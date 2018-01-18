Фонд кино определил лидеров российского кинопроизводства на 2024 год: чьи проекты смотрят зрители?
БК решил изучить посещаемость в российских кинотеатрах фильмов компаний-лидеров
6 февраля Фонд кино опубликовал список лидеров российского кинопроизводства на этот год. Впервые с 2020 года в нем произошли изменения – из списка были исключены «Марс Медиа» Рубена Дишдишяна и BAZELEVS Лалы Рустамовой и Тимура Асадова, два года назад выкупивших компанию у Тимура Бекмамбетова.
Согласно приказу фонда, лидером кинопроизводства может считаться компания, которая существует не менее трех лет, выпустившая в прокат более двух оригинальных фильмов в течение шести календарных лет и не имеющая задолженностей перед Минкультуры и Фондом кино.
Ключевым критерием отбора в список является зрительская посещаемость фильмов кинокомпаний в кинотеатрах России за отчетный период – в данном случае, с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Этот параметр и решил изучить БК.
Среди компаний-лидеров явным фаворитом является Yellow Black & White. Сразу два их проекта занимают верхние строчки в рейтинге самых кассовых отечественных картин в истории российского проката за отчетный период – ЧЕБУРАШКА (21,8 млн зрителей) и ХОЛОП (11,6 млн зрителей).
В числе зрительских фаворитов за отчетный период также оказались вторая и третья часть ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ (чуть больше 7 млн человек у каждой из них), поэтому неудивительно, что в прошлом году приквел франшизы под названием ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ дважды попал по итогам питчингов в список картин лидеров кинопроизводства, которым будет оказана безвозвратная поддержка.
|
|
№
|
Фильм
|
Дистрибьютор
|
Дата релиза
|
ОБЩИЙ СБОР РФ
|
|
К/т
|
Рубли,
млн
|
USD, млн
|
Зрители, млн
|
Наработка, руб.
|
1
|
ЧЕБУРАШКА
|
CP
|
01.01.23
|
2 126
|
6 622,118
|
$91,886
|
21,837
|
3 114 800
|
2
|
ХОЛОП
|
CP
|
26.12.19
|
1 934
|
3 073,864
|
$49,651
|
11,637
|
1 589 400
|
3
|
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. ПОСЛАННИК ТЬМЫ
|
WDS / CP
|
23.12.21
|
2 024
|
2 205,515
|
$29,853
|
7,286
|
1 089 700
|
4
|
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА
|
WDS / CP
|
31.12.20
|
1 860
|
2 050,254
|
$27,751
|
7,160
|
1 102 300
|
5
|
ВЫЗОВ
|
CP
|
20.04.23
|
2 095
|
2 139,953
|
$26,209
|
6,730
|
1 021 500
|
6
|
ПОЕХАВШАЯ
|
CP
|
08.03.23
|
1 990
|
524,423
|
$6,950
|
1,739
|
263 500
|
7
|
ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД»
|
CP
|
05.03.20
|
1 831
|
440,976
|
$6,673
|
1,712
|
240 800
|
8
|
ТЕКСТ
|
CP
|
24.10.19
|
1424
|
382,312
|
$5,992
|
1,449
|
268 500
|
9
|
ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ
|
WDSSPR
|
21.03.19
|
948
|
214,896
|
$3,343
|
0,839
|
226 700
|
10
|
СУПЕРБОБРОВЫ: НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ
|
WDSSPR
|
18.10.18
|
1087
|
185,503
|
$2,836
|
0,829
|
170 700
|
11
|
ТОБОЛ
|
CP
|
21.02.19
|
1514
|
138,775
|
$2,107
|
0,598
|
91 700
|
12
|
БЫВШИЕ. HAPPY END
|
CP
|
22.12.22
|
1 440
|
179,304
|
$2,440
|
0,527
|
124 500
|
13
|
ДЫХАНИЕ
|
CP
|
22.06.23
|
1 496
|
114,090
|
$1,353
|
0,402
|
76 300
|
14
|
ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ
|
CP
|
28.04.22
|
1 584
|
61,671
|
$0,846
|
0,204
|
38 900
|
15
|
Я БОГИНЯ
|
CP
|
21.09.23
|
1 480
|
58,453
|
$0,611
|
0,193
|
39 500
|
16
|
ЗАВОД
|
CP
|
07.02.19
|
472
|
36,403
|
$0,551
|
0,140
|
77 100
|
17
|
СТОРОЖ
|
SMKT
|
24.10.19
|
54
|
7,093
|
$0,111
|
0,027
|
131 400
|
|
ТОТАЛ
|
|
|
|
18 435,60
|
|
63,31 млн зрителей
|
Лидером по количеству произведенных и выпущенных в прокат проектов за минувшие шесть лет является «Кинокомпания «СТВ», сделавшая 39 картин. Самым популярным фильмом стала недавняя сказка ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ Александра Войтинского (8,6 млн зрителей). Учитывая, что восемь проектов в топ-10 оказались семейными, продюсер Сергей Сельянов знает, что именно привлекает зрителя.
Будущие фильмы студии, представленные в прошлом году на питчингах, должны продолжить наработанную тенденцию. Среди картин, которые уже получили поддержку Фонда – семейное фэнтези ГОРЫНЫЧ, фантастический боевик ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА, а также мультфильмы ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» и МАРАКУДА.
|
|
№
|
Фильм
|
Дистрибьютор
|
Дата релиза
|
ОБЩИЙ СБОР РФ
|
|
К/т
|
Рубли,
млн
|
USD, млн
|
Зрители, млн
|
Наработка, руб.
|
1
|
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
|
NMG
|
26.10.23
|
2 095
|
2 490,662
|
$26,701
|
8,637
|
1 188 900
|
2
|
КОНЕК-ГОРБУНОК
|
SPPR
|
18.02.21
|
1 776
|
1 176,544
|
$15,953
|
4,813
|
662 500
|
3
|
ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ
|
VLG
|
28.12.23
|
2 170
|
1 021,118
|
$13,893
|
3,111
|
470 600
|
4
|
ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА
|
NKI
|
27.12.18
|
1764
|
580,124
|
$8,421
|
2,624
|
328 900
|
5
|
ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4
|
NKI
|
26.12.19
|
1 918
|
501,341
|
$8,477
|
2,257
|
261 400
|
6
|
ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5
|
VLG
|
29.12.22
|
2 042
|
499,693
|
$6,799
|
1,752
|
244 700
|
7
|
ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ
|
SPPR
|
30.12.21
|
1 894
|
419,690
|
$5,688
|
1,538
|
221 600
|
8
|
КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ
|
SPPR
|
31.12.20
|
1 610
|
342,010
|
$4,532
|
1,353
|
212 400
|
9
|
О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
|
NKI
|
22.02.18
|
1 076
|
391,373
|
$6,909
|
1,352
|
363 700
|
10
|
ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА
|
NKI
|
19.09.19
|
1641
|
334,059
|
$5,106
|
1,284
|
203 600
|
11
|
КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ
|
VLG
|
09.06.22
|
1 909
|
199,991
|
$3,320
|
0,975
|
104 800
|
12
|
БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ
|
VLG
|
28.04.22
|
1 898
|
161,299
|
$2,213
|
0,686
|
85 000
|
13
|
ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ
|
NKI
|
24.01.19
|
1507
|
108,515
|
$1,636
|
0,528
|
72 000
|
14
|
ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ
|
NKI
|
27.08.20
|
1 155
|
106,617
|
$1,411
|
0,475
|
92 300
|
15
|
ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА
|
AK
|
08.12.22
|
1 866
|
110,160
|
$1,499
|
0,456
|
59 000
|
16
|
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА
|
VLG
|
16.02.23
|
1 968
|
107,673
|
$1,451
|
0,448
|
54 700
|
17
|
РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА
|
VLG
|
24.08.23
|
1 879
|
105,239
|
$1,114
|
0,441
|
56 000
|
18
|
ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!
|
EXP
|
21.11.19
|
907
|
103,587
|
$1,752
|
0,424
|
114 200
|
19
|
САДКО
|
NKI
|
24.05.18
|
1 033
|
67,133
|
$1,090
|
0,423
|
65 000
|
20
|
БАРБОСКИНЫ TEAM
|
VLG
|
25.08.22
|
1 495
|
92,301
|
$1,538
|
0,417
|
61 700
|
21
|
УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ
|
NKI
|
24.10.19
|
1354
|
68,529
|
$1,074
|
0,368
|
50 600
|
22
|
ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ
|
SPPR
|
18.03.21
|
1 400
|
74,094
|
$0,973
|
0,359
|
52 900
|
23
|
БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ
|
SPPR
|
24.12.20
|
1 092
|
67,655
|
$0,897
|
0,305
|
62 000
|
24
|
СКИФ
|
NKI
|
18.01.18
|
1 144
|
56,536
|
$0,999
|
0,239
|
49 400
|
25
|
ЦАРЕВНЫ И ТАИНСТВЕННАЯ ГОСТЬЯ
|
AK
|
08.03.23
|
1 317
|
59,443
|
$0,788
|
0,254
|
45 100
|
26
|
СНЕГИРЬ
|
AK
|
08.06.23
|
1 186
|
56,246
|
$0,690
|
0,186
|
47 400
|
27
|
ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
|
WDSSPR
|
06.09.18
|
658
|
41,105
|
$0,600
|
0,168
|
62 500
|
28
|
СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ
|
NKI
|
02.06.22
|
1 742
|
33,791
|
$0,550
|
0,122
|
19 400
|
29
|
КЛИПМЕЙКЕРЫ
|
AK
|
05.01.23
|
642
|
21,896
|
$0,311
|
0,065
|
34 100
|
30
|
ОТРЫВ
|
NKI
|
14.02.19
|
641
|
11,813
|
$0,180
|
0,049
|
18 400
|
31
|
КУПЕ НОМЕР 6
|
SPPR
|
25.11.21
|
301
|
13,878
|
$0,187
|
0,042
|
46 100
|
32
|
СОНАТА
|
NKI
|
15.11.18
|
423
|
8,666
|
$0,127
|
0,036
|
20 500
|
33
|
ЛЮБИ ИХ ВСЕХ
|
NKI
|
03.10.19
|
314
|
7,095
|
$0,108
|
0,025
|
22 600
|
34
|
СЕРДЦЕ МИРА
|
NKI
|
27.09.18
|
167
|
3,666
|
$0,056
|
0,013
|
21 900
|
35
|
ЭЛЕФАНТ
|
CP
|
19.09.19
|
315
|
1,909
|
$0,030
|
0,008
|
6 100
|
36
|
БАЛАБАНОВ. КОЛОКОЛЬНЯ. РЕКВИЕМ
|
CPF
|
08.12.22
|
87
|
2,443
|
$0,033
|
0,007
|
28 100
|
37
|
ДЫШИТЕ СВОБОДНО
|
NKI
|
12.05.22
|
191
|
1,791
|
$0,026
|
0,006
|
9 400
|
38
|
НИЧЬЯ
|
SPPR
|
30.09.21
|
185
|
1,622
|
$0,022
|
0,006
|
8 800
|
39
|
ЛИЛИ И МОРЕ
|
AK
|
26.01.23
|
100
|
1,181
|
$0,017
|
0,003
|
11 800
|
|
ТОТАЛ
|
|
|
|
9 452,49
|
|
36,26 млн зрителей
|
«Централ Партнершип» занял второе место по количеству произведенных проектов за указанный период – 18. Главными хитами среди них стали приключенческий боевик Алексея Нужного ОГОНЬ (3,2 млн зрителей) и военная драма Сергея Урсуляка ПРАВЕДНИК (2,16 млн зрителей), сделанные совместно со «Студией ТРИТЭ Никиты Михалкова», которые показали, что кинотеатральной аудитории все еще интересны зрелищные проекты на серьезные темы.
В ближайший год компания планирует сфокусироваться на проектах с похожей тематикой – финансирование Фонда кино уже получили байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, спортивная драма ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ, приключенческий фильм СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС-8 и шпионский триллер ГУАНТАНАМЕРА.
|
|
№
|
Фильм
|
Дистрибьютор
|
Дата релиза
|
ОБЩИЙ СБОР РФ
|
|
К/т
|
Рубли,
млн
|
USD, млн
|
Зрители, млн
|
Наработка, руб.
|
1
|
ОГОНЬ
|
CP
|
24.12.20
|
1 840
|
912,638
|
$12,094
|
3,214
|
496 000
|
2
|
ПРАВЕДНИК
|
CP
|
16.02.23
|
2 031
|
638,363
|
$8,602
|
2,162
|
314 300
|
3
|
ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО
|
CP
|
04.03.21
|
1 644
|
520,305
|
$7,077
|
1,858
|
316 500
|
4
|
СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ
|
CP
|
10.12.20
|
1 691
|
480,858
|
$6,559
|
1,704
|
284 400
|
5
|
МИЛЛИАРД
|
CP
|
18.04.19
|
1590
|
409,526
|
$6,404
|
1,539
|
257 600
|
6
|
ТЕКСТ
|
CP
|
24.10.19
|
1424
|
382,312
|
$5,992
|
1,449
|
268 500
|
7
|
СТРЕЛЬЦОВ
|
CP
|
24.09.20
|
1 515
|
353,875
|
$4,635
|
1,419
|
233 600
|
8
|
ЧЕРНОБЫЛЬ
|
CP
|
15.04.21
|
1 898
|
375,773
|
$4,965
|
1,396
|
198 000
|
9
|
ЧЕМПИОН МИРА
|
CP
|
30.12.21
|
1 854
|
422,225
|
$5,745
|
1,259
|
227 700
|
10
|
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ
|
CP
|
01.01.19
|
1331
|
184,889
|
$2,684
|
0,833
|
138 900
|
11
|
РУБЕЖ
|
CP
|
22.02.18
|
1 157
|
87,553
|
$1,546
|
0,376
|
75 700
|
12
|
ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА
|
CP
|
27.02.20
|
1 624
|
73,107
|
$1,106
|
0,314
|
45 000
|
13
|
КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!
|
CP
|
01.11.18
|
1044
|
70,679
|
$1,077
|
0,307
|
67 700
|
14
|
ПЕРВЫЙ ОСКАР
|
CP
|
21.04.22
|
1 940
|
81,580
|
$1,058
|
0,298
|
42 100
|
15
|
ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ
|
CP
|
11.02.21
|
1 100
|
36,337
|
$0,492
|
0,140
|
33 000
|
16
|
СИНДРОМ
|
CP
|
09.11.23
|
1 290
|
47,331
|
$0,513
|
0,139
|
36 700
|
17
|
РЯД 19
|
CP
|
11.11.21
|
746
|
16,150
|
$0,228
|
0,059
|
21 600
|
18
|
ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН
|
CP
|
28.10.21
|
560
|
8,009
|
$0,115
|
0,030
|
14 300
|
|
ТОТАЛ
|
|
|
|
5 101,51
|
|
18,496 млн зрителей
|
Выбывшая в этом году из списка лидеров «Марс Медиа» выпустила за минувшие шесть лет в кинотеатрах 12 картин. Самым популярным фильмом «Марс Медиа» за этот период оказался Т-34 Алексея Сидорова (8,79 млн зрителей), появившийся на экранах в начале 2019 года.
Многие представители киноиндустрии предположили, что уход компании Рубена Дишдишяна из лидеров может быть связан с недавним скандалом вокруг ленты Михаила Локшина МАСТЕР И МАРГАРИТА, однако, вероятно, что на деле ситуация намного сложнее. Напомним, что ключевым критерием отбора является зрительская посещаемость, и, согласно ей, «Марс Медиа» уступает большинству компаний, кроме Bazelevs, «1-2-3 Production» и «Дирекции кино». Также за прошлый год лишь один проект ММЕ получил финансирование Фонда – сиквел семейной ленты ПАЛЬМА.
Важно также отметить, что картина МАСТЕР И МАРГАРИТА, дебютировавшая в прокате 25 января и заработавшая уже больше миллиарда рублей, не попадает в общий зачет за отчетный период.
|
|
№
|
Фильм
|
Дистрибьютор
|
Дата релиза
|
ОБЩИЙ СБОР РФ
|
|
К/т
|
Рубли,
млн
|
USD, млн
|
Зрители, млн
|
Наработка, руб.
|
|
1
|
Т-34
|
CP
|
01.01.19
|
1677
|
2 256,558
|
$32,756
|
8,793
|
1 345 600
|
|
2
|
ГРОМКАЯ СВЯЗЬ
|
WDSSPR
|
14.02.19
|
1114
|
527,908
|
$8,038
|
1,972
|
473 900
|
|
3
|
МИРА
|
AK
|
22.12.22
|
1 951
|
342,001
|
$4,653
|
1,076
|
175 300
|
|
4
|
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
|
SPPR
|
17.12.20
|
932
|
239,144
|
$3,257
|
0,760
|
256 600
|
|
5
|
КОМА
|
CP
|
30.01.20
|
1 704
|
151,198
|
$2,423
|
0,618
|
88 700
|
|
6
|
БЕЗ МЕНЯ
|
WDSSPR
|
11.10.18
|
720
|
103,308
|
$1,561
|
0,441
|
143 500
|
|
7
|
НА РАЙОНЕ
|
CP
|
04.10.18
|
1179
|
75,906
|
$1,160
|
0,321
|
64 400
|
|
8
|
КРАСОТКА В УДАРЕ
|
SPPR
|
13.08.20
|
515
|
23,599
|
$0,322
|
0,093
|
45 800
|
|
9
|
ВЫШЕ НЕБА
|
VLG
|
27.06.19
|
559
|
7,485
|
$0,119
|
0,032
|
13 400
|
|
10
|
ЭКСПРЕСС
|
EXP
|
22.09.22
|
378
|
7,988
|
$0,131
|
0,027
|
21 100
|
|
11
|
МАША
|
PIFD
|
01.04.21
|
393
|
4,980
|
$0,064
|
0,016
|
12 700
|
|
12
|
В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...
|
PRD
|
29.08.19
|
241
|
1,557
|
$0,023
|
0,006
|
6 500
|
|
ТОТАЛ
|
|
|
|
|
3 741,632
|
|
14,155 млн зрителей
Еще одной компанией, которая была исключена из списка лидеров, стал BAZELEVS. Стоит отметить, что за последние два года, когда она работала под новым руководством, ей удалось выпустить три проекта – два из них (девятая и десятая часть ЕЛОК) даже смогли пробиться в тройку лучших по количеству зрителей.
Тем не менее, самой популярной картиной за отчетный период стали ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ (почти 2,75 млн зрителей), дебютировавшие в прокате 27 декабря 2018 года и сделанные еще при Тимуре Бекмамбетове, уехавшем из России в марте 2022 года.
Общие результаты компании по зрителям оказались скромными – всего 7,516 млн за шесть лет. В прошлом году BAZELEVS участвовал в питчинге анимационных национальных фильмов с картиной ВОЗВРАЩЕНИЕ МАМОНТЕНКА, однако финансирования так и не получил.
|
|
№
|
Фильм
|
Дистрибьютор
|
Дата релиза
|
ОБЩИЙ СБОР РФ
|
|
К/т
|
Рубли,
млн
|
USD, млн
|
Зрители, млн
|
Наработка, руб.
|
|
1
|
ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ
|
BZL
|
27.12.18
|
1638
|
691,660
|
$10,040
|
2,746
|
422 300
|
|
2
|
ЕЛКИ 9
|
VLG
|
01.12.22
|
1 881
|
573,251
|
$7,799
|
1,875
|
304 800
|
|
3
|
ЕЛКИ 10
|
NMG
|
07.12.23
|
2 020
|
386,014
|
$5,252
|
1,139
|
191 100
|
|
4
|
ДЕВЯТАЕВ
|
SPPR
|
29.04.21
|
1 729
|
310,101
|
$4,138
|
1,132
|
179 400
|
|
5
|
ДНЮХА!
|
BZL
|
23.08.18
|
935
|
64,492
|
$0,954
|
0,286
|
69 000
|
|
6
|
ЕЛКИ 8
|
MD
|
16.12.21
|
1 100
|
70,468
|
$0,954
|
0,247
|
64 100
|
|
7
|
СЕСТРЫ
|
VLG
|
24.11.22
|
593
|
22,042
|
$0,364
|
0,073
|
37 200
|
|
8
|
ЗНАЕШЬ, МАМА, ГДЕ Я БЫЛ?
|
CDK
|
26.04.18
|
33
|
4,873
|
$0,079
|
0,018
|
147 700
|
|
ТОТАЛ
|
|
|
|
|
2 122,901
|
|
7,516 млн зрителей
|
Главные зрительские успехи Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова пришлись на период с 2018 по 2020 год – в числе популярных картин оказались Т-34 (8,79 млн зрителей), ТРЕНЕР (3,3 млн) и ОГОНЬ (3,2 млн). Стоит отметить, что недавних БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ, как и в случае с МАСТЕРОМ И МАРГАРИТОЙ, нельзя засчитать в расчетный период, однако по данным на 4 февраля, сказку Алексея Нужного посмотрело уже больше 7,7 млн человек – прокат ленты все еще продолжается.
Среди будущих проектов компании, уже получивших финансирование Фонда – историческая драма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ Андрея Кравчука о Петре I и военная драма КРАКЕН Николая Лебедева по сценарию Алексея Сидорова.
|
|
№
|
Фильм
|
Дистрибьютор
|
Дата релиза
|
ОБЩИЙ СБОР РФ
|
|
К/т
|
Рубли,
млн
|
USD, млн
|
Зрители, млн
|
Наработка, руб.
|
1
|
Т-34
|
CP
|
01.01.19
|
1677
|
2 256,558
|
$32,756
|
8,793
|
1 345 600
|
2
|
ТРЕНЕР
|
CP
|
19.04.18
|
1 498
|
830,759
|
$13,497
|
3,321
|
554 600
|
3
|
ОГОНЬ
|
CP
|
24.12.20
|
1 840
|
912,638
|
$12,094
|
3,214
|
496 000
|
4
|
ПРАВЕДНИК
|
CP
|
16.02.23
|
2 031
|
638,363
|
$8,602
|
2,162
|
314 300
|
5
|
ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО
|
CP
|
04.03.21
|
1 644
|
520,305
|
$7,077
|
1,858
|
316 500
|
6
|
СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ
|
CP
|
10.12.20
|
1 964
|
480,858
|
$6,559
|
1,704
|
244 800
|
7
|
СТРЕЛЬЦОВ
|
CP
|
24.09.20
|
1 515
|
353,875
|
$4,635
|
1,419
|
233 600
|
8
|
ЧЕМПИОН МИРА
|
CP
|
30.12.21
|
1 854
|
422,225
|
$5,745
|
1,259
|
227 700
|
|
ТОТАЛ
|
|
|
|
6 415,58
|
|
23,73 млн зрителей
|
«Водород 2011» Михаила Врубеля и Александра Андрющенко, проходящая среди лидеров как отдельная компания, за минувшие шесть лет сделала все свои фильмы вместе с другим членом списка – компанией Федора Бондарчука Art Pictures Studio. Их главными проектами за этот период стала дилогия ЛЕД, которая привлекла в общей сложности больше 12 млн зрителей.
Уже на следующей неделе в прокат выйдет ЛЕД 3, у которого есть все шансы продемонстрировать высокие кассовые и зрительские показатели, а в апреле на экранах дебютирует еще один совместный проект «Водорода» и Art Pictures – фантастика СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД. Компания также готовится зайти на рынок сказочного контента – в прошлом году она получила финансирование Фонда на производство фильма БУРАТИНО Игоря Волошина и своей первой анимационной картины НА СВЯЗИ.
|
|
№
|
Фильм
|
Дистрибьютор
|
Дата релиза
|
ОБЩИЙ СБОР РФ
|
|
К/т
|
Рубли,
млн
|
USD, млн
|
Зрители, млн
|
Наработка, руб.
|
1
|
ЛЕД 2
|
SPPR
|
13.02.20
|
1 683
|
1 472,445
|
$23,354
|
6,016
|
874 900
|
2
|
ЛЕД
|
WDSSPR
|
15.02.18
|
1 314
|
1 452,817
|
$25,227
|
6,084
|
1 105 600
|
3
|
ВТОРЖЕНИЕ
|
WDSSPR
|
01.01.20
|
1 700
|
962,176
|
$15,589
|
3,441
|
566 000
|
4
|
ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА
|
CP
|
05.10.23
|
1 860
|
521,245
|
$5,241
|
1,691
|
280 200
|
5
|
РАШН ЮГ
|
SPPR
|
04.03.21
|
1 112
|
60,145
|
$0,818
|
0,223
|
54 100
|
6
|
НИКА
|
CP
|
19.05.22
|
553
|
10,470
|
$0,165
|
0,032
|
18 900
|
|
ТОТАЛ
|
|
|
|
4 479,30
|
|
17,49 млн зрителей
|
Если рассматривать проекты Art Pictures вне сотрудничества с «Водородом», то лидером за отчетный период окажется мистическая драма СЕЛФИ (873 тыс зрителей), сделанная совместно с Продюсерской компанией «Кинослово». В прошлом году компания Федора Бондарчука также получила финансирование фонда на приключенческую комедию ВАСИЛИЙ с Александром Петровым, съемки которой проходили в Мексике.
|
|
№
|
Фильм
|
Дистрибьютор
|
Дата релиза
|
ОБЩИЙ СБОР РФ
|
|
К/т
|
Рубли,
млн
|
USD, млн
|
Зрители, млн
|
Наработка, руб.
|
1
|
ЛЕД 2
|
SPPR
|
13.02.20
|
1 683
|
1 472,445
|
$23,354
|
6,016
|
874 900
|
2
|
ЛЕД
|
WDSSPR
|
15.02.18
|
1 314
|
1 452,817
|
$25,227
|
6,084
|
1 105 600
|
3
|
ВТОРЖЕНИЕ
|
WDSSPR
|
01.01.20
|
1 700
|
962,176
|
$15,589
|
3,441
|
566 000
|
4
|
ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА
|
CP
|
05.10.23
|
1 860
|
521,245
|
$5,241
|
1,691
|
280 200
|
5
|
СЕЛФИ
|
WDSSPR
|
01.02.18
|
1 021
|
226,435
|
$4,031
|
0,873
|
221 800
|
6
|
ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ
|
NMG
|
27.04.23
|
2 078
|
222,240
|
$2,723
|
0,942
|
106 900
|
7
|
ТОЛЬКО НЕ ОНИ
|
CP
|
25.10.18
|
946
|
61,604
|
$0,939
|
0,263
|
65 100
|
8
|
РАШН ЮГ
|
SPPR
|
04.03.21
|
1 112
|
60,145
|
$0,818
|
0,223
|
54 100
|
9
|
КУПИ МЕНЯ
|
CP
|
01.03.18
|
391
|
22,202
|
$0,394
|
0,084
|
56 800
|
10
|
НИКА
|
CP
|
19.05.22
|
553
|
10,470
|
$0,165
|
0,032
|
18 900
|
11
|
БОНДАРЧУК. BATTLE
|
CP
|
30.09.21
|
52
|
0,296
|
$0,004
|
0,001
|
5 700
|
|
ТОТАЛ
|
|
|
|
5 012,08
|
|
19,65 млн зрителей
|
Кинокомпания «1-2-3 Production», судя по всему, осталась в списке лидеров благодаря документально-игровым проектам Андрея Кравчука ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР (1,15 млн зрителей) и ИМПЕРАТРИЦЫ (468 тыс зрителей), сделанных по заказу и при поддержке ПАО «Газпром». Так или иначе, ее самым популярным фильмом среди зрителей все еще остается ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 (3,9 млн зрителей), дебютировавший в прокате в декабре 2019-го.
|
|
№
|
Фильм
|
Дистрибьютор
|
Дата релиза
|
ОБЩИЙ СБОР РФ
|
|
К/т
|
Рубли,
млн
|
USD, млн
|
Зрители, млн
|
Наработка, руб.
|
1
|
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2
|
CP
|
12.12.19
|
1 912
|
1 039,778
|
$16,356
|
3,938
|
543 800
|
2
|
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ
|
CRP
|
20.12.18
|
1253
|
702,922
|
$10,474
|
2,702
|
561 000
|
3
|
ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ
|
CRP
|
30.08.18
|
1 516
|
459,065
|
$6,736
|
1,913
|
302 800
|
4
|
ГОГОЛЬ. ВИЙ
|
CRP
|
05.04.18
|
1 534
|
454,159
|
$7,863
|
1,904
|
296 100
|
5
|
ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР
|
CP
|
03.11.22
|
1 732
|
275,004
|
$4,463
|
1,151
|
158 800
|
6
|
АВАНПОСТ
|
CRP
|
21.11.19
|
1686
|
165,801
|
$2,590
|
0,673
|
98 300
|
7
|
СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
|
CRP
|
09.02.23
|
1 681
|
158,933
|
$2,220
|
0,512
|
94 500
|
8
|
ИМПЕРАТРИЦЫ
|
CP
|
26.10.23
|
1 745
|
143,967
|
$1,543
|
0,468
|
82 500
|
9
|
ВЕРНОСТЬ
|
WDSSPR
|
31.10.19
|
638
|
97,949
|
$1,534
|
0,360
|
153 500
|
10
|
ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК
|
CRP
|
02.03.23
|
396
|
7,252
|
$0,096
|
0,022
|
18 300
|
11
|
МАША
|
PIFD
|
01.04.21
|
393
|
4,980
|
$0,064
|
0,016
|
12 700
|
|
ТОТАЛ
|
|
|
|
3 509,81
|
|
13,66 млн зрителей
|
Также в конце 2019 года на экраны вышел единственный за минувшие шесть лет проект «Дирекции кино» – СОЮЗ СПАСЕНИЯ (почти 2,7 млн зрителей). Тем не менее, компания Анатолия Максимова смогла сохранить свое место в реестре. Сейчас у нее в производстве находятся три картины – релиз ближайшей из них, мелодрамы ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, предварительно запланирован на эту осень.
|
|
№
|
Фильм
|
Дистри-бьютор
|
Дата релиза
|
ОБЩИЙ СБОР РФ
|
|
К/т
|
Рубли,
млн
|
USD, млн
|
Зрители, млн
|
Наработка, руб.
|
1
|
СОЮЗ СПАСЕНИЯ
|
FOX
|
26.12.19
|
2 126
|
719,075
|
$11,615
|
2,674
|
338 200
Фото: кадр из фильма ЧЕБУРАШКА
08.02.2024 Автор: Илья Кувшинов, Ольга Куликова