Предварительная касса четверга: холдоверы продолжают лидировать
Автор: Георгий Романов
25 июля 2025
Лучшей новинкой стала комедия «Герои анекдотов»
Согласно предварительным данным, лучшая из новинок недели – комедия ГЕРОИ АНЕКДОТОВ (AK) смогла подняться лишь на четвертую строчку чарта. Отечественная картина записала на свой счет порядка 2,7 млн рублей, что может вылиться в 13-16 млн рублей по итогу уикенда.
Среди других премьерных релизов в десятку лучших попали фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ МОНАХИНИ (WP) и боевик ВЗВЕСТИ КУРКИ (GF), записавшие на свой счет чуть меньше миллиона рублей. К вечеру воскресенья в их копилке может оказаться 5-6 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ГЕРОИ АНЕКДОТОВ
Самое читаемое
Предварительная касса четверга: «Нейробатя» выступил ниже ожиданийПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 14–20 июля 2025 годаПодробнее
«Одиссея» заработала $1,5 млн на предпродажах билетов в IMAX за год до релизаПодробнее
Венецианский кинофестиваль представил жюриПодробнее
Касса четверга: пиратские релизы продолжают лидироватьПодробнее
Сценарист «Основного инстинкта» работает над перезапуском фильма для AmazonПодробнее
Онлайн-кинотеатры не будут обязывать получать прокатные удостоверенияПодробнее
Комитет Госдумы поддержал блокировку контента за «дискредитацию ценностей»Подробнее
Paramount+ приобрел стриминговые права на «Южный парк» за $1,5 млрдПодробнее
Фестиваль в Торонто начал объявлять программуПодробнее
Предварительная касса уикенда: лучшей новинкой стал хоррор «Городские легенды. Парк кошмаров»Подробнее
Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в закон о выдаче прокатных удостоверенийПодробнее
Новый «Истребитель демонов» ставит кассовые рекорды в ЯпонииПодробнее
В Москве пройдет Фестиваль индонезийского киноПодробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокатеПодробнее
Объявлена программа Венецианского кинофестиваляПодробнее
Строго по инструкции: с чем связаны недавние переносы кинопрокатных релизов?Подробнее
Касса России: пиратские релизы продолжают лидироватьПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 24–27 июляПодробнее
Международная касса: «Смурфики в кино» стали наиболее заметной новинкойПодробнее