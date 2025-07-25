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Совет Федерации одобрил поправки в закон о выдаче прокатных удостоверений

Автор: Илья Кувшинов

25 июля 2025

В случае подписания президентом новые нормы вступят в силу с 1 марта 2026 года

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании поправки в закон о выдаче прокатных удостоверений.

Как сообщалось ранее, наличие в фильме материалов, отрицающих традиционные российские ценности, станет условием для отказа в выдаче ПУ. Закон также предоставит Минкультуры полномочия по одностороннему внесению изменений в ранее выданные удостоверения.

Отмечается, что ведомство также сможет выдавать заключения о наличии в фильмах, у которых нет ПУ, материалов, дискредитирующих традиционные ценности или пропагандирующих их отрицание. Выдачу таких заключений Минкультуры должно согласовывать с Роскомнадзором.

Владельцы стриминговых сервисов, в свою очередь, должны в течение суток с момента получения требования от Роскомнадзора блокировать доступ к произведениям, дискредитирующим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Подобное касается и владельцев соцсетей – они должны не только в течение суток реагировать на запросы Роскомнадзора, но и сами мониторить и ограничивать доступ к подобному контенту.

В случае подписания закона президентом новые нормы вступят в силу с 1 марта 2026 года. 

Фото: Freepik

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