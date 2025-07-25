Фонд кино продлевает сроки конкурса на производство фильмов о Дальнем Востоке
Автор: БК
25 июля 2025
Теперь заявки будут приниматься до 11 августа включительно
Фонд кино объявил об увеличении срока приема заявок на отбор в целях оказания поддержки производства художественных и анимационных национальных фильмов о Дальнем Востоке и на Дальнем Востоке.
Теперь заявки будут приниматься до 19:00 (мск) 11 августа.
Комплекты документов представляются в Фонд кино в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.
Более детальная информация доступна на сайте фонда.
Фото: Фонд кино
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