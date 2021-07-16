Киноаудитория уикенда: среди пришедших на «Черную вдову» к Marvel лояльны 74% зрителей

Фонд кино опубликовал отчет о киноаудитории, выполненный в рамках проекта «Кинозритель». Он содержит данные об основных показателях с 8 по 11 июля как в обобщенном виде, так и в разрезе основных фильмов уикенда.

В уикенд с 8 по 11 июля 2021 года посещаемость кинотеатров Российской Федерации возросла с 888,7 тысяч до 1,3 млн зрителей. Структуру киноаудитории отличает рост доли зрителей 12–17 лет с 15% до 18% и 25–34 лет с 30% до 36%. Крупнейшей группой по составу просмотра являются компании друзей (37%). Доля семейной аудитории составила 23%, средний возраст ребенка, пришедшего на сеанс с родителями, – 11 лет. Основным выбором зрителей всех возрастных групп стал фантастический боевик студии Marvel ЧЕРНАЯ ВДОВА.

Среди подростковой аудитории, доля которой составила 18% от всех пришедших зрителей, большинство (73%) выбрало ЧЕРНУЮ ВДОВУ, на втором месте мультфильм ЛУКА (10%), на третьем – семейная лента КРУЭЛЛА (8%). Среди зрителей 18–24 лет, доля которых составила 29%, большинство (68%) предпочли сеансы ЧЕРНОЙ ВДОВЫ, 10% выбрали КРУЭЛЛУ, 6% пришли в кино посмотреть ЛУКУ.

У зрителей 25–34 лет основным выбором стали сеансы ЧЕРНОЙ ВДОВЫ (76%), ЛУКУ выбрали для просмотра 7%, криминальную комедию КРУЭЛЛА – 5%, четвертое место поделили между собой экшн ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА и превью-сеансы полуанимационного фильма КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (по 3% зрителей).

Доля зрителей 35–44 лет сократилась до 13%, среди них 65% предпочли комикс ЧЕРНАЯ ВДОВА, каждый пятый (19%) выбрал мультфильм ЛУКА, 4% пришли в кинотеатры на картину КРУЭЛЛА.

Доля аудитории старше 45 лет составила 4%, из них больше половины зрителей (61%) пришли на ЧЕРНУЮ ВДОВУ, каждый четвертый (24%) предпочел ЛУКУ, 5% – КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, по 3% набралось у фильмов КРУЭЛЛА, ЛЕНА И ЛЬВЕНОК и ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ.

Среднее значение индекса «сарафанного радио»* по сравнению с предыдущим уикендом сократилось с 25 до 19 пунктов. Значение индекса NPS фильма-лидера ЧЕРНАЯ ВДОВА в стартовый уикенд проката составило 12 пунктов: 42% зрителей готовы рекомендовать фильм к просмотру, 29% – не готовы. Женщины более склонны рекомендовать фильм к просмотру (50% рекомендуют, 23% не рекомендуют, NPS = 27 пунктов), максимальный уровень зафиксирован среди зрительниц моложе 18 лет (69% рекомендуют, 11% не рекомендуют, NPS = 58 пунктов). Восприятие проекта мужской аудиторией противоречиво: 34% зрителей рекомендуют фильм к просмотру, 35% – не рекомендуют, NPS = -2 пункта). Строже к картине отнеслись мужчины 25–34 лет: 28% готовы его рекомендовать, 39% – не готовы (NPS = -11 пунктов).

Значение индекса «сарафанного радио» мультфильма ЛУКА в четвертый уикенд проката составило 48 пунктов: 61% зрителей рекомендуют его к просмотру, 12% – не рекомендуют. Значение индекса NPS фильма КРУЭЛЛА в шестой уикенд проката сохранилось на уровне 48 пунктов: 66% зрителей готовы рекомендовать фильм к просмотру, 17% – не готовы.

ЧЕРНАЯ ВДОВА в стартовый уикенд проката привлекла преимущественно молодую мужскую аудиторию, доля которой в структуре аудитории фильма составила 52%. Средний возраст зрителя составил 26 лет. Аудиторию фильма отличает высокая доля зрителей 25–34 лет (39%). Крупнейшими группами по составу просмотра являются компании друзей (40%) и пары (31%). Основными причинами выбора фильма стали лояльность к проектам студии Marvel (74%), сюжет и тематика (50%), интерес к картине как к продолжению франшизы (45%), актерский состав (42%), а также новизна (41%). Жанр и зрелищность фильма, интерес к просмотру именно на большом экране побудили к просмотру по 37% зрителей, трейлер, реклама и подходящее время сеанса привлекли в кинотеатры еще по 15% аудитории. Основными источниками информации о фильме стали видеоблоги и трейлеры (36%), сайты в Интернете (33%), социальные сети (25%), трейлеры перед началом сеансов (21%), рекомендации друзей и знакомых (16%), наружная реклама (12%), а также рекламная печатная продукция в кинотеатре (10%).

ЛУКА в четвертый уикенд проката продолжает привлекать преимущественно женскую аудиторию, доля которой составила 70%. Аудиторию мультфильма отличает рост доли зрителей моложе 18 лет с 12% до 19% и доли зрителей 35–44 лет с 22% до 27%. Доля семей у мультфильма составила 59%, средний возраст детей на сеансах – 9 лет. Основными причинами выбора мультфильма стали жанр (51%), релевантность для семейного просмотра (38%), сюжет, тематика и персонажи (36%), лояльность к фильмам производства Walt Disney Pictures и Pixar (35%), а также новизна (32%). Подходящее время сеанса побудило к просмотру мультфильма 31% зрителей, трейлер и реклама привлекли в кинотеатры каждого четвертого (22%). Отзывы в Интернете и соцсетях побудили к просмотру еще 17%. Основными источниками информации о проекте стали сайты в сети Интернет (31%), трейлеры перед началом сеансов (28%), рекомендации друзей и знакомых (19%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (12%), социальные сети (11%), а также наружная реклама (8%).

КРУЭЛЛА в шестой уикенд продолжает привлекать преимущественно женщин, доля которых в структуре аудитории фильма составила 72%. Средний возраст зрителя – 23 года. Структуру аудитории фильма отличает рост доли зрителей 18–24 лет с 34% до 44%, а также сокращение доли зрителей 12–17 лет с 24% до 20%. Крупнейшей группой по составу просмотра картины остаются компании друзей, доля которых сократилась с 43% до 39%, доля семейной публики составила 24%. Основными причинами выбора фильма стали сюжет и тематика (53%), актерский состав (52%), рекомендации, отзывы друзей (43%), трейлер и реклама (37%), отзывы в Интернете, соцсетях (33%), а также история про знакомого с детства персонажа из фильмов и мультфильма 101 ДАЛМАТИНЕЦ (25%). Жанр и зрелищность, интерес к просмотру именно на большом экране побудили к просмотру каждого пятого зрителя (20%). Основными источниками информации о ленте стали социальные сети (53%), рекомендации друзей и знакомых (44%), сайты в сети Интернет (27%), трейлеры перед началом сеансов (27%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (23%), наружная реклама (19%), а также телевизионный эфир (13%).

* NPS – индекс оценки уровня удовлетворенности фильмом и готовности рекомендовать его своими друзьям, индекс «сарафанного радио». Диапазон изменения индекса – от -100 до 100. Значение индекса высчитывается как разница между долей зрителей, готовых рекомендовать фильм друзьям (приверженцев), и долей зрителей, не готовых рекомендовать данный фильм.

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16.07.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Фонд кино