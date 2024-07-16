Айболит и Ворожея: старые и новые бренды на презентации сказок в рамках «Горький fest»

15 мая в рамках VIII фестиваля нового российского кино «Горький fest» прошла презентация сказочных проектов: игровых и анимационных. Всего гостям смотра представили 17 тайтлов.

Перед началом презентации программный директор смотра Андрей Апостолов пояснил, в чём ключевое отличие текущей презентации от питчинга: «Во-первых, за участие в презентации участникам ничего не будет, никаких дивидентов. Во-вторых, здесь будут представлены проекты на самых разных стадиях готовности. На питчинг обычно приходят, когда есть хотя бы сценарий или собрана команда. Мы планировали здесь соединить как раз проекты, которые уже сняты и ждут проката, а с другой стороны проекты, которые ещё даже, может быть, в процессе написания сценария. Этот формат позволит спрогнозировать несколько ближайших лет по выходу сказок».

Первым представленным проектом стало семейное фэнтези БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД кинокомпании Fresh Film. Презентацию вела продюсер и генеральный директор компании Светлана Малахова. Это сиквел ленты 2023 года БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР. Баба Яга вместе со сказочными друзьями отправляется в сказочный мир спасать мальчика Юру вместе с его отцом-физиком. Им предстоит сразиться со Снежной королевой, которая мечтает отомстить всем за многовековое заточение и отнять у людей Новый Год. По планам съёмки закончатся в конце июля, а в декабре готовое кино уже появится на экранах. Гостям показали ролик с съёмок, на котором виден павильон с LED-экранами: они помогут создать правдоподобную ледяную пещеру Снежной королевы. Режиссерами проекта выступают Карен Захаров (режиссёр первого фильма) и Армен Ананикян, а продюсерами – Армен Ананикян и Максим Рогальский. К своим ролям в сиквеле вернутся Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Сергей Степин и Людмила Артемьева, исполнившая роль могущественной волшебницы Бабы Яги. Деда Мороза сыграет Сергей Никоненко, а Снежную королеву – Юлия Такшина. Новых персонажей воплотят Артем Ткаченко, Роман Постовалов, Алексей Сошин, Ксения Гусева, Софья Шуткина и Евгений Михеев.

Следующий проект СТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ представлял Владимир Пермяков компании «Карго». Альтернативный ход истории: Соловью-Разбойнику удалось хитростью заточить во льдах Илью Муромца, присвоить себе все его подвиги и продлить себе жизнь с помощью элексира бессмертия. В наше время отцу семейства Киселевых удается найти тело Муромца во льдах подводной пещеры и вернуть его к жизни при помощи собственной разработки – стального сердца. Битва между богатырями продолжится. Режиссёр Карен Оганесян, роль Ильи Муромца исполняет Владимир Любимцев, а Соловьем-Разбойником стал Никита Ефремов. Гостям показали первый тизер-трейлер, который официально появится в конце месяца. Судя по нему, визуально фильм соединяет в себе популярную лубочную эстетику ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ и футуризм ЖИВОЙ СТАЛИ. Появление Елены Валюшкиной также отсылает к успеху ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ. Особая гордость создателей – боевые роботы, которых создали рукотворно, а не с помощью компьютерной графики. Выход запланирован на 22 мая 2025 года.

Третий проект ОГНИВО И ВОЛШЕБНАЯ СКВАЖИНА презентовала независимая кинокомпания «Камер-Тон-Фильм-Русь» в лице продюсера Анастасии Разлоговой. Она сразу предупредила, что эта киносказка авторская, музыкальная, в ней нет актуального юмора, не будет медийных артистов и популярных песен или певцов, это интеллигентная история о том «что свою сказку мы творим сами». Соавтором сценария, режиссёром, композитором выступил Анджей Петрас. В основе классические сказки Ганса Христиана Андерсона. Король Дании услышал предсказание, что Принцесса выйдет замуж за простого солдата. Он заточил дочь в башню, казнил сказочников и предсказателей, а солдат отправил сражаться. Теперь королевством заправляет Обер-полицмейстер, который мечтает жениться на Принцессе. Солдат Ганс, раздобыв волшебное Огниво, спасает Принцессу от колдовства Обер-полицмейстера. Действие разворачивается в двух мирах, сказочном и кукольном. За кукол отвечает лауреат премии «Золотая маска» Виктор Антонов. В главных ролях – Алексей Демидов, Ольга Лапшина, Юлия Ауг. Зрителям показали тизер, небольшой фрагмент с демонстрацией собаки-робота и музыкальный номер с песней Принцессы. Визуально проект отсылает к мрачным сказкам Тима Бёртона с неконвенционально эстетичными существами, а авторская музыка – соединение фольклорных мотивов и стилистики мюзиклов Стивена Сондхайма. Сейчас идёт финальный съёмочный блок. Дата выхода неизвестна.

Сразу два проекта представил продюсер Кинокомпании братьев Андреасян Гевонд Андреасян. ДОМОВЁНОК КУЗЯ выходит 19 декабря. Съёмки уже окончены. Это экранизация одноимённой сказки Татьяны Александровой, снятая в комбинированном формате: домовые будут созданы с помощью компьютерной графики, остальные актёры – реальные люди. Домовёнок Кузя сбегает из плена Бабы-яги и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Кузе нужно найти свой волшебный сундучок, исполняющий желания. Но опасности добавляет то, что Баба Яга проникла из сказочного мира в реальный. Режиссёром картины выступает Виктор Лакисов. В главных ролях задействованы Алика Смехова, София Петрова, Марк Богатырёв, Женя Малахова. Главными новостями презентации стало объявление голоса домовёнка Кузи – это будет Сергей Бурунов. А также прогноз будущих трейлеров: через полтора месяца выйдет второй ролик, который познакомит зрителей с Нафаней, а в третьем появится вторая актриса, которая сыграла Бабу Ягу в реальном мире (первое воплощение играет Алика Смехова).

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ – экранизация классической сказки Александра Пушкина. Молодой царь женится на одной из трёх сестёр, а другие две строят козни против неё. В результате молодая женщина с новорождённым сыном жестоким образом высылается из дворца. Режиссёр – Сарик Андреасян, оператор – Кирилл Зоткин (ОНЕГИН). За адаптацию текста отвечает сценарист ОНЕГИНА Алексей Гравицкий. Съёмочный период будет разбит на три блока. Сейчас команда строит декорацию на берегу озера Байкал: это гостям показали в раскадровке. Также съёмки пройдут на озере Севан и на Каспийском море. Гевонд Андреасян заверил всех присутствующих, что никакого вреда съёмки не навредят экологии мест. Воспользуются производители технологией LED-экранов. Продюсер озвучил плановую стоимость костюмов – 150 млн рублей, и запланированный бюджет проекта – 700 млн рублей.

В Нижний Новгород приехал генеральный директор и генеральный продюсер киностудии «Ленфильм» Эдуард Суворов и режиссёр Каролина Купринская. Они представили новые материалы по оригинальному проекту ВОРОЖЕЯ. Это киноверсия спектакля авторства драматурга Марии Малухиной, который идёт в РАМТ. Юная Василисса, чтобы спасти своих родителей, отправляется в опасное путешествие в самое сердце дремучего леса, в котором властвуют темные силы. Ей предстоит пройти через множество испытаний, научиться преодолевать страх, встретить первую любовь, а также узнать правду о своем происхождении – ведь чем дальше она заходит на территорию нечисти, тем яснее понимает, что у нее с ними слишком много общего. Как подчеркнул Суворов, режиссёр приехала на презентацию прямо из леса: сейчас проект находится в активном съёмочном периоде. Зрителям показали тизер с обилием батальных сцен. Стилистически проект отсылает к славянскому фэнтези ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕРЫХ ПСОВ. Главные роли в картине исполняют Александр Дьяченко, Алексей Воробьев, Константин Раскатов, Екатерина Суворова, Анна Ковальчук, Николай Наумов. Планируемую дату выхода в прокат не озвучили.

Самая масштабная презентация вышла у «Марс Медиа Энтертейнмент». Проекты представила генеральный директор Юлия Иванова. Компания только присоединилась к сказочному тренду и уже готова к производству пяти проектов. Все они находятся на разной стадии девелопмента. Первой из представленных сказок кинокомпании стала РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. В основе сюжета классическая поэма Александра Пушкина: богатырь Руслан отправляется спасать княжну Людмилу, в которую влюблён. Её похитил колдун Черномор. Вместе с ним отправляется двое его соперников. Персонажам будет лишь добавлен небольшой элемент современности, чтобы сегодняшним зрителям было легче воспринимать материал. Режиссером выступит Егор Чичканов. На презентации были объявлены исполнители главных ролей – Рузиль Минекаев и Алёна Долголенко. Проект уже вошёл в стадию съёмок: снят эпизод знакомства Руслана и Людмилы, который убедил производителей в точности кастинга. Основной съёмочный блок запланирован на весну – начало лета 2025 года. Зрителям показали концепт-арты от художника-постановщика Дмитрия Онищенко. Запланированный бюджет картины – 800 млн рублей.

ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ ГОРЫ – это сказочный мир по мотивам сказов Павла Бажова. Сценарий пишет Екатерина Мавроматис (ПАЛЬМА). По сюжету оригинала барская дочь влюблена в простого камнереза. Чтобы отец дал согласие на брак, девушка уговаривает Данилу пойти на сделку с Хозяйкой Медной горы. В итоге парень пропадает без вести, и молодая Катя отправляется на его поиски по магическому миру Урала. В фильме появится один придуманный персонаж, которого нет в классическом сборнике, Волшебная ящерка: она будет отвечать за юмор в фильме. Съёмки запланированы на следующий год, предполагаемые даты выхода – 2026-27 год.

ВАРВАРА-КРАСА – проект, в основе которого лежит фильм Александра Роу 1970 года. Проект разрабатывается совместно с Киностудией им. Горького. Автор сценария – Евгения Хрипкова. По сюжету это новая версия сказки о ссоре двух царей, подмене детей и невесте, которая всё исправила. По описанию Ивановой, проект получается юморной, лёгкий, даже дерзкий. Производство запланировано на 2025 год. Сейчас идёт работа над сценарием и препродакшен. Как и в случае с ХОЗЯЙКОЙ МЕДНОЙ ГОРЫ в фильме появится новый юморной персонаж – обаятельная и смешная Лягушка-поскакушка.

Проект ДОКТОР АЙБОЛИТ станет для «Марс Медиа» первым опытом в анимации. Права на экранизацию куплены у наследников Корнея Чуковского. Производство картины будет вестись совместно со студией «Воронеж». Это классическая история о добром докторе, который лечит зверей, с небольшим добавлением современных элементов. Например, среди показанных концептов можно было увидеть фантастический самолёт с прозрачным куполом. Сейчас проект находится в стадии разработки персонажей. Кинокомпания готова вступить в производство осенью этого года.

Завершилась презентация «Марс Медиа» проектом АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК, о котором Иванова впервые рассказала в рамках «Горький fest». На презентации к генеральному директору присоединилась режиссёр Юлия Трофимова. Именно она принесла на студию сценарий Даны Жанэ, в прочтении которой оригинальная история становится «тёмной» сказкой: младшая дочь купца Настя оказывается в замке принца Чудовища, становится его возлюбленной, но Злая Ведьма хочет разбить сердце Чудовища, уничтожив Аленький цветочек – символ материнской любви и залог власти его Короля-отца. Насте предстоит побороться за свою любовь и сразиться с ведьмой. Все ключевые герои – молодые люди, 17-20 лет. Для взрослой аудитории была добавлена вторая история любви: Короля и Ведьмы. Визуальными и стилистическими референсами создатели называют фильмы МАЛЕФИСЕНТА, БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК, ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ.

Проект Star Media МОРОЗКО представил режиссёр Эдуард Бордуков. Фильм соединит в себе атмосферу русской народной сказки с элементами славянского фольклора и современную актуальность с социально-экологическим подтекстом, чтобы быть интересным самой широкой аудитории. По сюжету теперь Настенька и Марфа – не сводные сёстры, а близкие подруги, которым приходится противостоять могущественной колдунье, захватившей мир и убравшей из него зиму. Девушкам нужно преодолеть все препятствия, победить злую ведьму и растопить сердце Морозко. Сейчас идет кастинг. В дримкасте – Валентина Ляпина, Елизавета Ищенко, Кристина Корбут, Степан Белозёров, Рузиль Минекаев, Вадим Соснин, Елизавета Боярская, Паулина Андреева, Настасья Самбурская, Алексей Розин, Ян Цапник, Владимир Вдовиченков, Юлия Пересильд, Елена Николаева, Виктория Исакова, Артём Быстров, Виктор Добронравов. Старт съёмок запланирован на октябрь 2024 года. Предварительная дата релиза – 14 февраля 2026 года. Дистрибьютор – «Централ Партнершип».

Независимая кинокомпания «Переворот» выступила на презентации семейным подрядом: продюсер Максим Добромыслов и режиссёр Ольга Добромыслова. Они представили проект СНЕГУРОЧКА. Это современная сказка, действие которой разворачивается в наше время. У пары на грани развода появляется «снежный» ребёнок – снеговик, который превратился в девочку. Хрупкое создание чувствительно к свету и теплу. Заботясь о ней, пара снова сближается, однако девочка вырастает и влюбляется… В роли маленькой Снегурочки – Варвара Добросмыслова, дочь продюсера и режиссёра. В дрим-касте – Евгений Ткачук и Аглая Тарасова, к которой создатели планируют подойти прямо на фестивале. Среди визуальных референсов называлась РУСАЛКА Анны Меликян. Съемки картины планируются на Кольском полуострове, где в 1964 году проходила работа над МОРОЗКО Александра Роу. Проект находится в активной стадии поиска финансирования.

Кинокомпанию Алексея Учителя Rock Films представляла бизнес-девелопмент директор Анна Митина. Она рассказала о двух грядущих проектах. Семейное фэнтези МОЛОДАЯ ЯГА расскажет о том, кем была в детстве самая известная ведьма в русской мифологии. По сюжету, когда разрушился мост между Миром Живых и Миром Мёртвых, на пороге дома клана Ягинь магическим образом появляется девочка. Её назвали Яра и воспитали, а в 17 лет она решает узнать тайну своего рождения и отправляется в Мир Мёртвых. Концепция проекта – уйти от традиционного изображения Бабы Яги и показать неоднозначность белой и чёрной магии. Студия говорит о возможном создании целой новой вселенной. Зрителям показали галерею персонажей. В дрим-касте проекта – Ксения Трейстер, Полина Гухман и Елизавета Ищенко, а также Глеб Калюжный, Марк Эйдельштейн, Артём Кошман, Марьяна Спивак, Полина Максимова, Светлана Ходченкова, Евгений Цыганов, Сергей Марин, Артём Быстров, Александр Горбатов, Галина Тюнина, Мария Аронова, Юлия Пересильд, Ирина Пегова, Филипп Янковский, Тимофей Трибунцев. Визуальными референсами называют МАЛЕФИСЕНТУ, ОН – ДРАКОН, АЛИСУ В СТРАНЕ ЧУДЕС Тима Бёртона. Уже известно, что художником по костюмам станет Надежда Васильева, а режиссёром Илья Учитель.

Проект студии «Тема», «ОКАПИ продакшн» и «Фильмы без границ» при участии Rock Films ЮНЫЙ КНЯЗЬ расскажет о детстве Александра Невского. В основе сценария лежат факты из летописей. Авторами картины специально был выбран период с 5 до 13 лет, когда рожденный князем Александр должен осознать, что право рождения нужно подкреплять поступками. По словам Митиной, это светлая, наполненная духовностью история. Цель картины – донести высокие идеалы до подрастающего поколения. Особенностью киноязыка станет детский взгляд на мир. В дрим-касте заявлены Денис Шведов, Ирина Рахманова, Никита Кологривый, Павел Прилучный, Фёдор Доборонравов, Александр Карелин, Иван Охлобыстин, Евгений Шварц. Режиссером выступает Михаил Расходников, а продюсерами – Ольга Акатьева и Анастасия Акопян. В качестве локаций для сьёмки рассматриваются Нижний Новгород, Великий Новгород, Переславль-Залесский. Референсами стали ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ, АНДРЕЙ РУБЛЁВ, ДОМОВЁНОК КУЗЯ и МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА Гая Ричи. Уже готов сценарий проекта, он находится в стадии поиска финансирования.

Завершил презентацию Александр Архипов, главный редактор кинокомпании «СТВ», автор сценариев фильмов ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ, ОГНИВО и ГОРЫНЫЧ. О последних двух и пошла речь. Сказка ОГНИВО выходит 24 октября 2024 года. От оригинальной истории Андерсона осталась лишь завязка с солдатом, который находит волшебное огниво. В остальном – это оригинальный приключенческий проект, где соединились персонажи из разных сказок, и даже были придуманы новые, которых показали на слайдах (например, гмуры – аналог гномов).

Проект ГОРЫНЫЧ – история, особенно любимая Архиповым, потому что картина о приключениях моряка в волшебном мире основана на воспоминаниях сценариста о службе на флоте. В центре повествования – старший лейтенант ВМФ, который, однажды опустившись в батискафе на дно морское, оказывается в странной подводной пещере, служащей порталом в сказочный мир. В этом новом незнакомом для Лёхи месте он встречается с маленьким драконом, оставшимся без мамы. Герой невольно становится дракончику опекуном и другом и дает малышу имя – Горыныч. В статусе идеи проект находился на студии 10 лет. Сейчас студия доросла технологически до реализации своих фантазий. Режиссёром стал Дмитрий Хонин, а продюсером – Александр Войтинский. В фильме будет 5-6 музыкальных номеров. Для Архипова это будет дебют в качестве поэта-песенника. Музыку напишет Михаил Чертищев. В актерском составе – Александр Петров, Виктория Агалакова, Сергей Маковецкий, Алексей Филимонов, Роман Курцын, Александр Робак, Сергей Епишев, Евгений Серзин, Дмитрий Куличков, Нина Усатова. В прокат фильм выйдет 1 января 2026 года.

Фото: кадр со съемок фильма ВОРОЖЕЯ

16.07.2024 Автор: Вероника Cкурихина