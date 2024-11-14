История со сказками: поддержка Фонда кино

Фонд кино подвел итоги первого этапа поддержки кинопроизводства и начал прием заявок на следующий. По результатам первой волны помощь будет оказана рекордному числу проектов – 74 фильмам. БК проанализировал, какие картины были поддержаны фондом в этот раз, а также в целом за последние три года, и как они показали себя в прокате.

Материал впервые был опубликован в ЭБК № 41(1071) от 18 октября 2024 года.

В 2024 году объем государственного финансирования кинопроизводства увеличился на 15% и достиг 13,6 млрд рублей. Выше господдержка была только в 2022-м, когда она составила приблизительно 14,5 млрд. По линии Фонда кино в этом году распределяется 9,4 млрд рублей, министерство культуры выделит 4,18 млрд. Согласно новому законопроекту о федеральном бюджете на 2025-й и планах на 2026-2027 годы, объем субсидии Фонда кино сократится до 7,6 млрд рублей в каждый из трех следующих годов. Министерство культуры распределит в 2025-м чуть больше, чем в нынешнем году – 4,54 млрд, в 2026-2027 годах эта сумма составит 4,47 млрд рублей ежегодно.

В то же время субсидия Института развития интернета (ИРИ) стабильно растет год от года. В 2024-м она достигла 18 млрд рублей. В 2025-м финансирование по линии ИРИ вырастет до 25,4 млрд. В планах на 2026 и 2027 годы также запланирован прирост – 25,96 млрд и 26 млрд рублей соответственно.

В этом году обновились состав совета Фонда кино и список компаний-лидеров. Вместо бывшего советника президента по культуре Владимира Толстого председателем совета Фонда кино стала вице-премьер Татьяна Голикова. Из состава совета фонда были исключены председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева и режиссер Владимир Хотиненко. Новыми членами совета стали генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, президент Ассоциации организаций индустрии анимационного кино и продюсер Илья Попов, а также режиссер Сергей Урсуляк.

Лидерами перестали считаться компании «Марс Медиа» и Bazelevs, таким образом мейджоров осталось восемь: Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, «Централ Партнершип», Yellow, Black and White, «Дирекция кино», Art Pictures Studio, «Водород», Кинокомпания СТВ, 1-2-3 Production.

На текущий момент Фонд кино провел первую волну питчингов: в апреле и в мае прошел конкурс лидеров и нелидеров, в конце августа состоялся отбор на финансирование детских и семейных проектов, а также анимации. До конца года должны пройти еще два питчинга – лидеров и иных компаний. В общей сложности по итогам первой волны фонд объявил о поддержке производства 74 фильмов. Это рекордное достижение значительно превышает прошлогодние цифры на аналогичном этапе, когда фонд отобрал 49 проектов.

КОРОЛЕВА АННА В ИЗУМРУДНОМ ГОРОДЕ

В рамках своего питчинга ведущие компании российской киноиндустрии представили 21 проект, из которых поддержку получили 15. В прошлом году по итогам первого этапа поддержки было профинансировано 11 картин. Среди мейджоров в этот раз распределили 3,1 млрд рублей.

Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова представила два исторических проекта – приключенческую драму КОРОЛЕВА АННА о путешествии дочери Ярослава Мудрого к будущему мужу, французскому королю, и байопик о Петре Первом РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ, а также совместную с «Централ Партнершип» сказку ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ЗЛАЯ ВЕДЬМА, сиквел еще не вышедшего в прокат фильма. Все три проекта получили субсидию, удостоившись наиболее высокой оценки экспертов – свыше 9 баллов.

Студия Yellow, Black and White участвовала в очной защите с пятью фильмами: комедиями ХОЛОП 3 и ГЕЛЯ, музыкальным байопиком РУКИ ВВЕРХ!, фэнтези ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, сказкой ЧЕБУРАШКА 2. Из них были поддержаны только РУКИ ВВЕРХ! и ЧЕБУРАШКА 2. ФИНИСТ получал субсидию в предыдущие годы, а триквел ХОЛОПА еще ни разу не был поддержан. Оба проекта были высоко оценены экспертами, но финансирование им не выделили.

Компания «Централ Партнершип» претендовала на госфинансирование с двумя спортивными драмами – ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ Артема Михалкова о первом олимпийским чемпионе СССР по академической гребле Юрии Тюкалове и БИТВА МОТОРОВ Ильи Маланина об автогонке начала XX века. Также ЦПШ просила поддержку на создание сказки ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ЗЛАЯ ВЕДЬМА Игоря Волошина и музыкального байопика ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА. Все проекты получили субсидию.

Кинокомпания СТВ заявила три картины: фантастическую комедию КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА о том, как мальчик и его взрослая версия из будущего спасают отца, фантастический экшн ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА с Юрой Борисовым в роли космического десантника, пытающегося вспомнить прошлое, и сказку ГОРЫНЫЧ, где военный в исполнении Александра Петрова попадает в сказочный мир. Все они получили поддержку и находятся на этапе съемок.

Art Pictures Studio получила субсидию на создание триллера о выживании девушки в Якутии после неудачного прыжка с парашютом ПРОПАСТЬ Юрия Хмельницкого (ЛЕД 3) и совместную с «Водородом» сказку БУРАТИНО Игоря Волошина, съемки которой недавно стартовали.

«Дирекции кино» вновь выделили финансирование на производство политического триллера Тимура Алпатова БЕЙРУТ о похищении советских дипломатов в Ливане в 80-х годах.

Компания 1-2-3 Production представила экспертам четыре проекта, но финансирование получила только на создание военной драмы В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ по одноименному роману Бориса Васильева. Совместный с «Газпром-Медиа Холдингом», НТВ, кинокомпанией «Темп» и «Тромедиа» фильм с Владимиром Машковым в одной из главных ролей сейчас находится на этапе съемок. Комедия ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ, экранизация сказки Юрия Олеши ТРИ ТОЛСТЯКА, детский военно-приключенческий фильм ДОЛГАЯ ДОРОГА В ЛЕТО остались без поддержки.

Таким образом, Фонд кино поддержал создание четырех сказок (но не стал выделять финансирование на ФИНИСТА в этот раз и ТРЕХ ТОЛСТЯКОВ), двух исторических фильмов, двух спортивных драм, двух музыкальных байопиков. Самый большой объем финансирования в этом году получили КОРОЛЕВА АННА (400 млн рублей), РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (300 млн), ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА 2 (300 млн), БУРАТИНО (250 млн). Субсидию в 200 млн рублей выделили фильмам БЕЙРУТ, ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ, ГОРЫНЫЧ, ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА, БИТВА МОТОРОВ, ЧЕБУРАШКА 2, В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ, ПРОПАСТЬ.

ПАРОМЩИК В ЛАГЕРЕ СМЕРТИ

Из представленных на очной защите компаний-нелидеров 62-х фильмов поддержку получили 28. Это значительно больше прошлогодних цифр: тогда в очной защите принимали участие рекордные на тот момент 53 картины и было отобрано 16 из них. Общая сумма госфинансирования в этом году составила 2,6 млрд рублей.

Самую высокую оценку экспертов получили детективный экшн КРАСНЫЙ ШЕЛК Андрея Волгина о бывшем царском тайном агенте, сопровождающем в Москву китайских курьеров с секретными документами, биографическая драма о знаменитых советских фигуристах Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове КУМПАРСИТА, музыкальная сказка ЩЕКОТУН о школьнике, попадающем в мир кукольного спектакля. Эксперты высоко оценили историческую драму 1812 Алексея Пиманова о захвате Москвы Наполеоном, военную драму КРАСАВИЦА Антона Богданова, действие которой разворачивается во время блокады Ленинграда, еще одну военную драму, ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ СМЕРТИ Максима Бриуса, о подростках в фашистском концлагере, военную драму ШТОРМ о бойцах спецназа в Афганистане, чья задача состоит в том, чтобы сместить преступный правящий режим в государстве, драмеди ПАРОМЩИК Федора Попова о мирных жителях юга Запорожской области, по-разному реагирующих на СВО. Также высокий балл получили приключенческая комедия КУЛАЧНЫЙ Константина Смирнова о похождениях кулачного бойца и осиротевшего маленького дворянина, фэнтезийный детектив ЛЕВША Владимира Беседина, где гениальный самоучка Левша противостоит английским шпионам, и комедия в индийском сеттинге КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ: РАМАШ И ШАМАР Марюса Вайсберга о столкновении благородного полицейского и алчного бандита, которые оказываются братьями.

Наибольшую субсидию Фонд кино выделил в этом году фильмам ПАРОМЩИК (260 млн рублей) и ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ СМЕРТИ (231,2 млн). Последняя картина не раз участвовала в конкурсах фонда, но впервые получила финансирование – и сразу в таком размере. По 150 млн рублей выделили на создание проектов КРАСНЫЙ ШЕЛК, КУМПАРСИТА, еще одной спортивной драмы о фигуристах, РОДНИНА, военной драмы о блокаде Ленинграда АНГЕЛЫ ЛАДОГИ. Субсидию в размере 100 млн рублей получили проекты 1812, КРАСАВИЦА и еще ряд военных драм – АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА о любви советского солдата и итальянки, БАТЬКА МИНАЙ. ПАРТИЗАНСКАЯ ЛЕГЕНДА Игоря Угольникова о неуловимом партизанском отряде, 99-Й о противостоянии омоновцев боевикам Басаева в Дагестане. Фильм 99-Й также не раз был представлен на питчингах, но поддержку впервые получил во второй волне прошлого года и в этот раз.

В целом практически все представленные военные фильмы получили госфинансирование. В их числе экшн БЫСТРЕЕ ВРАГА Игоря Твердохлебова о мотоциклисте – истребителе танков на Великой Отечественной войне, байопик ЛИТВЯК о летчице-истребителе Лидии Литвяк, военный экшн РУССКИЕ МОРОЗЫ Андрея Богатырева, где русские партизаны противостоят французским захватчикам в 1812 году, молодежный приключенческий фильм по повести Аркадия Гайдара ТИМУР И ЕГО КОМАНДА Ивана Мережко, действие которого перенесено в современность, во время СВО, исторический экшн ЗЛОЙ ГОРОД Константина Буслова об обороне Козельска от нашествия войска хана Батыя. Только вдохновленная творчеством и биографией Виктора Астафьева военная драма СПАСЕННЫЙ Ильи Учителя и военно-исторический эпос ПОЛЕ КУЛИКОВО, посвященный сражению на Куликовом поле, остались без поддержки.

Фонд кино также поддержал производство экранизации романа Евгения Водолазкина АВИАТОР Егора Кончаловского, фантастического драмеди Алексея Чадова (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, где герой оказывается запертым внутри экзоскелета с искусственным интеллектом, лирической комедии ДЕД о жителе умирающей деревни на Кавказе, психологического байопика ЛЕРМОНТОВ, исторической драмы МАТУШКА о сестре последней русской императрицы, настоятельнице обители, спортивной драмы ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ и триллера ВНИЗ Марюса Вайсберга.

Некоторые фильмы удостоились хорошей оценки экспертов (6-7 баллов), но не были утверждены к финансированию. Среди них – приключенческая комедия ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ Ивана Шурховецкого («Абрек») о боксере, который заступается за девушку и получает травму, экранизация повести братьев Стругацких ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» Александра Домогарова-младшего и кинокомпании «Марс Медиа», романтическое фэнтези САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА, приключенческое фэнтези Рената Давлетьярова ИФРИТ (ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК) по мотивам сказок А.С.Пушкина, биографическая драма о композиторе Дмитрии Шостаковиче ШУМ ВРЕМЕНИ Алексея Учителя, семейная фантастика ЖДУН Дмитрия Суворова, много раз участвовавшая в конкурсе, но так и не получившая поддержку, а также упомянутые выше ПОЛЕ КУЛИКОВО и СПАСЕННЫЙ.

МОРОЗКО В КРИВЫХ ЗЕРКАЛАХ

В конкурсе детских и семейных фильмов участвовало 36 проектов, из них было поддержано 14. По 150 млн рублей получили сказки КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ от Yellow, Black and White и режиссера Клима Шипенко, а также МОРОЗКО Эдуарда Бордукова и «Централ Партнершип». Еще 100 млн рублей выделили сказке Олега Погодина и киностудии «Москино» ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК.

Также Фонд кино утвердил к финансированию семейные фильмы МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ (80 млн рублей, «Централ Партнершип»), СМЕШАРИКИ. КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ (75 млн, «Смешарики»), 14 ХОРОШИХ МАЛЬЧИКОВ (70 млн, «Дудка Филмс»), ИВАН СЕМЕНОВ. ПОЛНЫЙ КАЯК! (50 млн, «Проспект Мира»), МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО (30 млн, «КиноФирма»), МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (25 млн, «Смарт Фильм»), СКЕЙТ (50 млн, «Свободное кино»), школьную драму ЧУЖОЙ ЗВОНОК (50 млн, «Студия РоЕл») и военно-семейный фильм КАРУЗО (60 млн, «Мирфильм»).

Не получили поддержку приключенческое фэнтези «Марс Медиа» РУСЛАН И ЛЮДМИЛА, сказка БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД, фантастический фильм СТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ, комедия НЕ ОДНА ДОМА 2 с Миланой Хаметовой, ЖДУН, сказочная комедия СИВКА-БУРКА, приключенческая комедия СОКРОВИЩА ГНОМОВ.

В конкурсе анимации было представлено 25 мультфильмов, субсидию получили 18 из них. В прошлом году по итогам первой волны было отобрано 12 проектов, а в конкурсе участвовало 20.

По 60 млн рублей фонд выделил проектам ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ («Централ Партнершип»), МАЛУША («Союзмультфильм»), МАРАКУДА (Кинокомпания СТВ) и впервые представленной ЯДВИГЕ И ТАЙНЕ ЧЕРНОЙ ЗВЕЗДЫ (ЦТВ). Субсидию в размере 50 млн рублей получили ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (Кинокомпания СТВ), ГРУЗОВИЧКИ («Форпост Продакшн»), СЕРАФИМА (Анимационная студия РИМ), ФИКСИКИ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ («Аэроплан»), ФИННИК 2 (Продюсерский центр «Рики»).

Также господдержку получили ДОКТОР АЙБОЛИТ (30 млн рублей, АСВ), ЗОЛУШКА (25 млн, «Арт Анимейшен Студио»), МОТОМАРС. БОЛЬШАЯ ГОНКА (25 млн, «Централ Партнершип»), НЕВЕЛЬСКОЙ (25 млн, АС «Мечталет»), ПЕТРУШКА (25 млн, «Муха»), СКАЗКИ ЕНИСЕЯ (25 млн, ЧЕРНОВиК), КОТЫ ЭРМИТАЖА 2 (20 млн, «Лицензионные бренды»), КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ (20 млн, «КиноАтис»), ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (20 млн, Кинокомпания СТВ).

ВЫЗОВ КРАКЕНА

С 2022 года Фонд кино участвует в производстве 133 фильмов. Из них в прокат за это время вышли 35 картин. Абсолютным рекордсменом по сборам стал ЧЕБУРАШКА, более 3 млрд рублей заработали ХОЛОП 2 и БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ. Отметку в 2 млрд преодолели ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, МАСТЕР И МАРГАРИТА и ВЫЗОВ. Свыше 1 млрд заработали ЛЕД 3, СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ и ОГНИВО. Инвестиции Фонда кино обеспечивали 42–68% бюджета этих картин.

Самый большой объем финансирования фонд предоставил фантастической приключенческой картине КРАКЕН – фильм получил на безвозвратной основе 800 млн рублей. Проект не был представлен в конкурсе этого года, но получал поддержку в 2023, 2022 и 2021 годах. Фильм Николая Лебедева расскажет о столкновении российской атомной субмарины с огромным океанским чудовищем. Главные роли в проекте сыграют Александр Петров и Виктор Добронравов. Премьера намечена на 17 апреля 2025 года, и, учитывая объем финансирования, а значит, и бюджет, зрителей должно ждать нечто невероятное по зрелищности.

Крупную суммарную субсидию получили сказки БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ (700 млн рублей при бюджете в 1,2 млрд) и ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА (630 млн), а также фантастический фильм СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (615 млн рублей при бюджете в 900 млн, проект финансируется с 2020 года). Сборы БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ позволили фильму занять пятую строчку в чарте самых кассовых релизов российского проката. Бокс-офис СТА ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД составил 1,5 млрд.

По 600 млн рублей было выделено политическому триллеру БЕЙРУТ (бюджет – 860 млн), военной драме МОМЕНТ ИСТИНЫ (бюджет – 650 млн) и драме МАСТЕР И МАРГАРИТА (бюджет – 1,2 млрд, проект финансируется с 2018 года). До больших экранов на текущий момент добралась только картина МАСТЕР И МАРГАРИТА, занявшая шестнадцатое место в чарте самых кассовых фильмов России с 2,3 млрд рублей.

Объем господдержки производства сказки БУРАТИНО на данный момент составил 590 млн рублей, исторического фильма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ – 550 млн. По 500 млн рублей получили фэнтези ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, космическая драма ВЫЗОВ (при бюджете в 947 млн рублей Фонд кино обеспечил 53%) и приключенческий фильм ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (бюджет 850 млн рублей, субсидия составила 58,8%). ВЫЗОВ заработал в прокате 2,1 млрд рублей, став двенадцатым самым кассовым фильмом. Результаты же ПОВЕЛИТЕЛЯ ВЕТРА оказались не так высоки – проект освоил 521 млн.

Максимальный размер единовременной субсидии за последние три года составляет 400 млн рублей. Такую сумму получали только крупнобюджетные проекты Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова – КРАКЕН, БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ, ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, КОРОЛЕВА АННА.

Среди компаний, не являющихся лидерами, крупнейшие субсидии были выданы ВЫЗОВУ (фильм представляла Start Studio, проект финансируется с 2021 года), военной драме ВОЗДУХ (405 млн рублей при бюджете в 783 млн, картину поддерживают с 2018 года) и в рамках конкурса на поддержку детского и семейного кино – сказкам ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (425 млн рублей при бюджете в 750 млн, проект финансируется с 2019 года) и ЧЕБУРАШКА (361 млн рублей при бюджете в 849 млн, фильм получает субсидии с 2021 года).

Наибольший объем финансирования по линии Фонда кино за последние два года получила компания «Централ Партнершип» – сумма поддержки составила 5,6 млрд рублей. Речь идет как о представленных компанией проектах, так и о тех фильмах, где ЦПШ выступает сопродюсером. С 2022 года было профинансировано девятнадцать фильмов компании. Среди них ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ, ПРОРОК и ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА.

Второе место по полученным от Фонда кино субсидиям заняла Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова – за последние два года ей было выделено на производство семи фильмов 3,7 млрд рублей. Это картины КРАКЕН, БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ (58,3% бюджета), два фильма франшизы ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ, КОРОЛЕВА АННА, ПРАВЕДНИК (45,9% бюджета). В прокат успели выйти на данный момент только ПРАВЕДНИК и БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ. ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА появится на больших экранах в ближайший новогодний период.

Третью строчку по объему финансирования занял «Водород». На создание семи фильмов продакшн получил 2,86 млрд рублей. Речь идет о картинах СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, БУРАТИНО, ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА, КРЫСОЛОВ, ВАСИЛИЙ, ЛЕД 3, ПРОПАСТЬ, мультфильм НА СВЯЗИ. «Водород» снимает фильмы в партнерстве с Art Pictures Studio, и обе компании относятся Фондом кино к категории лидеров. Art Pictures Studio участвует во всех вышеперечисленных проектах, кроме анимационного.

«Союзмультфильму» Фонд кино выделил 2,7 млрд рублей на восемь проектов. В пяти из них студия выступает сопродюсером – это БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ, СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, а также два фильма франшизы ЧЕБУРАШКА. Над производством еще трех мультфильмов компания работала или работает сама – ФОРМУЛА ВОДЫ, БЕЗУМНАЯ ПЛАНЕТА и МАЛУША.

Студия Yellow, Black and White за последние два года получила госфинансирование в размере 2,4 млрд рублей на создание девяти фильмов. Это сказки ФИНИСТ, ЧЕБУРАШКА и ЧЕБУРАШКА 2, комедии ХОЛОП 2, ПОЕХАВШАЯ, КОНЕЦ СЛАВЫ, драма ВЫЗОВ, байопик РУКИ ВВЕРХ!

Фонд кино предоставил компании «Кинослово» 1,9 млрд рублей на создание пяти фильмов, Кинокомпании СТВ – 1,8 млрд рублей на девять проектов, «Дирекции кино» – 1,5 млрд рублей на три картины. Наименьшая сумма поддержки среди лидеров была выделена 1-2-3 Production – 280 млн рублей на создание двух лент.

Телеканал «Россия 1» выступает партнером четырнадцати проектов, получивших от Фонда кино финансирование в размере 5 млрд рублей. Первый канал участвует в производстве восьми лент, на их создание было выделено 2,8 млрд. Онлайн-кинотеатр Start выступает сопродюсером девяти фильмов, получивших от Фонда кино 2,5 млрд. Платформа Okko поддерживает семь проектов, на производство которых фонд предоставил 2,3 млрд рублей.

Фото: кадр из фильма ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА

14.11.2024 Автор: Рая Башинская, Ольга Куликова