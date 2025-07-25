top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Федеральная комиссии по связи США одобрила слияние Skydance и Paramount

Федеральная комиссии по связи США одобрила слияние Skydance и Paramount

Автор: Илья Кувшинов

25 июля 2025

Сделка оценивается в $8,4 млрд

Федеральная комиссии по связи США (FCC) наконец-то одобрила сделку Skydance Media и Paramount Global, которая оценивается в $8,4 млрд.

Отмечается, что об официальном завершении слияния двух медиаконгломератов будет объявлено в ближайшие дни.

Глава FCC Брендан Карр заявил, что Skydance взяла на себя письменные обязательства, согласно которым она внесет изменения в работу вещательной корпорации CBS – в частности, примет меры, чтобы программирование телесети отображало «разнообразие точек зрения из всего политического и идеологического спектра».

Помимо этого, компания Дэвида Эллисона пообещала отказаться от введения программ DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность), направленных на достижение равноправия для исторически непредставленных социальных групп.

Стоит отметить, что не все остались довольны решением Комиссии – сенатор Элизабет Уоррен вновь предложила инициировать расследование по поводу возможной коррупции и подкупа президента США Дональда Трампа в связи с недавним мировым соглашением.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Обзор изменений графика релизов на неделе 14–20 июля 2025 года
Подробнее
«Одиссея» заработала $1,5 млн на предпродажах билетов в IMAX за год до релиза
Подробнее
Венецианский кинофестиваль представил жюри
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы продолжают лидировать
Подробнее
Сценарист «Основного инстинкта» работает над перезапуском фильма для Amazon
Подробнее
Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в закон о выдаче прокатных удостоверений
Подробнее
Онлайн-кинотеатры не будут обязывать получать прокатные удостоверения
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате
Подробнее
Комитет Госдумы поддержал блокировку контента за «дискредитацию ценностей»
Подробнее
Paramount+ приобрел стриминговые права на «Южный парк» за $1,5 млрд
Подробнее
Фестиваль в Торонто начал объявлять программу
Подробнее
Предварительная касса уикенда: лучшей новинкой стал хоррор «Городские легенды. Парк кошмаров»
Подробнее
Объявлена программа Венецианского кинофестиваля
Подробнее
Новый «Истребитель демонов» ставит кассовые рекорды в Японии
Подробнее
В Москве пройдет Фестиваль индонезийского кино
Подробнее
Подписками на онлайн-кинотеатры во втором квартале 2025 года пользовались 53% россиян
Подробнее
Строго по инструкции: с чем связаны недавние переносы кинопрокатных релизов?
Подробнее
Касса России: пиратские релизы продолжают лидировать
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 24–27 июля
Подробнее
Международная касса: «Смурфики в кино» стали наиболее заметной новинкой
Подробнее

Новости по теме

Paramount+ приобрел стриминговые права на «Южный парк» за $1,5 млрд
Подробнее
Paramount выплатит Дональду Трампу $16 млн для продолжения слияния со Skydance
Подробнее
Paramount предложил Дональду Трампу $15 млн для продолжения слияния со Skydance
Подробнее
Слияние Paramount Global и Skydance постепенно близится к завершению
Подробнее
Бюджет новой части «Миссия: невыполнима» перевалил за $350 млн
Подробнее