Фонд кино определил лидеров российского кинопроизводства на 2024 год: чьи проекты смотрят зрители?

6 февраля Фонд кино опубликовал список лидеров российского кинопроизводства на этот год. Впервые с 2020 года в нем произошли изменения – из списка были исключены «Марс Медиа» Рубена Дишдишяна и BAZELEVS Лалы Рустамовой и Тимура Асадова, два года назад выкупивших компанию у Тимура Бекмамбетова.

Согласно приказу фонда, лидером кинопроизводства может считаться компания, которая существует не менее трех лет, выпустившая в прокат более двух оригинальных фильмов в течение шести календарных лет и не имеющая задолженностей перед Минкультуры и Фондом кино.

Ключевым критерием отбора в список является зрительская посещаемость фильмов кинокомпаний в кинотеатрах России за отчетный период – в данном случае, с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Этот параметр и решил изучить БК.

Среди компаний-лидеров явным фаворитом является Yellow Black & White. Сразу два их проекта занимают верхние строчки в рейтинге самых кассовых отечественных картин в истории российского проката за отчетный период – ЧЕБУРАШКА (21,8 млн зрителей) и ХОЛОП (11,6 млн зрителей).

В числе зрительских фаворитов за отчетный период также оказались вторая и третья часть ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ (чуть больше 7 млн человек у каждой из них), поэтому неудивительно, что в прошлом году приквел франшизы под названием ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ дважды попал по итогам питчингов в список картин лидеров кинопроизводства, которым будет оказана безвозвратная поддержка.

№ Фильм Дистрибьютор Дата релиза ОБЩИЙ СБОР РФ К/т Рубли, млн USD, млн Зрители, млн Наработка, руб. 1 ЧЕБУРАШКА CP 01.01.23 2 126 6 622,118 $91,886 21,837 3 114 800 2 ХОЛОП CP 26.12.19 1 934 3 073,864 $49,651 11,637 1 589 400 3 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. ПОСЛАННИК ТЬМЫ WDS / CP 23.12.21 2 024 2 205,515 $29,853 7,286 1 089 700 4 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА WDS / CP 31.12.20 1 860 2 050,254 $27,751 7,160 1 102 300 5 ВЫЗОВ CP 20.04.23 2 095 2 139,953 $26,209 6,730 1 021 500 6 ПОЕХАВШАЯ CP 08.03.23 1 990 524,423 $6,950 1,739 263 500 7 ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» CP 05.03.20 1 831 440,976 $6,673 1,712 240 800 8 ТЕКСТ CP 24.10.19 1424 382,312 $5,992 1,449 268 500 9 ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ WDSSPR 21.03.19 948 214,896 $3,343 0,839 226 700 10 СУПЕРБОБРОВЫ: НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ WDSSPR 18.10.18 1087 185,503 $2,836 0,829 170 700 11 ТОБОЛ CP 21.02.19 1514 138,775 $2,107 0,598 91 700 12 БЫВШИЕ. HAPPY END CP 22.12.22 1 440 179,304 $2,440 0,527 124 500 13 ДЫХАНИЕ CP 22.06.23 1 496 114,090 $1,353 0,402 76 300 14 ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ CP 28.04.22 1 584 61,671 $0,846 0,204 38 900 15 Я БОГИНЯ CP 21.09.23 1 480 58,453 $0,611 0,193 39 500 16 ЗАВОД CP 07.02.19 472 36,403 $0,551 0,140 77 100 17 СТОРОЖ SMKT 24.10.19 54 7,093 $0,111 0,027 131 400 ТОТАЛ 18 435,60 63,31 млн зрителей

Лидером по количеству произведенных и выпущенных в прокат проектов за минувшие шесть лет является «Кинокомпания «СТВ», сделавшая 39 картин. Самым популярным фильмом стала недавняя сказка ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ Александра Войтинского (8,6 млн зрителей). Учитывая, что восемь проектов в топ-10 оказались семейными, продюсер Сергей Сельянов знает, что именно привлекает зрителя.

Будущие фильмы студии, представленные в прошлом году на питчингах, должны продолжить наработанную тенденцию. Среди картин, которые уже получили поддержку Фонда – семейное фэнтези ГОРЫНЫЧ, фантастический боевик ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА, а также мультфильмы ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» и МАРАКУДА.

№ Фильм Дистрибьютор Дата релиза ОБЩИЙ СБОР РФ К/т Рубли, млн USD, млн Зрители, млн Наработка, руб. 1 ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ NMG 26.10.23 2 095 2 490,662 $26,701 8,637 1 188 900 2 КОНЕК-ГОРБУНОК SPPR 18.02.21 1 776 1 176,544 $15,953 4,813 662 500 3 ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ VLG 28.12.23 2 170 1 021,118 $13,893 3,111 470 600 4 ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА NKI 27.12.18 1764 580,124 $8,421 2,624 328 900 5 ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4 NKI 26.12.19 1 918 501,341 $8,477 2,257 261 400 6 ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5 VLG 29.12.22 2 042 499,693 $6,799 1,752 244 700 7 ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ SPPR 30.12.21 1 894 419,690 $5,688 1,538 221 600 8 КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ SPPR 31.12.20 1 610 342,010 $4,532 1,353 212 400 9 О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ NKI 22.02.18 1 076 391,373 $6,909 1,352 363 700 10 ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА NKI 19.09.19 1641 334,059 $5,106 1,284 203 600 11 КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ VLG 09.06.22 1 909 199,991 $3,320 0,975 104 800 12 БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ VLG 28.04.22 1 898 161,299 $2,213 0,686 85 000 13 ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ NKI 24.01.19 1507 108,515 $1,636 0,528 72 000 14 ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ NKI 27.08.20 1 155 106,617 $1,411 0,475 92 300 15 ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА AK 08.12.22 1 866 110,160 $1,499 0,456 59 000 16 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА VLG 16.02.23 1 968 107,673 $1,451 0,448 54 700 17 РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА VLG 24.08.23 1 879 105,239 $1,114 0,441 56 000 18 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! EXP 21.11.19 907 103,587 $1,752 0,424 114 200 19 САДКО NKI 24.05.18 1 033 67,133 $1,090 0,423 65 000 20 БАРБОСКИНЫ TEAM VLG 25.08.22 1 495 92,301 $1,538 0,417 61 700 21 УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ NKI 24.10.19 1354 68,529 $1,074 0,368 50 600 22 ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ SPPR 18.03.21 1 400 74,094 $0,973 0,359 52 900 23 БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ SPPR 24.12.20 1 092 67,655 $0,897 0,305 62 000 24 СКИФ NKI 18.01.18 1 144 56,536 $0,999 0,239 49 400 25 ЦАРЕВНЫ И ТАИНСТВЕННАЯ ГОСТЬЯ AK 08.03.23 1 317 59,443 $0,788 0,254 45 100 26 СНЕГИРЬ AK 08.06.23 1 186 56,246 $0,690 0,186 47 400 27 ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ WDSSPR 06.09.18 658 41,105 $0,600 0,168 62 500 28 СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ NKI 02.06.22 1 742 33,791 $0,550 0,122 19 400 29 КЛИПМЕЙКЕРЫ AK 05.01.23 642 21,896 $0,311 0,065 34 100 30 ОТРЫВ NKI 14.02.19 641 11,813 $0,180 0,049 18 400 31 КУПЕ НОМЕР 6 SPPR 25.11.21 301 13,878 $0,187 0,042 46 100 32 СОНАТА NKI 15.11.18 423 8,666 $0,127 0,036 20 500 33 ЛЮБИ ИХ ВСЕХ NKI 03.10.19 314 7,095 $0,108 0,025 22 600 34 СЕРДЦЕ МИРА NKI 27.09.18 167 3,666 $0,056 0,013 21 900 35 ЭЛЕФАНТ CP 19.09.19 315 1,909 $0,030 0,008 6 100 36 БАЛАБАНОВ. КОЛОКОЛЬНЯ. РЕКВИЕМ CPF 08.12.22 87 2,443 $0,033 0,007 28 100 37 ДЫШИТЕ СВОБОДНО NKI 12.05.22 191 1,791 $0,026 0,006 9 400 38 НИЧЬЯ SPPR 30.09.21 185 1,622 $0,022 0,006 8 800 39 ЛИЛИ И МОРЕ AK 26.01.23 100 1,181 $0,017 0,003 11 800 ТОТАЛ 9 452,49 36,26 млн зрителей

«Централ Партнершип» занял второе место по количеству произведенных проектов за указанный период – 18. Главными хитами среди них стали приключенческий боевик Алексея Нужного ОГОНЬ (3,2 млн зрителей) и военная драма Сергея Урсуляка ПРАВЕДНИК (2,16 млн зрителей), сделанные совместно со «Студией ТРИТЭ Никиты Михалкова», которые показали, что кинотеатральной аудитории все еще интересны зрелищные проекты на серьезные темы.

В ближайший год компания планирует сфокусироваться на проектах с похожей тематикой – финансирование Фонда кино уже получили байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, спортивная драма ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ, приключенческий фильм СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС-8 и шпионский триллер ГУАНТАНАМЕРА.

№ Фильм Дистрибьютор Дата релиза ОБЩИЙ СБОР РФ К/т Рубли, млн USD, млн Зрители, млн Наработка, руб. 1 ОГОНЬ CP 24.12.20 1 840 912,638 $12,094 3,214 496 000 2 ПРАВЕДНИК CP 16.02.23 2 031 638,363 $8,602 2,162 314 300 3 ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО CP 04.03.21 1 644 520,305 $7,077 1,858 316 500 4 СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ CP 10.12.20 1 691 480,858 $6,559 1,704 284 400 5 МИЛЛИАРД CP 18.04.19 1590 409,526 $6,404 1,539 257 600 6 ТЕКСТ CP 24.10.19 1424 382,312 $5,992 1,449 268 500 7 СТРЕЛЬЦОВ CP 24.09.20 1 515 353,875 $4,635 1,419 233 600 8 ЧЕРНОБЫЛЬ CP 15.04.21 1 898 375,773 $4,965 1,396 198 000 9 ЧЕМПИОН МИРА CP 30.12.21 1 854 422,225 $5,745 1,259 227 700 10 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ CP 01.01.19 1331 184,889 $2,684 0,833 138 900 11 РУБЕЖ CP 22.02.18 1 157 87,553 $1,546 0,376 75 700 12 ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА CP 27.02.20 1 624 73,107 $1,106 0,314 45 000 13 КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ! CP 01.11.18 1044 70,679 $1,077 0,307 67 700 14 ПЕРВЫЙ ОСКАР CP 21.04.22 1 940 81,580 $1,058 0,298 42 100 15 ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ CP 11.02.21 1 100 36,337 $0,492 0,140 33 000 16 СИНДРОМ CP 09.11.23 1 290 47,331 $0,513 0,139 36 700 17 РЯД 19 CP 11.11.21 746 16,150 $0,228 0,059 21 600 18 ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН CP 28.10.21 560 8,009 $0,115 0,030 14 300 ТОТАЛ 5 101,51 18,496 млн зрителей

Выбывшая в этом году из списка лидеров «Марс Медиа» выпустила за минувшие шесть лет в кинотеатрах 12 картин. Самым популярным фильмом «Марс Медиа» за этот период оказался Т-34 Алексея Сидорова (8,79 млн зрителей), появившийся на экранах в начале 2019 года.

Многие представители киноиндустрии предположили, что уход компании Рубена Дишдишяна из лидеров может быть связан с недавним скандалом вокруг ленты Михаила Локшина МАСТЕР И МАРГАРИТА, однако, вероятно, что на деле ситуация намного сложнее. Напомним, что ключевым критерием отбора является зрительская посещаемость, и, согласно ей, «Марс Медиа» уступает большинству компаний, кроме Bazelevs, «1-2-3 Production» и «Дирекции кино». Также за прошлый год лишь один проект ММЕ получил финансирование Фонда – сиквел семейной ленты ПАЛЬМА.

Важно также отметить, что картина МАСТЕР И МАРГАРИТА, дебютировавшая в прокате 25 января и заработавшая уже больше миллиарда рублей, не попадает в общий зачет за отчетный период.

№ Фильм Дистрибьютор Дата релиза ОБЩИЙ СБОР РФ К/т Рубли, млн USD, млн Зрители, млн Наработка, руб. 1 Т-34 CP 01.01.19 1677 2 256,558 $32,756 8,793 1 345 600 2 ГРОМКАЯ СВЯЗЬ WDSSPR 14.02.19 1114 527,908 $8,038 1,972 473 900 3 МИРА AK 22.12.22 1 951 342,001 $4,653 1,076 175 300 4 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ SPPR 17.12.20 932 239,144 $3,257 0,760 256 600 5 КОМА CP 30.01.20 1 704 151,198 $2,423 0,618 88 700 6 БЕЗ МЕНЯ WDSSPR 11.10.18 720 103,308 $1,561 0,441 143 500 7 НА РАЙОНЕ CP 04.10.18 1179 75,906 $1,160 0,321 64 400 8 КРАСОТКА В УДАРЕ SPPR 13.08.20 515 23,599 $0,322 0,093 45 800 9 ВЫШЕ НЕБА VLG 27.06.19 559 7,485 $0,119 0,032 13 400 10 ЭКСПРЕСС EXP 22.09.22 378 7,988 $0,131 0,027 21 100 11 МАША PIFD 01.04.21 393 4,980 $0,064 0,016 12 700 12 В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ... PRD 29.08.19 241 1,557 $0,023 0,006 6 500 ТОТАЛ 3 741,632 14,155 млн зрителей

Еще одной компанией, которая была исключена из списка лидеров, стал BAZELEVS. Стоит отметить, что за последние два года, когда она работала под новым руководством, ей удалось выпустить три проекта – два из них (девятая и десятая часть ЕЛОК) даже смогли пробиться в тройку лучших по количеству зрителей.

Тем не менее, самой популярной картиной за отчетный период стали ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ (почти 2,75 млн зрителей), дебютировавшие в прокате 27 декабря 2018 года и сделанные еще при Тимуре Бекмамбетове, уехавшем из России в марте 2022 года.

Общие результаты компании по зрителям оказались скромными – всего 7,516 млн за шесть лет. В прошлом году BAZELEVS участвовал в питчинге анимационных национальных фильмов с картиной ВОЗВРАЩЕНИЕ МАМОНТЕНКА, однако финансирования так и не получил.

№ Фильм Дистрибьютор Дата релиза ОБЩИЙ СБОР РФ К/т Рубли, млн USD, млн Зрители, млн Наработка, руб. 1 ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ BZL 27.12.18 1638 691,660 $10,040 2,746 422 300 2 ЕЛКИ 9 VLG 01.12.22 1 881 573,251 $7,799 1,875 304 800 3 ЕЛКИ 10 NMG 07.12.23 2 020 386,014 $5,252 1,139 191 100 4 ДЕВЯТАЕВ SPPR 29.04.21 1 729 310,101 $4,138 1,132 179 400 5 ДНЮХА! BZL 23.08.18 935 64,492 $0,954 0,286 69 000 6 ЕЛКИ 8 MD 16.12.21 1 100 70,468 $0,954 0,247 64 100 7 СЕСТРЫ VLG 24.11.22 593 22,042 $0,364 0,073 37 200 8 ЗНАЕШЬ, МАМА, ГДЕ Я БЫЛ? CDK 26.04.18 33 4,873 $0,079 0,018 147 700 ТОТАЛ 2 122,901 7,516 млн зрителей

Главные зрительские успехи Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова пришлись на период с 2018 по 2020 год – в числе популярных картин оказались Т-34 (8,79 млн зрителей), ТРЕНЕР (3,3 млн) и ОГОНЬ (3,2 млн). Стоит отметить, что недавних БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ, как и в случае с МАСТЕРОМ И МАРГАРИТОЙ, нельзя засчитать в расчетный период, однако по данным на 4 февраля, сказку Алексея Нужного посмотрело уже больше 7,7 млн человек – прокат ленты все еще продолжается.

Среди будущих проектов компании, уже получивших финансирование Фонда – историческая драма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ Андрея Кравчука о Петре I и военная драма КРАКЕН Николая Лебедева по сценарию Алексея Сидорова.

№ Фильм Дистрибьютор Дата релиза ОБЩИЙ СБОР РФ К/т Рубли, млн USD, млн Зрители, млн Наработка, руб. 1 Т-34 CP 01.01.19 1677 2 256,558 $32,756 8,793 1 345 600 2 ТРЕНЕР CP 19.04.18 1 498 830,759 $13,497 3,321 554 600 3 ОГОНЬ CP 24.12.20 1 840 912,638 $12,094 3,214 496 000 4 ПРАВЕДНИК CP 16.02.23 2 031 638,363 $8,602 2,162 314 300 5 ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО CP 04.03.21 1 644 520,305 $7,077 1,858 316 500 6 СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ CP 10.12.20 1 964 480,858 $6,559 1,704 244 800 7 СТРЕЛЬЦОВ CP 24.09.20 1 515 353,875 $4,635 1,419 233 600 8 ЧЕМПИОН МИРА CP 30.12.21 1 854 422,225 $5,745 1,259 227 700 ТОТАЛ 6 415,58 23,73 млн зрителей

«Водород 2011» Михаила Врубеля и Александра Андрющенко, проходящая среди лидеров как отдельная компания, за минувшие шесть лет сделала все свои фильмы вместе с другим членом списка – компанией Федора Бондарчука Art Pictures Studio. Их главными проектами за этот период стала дилогия ЛЕД, которая привлекла в общей сложности больше 12 млн зрителей.

Уже на следующей неделе в прокат выйдет ЛЕД 3, у которого есть все шансы продемонстрировать высокие кассовые и зрительские показатели, а в апреле на экранах дебютирует еще один совместный проект «Водорода» и Art Pictures – фантастика СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД. Компания также готовится зайти на рынок сказочного контента – в прошлом году она получила финансирование Фонда на производство фильма БУРАТИНО Игоря Волошина и своей первой анимационной картины НА СВЯЗИ.

№ Фильм Дистрибьютор Дата релиза ОБЩИЙ СБОР РФ К/т Рубли, млн USD, млн Зрители, млн Наработка, руб. 1 ЛЕД 2 SPPR 13.02.20 1 683 1 472,445 $23,354 6,016 874 900 2 ЛЕД WDSSPR 15.02.18 1 314 1 452,817 $25,227 6,084 1 105 600 3 ВТОРЖЕНИЕ WDSSPR 01.01.20 1 700 962,176 $15,589 3,441 566 000 4 ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА CP 05.10.23 1 860 521,245 $5,241 1,691 280 200 5 РАШН ЮГ SPPR 04.03.21 1 112 60,145 $0,818 0,223 54 100 6 НИКА CP 19.05.22 553 10,470 $0,165 0,032 18 900 ТОТАЛ 4 479,30 17,49 млн зрителей

Если рассматривать проекты Art Pictures вне сотрудничества с «Водородом», то лидером за отчетный период окажется мистическая драма СЕЛФИ (873 тыс зрителей), сделанная совместно с Продюсерской компанией «Кинослово». В прошлом году компания Федора Бондарчука также получила финансирование фонда на приключенческую комедию ВАСИЛИЙ с Александром Петровым, съемки которой проходили в Мексике.

№ Фильм Дистрибьютор Дата релиза ОБЩИЙ СБОР РФ К/т Рубли, млн USD, млн Зрители, млн Наработка, руб. 1 ЛЕД 2 SPPR 13.02.20 1 683 1 472,445 $23,354 6,016 874 900 2 ЛЕД WDSSPR 15.02.18 1 314 1 452,817 $25,227 6,084 1 105 600 3 ВТОРЖЕНИЕ WDSSPR 01.01.20 1 700 962,176 $15,589 3,441 566 000 4 ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА CP 05.10.23 1 860 521,245 $5,241 1,691 280 200 5 СЕЛФИ WDSSPR 01.02.18 1 021 226,435 $4,031 0,873 221 800 6 ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ NMG 27.04.23 2 078 222,240 $2,723 0,942 106 900 7 ТОЛЬКО НЕ ОНИ CP 25.10.18 946 61,604 $0,939 0,263 65 100 8 РАШН ЮГ SPPR 04.03.21 1 112 60,145 $0,818 0,223 54 100 9 КУПИ МЕНЯ CP 01.03.18 391 22,202 $0,394 0,084 56 800 10 НИКА CP 19.05.22 553 10,470 $0,165 0,032 18 900 11 БОНДАРЧУК. BATTLE CP 30.09.21 52 0,296 $0,004 0,001 5 700 ТОТАЛ 5 012,08 19,65 млн зрителей

Кинокомпания «1-2-3 Production», судя по всему, осталась в списке лидеров благодаря документально-игровым проектам Андрея Кравчука ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР (1,15 млн зрителей) и ИМПЕРАТРИЦЫ (468 тыс зрителей), сделанных по заказу и при поддержке ПАО «Газпром». Так или иначе, ее самым популярным фильмом среди зрителей все еще остается ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 (3,9 млн зрителей), дебютировавший в прокате в декабре 2019-го.

№ Фильм Дистрибьютор Дата релиза ОБЩИЙ СБОР РФ К/т Рубли, млн USD, млн Зрители, млн Наработка, руб. 1 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 CP 12.12.19 1 912 1 039,778 $16,356 3,938 543 800 2 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ CRP 20.12.18 1253 702,922 $10,474 2,702 561 000 3 ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ CRP 30.08.18 1 516 459,065 $6,736 1,913 302 800 4 ГОГОЛЬ. ВИЙ CRP 05.04.18 1 534 454,159 $7,863 1,904 296 100 5 ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР CP 03.11.22 1 732 275,004 $4,463 1,151 158 800 6 АВАНПОСТ CRP 21.11.19 1686 165,801 $2,590 0,673 98 300 7 СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ CRP 09.02.23 1 681 158,933 $2,220 0,512 94 500 8 ИМПЕРАТРИЦЫ CP 26.10.23 1 745 143,967 $1,543 0,468 82 500 9 ВЕРНОСТЬ WDSSPR 31.10.19 638 97,949 $1,534 0,360 153 500 10 ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК CRP 02.03.23 396 7,252 $0,096 0,022 18 300 11 МАША PIFD 01.04.21 393 4,980 $0,064 0,016 12 700 ТОТАЛ 3 509,81 13,66 млн зрителей

Также в конце 2019 года на экраны вышел единственный за минувшие шесть лет проект «Дирекции кино» – СОЮЗ СПАСЕНИЯ (почти 2,7 млн зрителей). Тем не менее, компания Анатолия Максимова смогла сохранить свое место в реестре. Сейчас у нее в производстве находятся три картины – релиз ближайшей из них, мелодрамы ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, предварительно запланирован на эту осень.

№ Фильм Дистри-бьютор Дата релиза ОБЩИЙ СБОР РФ К/т Рубли, млн USD, млн Зрители, млн Наработка, руб. 1 СОЮЗ СПАСЕНИЯ FOX 26.12.19 2 126 719,075 $11,615 2,674 338 200

Фото: кадр из фильма ЧЕБУРАШКА

08.02.2024 Автор: Илья Кувшинов, Ольга Куликова