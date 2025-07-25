Российские зрители не спешат смотреть байопики в кинотеатрах

Wanta Group представила новое исследование

Компания Wanta Group – консалтинг в кино – провела исследование зрительских предпочтений в отношении фильмов-биографий. Согласно полученным данным, наибольшей популярностью среди байопиков пользуются истории о музыкантах, композиторах и исполнителях (21%), а также о писателях (20%) – эти категории остаются универсальными для всех возрастов.

В то же время определенные возрастные группы проявляют интерес к различным героям. Так, подростки 12-17 лет чаще выбирают биографии блогеров (13%), молодежь 18-24 – истории предпринимателей (12%), а зрители старше 35 лет особенно интересуются политическими лидерами (16%).

Примечательно, что 62% зрителей готовы закрыть глаза на исторические неточности, если сюжет эмоционально захватывает. Среди тех, кто все же предпочитает смотреть байопики в кино, таких уже 73%. Кроме того, 69% опрошенных отметили, что им ближе персонажи с внутренними противоречиями, чем идеализированные образы.

Тем не менее, байопики не пользуются высокой популярностью в кинотеатрах — на них ходят лишь 19% зрителей. При этом 30% предпочитают смотреть такие фильмы дома, и с возрастом эта доля растет: среди аудитории 35+ она достигает 40%.

Также 70% зрителей считают важным, чтобы костюмы и визуальные детали точно отражали эпоху. 69% ожидают аутентичное музыкальное сопровождение, однако подростки (12-17 лет) чаще отдают предпочтение современным трекам (47%). Это создает тонкий баланс: историческая достоверность остается значимой, но без эмоционального вовлечения она теряет свою силу.

Фото: Freepik