЫ, РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ). Съемки должны начаться этой зимой в Нью-Мексико.

Интерес покупателей также привлек криминальный триллер BY ANY MEANS Элеганса Браттона («Гротеск», «Американские истории ужасов») с Марком Уолбергом и Стерлингом К. Брауном в главных ролях. Основанный на реальных событиях фильм рассказывает о киллере, тайно нанятом ФБР для поиска в партнерстве с чернокожим агентом виновных в убийстве лидеров движения за гражданские права в Миссисипи в 1966 году. Съемки начнутся в марте следующего года.

Как отметил один из американских продюсеров, на международном рынке очевидно существует спрос на экшн-фильмы, но насколько он велик, можно будет узнать только после AFM. «Рынок меняется так стремительно, что любые тенденции приходят и уходят все быстрее и быстрее. То, что популярно на одном рынке, проваливается на другом», – полагает он.

ЮНЫЙ ВЕРТЕР ВО ЧРЕВЕ ЗВЕРЯ

Не обошлось на рынке и без других жанров, помимо хорроров и экшнов. В частности, Neon, сорвавшая куш на СОБИРАТЕЛЕ ДУШ и выпустившая в американский прокат АНОРУ, представила на суд байеров сразу несколько картин. Драмеди MISTY GREEN от режиссера и сценариста Криса Рока рассказывает о талантливой актрисе, которая никак не может воскресить свою карьеру. В конце концов ей выпадает шанс – идеальная роль. Но есть нюанс: с режиссером ее разделяет спорное прошлое. Роль постановщика тоже исполнит сам Рок.

Второй проект компании оказался еще более жарким – комедия для взрослых SPLITSVILLE с Дакотой Джонсон, Адрией Архона, Майклом Ковино и Кайлом Марвином. В центре повествования здесь оказывается добродушный мужчина, который вынужден съехать к друзьям после того, как его жена решает подать на развод. Вскоре он узнает, что секрет их семейного счастья заключается в том, что они живут в открытом браке. Ковино также выступил режиссером картины, съемки которой уже завершены.

Триллер ASSASSINATION может заинтересовать любителей исторических проектов – фильм Барри Левинсона предлагает новый взгляд на убийство Джона Кеннеди. Главной героиней истории становится журналистка Дороти Килгаллен, которая подозревает, что Ли Харви Освальд действовал не один, и использует свою славу и влияние, чтобы выяснить, кто же стоял за этим делом. В актерском составе – Джессика Честейн, Брендан Фрейзер, Брайан Крэнстон и Аль Пачино. Продажами проекта занималась Concord Studios.

Одним из главных арт-проектов рынка стала новая работа Джима Джармуша ОТЕЦ, МАТЬ, СЕСТРА, БРАТ. Реализацией ее международных прав занималась The Match Factory. Фильм рассказывает о воссоединении семьи после многолетней разлуки и о трудностях, через которые должны пройти ее члены. Роли в картине исполнили Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Вики Крипс, Майем Биалик, Том Уэйтс и Шарлотта Рэмплинг.

Компания mk2 films представила на AFM фантастическую комедию об инопланетном вторжении ALPHA GANG Дэвида Зеллнера и Нэйтана Зеллнера. Проект уже заявляли в 2020 году, но с другим актерским составом. Сейчас в нем задействованы такие звезды, как Кейт Бланшетт, также выступающая сопродюсером картины, Ченнинг Татум, Дэйв Батиста, Леа Сейду, Зои Кравиц, Стивен Ян. В центре истории – группа инопланетных захватчиков, отправленных завоевывать Землю. Замаскированные под банду байкеров из 50-х годов, они безжалостны в своей миссии, пока не поддаются самому токсичному и заразному человеческому состоянию из всех – эмоциям.

Также mk2 films смогла заинтересовать покупателей новой работой Эндрю Хэя (МЫ ВСЕМ ЧУЖИЕ) – криминальной драмой BELLY OF THE BEAST c Колином Фарреллом и Беном Стиллером. Основанная на реальных событиях лента рассказывает о дружбе писателя Нормана Мейлера и преступника Джека Генри Эббота. Неочевидный тандем сложился в конце 70-х, когда Эббот сидел в тюрьме: Мейлер не только помог осужденному грабителю банков, фальшивомонетчику и убийце написать мемуары, но и лоббировал затем его освобождение. Права на картину уже проданы в десяток стран – в том числе и в Россию, где ее выпустит компания «Про:взгляд».

Embankment Films представила на AFM историческую драму THE HOUSEKEEPER с Умой Турман, Энтони Хопкинсом и Фиби Дайневор. Действие истории разворачивается в Корнуолле 1930-х годов, а в центре повествования – запретный роман между немолодой экономкой и писательницей Дафной дю Морье, пишущей свой роман «Ребекка». Режиссером выступает Ричард Эйр (АЙРИС).

Романтическая комедия YOUNG WERTHER основана на романе Иоганна Вольфганга фон Гете «Страдания юного Вертера», однако действие в фильме перенесено в наши дни. Это история очаровательно безответственного и восторженного молодого человека, который оказывается во власти Шарлотты. Жизнь Вертера переворачивается с ног на голову. В актерском составе – Дуглас Бут, Элисон Пилл, Айрис Апатоу и Патрик Дж. Адамс. Продажей проекта, премьера которого состоялась на кинофестивале в Торонто, занималась компания Mister Smith Entertainment. Права на российский прокат уже приобрел A-One Films.

Компания WestEnd Films продолжила продажи нового фильма Вадима Перельмана (ДОМ ИЗ ПЕСКА И ТУМАНА, УРОКИ ФАРСИ) – триллера THE ZEALOT. В центре повествования – сомалиец, который работает таксистом в Миннеаполисе и едва сводит концы с концами. Однажды он соглашается подвезти застрявшего в аэропорту 20-летнего парня до Чикаго, чтобы подзаработать, однако в ходе поездки понимает: его пассажир – совсем не тот, кем кажется. Главные роли в картине исполнили Джимон Хонсу и Коди Смит-Макфи.

Наиболее важной новостью для России с AFM стало сообщение о том, что у драмы МАСТЕР И МАРГАРИТА Михаила Локшина появился международный агент по продажам – им выступила компания Luminosity Pictures. «Редко удается обнаружить такие уникальные и мастерски сделанные картины, как эта. Как большой поклонник нестареющего шедевра Булгакова я несказанно горжусь тем, что помогу представить великолепный фильм Михаила мировой аудитории», – заявил один из руководителей компании Дэниел Даймонд. Роли в проекте исполнили Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Аугуст Диль (БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ) и Клас Банг (КВАДРАТ). Пока неизвестно, по каким именно направлениям уже были закрыты продажи фильма.

Деловая активность на AFM продемонстрировала позитивную динамику, хотя и не достигла допандемийных уровней. Кто-то отмечает, что недовольство местом проведения заставило участников Кинорынка сосредоточиться на фильмах, поэтому игроки были сфокусированы на сделках. При этом сообщений о громких покупках поступило крайне мало. Разумеется, сделки будут совершаться и после окончания Кинорынка. «После двух лет роста бизнес-активность достигла высокого уровня», – заметил генеральный директор Anton Себастиан Рейбод. По его словам, особенно хорошо из проектов компании продавался хоррор VICTORIAN PSYCHO с Маргарет Куолли: «Мы завершаем сделки на ряд международных территорий. И в целом настроены оптимистично относительно кинотеатрального рынка».

По наблюдению экспертов, на рынке было представлено существенное количество проектов с бюджетом до $30 млн и значительно меньше фильмов с большей стоимостью производства. Самой дорогой картиной Кинорынка стал спортивный байопик MARTY SUPREME с Тимоти Шаламе в роли звезды пинг-понга 50-х Марти Рейсмана, который был известен неординарным подходом к спорту и при этом выиграл два чемпионата США в одиночном разряде среди мужчин, а также более двадцати международных и национальных титулов. Бюджет одного из двух крупнейших на сегодняшний день проектов студии A24 предположительно составляет $70–90 млн. Примечательно, что самый дорогой фильм Кинорынка принадлежит инди-компании A24, а не Lionsgate или другому мини-мейджору. Режиссером картины выступает Джош Сэфди (НЕОГРАНЕННЫЕ АЛМАЗЫ). В фильме также снимаются Гвинет Пэлтроу и рэпер Tyler the Creator. Источники объясняют высокую цену проекта тем, что это не традиционный спортивный байопик, а динамичная приключенческая комедия в духе ВОЛКА С УОЛЛ-СТРИТ и ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ. Вторым большим фильмом студии является еще один спортивный байопик, THE SMASHING MACHINE с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант в главных ролях. Режиссером этого проекта стал брат Джоша Сэфди, Бенни. Вместе они снимали такие фильмы A24, как НЕОГРАНЕННЫЕ АЛМАЗЫ и ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ. Картина находится на стадии постпродакшна.

Объясняя отсутствие на рынке крупнобюджетных проектов, эксперты говорят о том, что таким фильмам необходимо участие американских дистрибьюторов, готовых обеспечить хороший прокат в США. Но американские байеры с крайней осторожностью подходят сегодня к выбору релизов. И это самый большой вызов на независимом кинорынке на данный момент. В то же время бюджеты проектов в целом выросли за годы стримингового бума, сложностей пандемии и последствий прошлогодней индустриальной забастовки. Поскольку стриминги сокращают инвестиции, некоторые инди-проекты с большими бюджетами переходят с одного рынка на другой в поисках покупателей. Тем не менее Стюарт Форд видит поводы для оптимизма в 2025 году. «Гонорары создателей кино и актеров нормализировались за полтора года спада на рынке стримингов. Также я думаю, что устойчивое внедрение ИИ-продуктов вскоре сократит расходы на постпродакшн и визуальные эффекты. Стоимость привлечения капитала также должна снизиться по мере сокращения процентной ставки. В целом сообщество инвестиционных и сейлз-компаний в США за 2024 год стало более рациональным и эффективным», – считает он.

21.11.2024 Автор: Рая Башинская, Илья Кувшинов