Аналитика


Соединенные прогнозы Америки: уикенд 30 июля – 1 августа

Пойдут ли зрители в джунгли?

В предстоящий уикенд главным релизом в США и в России станет приключенческая картина с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ (WDS). Студия Disney планирует привлечь в кинотеатры самую разную аудиторию: киноманов обещает порадовать главный актерский дуэт картины, зрителей среднего и старшего возраста - приключенческая составляющая проекта, напоминающая классику Голливуда ИНДИАНУ ДЖОНСА, а юные зрители смогут вспомнить об одном из наиболее популярном аттракционе в парке развлечений студии. При этом, КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ одновременно с кинопрокатом выйдет и на стриминге Disney+, что гарантирует быстрое появление пиратских копий в отличном качестве. Поэтому, как и в случае с КРУЭЛЛОЙ, можно ожидать, что картину за океаном ждет умереный старт, но затем долгий прокат. Все-таки масштаб постановки в большей степени предполагает к ее просмотру на большом экране.

В России по уровню предпродаж новинка уступает КРУЭЛЛЕ. Однако картина про черно-белую злодейку все-таки выходила при большей конкуренции. ТИХОЕ МЕСТО 2 отвлекло и значительную чатсь сеансов, и определенную часть аудитории. В этом отношении, конкуренты КРУИЗА ПО ДЖУНГЛЯМ выглядят гораздо скромнее.

Выход
в России
 
Название фильма
 
Дистрибьютор
в России
 
 
Прогноз сборов
 первого уикенда
в США
($ млн)
 
 Фильмы-референсы
Название фильма
Сборы первого уикенда
 США
($ млн)
Россия
(млн рублей)
Одновременно
с США
КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ
Jungle Cruise
 WDS
20–40
КРУЭЛЛА
21,5
169,2

29.07.2021 Автор: Семен Брожитов

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