Федеральная комиссии по связи США одобрила слияние Skydance и Paramount

Сделка оценивается в $8,4 млрд

Федеральная комиссии по связи США (FCC) наконец-то одобрила сделку Skydance Media и Paramount Global, которая оценивается в $8,4 млрд.

Отмечается, что об официальном завершении слияния двух медиаконгломератов будет объявлено в ближайшие дни.

Глава FCC Брендан Карр заявил, что Skydance взяла на себя письменные обязательства, согласно которым она внесет изменения в работу вещательной корпорации CBS – в частности, примет меры, чтобы программирование телесети отображало «разнообразие точек зрения из всего политического и идеологического спектра».

Помимо этого, компания Дэвида Эллисона пообещала отказаться от введения программ DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность), направленных на достижение равноправия для исторически непредставленных социальных групп.

Стоит отметить, что не все остались довольны решением Комиссии – сенатор Элизабет Уоррен вновь предложила инициировать расследование по поводу возможной коррупции и подкупа президента США Дональда Трампа в связи с недавним мировым соглашением.