Илья Найшуллер может стать режиссером сиквела «Дома у дороги»

Съемки продолжения намечены на осень

Похоже, продолжение ДОМА У ДОРОГИ обзавелось новым режиссером – по информации Deadline, Amazon MGM Studios ведет переговоры с Ильей Найшуллером насчет постановки сиквела.

Напомним, что первоначально картину должен был снимать Гай Ричи, однако он покинул проект по неизвестным причинам ранее в этом месяце.

Если студия сможет договориться с Найшуллером, то это будет второй его фильм для Amazon: 2 июля на Prime Video дебютировала экшн-комедия ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВ с Джоном Синой и Идрисом Эльбой и продемонстрировала хорошие результаты на платформе – картина уже на протяжении трех недель занимает первое место в рейтинге сервиса.

Сюжет ДОМА У ДОРОГИ 2 держится в секрете. Съемки предварительно запланированы на осень, а Джейк Джилленхол вернется к исполнению главной роли.

Фото: кадр из фильма ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВ