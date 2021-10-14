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Аналитика


Киноаудитория уикенда: средний возраст зрителя «Не время умирать» составил 29 лет

На «Веном 2» во второй уикенд пришли преимущественно девушки

Фонд кино опубликовал новый отчет о киноаудитории, выполненный в рамках проекта «Кинозритель». Он содержит данные об основных показателях с 7 по 10 октября как в обобщенном виде, так и в разрезе основных фильмов уикенда.

В уикенд с 7 по 10 октября 2021 года посещаемость кинотеатров снизилась с 3,9 млн до 2,6 млн зрителей. Киноаудиторию уикенда отличает сокращение доли зрителей 12-17 лет с 20% до 17% и 18-24 лет с 38% до 33%, а также рост доли зрителей 25-34 лет с 30% до 33% и 35-44 лет с 10% до 13%. Крупнейшей группой по составу просмотра остаются компании друзей, хотя их доля сократилась с 56% до 45%.

Среди подростковой аудитории (17% в общего числа пришедших в кинотеатры) больше половины (52%) выбрали фантастический кинокомикс ВЕНОМ 2, 15% выбрали шпионский боевик о Джеймсе Бонде НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ, 12% предпочли анимационную СЕМЕЙКА АДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР, стартовавшую 7 октября в формате превью, 7% зрителей сходили на ДЮНУ, 5% - на аниме ЕЕ ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ, еще 4% - на ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДУ ДЕСЯТИ КОЛЕЦ. Именно подростки чаще других выбирали для просмотра хоррор КЛАУСТРОФОБЫ 2: ЛИГА ВЫЖИВШИХ.

Среди зрителей 18-24 лет, доля которых составила 33%, также больше половины (52%) предпочли ВЕНОМ 2, каждый четвертый зритель (27%) посмотрел в кинотеатре НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ, третье место между собой поделили СЕМЕЙКА АДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР и ДЮНА (по 7% зрителей).

Среди зрителей 25-34 лет, доля которых возросла до 33%, основным выбором стал экшн НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ (40%), на втором месте - ВЕНОМ 2 (31%), на третьем месте расположилась ДЮНА (10%), на четвертом – СЕМЕЙКА АДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР (8%).

Доля зрителей 35-44 лет составила 13%, среди них основным выбором также стал боевик НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ (44%), на втором месте ВЕНОМ 2 (30%), на третьем - СЕМЕЙКА АДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР (11%), на четвертом - ДЮНА (5%), еще 3% зрителей пришли на анимацию БОСС-МОЛОКОСОС 2.

Доля аудитории старше 45 лет составила 4%. Здесь больше половины зрителей (54%) выбрали сеансы фильма НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ, почти каждый четвертый (24%) предпочел ВЕНОМ 2, на ДЮНУ пришли 8%, мультфильм MY LITTLE PONY: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ и документальный фильм НАС ДРУГИХ НЕ БУДЕТ выбрали по 3% зрителей данного возраста.

Среднее значение индекса «сарафанного радио»* по сравнению с предыдущим уикендом сохранилось на уровне 24 пунктов. Значение NPS ВЕНОМА 2 во второй уикенд возросло с 25 до 29 пунктов: 50% зрителей рекомендуют фильм к просмотру, 21% - не рекомендуют. Женская аудитория, доля которой в этот раз увеличилась, более склонна рекомендовать ленту к просмотру: 58% рекомендуют, 15% не рекомендуют (NPS = 43 пункта), тогда как среди мужчин картину рекомендуют 40%, не рекомендуют - 30% (NPS = 9 пунктов). Среди зрителей 18-24 лет (42% аудитории фильма) значение индекса «сарафанного радио» составило 27 пунктов: 50% рекомендуют фильм к просмотру, 23% - не рекомендуют. У зрителей 25-34 лет (25% аудитории) оценка противоречива: среди женщин рекомендуют картину к просмотру 55%, не рекомендуют – 15% (NPS = 40 пунктов), тогда как среди мужчин 25-34 лет готовы рекомендовать ленту только 23%, не готовы – 42% (NPS = -19 пунктов).

Значение индекса «сарафанного радио» новой истории о Джеймсе Бонде НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ на старте составило 25 пунктов: 47% зрителей готовы рекомендовать фильм к просмотру, 21% - не готовы. Премьера привлекла преимущественно мужчин (56%), при этом женщины более склонны рекомендовать новинку к просмотру: 54% рекомендуют, 20% не советуют (NPS = 34 пункта), тогда как среди мужчин НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ рекомендуют 41%, не рекомендуют - 22% (NPS = 19 пунктов). Среди зрителей 25-34 лет (41% аудитории) значение индекса «сарафанного радио» составило 20 пунктов: 42% рекомендуют боевик к просмотру, 22% - не рекомендуют.

У ДЮНЫ в четвертый уикенд значение NPS сократилось с 31 до 25 пунктов: 50% зрителей рекомендуют ее к просмотру, 25% - не рекомендуют. Лучше всего картину оценили зрители 25-34 лет: ее рекомендуют к просмотру 58% зрителей, не рекомендуют - 24% (NPS = 33 пункта).

ВЕНОМ 2 во второй уикенд привлек преимущественно молодых женщин, их доля на сеансах составила 58%. Средний возраст зрителя - 24 года. Аудиторию отличают высокие доли зрителей 12-17 лет (21%) и зрителей 18-24 лет (42%). Крупнейшими группами по составу просмотра являются компании друзей (55%) и пары (26%). Основной причиной выбора стали интерес к ВЕНОМУ 2  именно как к продолжению франшизы (71%). Также пришедших интересовали сюжет и тематика (55%), актерский состав (44%), жанр (42%). Лояльность к фильмам студии Marvel привела на сеансы 41%, новизна ленты - 37%. Зрелищность и интерес к просмотру именно на большом экране привлекли 36% зрителей, трейлер и реклама побудили к просмотру каждого четвертого (24%). Основными источниками информации о картине стали видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (38%), сайты в Интернете (33%), социальные сети (30%), рекомендации друзей и знакомых (24%), трейлеры перед началом сеансов (22%), а также телевизионный эфир (14%). 

НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ на старте привлек преимущественно мужскую аудиторию, доля которой достигла 56%. Средний возраст зрителя составил 29 лет. Публику фильма отличает высокая доля зрителей 25-34 лет (41%). Крупнейшими группами по составу просмотра являются пары (38%) и компании друзей (35%), также достаточно высок процент тех, кто пришел на фильм в одиночку (14%). Основными причинами выбора здесь стали актерский состав (64%), интерес к продолжению франшизы (60%), сюжет и тематика (58%), новизна (42%), зрелищность и стремление посмотреть картину именно на большом экране (40%), а также жанр (34%). Интерес к легендарной истории о Джеймсе Бонде привлек в кинотеатры каждого четвертого зрителя (25%), трейлер и реклама привлекли почти каждого пятого (19%). Основными источниками информации о премьере стали сайты в сети Интернет (36%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (33%), трейлеры перед началом сеансов (23%), социальные сети (22%), рекомендации друзей и знакомых (13%), а также телевизионный эфир (11%).

ДЮНА начетвертой недле работы привлекла преимущественно женскую публику (63%). Средний возраст зрителя равен 25 лет. Аудиторию ленты характеризует рост доли зрителей 25-34 лет с 34% до 43%, а также сокращение доли 18-24 лет с 37% до 30%. Крупнейшими группами по составу просмотра являются компании друзей (51%) и пары (26%). Основными причинами выбора стали сюжет и тематика (70%), актерский состав (58%), жанр (47%), зрелищность и интерес к просмотру именно на большом экране (41%), любовь к книге, по мотивам которой снят проект (38%), а также трейлер, реклама и рекомендации, отзывы друзей (по 35%). Интерес к режиссеру Дени Вильнёву побудил почти каждого третьего зрителя (31%), отзывы в интернете и соцсетях привлекли еще 22%. Основными источниками информации о ДЮНЕ стали видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (44%), сайты в сети Интернет (30%), трейлеры перед началом сеансов (29%), рекомендации друзей, знакомых и социальные сети (по 26%), телевизионный эфир (14%), а также наружная реклама (10%). 

* NPS  индекс оценки уровня удовлетворенности фильмом и готовности рекомендовать его своими друзьям, индекс «сарафанного радио». Диапазон изменения индекса – от -100 до 100. Значение индекса высчитывается как разница между долей зрителей, готовых рекомендовать фильм друзьям (приверженцев), и долей зрителей, не готовых рекомендовать данный фильм.

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14.10.2021 Автор: Никита Никитин

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