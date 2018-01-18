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Аналитика


Фонд кино определил лидеров российского кинопроизводства на 2024 год: чьи проекты смотрят зрители?

БК решил изучить посещаемость в российских кинотеатрах фильмов компаний-лидеров

6 февраля Фонд кино опубликовал список лидеров российского кинопроизводства на этот год. Впервые с 2020 года в нем произошли изменения – из списка были исключены «Марс Медиа» Рубена Дишдишяна и BAZELEVS Лалы Рустамовой и Тимура Асадова, два года назад выкупивших компанию у Тимура Бекмамбетова.

Согласно приказу фонда, лидером кинопроизводства может считаться компания, которая существует не менее трех лет, выпустившая в прокат более двух оригинальных фильмов в течение шести календарных лет и не имеющая задолженностей перед Минкультуры и Фондом кино. 

Ключевым критерием отбора в список является зрительская посещаемость фильмов кинокомпаний в кинотеатрах России за отчетный период – в данном случае, с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Этот параметр и решил изучить БК.

Среди компаний-лидеров явным фаворитом является Yellow Black & White. Сразу два их проекта занимают верхние строчки в рейтинге самых кассовых отечественных картин в истории российского проката за отчетный период – ЧЕБУРАШКА (21,8 млн зрителей) и ХОЛОП (11,6 млн зрителей).

В числе зрительских фаворитов за отчетный период также оказались вторая и третья часть ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ (чуть больше 7 млн человек у каждой из них), поэтому неудивительно, что в прошлом году приквел франшизы под названием ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ дважды попал по итогам питчингов в список картин лидеров кинопроизводства, которым будет оказана безвозвратная поддержка.

 

Фильм

Дистрибьютор

Дата релиза

ОБЩИЙ СБОР РФ

 

К/т

Рубли,

млн

USD, млн

Зрители, млн

Наработка, руб.

1

ЧЕБУРАШКА

CP

01.01.23

2 126

6 622,118

$91,886

21,837

3 114 800

2

ХОЛОП

CP

26.12.19

1 934

3 073,864

$49,651

11,637

1 589 400

3

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. ПОСЛАННИК ТЬМЫ

WDS / CP

23.12.21

2 024

2 205,515

$29,853

7,286

1 089 700

4

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА

WDS / CP

31.12.20

1 860

2 050,254

$27,751

7,160

1 102 300

5

ВЫЗОВ

CP

20.04.23

2 095

2 139,953

$26,209

6,730

1 021 500

6

ПОЕХАВШАЯ

CP

08.03.23

1 990

524,423

$6,950

1,739

263 500

7

ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД»

CP

05.03.20

1 831

440,976

$6,673

1,712

240 800

8

ТЕКСТ

CP

24.10.19

1424

382,312

$5,992

1,449

268 500

9

ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ

WDSSPR

21.03.19

948

214,896

$3,343

0,839

226 700

10

СУПЕРБОБРОВЫ: НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ

WDSSPR

18.10.18

1087

185,503

$2,836

0,829

170 700

11

ТОБОЛ

CP

21.02.19

1514

138,775

$2,107

0,598

91 700

12

БЫВШИЕ. HAPPY END

CP

22.12.22

1 440

179,304

$2,440

0,527

124 500

13

ДЫХАНИЕ

CP

22.06.23

1 496

114,090

$1,353

0,402

76 300

14

ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ

CP

28.04.22

1 584

61,671

$0,846

0,204

38 900

15

Я БОГИНЯ

CP

21.09.23

1 480

58,453

$0,611

0,193

39 500

16

ЗАВОД

CP

07.02.19

472

36,403

$0,551

0,140

77 100

17

СТОРОЖ

SMKT

24.10.19

54

7,093

$0,111

0,027

131 400

 

ТОТАЛ

 

 

 

18 435,60

 

63,31 млн зрителей

 

Лидером по количеству произведенных и выпущенных в прокат проектов за минувшие шесть лет является «Кинокомпания «СТВ», сделавшая 39 картин. Самым популярным фильмом стала недавняя сказка ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ Александра Войтинского (8,6 млн зрителей). Учитывая, что восемь проектов в топ-10 оказались семейными, продюсер Сергей Сельянов знает, что именно привлекает зрителя.

Будущие фильмы студии, представленные в прошлом году на питчингах, должны продолжить наработанную тенденцию. Среди картин, которые уже получили поддержку Фонда – семейное фэнтези ГОРЫНЫЧ, фантастический боевик ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА, а также мультфильмы ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» и МАРАКУДА.

 

Фильм

Дистрибьютор

Дата релиза

ОБЩИЙ СБОР РФ

 

К/т

Рубли,

млн

USD, млн

Зрители, млн

Наработка, руб.

1

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ

NMG

26.10.23

2 095

2 490,662

$26,701

8,637

1 188 900

2

КОНЕК-ГОРБУНОК

SPPR

18.02.21

1 776

1 176,544

$15,953

4,813

662 500

3

ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ

VLG

28.12.23

2 170

1 021,118

$13,893

3,111

470 600

4

ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА

NKI

27.12.18

1764

580,124

$8,421

2,624

328 900

5

ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4

NKI

26.12.19

1 918

501,341

$8,477

2,257

261 400

6

ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5

VLG

29.12.22

2 042

499,693

$6,799

1,752

244 700

7

ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ

SPPR

30.12.21

1 894

419,690

$5,688

1,538

221 600

8

КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ

SPPR

31.12.20

1 610

342,010

$4,532

1,353

212 400

9

О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

NKI

22.02.18

1 076

391,373

$6,909

1,352

363 700

10

ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА

NKI

19.09.19

1641

334,059

$5,106

1,284

203 600

11

КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ

VLG

09.06.22

1 909

199,991

$3,320

0,975

104 800

12

БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ

VLG

28.04.22

1 898

161,299

$2,213

0,686

85 000

13

ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ

NKI

24.01.19

1507

108,515

$1,636

0,528

72 000

14

ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ

NKI

27.08.20

1 155

106,617

$1,411

0,475

92 300

15

ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА

AK

08.12.22

1 866

110,160

$1,499

0,456

59 000

16

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА

VLG

16.02.23

1 968

107,673

$1,451

0,448

54 700

17

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА

VLG

24.08.23

1 879

105,239

$1,114

0,441

56 000

18

ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!

EXP

21.11.19

907

103,587

$1,752

0,424

114 200

19

САДКО

NKI

24.05.18

1 033

67,133

$1,090

0,423

65 000

20

БАРБОСКИНЫ TEAM

VLG

25.08.22

1 495

92,301

$1,538

0,417

61 700

21

УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ

NKI

24.10.19

1354

68,529

$1,074

0,368

50 600

22

ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ

SPPR

18.03.21

1 400

74,094

$0,973

0,359

52 900

23

БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ

SPPR

24.12.20

1 092

67,655

$0,897

0,305

62 000

24

СКИФ

NKI

18.01.18

1 144

56,536

$0,999

0,239

49 400

25

ЦАРЕВНЫ И ТАИНСТВЕННАЯ ГОСТЬЯ

AK

08.03.23

1 317

59,443

$0,788

0,254

45 100

26

СНЕГИРЬ

AK

08.06.23

1 186

56,246

$0,690

0,186

47 400

27

ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

WDSSPR

06.09.18

658

41,105

$0,600

0,168

62 500

28

СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ

NKI

02.06.22

1 742

33,791

$0,550

0,122

19 400

29

КЛИПМЕЙКЕРЫ

AK

05.01.23

642

21,896

$0,311

0,065

34 100

30

ОТРЫВ

NKI

14.02.19

641

11,813

$0,180

0,049

18 400

31

КУПЕ НОМЕР 6

SPPR

25.11.21

301

13,878

$0,187

0,042

46 100

32

СОНАТА

NKI

15.11.18

423

8,666

$0,127

0,036

20 500

33

ЛЮБИ ИХ ВСЕХ

NKI

03.10.19

314

7,095

$0,108

0,025

22 600

34

СЕРДЦЕ МИРА

NKI

27.09.18

167

3,666

$0,056

0,013

21 900

35

ЭЛЕФАНТ

CP

19.09.19

315

1,909

$0,030

0,008

6 100

36

БАЛАБАНОВ. КОЛОКОЛЬНЯ. РЕКВИЕМ

CPF

08.12.22

87

2,443

$0,033

0,007

28 100

37

ДЫШИТЕ СВОБОДНО

NKI

12.05.22

191

1,791

$0,026

0,006

9 400

38

НИЧЬЯ

SPPR

30.09.21

185

1,622

$0,022

0,006

8 800

39

ЛИЛИ И МОРЕ

AK

26.01.23

100

1,181

$0,017

0,003

11 800

 

ТОТАЛ

 

 

 

9 452,49

 

36,26 млн зрителей

 

«Централ Партнершип» занял второе место по количеству произведенных проектов за указанный период – 18. Главными хитами среди них стали приключенческий боевик Алексея Нужного ОГОНЬ (3,2 млн зрителей) и военная драма Сергея Урсуляка ПРАВЕДНИК (2,16 млн зрителей), сделанные совместно со «Студией ТРИТЭ Никиты Михалкова», которые показали, что кинотеатральной аудитории все еще интересны зрелищные проекты на серьезные темы.

В ближайший год компания планирует сфокусироваться на проектах с похожей тематикой – финансирование Фонда кино уже получили байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, спортивная драма ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ, приключенческий фильм СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС-8 и шпионский триллер ГУАНТАНАМЕРА.

 

Фильм

Дистрибьютор

Дата релиза

ОБЩИЙ СБОР РФ

 

К/т

Рубли,

млн

USD, млн

Зрители, млн

Наработка, руб.

1

ОГОНЬ

CP

24.12.20

1 840

912,638

$12,094

3,214

496 000

2

ПРАВЕДНИК

CP

16.02.23

2 031

638,363

$8,602

2,162

314 300

3

ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО

CP

04.03.21

1 644

520,305

$7,077

1,858

316 500

4

СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ

CP

10.12.20

1 691

480,858

$6,559

1,704

284 400

5

МИЛЛИАРД

CP

18.04.19

1590

409,526

$6,404

1,539

257 600

6

ТЕКСТ

CP

24.10.19

1424

382,312

$5,992

1,449

268 500

7

СТРЕЛЬЦОВ

CP

24.09.20

1 515

353,875

$4,635

1,419

233 600

8

ЧЕРНОБЫЛЬ

CP

15.04.21

1 898

375,773

$4,965

1,396

198 000

9

ЧЕМПИОН МИРА

CP

30.12.21

1 854

422,225

$5,745

1,259

227 700

10

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ

CP

01.01.19

1331

184,889

$2,684

0,833

138 900

11

РУБЕЖ

CP

22.02.18

1 157

87,553

$1,546

0,376

75 700

12

ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА

CP

27.02.20

1 624

73,107

$1,106

0,314

45 000

13

КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!

CP

01.11.18

1044

70,679

$1,077

0,307

67 700

14

ПЕРВЫЙ ОСКАР

CP

21.04.22

1 940

81,580

$1,058

0,298

42 100

15

ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ

CP

11.02.21

1 100

36,337

$0,492

0,140

33 000

16

СИНДРОМ

CP

09.11.23

1 290

47,331

$0,513

0,139

36 700

17

РЯД 19

CP

11.11.21

746

16,150

$0,228

0,059

21 600

18

ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН

CP

28.10.21

560

8,009

$0,115

0,030

14 300

 

ТОТАЛ

 

 

 

5 101,51

 

18,496 млн зрителей

 

Выбывшая в этом году из списка лидеров «Марс Медиа» выпустила за минувшие шесть лет в кинотеатрах 12 картин. Самым популярным фильмом «Марс Медиа» за этот период оказался Т-34 Алексея Сидорова (8,79 млн зрителей), появившийся на экранах в начале 2019 года.

Многие представители киноиндустрии предположили, что уход компании Рубена Дишдишяна из лидеров может быть связан с недавним скандалом вокруг ленты Михаила Локшина МАСТЕР И МАРГАРИТА, однако, вероятно, что на деле ситуация намного сложнее. Напомним, что ключевым критерием отбора является зрительская посещаемость, и, согласно ей, «Марс Медиа» уступает большинству компаний, кроме Bazelevs, «1-2-3 Production» и «Дирекции кино». Также за прошлый год лишь один проект ММЕ получил финансирование Фонда – сиквел семейной ленты ПАЛЬМА.

Важно также отметить, что картина МАСТЕР И МАРГАРИТА, дебютировавшая в прокате 25 января и заработавшая уже больше миллиарда рублей, не попадает в общий зачет за отчетный период.

 

Фильм

Дистрибьютор

Дата релиза

ОБЩИЙ СБОР РФ

 

К/т

Рубли,

млн

USD, млн

Зрители, млн

Наработка, руб.

 

1

Т-34

CP

01.01.19

1677

2 256,558

$32,756

8,793

1 345 600

 

2

ГРОМКАЯ СВЯЗЬ

WDSSPR

14.02.19

1114

527,908

$8,038

1,972

473 900

 

3

МИРА

AK

22.12.22

1 951

342,001

$4,653

1,076

175 300

 

4

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

SPPR

17.12.20

932

239,144

$3,257

0,760

256 600

 

5

КОМА

CP

30.01.20

1 704

151,198

$2,423

0,618

88 700

 

6

БЕЗ МЕНЯ

WDSSPR

11.10.18

720

103,308

$1,561

0,441

143 500

 

7

НА РАЙОНЕ

CP

04.10.18

1179

75,906

$1,160

0,321

64 400

 

8

КРАСОТКА В УДАРЕ

SPPR

13.08.20

515

23,599

$0,322

0,093

45 800

 

9

ВЫШЕ НЕБА

VLG

27.06.19

559

7,485

$0,119

0,032

13 400

 

10

ЭКСПРЕСС

EXP

22.09.22

378

7,988

$0,131

0,027

21 100

 

11

МАША

PIFD

01.04.21

393

4,980

$0,064

0,016

12 700

 

12

В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...

PRD

29.08.19

241

1,557

$0,023

0,006

6 500

 

ТОТАЛ

 

 

 

 

3 741,632

 

14,155 млн зрителей

Еще одной компанией, которая была исключена из списка лидеров, стал BAZELEVS. Стоит отметить, что за последние два года, когда она работала под новым руководством, ей удалось выпустить три проекта – два из них (девятая и десятая часть ЕЛОК) даже смогли пробиться в тройку лучших по количеству зрителей. 

Тем не менее, самой популярной картиной за отчетный период стали ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ (почти 2,75 млн зрителей), дебютировавшие в прокате 27 декабря 2018 года и сделанные еще при Тимуре Бекмамбетове, уехавшем из России в марте 2022 года. 

Общие результаты компании по зрителям оказались скромными – всего 7,516 млн за шесть лет. В прошлом году BAZELEVS участвовал в питчинге анимационных национальных фильмов с картиной ВОЗВРАЩЕНИЕ МАМОНТЕНКА, однако финансирования так и не получил.

 

Фильм

Дистрибьютор

Дата релиза

ОБЩИЙ СБОР РФ

 

К/т

Рубли,

млн

USD, млн

Зрители, млн

Наработка, руб.

 

1

ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ

BZL

27.12.18

1638

691,660

$10,040

2,746

422 300

 

2

ЕЛКИ 9

VLG

01.12.22

1 881

573,251

$7,799

1,875

304 800

 

3

ЕЛКИ 10

NMG

07.12.23

2 020

386,014

$5,252

1,139

191 100

 

4

ДЕВЯТАЕВ

SPPR

29.04.21

1 729

310,101

$4,138

1,132

179 400

 

5

ДНЮХА!

BZL

23.08.18

935

64,492

$0,954

0,286

69 000

 

6

ЕЛКИ 8

MD

16.12.21

1 100

70,468

$0,954

0,247

64 100

 

7

СЕСТРЫ

VLG

24.11.22

593

22,042

$0,364

0,073

37 200

 

8

ЗНАЕШЬ, МАМА, ГДЕ Я БЫЛ?

CDK

26.04.18

33

4,873

$0,079

0,018

147 700

 

ТОТАЛ

 

 

 

 

2 122,901

 

7,516 млн зрителей

 

Главные зрительские успехи Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова пришлись на период с 2018 по 2020 год – в числе популярных картин оказались Т-34 (8,79 млн зрителей), ТРЕНЕР (3,3 млн) и ОГОНЬ (3,2 млн). Стоит отметить, что недавних БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ, как и в случае с МАСТЕРОМ И МАРГАРИТОЙ, нельзя засчитать в расчетный период, однако по данным на 4 февраля, сказку Алексея Нужного посмотрело уже больше 7,7 млн человек – прокат ленты все еще продолжается.

Среди будущих проектов компании, уже получивших финансирование Фонда – историческая драма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ Андрея Кравчука о Петре I и военная драма КРАКЕН Николая Лебедева по сценарию Алексея Сидорова.

 

Фильм

Дистрибьютор

Дата релиза

ОБЩИЙ СБОР РФ

 

К/т

Рубли,

млн

USD, млн

Зрители, млн

Наработка, руб.

1

Т-34

CP

01.01.19

1677

2 256,558

$32,756

8,793

1 345 600

2

ТРЕНЕР

CP

19.04.18

1 498

830,759

$13,497

3,321

554 600

3

ОГОНЬ

CP

24.12.20

1 840

912,638

$12,094

3,214

496 000

4

ПРАВЕДНИК

CP

16.02.23

2 031

638,363

$8,602

2,162

314 300

5

ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО

CP

04.03.21

1 644

520,305

$7,077

1,858

316 500

6

СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ

CP

10.12.20

1 964

480,858

$6,559

1,704

244 800

7

СТРЕЛЬЦОВ

CP

24.09.20

1 515

353,875

$4,635

1,419

233 600

8

ЧЕМПИОН МИРА

CP

30.12.21

1 854

422,225

$5,745

1,259

227 700

 

ТОТАЛ

 

 

 

6 415,58

 

23,73 млн зрителей

 

«Водород 2011» Михаила Врубеля и Александра Андрющенко, проходящая среди лидеров как отдельная компания, за минувшие шесть лет сделала все свои фильмы вместе с другим членом списка – компанией Федора Бондарчука Art Pictures Studio. Их главными проектами за этот период стала дилогия ЛЕД, которая привлекла в общей сложности больше 12 млн зрителей.

Уже на следующей неделе в прокат выйдет ЛЕД 3, у которого есть все шансы продемонстрировать высокие кассовые и зрительские показатели, а в апреле на экранах дебютирует еще один совместный проект «Водорода» и Art Pictures – фантастика СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД. Компания также готовится зайти на рынок сказочного контента – в прошлом году она получила финансирование Фонда на производство фильма БУРАТИНО Игоря Волошина и своей первой анимационной картины НА СВЯЗИ.

 

Фильм

Дистрибьютор

Дата релиза

ОБЩИЙ СБОР РФ

 

К/т

Рубли,

млн

USD, млн

Зрители, млн

Наработка, руб.

1

ЛЕД 2

SPPR

13.02.20

1 683

1 472,445

$23,354

6,016

874 900

2

ЛЕД

WDSSPR

15.02.18

1 314

1 452,817

$25,227

6,084

1 105 600

3

ВТОРЖЕНИЕ

WDSSPR

01.01.20

1 700

962,176

$15,589

3,441

566 000

4

ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА

CP

05.10.23

1 860

521,245

$5,241

1,691

280 200

5

РАШН ЮГ

SPPR

04.03.21

1 112

60,145

$0,818

0,223

54 100

6

НИКА

CP

19.05.22

553

10,470

$0,165

0,032

18 900

 

ТОТАЛ

 

 

 

4 479,30

 

17,49 млн зрителей

 

Если рассматривать проекты Art Pictures вне сотрудничества с «Водородом», то лидером за отчетный период окажется мистическая драма СЕЛФИ (873 тыс зрителей), сделанная совместно с Продюсерской компанией «Кинослово». В прошлом году компания Федора Бондарчука также получила финансирование фонда на приключенческую комедию ВАСИЛИЙ с Александром Петровым, съемки которой проходили в Мексике.

 

Фильм

Дистрибьютор

Дата релиза

ОБЩИЙ СБОР РФ

 

К/т

Рубли,

млн

USD, млн

Зрители, млн

Наработка, руб.

1

ЛЕД 2

SPPR

13.02.20

1 683

1 472,445

$23,354

6,016

874 900

2

ЛЕД

WDSSPR

15.02.18

1 314

1 452,817

$25,227

6,084

1 105 600

3

ВТОРЖЕНИЕ

WDSSPR

01.01.20

1 700

962,176

$15,589

3,441

566 000

4

ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА

CP

05.10.23

1 860

521,245

$5,241

1,691

280 200

5

СЕЛФИ

WDSSPR

01.02.18

1 021

226,435

$4,031

0,873

221 800

6

ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ

NMG

27.04.23

2 078

222,240

$2,723

0,942

106 900

7

ТОЛЬКО НЕ ОНИ

CP

25.10.18

946

61,604

$0,939

0,263

65 100

8

РАШН ЮГ

SPPR

04.03.21

1 112

60,145

$0,818

0,223

54 100

9

КУПИ МЕНЯ

CP

01.03.18

391

22,202

$0,394

0,084

56 800

10

НИКА

CP

19.05.22

553

10,470

$0,165

0,032

18 900

11

БОНДАРЧУК. BATTLE

CP

30.09.21

52

0,296

$0,004

0,001

5 700

 

ТОТАЛ

 

 

 

5 012,08

 

19,65 млн зрителей

 

Кинокомпания «1-2-3 Production», судя по всему, осталась в списке лидеров благодаря документально-игровым проектам Андрея Кравчука ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР (1,15 млн зрителей) и ИМПЕРАТРИЦЫ (468 тыс зрителей), сделанных по заказу и при поддержке ПАО «Газпром». Так или иначе, ее самым популярным фильмом среди зрителей все еще остается ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 (3,9 млн зрителей), дебютировавший в прокате в декабре 2019-го.

 

Фильм

Дистрибьютор

Дата релиза

ОБЩИЙ СБОР РФ

 

К/т

Рубли,

млн

USD, млн

Зрители, млн

Наработка, руб.

1

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2

CP

12.12.19

1 912

1 039,778

$16,356

3,938

543 800

2

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ

CRP

20.12.18

1253

702,922

$10,474

2,702

561 000

3

ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ

CRP

30.08.18

1 516

459,065

$6,736

1,913

302 800

4

ГОГОЛЬ. ВИЙ

CRP

05.04.18

1 534

454,159

$7,863

1,904

296 100

5

ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР

CP

03.11.22

1 732

275,004

$4,463

1,151

158 800

6

АВАНПОСТ

CRP

21.11.19

1686

165,801

$2,590

0,673

98 300

7

СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

CRP

09.02.23

1 681

158,933

$2,220

0,512

94 500

8

ИМПЕРАТРИЦЫ

CP

26.10.23

1 745

143,967

$1,543

0,468

82 500

9

ВЕРНОСТЬ

WDSSPR

31.10.19

638

97,949

$1,534

0,360

153 500

10

ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК

CRP

02.03.23

396

7,252

$0,096

0,022

18 300

11

МАША

PIFD

01.04.21

393

4,980

$0,064

0,016

12 700

 

ТОТАЛ

 

 

 

3 509,81

 

13,66 млн зрителей

 

Также в конце 2019 года на экраны вышел единственный за минувшие шесть лет проект «Дирекции кино»СОЮЗ СПАСЕНИЯ (почти 2,7 млн зрителей). Тем не менее, компания Анатолия Максимова смогла сохранить свое место в реестре. Сейчас у нее в производстве находятся три картины – релиз ближайшей из них, мелодрамы ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, предварительно запланирован на эту осень.

 

Фильм

Дистри-бьютор

Дата релиза

ОБЩИЙ СБОР РФ

 

К/т

Рубли,

млн

USD, млн

Зрители, млн

Наработка, руб.

1

СОЮЗ СПАСЕНИЯ

FOX

26.12.19

2 126

719,075

$11,615

2,674

338 200

Фото: кадр из фильма ЧЕБУРАШКА

08.02.2024 Автор: Илья Кувшинов, Ольга Куликова

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