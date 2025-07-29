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«Яндекс» отчитался о финансовых результатах по итогам второго квартала 2025 года

Автор: БК

29 июля 2025

Выручка в сегменте «Плюс и развлекательные сервисы» составила 29,7 млрд рублей

«Яндекс» представил отчетность за второй квартал 2025 года. Согласно опубликованным данным, выручка в сегменте «Плюс и развлекательные сервисы» составила 29,7 млрд рублей, что на 34% выше аналогичного показателя прошлого года.

Отмечается, что рост обусловлен увеличением на 51% год к году доходов от продаж подписки «Яндекс Плюс», ростом среднего дохода на пользователя (ARPU), а также устойчивой положительной динамикой других категорий выручки.

Число подписчиков «Плюса» достигло 43,2 млн, увеличившись на 28% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Мультисервисная подписка объединяет доступ к сервисам «Кинопоиск», «Яндекс Музыка», «Яндекс Книги» и «Яндекс Афиша».

«Кинопоиск» остается крупнейшим онлайн-кинотеатром в России по числу подписчиков, в том числе платящих (по данным ICMR) и крупнейшим онлайн-кинотеатром в России по выручке (по данным Telecom Daily и TMT Consulting). Завершившийся весной спортивный сезон 2024/2025 совокупно смог привлечь 5,7 млн подписчиков, что в 1,5 раза выше показателей 2023/2024.

Прямые продажи билетов на «Яндекс Афише» и через другие сервисы «Яндекса» во втором квартале 2025 года выросли на 104% до 8,2 млрд рублей, продажи на сайтах партнеров увеличились на 69% до 2,4 млрд рублей. Если говорить о показателях за полугодие, то 56% продаж сервиса пришлось на концерты.

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