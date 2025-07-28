Предварительная касса уикенда: комедия «На деревню дедушке» вновь вырвалась в лидеры

Лучшей новинкой стала комедия «Герои анекдотов»

Прошедший уикенд стал самым слабым в 2025 году. В лидеры официального проката вновь выбилась комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (CRP), которая находится в кинотеатрах уже восьмую неделю. Фильм с Юрием Стояновым освоил еще около 26 млн рублей, доведя свою общую кассу до отметки в 650 млн.



Лучшая новинка уикенда стартовала с четвертой строчки чарта. Отечественная комедия ГЕРОИ АНЕКДОТОВ (AK) записала на свой счет около 13 млн рублей за четыре дня проката, показав наименьшую среднюю заполняемость (4 человека на сеанс) в топ-10.



Также в десятку попали фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ МОНАХИНИ (WP) и комедийный боевик ВЗВЕСТИ КУРКИ (GF), заработавшие 5 млн и 4 млн рублей соответственно.

Фото: кадр из фильма ГЕРОИ АНЕКДОТОВ