Берлин-2025: прохладный ветер перемен

С 13 по 23 февраля в Берлине прошли 75-й Берлинский кинофестиваль и Европейский кинорынок. Оба мероприятия в этом году обзавелись новым руководством, поэтому гости с интересом следили за их трансформациями. Мнения критиков и представителей бизнеса разделились: кто-то называет минувший смотр лучшим за годы, а кому-то все еще не хватает ярких премьер с большими звездами.

ОПЯТЬ 75

Все взоры международных обозревателей были прикованы к новому художественному руководителю смотра Трише Таттл, которая была назначена на должность в 2023 году. По окончании Берлинале организаторы сообщили, что на фестивальные показы за эти дни было продано более 336 тысяч билетов, что стало рекордным показателем за всю историю смотра. Предыдущий максимум пришелся на 2016 год – тогда сообщалось о 335 986 проданных билетов.

Профессионалы индустрии, в свою очередь, отметили довольно любопытную программу фестиваля. В частности, кинокритик Variety Питер Дебрюж заявил, что не помнит такого сильного конкурса аж с 2002 года, когда в битве за «Золотого медведя» сошлись КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ Пола Гринграсса и УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ Хаяо Миядзаки. «Сколько себя помню, Берлин занимал последнее место в «большой тройке» фестивалей, сильно уступая и Каннам, и Венеции как по престижности, так и по громким, обсуждаемым проектам. Возможно, смотр никогда не сможет превзойти своих старших братьев, но впервые за долгие годы я почувствовал, как сквозь скользкий лед и минусовую температуру пробивается волна воодушевления», – сказал он.

Внимание к Берлинале было приковано и благодаря внушительному количеству звезд на красной дорожке – в их числе оказались Тимоти Шаламе, Роберт Паттинсон, Джейкоб Элорди, Джессика Честейн, Маргарет Куолли, Марион Котийяр и многие другие. Триша Таттл, которая ранее занимала пост художественного руководителя Лондонского кинофестиваля (BFI London Film Festival), безусловно, понимает, что в современном мире одной конкурсной программой никого не привлечь. «У меня хорошие отношения со студиями – Disney, Searchlight, Sony Pictures Classics и Warner Bros. В этом году так сложилось, что у нас были проекты, которые фестиваль мог поддержать в рамках их промокампаний. Но стоит отметить, что студии тоже хотят, чтобы у нас все получилось – вся индустрия очень хочет сильный Берлинале. Многие компании уже согласились с нами сотрудничать, и я надеюсь на пополнение списка в следующем году. Не исключаю, что некоторые студии хотели увидеть, как будет выглядеть обновленный фестиваль», – рассказала она в интервью Variety.

Фильмом открытия фестиваля стала лента Тома Тыквера СВЕТ (Das Licht) с Ларсом Айдингером и Николетт Кребиц в главных ролях. Картина рассказывает про семью, которую ничто уже не удерживает вместе, пока в их жизни не появляется таинственная экономка из Сирии. Однако главным событием этого вечера стало вручение почетной награды за карьерные достижения Тильде Суинтон. В своей страстной речи актриса, получившая «Золотого медведя» из рук режиссера КОНКЛАВА Эдварда Бергера, говорила о фестивале как о «безграничном царстве, где нет политики отчуждения, преследования или депортации».

Из девятнадцати представленных в основном конкурсе фильмов жюри во главе с режиссером Тоддом Хейнсом (МАЙ ДЕКАБРЬ) вручило главный приз Берлинале драме МЕЧТЫ (Drømmer) Дага Йохана Хёугеруда. Завершение трилогии норвежского постановщика об исследовании человеческой сексуальности (SEX / LOVE / DREAMS) рассказывает о 17-летней девочке, которая влюбляется в школьную учительницу французского языка. Стоит отметить, что МЕЧТЫ стали первым норвежским фильмом за всю 75-летнюю историю фестиваля, получившим «Золотого медведя». Критики отмечают, что работа Хёугеруда «вдохнула новую жизнь в часто упрощаемый жанр «пробуждение чувственности» в кино и литературе». Проект также был удостоен приза ФИПРЕССИ и награды Гильдии немецких артхаус-кинотеатров. Очевидно, что из-за тематики победитель Берлинале не сможет появиться в российском прокате, однако у картины все неплохо с мировыми продажами: незадолго до премьеры МЕЧТЫ были проданы в Польшу, Испанию, Венгрию, Израиль, Чехию, Италию, Бразилию, Швейцарию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург, а также в страны Балтии и бывшей Югославии. В родной Норвегии лента стартовала на экранах еще в ноябре прошлого года.

Вторая по значимости награда – Гран-при жюри – досталась картине ГОЛУБАЯ ТРОПА (O Último Azul) Габриэля Маскаро. По сюжету антиутопии, действие которой разворачивается в недалеком будущем, 77-летняя героиня не желает ехать в специальную колонию для стариков – перед тем, как у нее отнимут свободу, женщина сбегает в путешествие по Амазонке. Параллельно с Берлинале компания Lucky Number представляла ленту на Европейском кинорынке и продала ее на основные территории, включая Германию, Францию, Испанию, Португалию, Израиль, Бельгию, Нидерланды, Люксембург и многие другие. В России и странах Балтии ленту выпустит компания A-One Films.

Приз жюри получило роуд-муви ПОСЛАНИЕ (El mensaje) Ивана Фунда. Черно-белая картина рассказывает о том, как 11-летнюю девочку, наделенную даром общаться с животными, начинают использовать ее предприимчивые опекуны. Сразу после премьеры права на международные продажи проекта приобрела парижская компания Luxbox.

Награда за лучшую режиссуру досталась китайскому постановщику Хо Мэн за драму ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ (Sheng xi zhi di). Рецензенты отмечают, что это не просто теплый портрет фермерской семьи в Китае начала 1990-х годов, а масштабная сага, охватывающая сразу несколько поколений сельских тружеников. Значимость картины отметил дистрибьютор ARP, который приобрел ленту для кинопроката во Франции – в прошлом компания выпускала признанные работы Чжана Имоу, Вонга Карвая и Чэнь Кайгэ.

Новая работа провокатора Раду Жуде КОНТИНЕНТАЛЬ 25 (Kontinental’25) была удостоена «Серебряного медведя» за лучший сценарий. Если в своей нашумевшей работе БЕЗУМНОЕ КИНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (обладатель главного приза Берлинале 2021 года) постановщик эпатировал публику, то его новый фильм скорее рефлексирующий – здесь и жилищный кризис, и национализм в Восточной Европе, и проблемы с экономикой. Главная героиня драмеди – судебный пристав, которая пытается справится с чувством вины: женщине пришлось выселить бездомного из подвала, где он жил, а бродяга после этого покончил с собой. Картина Жуде уже продана в ряд европейских стран (Франция, Италия, Польша, Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, Эстония и другие), однако, по информации от правообладателя, переговоры насчет других территорий все еще ведутся.

Приз за лучшую женскую роль достался Роуз Бирн за драмеди ЕСЛИ БЫ У МЕНЯ БЫЛИ НОГИ, Я БЫ ТЕБЯ ПНУЛА (If I Had Legs I’d Kick You), которое ранее наделало шума на кинофестивале «Сандэнс». Фильм, дистрибьютором которого выступает A24, рассказывает о психотерапевте, едва справляющейся со своими проблемами: ее дочь тяжело больна, потолок в квартире обрушился, а одна из пациенток, страдающая от послеродовой депрессии, не просто исчезла, а бросила на Линду своего ребенка.

Еще одну актерскую награду – «Серебряного медведя» за роль второго плана – получил Эндрю Скотт за работу в драмеди ГОЛУБАЯ ЛУНА (Blue Moon). Новый фильм режиссера ОТРОЧЕСТВА и Я НЕ КИЛЛЕР Ричарда Линклейтера переосмысливает вечер после премьеры мюзикла «Оклахома!» на Бродвее в марте 1943 года от лица поэта-песенника Лоренца Харта, вынужденного с горечью наблюдать за успехом его бывшего соавтора – композитора Ричарда Роджерса. Именно последнего и довелось сыграть Скотту. В актерском составе картины, прокатом которой по миру будет заниматься Sony Pictures Classics, также задействованы Итан Хоук, Маргарет Куолли и Бобби Каннавале.

«Мы увидели положительную реакцию на решения жюри, позитивные отзывы об улучшениях фестивальной инфраструктуры, а также много всего хорошо о самих программах смотра. Дух нашей команды высок, и с этой энергией мы уже планируем Берлинале 2026 года», – заявила художественный руководитель фестиваля Триша Таттл.

Стоит отметить, что для некоторых критиков главным открытием минувшего Берлинале стал вовсе не конкурсный фильм, а австралийский мини-сериал «Узкая дорога на дальний север» (The Narrow Road to the Deep North) от Джастина Курзеля (БЕЗМОЛВНОЕ БРАТСТВО), показанный в секции Berlinale Special Series Gala. В центре повествования – военнопленный врач в исполнении Джейкоба Элорди, глазами которого зритель видит весь ужас Второй мировой войны. «Атмосфера проекта воскрешает в памяти самую мрачную классику военного кино. Временами «Узкая дорога» слишком сильно акцентирует внимание на жестокости, однако это может оказаться контрастом к демонстрируемому эротизму. Да, это мир крови, кишок и других внутренних органов, и Курзель покажет вам все. И благодаря блестящему актерскому составу вам не захочется нажать на «стоп», – написал в своей рецензии автор IndieWire Райан Латтанцио. В Австралии, Канаде и Новой Зеландии сериал выйдет на Amazon Prime Video, однако в США платформы у проекта пока нет.

РЫНОК В ЗАТИШЬЕ

Европейский кинорынок (EFM) в этом году также встречал нового руководителя: Триша Таттл назначила на должность директора департамента Berlinale Pro ветерана международных продаж Таню Майсснер. Помимо EFM, она также курирует всю профессиональную деятельность фестиваля – Berlinale Talents, World Cinema Fund и рынок копродукции. До Майсснер пост директора Кинорынка с осени 2020 года занимал Денис Рух.

Гости иронизируют, что продолжительный снегопад в Берлине довольно ярко отразил прохладную атмосферу рынка, в основном обусловленную нехваткой крупных проектов. Несмотря на небольшое увеличение количества байеров (1314 человек против 1263-х в 2024 году), многие отметили нехватку гостей из Азии. «В коридорах и лобби отелей было не так многолюдно. Тем не менее это все еще оживленный рынок», – заметил управляющий директор Bankside Стивен Келлихер. В числе новых демонстраторов на EFM оказались Новая Зеландия, Сингапур и Азербайджан.

Количество скринингов в этом году, в свою очередь, уменьшилось – с 1029-ти до 998-ми. Также в связи с тем, что многие из профессионалов не стали оставаться на весь рынок, EFM в основном использовался продавцами для завершения продаж уже имеющихся лент.

Конкурсная программа Берлинале под новым руководством была воспринята рынком как артхаусная, но с ограниченной коммерческой привлекательностью. Тем не менее чаще всего в кулуарах велись разговоры о том, смогут ли Триша Таттл и ее команда привлечь более продаваемые фильмы в следующем году – в особенности для того, чтобы вернуть на вторую неделю смотра тех посетителей, кто обычно улетает в Лондон на мероприятия премии BAFTA.

Cамым крупным проектом рынка стал ромком GOOD SEX от создательницы «Девчонок» Лены Данэм. Главную роль в картине должна исполнить Натали Портман. В центре повествования – успешный психотерапевт, у которой неожиданно закручивается любовный треугольник с 20-летним парнем и 50-летним бизнесменом. Комедия вызвала настоящий ажиотаж со стороны студий, однако победителем из битвы вышел Netflix, который приобрел ленту за $55 млн.

Sony Pictures Classics приобрела североамериканские и латиноамериканские права на французский фильм VIE PRIVÉE Ребекки Злотовски (ГРАНД ЦЕНТРАЛ. ЛЮБОВЬ НА АТОМЫ, ГРАНИ ЛЮБВИ), в котором Джоди Фостер исполнила роль известного психиатра, расследующего подозрительную смерть одного из своих пациентов. В актерском составе проекта также задействованы Даниэль Отёй и Виржини Эфира. Дистрибьютором ленты в России, СНГ и странах Балтии выступит компания «Про:взгляд».

Rocket Science, CAA Media Finance и Range Media Partners начали на EFM продажи комедийного проекта EPIPHANY от режиссера ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-СПРИНГС Макса Барбакова. Лента рассказывает о моднице, чье состояние испарилось в одночасье, и теперь она отправляется на поиски богатого мужа, чтобы справиться с кредиторами. Неожиданно девушка встречает эксцентричного математика-миллиардера, которому спонтанность и непосредственность Айвс нужны не меньше, чем ей – его деньги. На главные роли в картине заявлены Кристен Уиг и Билл Мюррей.

Компания Black Bear продолжила продажи безымянного экшн-триллера с Джейсоном Стэйтемом, съемки которого начались незадолго до рынка в Великобритании и Ирландии. В центре повествования – живущий в изоляции от общества мужчина, который вынужден противостоять призракам из своего прошлого после того, как он спасает девушку из океана во время страшного шторма. Режиссером картины выступает Рик Роман Во (БЕГЛЕЦ, ГРЕНЛАНДИЯ). Компанию Стэйтему в проекте составят Билл Найи, Наоми Аки (ПОДАЙ ЗНАК), Дэниел Мейс («Темпл») и молодая актриса Бодхи Рэй Бретнэк.

Режиссерский дебют Джеймса Макэвоя CALIFORNIA SCHEMIN’ также представлялся на EFM. Основанная на реальных событиях лента рассказывает о двух шотландских парнях, которые обманули международную музыкальную индустрию, притворившись популярным калифорнийским рэп-дуэтом и друзьями детства Эминема. Незадолго до рынка картина, которая сейчас находится на стадии постпродакшна, была продана в Россию и СНГ – здесь ее выпустит Must see magic film. Помимо самого Макэвоя, в актерском составе проекта задействованы Шеймус Маклин Росс и Сэмюэл Боттомли (КАК ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ).

Еще одним приобретением Must see magic film стала лента CLOSE TO ME с Риккардо Скамарчо (МОДИ: ТРИ ДНЯ НА КРЫЛЬЯХ БЕЗУМИЯ) и Мариэлой Гаррига (МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА), которую описывают как смесь эротического триллера и черной комедии. По сюжету, женатый сорокалетний учитель влюбляется в свою новую соседку. Съемки картины были завершены в прошлом году.

Capstone Pictures представила международным байерам триллер WILD GAME с Кейси Аффлеком и Майлзом Теллером (ТОП ГАН: МЭВЕРИК, УЩЕЛЬЕ) в главных ролях. Экранизация одноименной книги, основанной на реальных событиях, рассказывает об офицере рыбоохраны, который участвует в задержании браконьера. Смертельно опасное столкновение с преступником не только разрушит его жизнь, но толкнет на неумолимый поиск возмездия. Режиссером и автором сценария проекта выступает Джейсон Холл (АМЕРИКАНСКИЙ СНАЙПЕР). Съемки запланированы на весну этого года.

Триллер PERFECT GIRL, сценарий которого в 2023 году попал в почетный «черный список» нереализованных картин, получил на EFM ряд предварительных продаж. В частности, права на проект, описываемый как смесь КРИКА и ЧЕРНОГО ЛЕБЕДЯ, в России и СНГ приобрела компания Arna Media. Главные роли в фильме о запуске новой K-pop-супергруппы, с которым что-то пошло не так, исполнят Аделин Рудольф (ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА) и Арден Чо («Волчонок»). Съемки в Лос-Анджелесе и Таиланде запланированы на конец этого года.

Еще один проект, которым Arna Media пополнила свою линейку, стала японская дорама GRANDE MAISON PARIS. Полнометражный спин-офф популярного на родине сериала «Отель La Grande Maison Tokyo» рассказывает о приключениях талантливого шеф-повара Нацуки Обана и его коллег в Париже. Toho и Sony Pictures Entertainment выпустили ленту в местный прокат в начале января, где она собрала уже больше $26 млн (около 4 млрд иен), став одним из первых хитов 2025 года. Европейский релиз проекта предварительно запланирован на март.

Вестерн KILLING FAITH Неда Краули (СРЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК) также обзавелся прокатчиком в США и Латинской Америке – его выпустит Shout! Studios. В центре повествования оказывается не верящий в высшие силы врач (Гай Пирс), который соглашается сопроводить измученную мать (Деванда Уайз) через коварную пустыню – женщина намерена добраться до проповедника (Билл Пуллман) в надежде найти лекарство от загадочной болезни своей дочери. Съемки проекта уже завершились в Нью-Мексико, и сейчас продюсеры планируют стратегический запуск фильма на крупных кинофестивалях этого года. Права на прокат KILLING FAITH в России и СНГ принадлежат «Русскому Репортажу».

Компания Film Constellation закрыла часть территорий для новой работы Алехандро Аменабара THE CAPTIVE. Лента рассказывает о молодости автора романа «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса, который в возрасте 28 лет попал в плен к алжирским пиратам. Права на прокат ленты в России и СНГ приобрел RWV Film. Съемки картины были завершены в прошлом году, сейчас она находится на стадии постпродакшна. Релиз THE CAPTIVE в Испании, где фильм выпустит местный офис Disney, запланирован на 17 октября.

Film Constellation также представила на EFM материалы по бельгийско-голландскому мультфильму THE GROWCODILE. В центре повествования – одаренная девочка, которая отправляется в безумное приключение вместе со своим крокодилом Гилбертом, чтобы найти ему новый дом. В России и СНГ ленту выпустит «Вольга». Анимационный проект должен быть закончен в конце 2026 года.

The Solution Entertainment Group показала на рынке первые кадры из боевика BEAST IN ME с Расселом Кроу, Дэниелом Макферсоном и Люком Хемсвортом. По сюжету, бывший боец MMA, который переживает личную трагедию, связанную с его братом, решает вернуться из отставки, чтобы принять участие в турнире One Championship и отомстить за родственника. Поможет ему в этом тренер-ветеран, которого играет Кроу. Актер также выступил соавтором сценария фильма. Съемки проекта сейчас идут в Австралии и Бангкоке.

Еще одним звездным проектом Кинорынка стала лента Пола Гринграсса THE RAGE, главную роль в которой должен исполнить Мэтью Макконахи. Действие сценария за авторством самого режиссера разворачивается во время крестьянского восстания, охватившего бόльшую часть Англии в 1381 году. В центре повествования – фермер, который становится лидером протеста против высоких налогов и социально-экономической напряженности. В числе продюсеров фильма – Джейсон Блум. Продажами на рынке занималась компания FilmNation.

12.03.2025 Автор: Илья Кувшинов