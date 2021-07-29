Соединенные прогнозы Америки: уикенд 30 июля – 1 августа

В предстоящий уикенд главным релизом в США и в России станет приключенческая картина с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ (WDS). Студия Disney планирует привлечь в кинотеатры самую разную аудиторию: киноманов обещает порадовать главный актерский дуэт картины, зрителей среднего и старшего возраста - приключенческая составляющая проекта, напоминающая классику Голливуда ИНДИАНУ ДЖОНСА, а юные зрители смогут вспомнить об одном из наиболее популярном аттракционе в парке развлечений студии. При этом, КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ одновременно с кинопрокатом выйдет и на стриминге Disney+, что гарантирует быстрое появление пиратских копий в отличном качестве. Поэтому, как и в случае с КРУЭЛЛОЙ, можно ожидать, что картину за океаном ждет умереный старт, но затем долгий прокат. Все-таки масштаб постановки в большей степени предполагает к ее просмотру на большом экране.
В России по уровню предпродаж новинка уступает КРУЭЛЛЕ. Однако картина про черно-белую злодейку все-таки выходила при большей конкуренции. ТИХОЕ МЕСТО 2 отвлекло и значительную чатсь сеансов, и определенную часть аудитории. В этом отношении, конкуренты КРУИЗА ПО ДЖУНГЛЯМ выглядят гораздо скромнее.
|
Выход
в России
|
Название фильма
|
Дистрибьютор
в России
|
Прогноз сборов
первого уикенда
в США
($ млн)
|
Фильмы-референсы
|
Название фильма
|
Сборы первого уикенда
|
США
($ млн)
|
Россия
(млн рублей)
|
Одновременно
с США
|
КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ
Jungle Cruise
|
WDS
|
20–40
|
КРУЭЛЛА
|
21,5
|
169,2
29.07.2021 Автор: Семен Брожитов
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