Герои в погонах: итоги российского онлайн-проката в июне и первом полугодии 2025 года

Основной тенденцией минувшего месяца в разрезе интересов аудитории стримингов стал дисбаланс между взрослым и детским контентом. В онлайн-кинотеатрах вышли прокатные хиты весны КРАКЕН, В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ, несколько зарубежных новинок, продолжила работу комедия БАТЯ 2. ДЕД. На фоне зрительского интереса к этим фильмам незамеченным остался факт начала школьных каникул, позволявший ожидать всплеска семейного и детского смотрения. Однако даже на Wink, где такие проекты чувствуют себя комфортнее всего, в июне доминировал взрослый контент.

Безоговорочным лидером июня стал отечественный глубоководный блокбастер КРАКЕН. Он обошел своим присутствием только рейтинг Start, а в остальных чартах уверенно вцепился щупальцами в первое место, потеснив сиквел БАТИ. Впрочем, фильм с Евгением Цыгановым только в Okko опустился на девятую строчку; на «Кинопоиске», «Иви», Wink и KION он взял бронзу.

Еще одной заметной новинкой в июне стала военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ. Представленная на шести из семи рассматриваемых нами платформ экранизация романа Бориса Васильева в четырех чартах заняла второе место – на «Иви», Wink, KION и Premier. В онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko лента с Владимиром Машковым оказалась четвертой. Еще один фильм, приуроченный к 80-летию Победы, ГРУППА КРОВИ, вышел под конец месяца на трех площадках. Выше всего драма о детях военного времени поднялась на Premier – там у нее четвертое место. Зрители KION поставили ленту на восьмую строчку рейтинга, а на «Кинопоиске» она замкнула топ-10.

Нарастающим зрительским интересом отличился боевик с Джейсоном Стэйтемом МАСТЕР. Лента появилась онлайн в конце мая и успела тогда закрепиться в нижней части топов трех стримингов. В июне фильм заметно поднялся в чартах «Кинопоиска» (2-е место), «Иви» (4-е место) и Okko (7-е место). В рейтинге смотрения KION боевик стал десятым. В целом же первым по представленности зарубежных новинок оказался онлайн-кинотеатр Start. Семь релизов в его топ-10 – иностранные, в том числе лидеры. Возглавила рейтинг экшн-мелодрама ДЖУН И ДЖОН, следом за ней расположился комедийный триллер НОЧЬ С ПСИХОПАТОМ. Появление онлайн нашумевшего музыкального байопика ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА подняло волну интереса к зимней АНОРЕ с Юрой Борисовым: у картин третье и четвертое места соответственно. На других платформах среди англоязычных проектов зрители также выделили глубоководную драму ДЫХАНИЕ ШТОРМА с Вуди Харрельсоном: шестое место в онлайн-кинотеатре «Иви» и седьмое – на KION. Рискнем предположить, что фильм попал в рекомендации к просмотру после КРАКЕНА

Из среднебюджетных картин стоит отметить появление на стримингах двух проектов, которые приняли участие в конкурсной программе ММКФ этого года. Сказочное путешествие ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ отметилось пятой строчкой на платформе KION и шестой – на Wink. Романтическое роуд-муви ТУДА заняло девятое место на KION и десятое – на Wink.

В сериальном сегменте картина сложилась довольно предсказуемая: ожидаемые многими зрителями продолжения стали лидерами на своих домашних платформах. Речь о триллере «Фишер. Затмение» и фантастической комедии «Два холма». Остросюжетный детектив не только возглавил рейтинг Wink, но и потеснил на «Кинопоиске» местный хит «Беспринципные в Питере». Сатирическая антиутопия, в свою очередь, получила золото на Start и привлекла внимание аудитории «Кинопоиска» (9-е место). Зрители «Иви» активно досматривали авантюрный триллер «Чужие деньги» с Максимом Матвеевым, а среди новинок платформы наибольшим спросом пользовался классический детектив с Кариной Андоленко «Вторая семья» – у него серебро чарта. Аудитория Okko дождалась окончания драмы «Урок» и удержала проект с Юрой Борисовым на первой строчке. Новинка «Что-то положительное» стартовала на платформе с четвертого места. Статус хита доказал ромком «Бедные смеются, богатые плачут». Новый сезон проекта занял второе место по просмотрам в этом онлайн-кинотеатре, а ожидаемое золото получил на платформе Premier. Продолжение авантюрной комедии «Нереалити», которая теперь принадлежит KION, оказалось там на первой строчке. Самой любопытной премьерой стал выход минисериала «Батя 2: Дед» в онлайн-кинотеатрах Wink (7-е место) и Premier (6-е место). А своего разгона ждет экшн-драма «Высокий сезон», ставшая второй на производящей платформе Start и десятой – у партнера проекта, Okko.

Детский и семейный контент проиграл битву за месяц, но уверенно победил в рейтинге полугодия. Особенно отличился в этом смысле онлайн-кинотеатр Wink, где все десять полнометражных работ – это сказки, анимация и приключенческие фильмы для семейного просмотра. Начнем с проекта ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА: у него второе место на «Кинопоиске», четвертое – на Wink, восьмое – на «Иви» и девятое – на Okko. Главный соперник фэнтези в прокате, сказка ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, на родном стриминге Start стал вторым, на «Иви» и Wink – третьим, на Okko – шестым, на Premier – девятым. Сказка для аудитории помладше, ДОМОВЕНОК КУЗЯ, комфортно чувствует себя на «Иви» и Okko, где получила серебро по итогам полугодия. В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» она оказалась четвертой, а на KION – седьмой. Удивил майский релиз БАТЯ 2. ДЕД, который всего за полтора месяца вошел в пять чартов, причем на платформах KION и Okko ему удалось возглавить рейтинг. Второе место лента заняла на Wink, третье – на «Кинопоиске», и лишь зрители «Иви» поставили картину ниже топ-5 – на шестую строчку. Безоговорочным лидером среди зарубежных релизов стала оскароносная АНОРА. Подписчики «Кинопоиска» и Start продемонстрировали особенно высокий интерес к релизу, поставив его на первое место. В онлайн-кинотеатре «Иви» фильм с российскими звездами стал девятым.

В сериальном сегменте лидеры рейтинга наглядно демонстрируют лицо каждой из платформ. Так, «Иви» остается оплотом классических телевизионных детективов: «Первый отдел» там занял верхушку чарта, «Оперативная память» расположилась на втором месте. На Wink остросюжетный «Фишер» возглавил рейтинг, а следом за мрачной историей об убийствах идет светлая музыкальная мелодрама «Ландыши. Такая нежная любовь». Она же стала лидером на «Кинопоиске». Авантюрная комедия производства «Плюс Студии» «Красная Поляна» по итогу заняла на своем стриминге третью строчку. Okko делает ставку на сложные авторские драмы: первое место по итогам шести месяцев у «Аутсорса», второе – у «Урока». В сложной борьбе высококлассного, но жесткого юмора в онлайн-кинотеатре KION первое место отвоевал «Актерище» с Дмитрием Нагиевым. Новый сезон социально значимой «Почки» с Любовью Аксеновой стал вторым. Мистический комедийный детектив «Подслушано в Рыбинске» оправдал ожидания создателей теперь и на длинной дистанции, став лидером на Premier и вторым – на Start. Самым популярным на последней платформе признали тоже комедийный, но более реалистичный детектив «Инспектор Гаврилов».

Фото: кадр из фильма КРАКЕН

25.07.2025 Автор: Вероника Cкурихина