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Предварительная касса четверга: холдоверы продолжают лидировать

Автор: Георгий Романов

25 июля 2025

Лучшей новинкой стала комедия «Герои анекдотов»

Согласно предварительным данным, лучшая из новинок недели – комедия ГЕРОИ АНЕКДОТОВ (AK) смогла подняться лишь на четвертую строчку чарта. Отечественная картина записала на свой счет порядка 2,7 млн рублей, что может вылиться в 13-16 млн рублей по итогу уикенда. 

Среди других премьерных релизов в десятку лучших попали фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ МОНАХИНИ (WP) и боевик ВЗВЕСТИ КУРКИ (GF), записавшие на свой счет чуть меньше миллиона рублей. К вечеру воскресенья в их копилке может оказаться 5-6 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ГЕРОИ АНЕКДОТОВ

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