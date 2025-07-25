Предварительная касса четверга: холдоверы продолжают лидировать

Лучшей новинкой стала комедия «Герои анекдотов»

Согласно предварительным данным, лучшая из новинок недели – комедия ГЕРОИ АНЕКДОТОВ (AK) смогла подняться лишь на четвертую строчку чарта. Отечественная картина записала на свой счет порядка 2,7 млн рублей, что может вылиться в 13-16 млн рублей по итогу уикенда.



Среди других премьерных релизов в десятку лучших попали фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ МОНАХИНИ (WP) и боевик ВЗВЕСТИ КУРКИ (GF), записавшие на свой счет чуть меньше миллиона рублей. К вечеру воскресенья в их копилке может оказаться 5-6 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ГЕРОИ АНЕКДОТОВ