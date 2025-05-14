Лето в тени: перспективы проката ближайших месяцев с учетом «пиратского» контента

Лето 2025 года обещает стать уникальным для отечественного кинопроката. Пожалуй, впервые с 2020 года, когда ковидные ограничения изменили структуру и подход студий к кинопрокату, Голливуд выдает настоящий сезон блокбастеров, когда практически каждую неделю в кинотеатрах появляется одна, а иногда и две новинки с высоким кассовым потенциалом. Соответственно, все эти фильмы окажутся и в российских кинотеатрах (в теневом прокате), пусть и с некоторым опозданием. Аналитики БК изучили, насколько сильно показы в рамках предсеансового обслуживания могут повлиять на официальный ландшафт отечественного проката надвигающимся летом.

К настоящему времени поставки пиратской продукции на отечественный рынок стали бесперебойными и готовы выходить всего через неделю после премьеры в странах бывшего СНГ. Каждая из таких копий на «премьерной» неделе может стоить в районе 100 тысяч рублей, поэтому в первый пиратский уикенд немногие кинотеатры готовы ставить новинку больше чем в один зал. Чем дольше фильм находится в прокате, тем дешевле становится копия и тем шире оказывается ареал ее представительства. Из-за этого нелегальные проекты, за редким исключением, не могут помешать росписи официальных картин. Показчикам выгоднее создавать высокую наработку на ту самую одну копию, нежели переплачивать еще за одну и «размазывать» зрителя. Учитывая отсутствие у пиратской продукции рекламной кампании, большинство релизов выходят в ноль и начинают приносить прибыль именно на длинной дистанции. Однако бывают и исключения, когда бренд фильма настолько силен, что может позволить копии окупиться буквально в первые дни проката. Скорее всего этим летом ситуация заметно изменится, и «пиратских» залов в кинотеатрах станет значительно больше.

После провального лета 2024 года отечественные дистрибьюторы, за редким исключением, полностью очистили прокатную сетку июня – августа от сколько-нибудь потенциального кассового контента. Так что начиная с середины мая мы окажемся в ситуации, когда кинотеатры будут полностью зависеть от пиратского кино, практически не опираясь на лицензионную продукцию. В этих обстоятельствах сравнение пиратского и лицензионного проката будет выглядеть как битва Давида с Голиафом. Ведь если у стартующих новинок нет кассовых амбиций, то и помешать им в прокате никто не может. Правда, не исключено, что некоторые из множества заявленных на это лето российских комедий смогут удивить кинотеатры, а среди лицензированного зарубежного кино также есть релиз, на который российский рынок делает серьезные ставки, но на фоне общего упадка эти примеры выглядят скорее исключением.

ГРОМОВЕРЖЦЫ ПРОТИВ МУРОМЦА

Почти вся первая половина мая пройдет без пиратской продукции в большинстве кинотеатров страны. Логично, что на этих датах расположится бόльшая часть и отечественного кассового контента. Скорее всего сразу после майских праздников в теневой прокат выйдут ГРОМОВЕРЖЦЫ, которые стянут на себя всю молодежную аудиторию. Теоретически проект может сказаться на стартовых сборах отечественного фэнтези СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА (22 мая), но вероятнее всего к этому времени фанатский ажиотаж, который может породить новый фильм киновселенной Marvel, уже спадет.

В самом конце месяца сразу два крупных ожидаемых релиза смогут порадовать целевую аудиторию, правда, основную кассу они принесут уже в июне. Финальная часть приключений суперагента Итана Ханта МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА действительно может стать проблемой для потенциально самого кассового официального фильма лета, американского боевика БАЛЕРИНА. Ставки российского рынка на спин-офф франшизы ДЖОН УИК довольно высоки, а учитывая небольшое количество проектов для взрослой аудитории, скорее всего голливудским релизам удастся ужиться вместе даже на одной дате.

А вот с диснеевским лайв-экшном ЛИЛО И СТИЧ могут возникнуть трудности, особенно если он появится в кинотеатрах позже предполагаемого. 12 июня в прокат выйдут АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ и ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2, которые могут не поделить зрителя с потенциальным хитом теневого проката. Впрочем, если релиз ЛИЛО И СТИЧА состоится в конце мая, то этих проблем удастся избежать.

Главным релизом июня должен стать другой лайвэкшн известного мультфильма, КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. Скорее всего до наших пенатов он доберется 19 июня, что также может помешать вышеупомянутым сиквелам АРТЕКА и ТРЕХ БОГАТЫРЕЙ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА на второй неделе проката. Теоретически отечественные проекты могут оказаться зажатыми между пиратскими релизами, рассчитанными на ту же, семейную аудиторию (в прошлом году в похожей ситуации побывал мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА, попавший между молотом и наковальней в лице ГОЛОВОЛОМКИ 2 и ГАДКОГО Я 4). Впрочем, в активе российских премьер есть довольно мощный франшизный бренд, к тому же в плюс им должно сыграть слабое конкурентное окружение среди проектов официального кинопроката. Мультфильм студии Pixar ЭЛИО не выглядит грозой проката и скорее всего не будет хватать звезд с неба, а также мешать работе многочисленных отечественных картин во главе с семейной комедией НЕ ОДНА ДОМА 2.

Июль ожидается самым кассовым месяцем года для пиратского контента. Друг за другом на больших экранах появятся блокбастеры ФОРМУЛА 1, МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ и СУПЕРМЕН. В такой плотной конкуренции не смог бы поднять голову ни один амбициозный отечественный релиз, впрочем, их в прокатной сетке и не наблюдается. Несколько комедий разбавят кинотеатральный репертуар, но они не смогли бы претендовать на повышенный зрительский интерес даже без присутствия пиратской продукции.

К сожалению, августовские релизы не смогут поддержать заданный темп. В самом начале месяца аудитория сможет увидеть еще один кинокомикс, ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ, мультфильм студии Dreamworks ПЛОХИЕ ПАРНИ 2 и ремейк культовой комедии ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ. Во второй половине месяца и вовсе ничего крупного в прокат не выйдет, и учитывая отсутствие хоть сколько-то амбициозных релизов в легальной части кинопрокатной сетки, кинотеатрам придется затянуть пояса. Впрочем, не исключено, что накопившихся пиратских блокбастеров хватит, чтобы восполнить ими и последний месяц лета, но для этого под нелегальную продукцию придется выделить почти все залы кинотеатра.

ГОЛОС РЫНКА

По мнению опрошенных нами дистрибьюторов, летний график релизов, особенно с учетом премьер теневого проката, выглядит сравнительно насыщенным. По этой причине, разумеется, большинство участников рынка планирует учитывать график выхода мейджорских релизов при планировании дат выпуска своих проектов. «Лето – по-прежнему сезон блокбастеров, и, конечно, выход голливудских релизов оказывает влияние на прокатную сетку, несмотря на отсутствие промокампаний у многих из них. При планировании мы это учитываем, чтобы эффективно расписывать кино и находить свою аудиторию в насыщенном графике, – рассказывает генеральный директор кинокомпании «Пионер» Александра Геллер. – Лето для нашей компании – традиционно активный сезон. Именно в этот период мы часто работаем с детским и семейным контентом. Уже сейчас в летнем графике стоят три семейных релиза, и мы планируем дополнить его новыми проектами».

Коллеге вторит генеральный директор компании MVK Павел Смирнов: «Мы планируем к выпуску летом картины, которые считаем потенциально весьма кассовыми. Отмечу, что и более крупные игроки рынка тоже все активнее нацелены на летний период. Мы слышим просьбы кинотеатров и постараемся предложить им летом к росписи несколько картин, помимо полюбившегося всем альманаха МУЛЬТ В КИНО».

Как показал недавно прошедший МКиФ «Российский кинобизнес», наиболее плотным расписанием релизов на ближайшие месяцы может похвастаться компания «Вольга». В то же время директор кинопрокатного отдела компании Александр Сычев отметил, что оценивать перспективы летних премьер от мейджоров в российском прокате довольно затруднительно: «На сегодняшний день несколько крупных релизов датированы на лето в США. Однако достаточно сложно спрогнозировать, когда эти фильмы будут доступны в России и какой ажиотаж они вызовут у зрителей. И вызовут ли вообще. Но поскольку практика предсеансового обслуживания в кинотеатрах остается, ее приходится учитывать при прогнозировании и датировании. Сетка же самой «Вольги» будет действительно насыщенной и разнообразной – ужасы, семейные ценности и немного любви. То есть много хорроров и анимации, а помимо них – отличное романтическое кино МАТЕРИАЛИСТКА. Скучать не придется ни нам, ни зрителям. Надеюсь, публика останется довольна и проголосует рублем за выпускаемые нами картины».

Летний график пока сформирован не до конца и в нем возможны ощутимые пополнения, отмечает Татьяна Фокина, директор по маркетингу компании Global Film. «Мы еще в процессе формирования графика июля-августа и у нас есть идеи, как оживить август. Ждем подтверждений от правообладателей. Видно, что в июле-августе с большими проектами все достаточно осторожны. Мы стараемся смотреть на голливудский график, но, к сожалению, его не всегда возможно принимать во внимание. Главный зарубежный тренд – сокращение прокатного окна даже на больших релизах – не слишком позволяет нам лавировать со своими проектами», – сообщает она.

«Летний период – один из самых сложных для дистрибьюторов и кинотеатров. Хотя прошлый год показал, что если выпускать достаточное количество интересных жанровых проектов и добавлять к этому разнообразную рекламу, аудитория придет в кино и с интересом посмотрит новые российские фильмы. Конечно, голливудские релизы – это проверенные и любимые зрителями истории. Они обязательно оттянут на себя часть сборов, но для этого и нужны маркетинговые стратегии и выбор правильной даты, чтобы все дистрибьюторы и тем более – кинотеатры, от которых мы все зависим, остались довольны», – рассуждает директор по рекламе компании «СБ Фильм» Дмитрий Бортников.

Опрошенные нами представители кинотеатров, в свою очередь, предпочли пообщаться на условиях анонимности. Подавляющее число площадок скептично настроены в отношении предстоящего лета и ожидают в теплые месяцы падения посещаемости. Со слов одного из демонстраторов, им придется делать ставку на семейную аудиторию и работать российским кино: комедиями, семейными фильмами, анимацией. В июне на площадке планируется сотрудничество со школьными лагерями, так как лето насыщено детскими релизами. Другой наш собеседник из числа показчиков напомнил, что некоторые кинотеатры, особенно муниципальные, на лето закрываются, уходят в отпуска или как минимум сокращают режим работы. Частные площадки, в свою очередь, стараются работать на всю катушку.

«Ожидания от лета средние, так как некоторые дистрибьюторы, к сожалению, свои лучшие фильмы предпочитают выпускать в другие периоды – осенью, зимой, весной, толпясь на одних и тех же праздничных датах», – замечает анонимный показчик. Его коллега сообщает, что прошлым летом основную кассу принес альтернативный прокат. «В этом году у теневого проката вряд ли будет такой же успех. Для того, чтобы пережить лето, планируем сокращение затрат, дополнительные показы и мероприятия для зрителей», – говорит он.

В апреле в кинотеатрах уверенно работал теневой релиз MINECRAFT В КИНО, о чем сообщил далеко не один наш собеседник: «MINECRAFT собирал хорошую кассу и ставил рекорды. Фильм фанатский, геймерский, качественно работает в длину и имеет позитивный «сарафан». Зрители давно ждали премьеру, и первый уикенд это показал: работали на солдауте. По подсветке пиратского контента используем уже проработанные, привычные инструменты и каналы: сайт, соцсети, розыгрыши, рекламу в кинотеатрах и ТРЦ, рекламу на радио (где это возможно) и рекламу у партнеров, кросс-промо». Со слов одного из букеров, две недели со старта MINECRAFT доля «пираток» на площадке достигала 35%. Однако процент, который приносит альтернативный прокат, очень сильно варьируется в зависимости от того, какие конкретно релизы выходят, подчеркнул третий собеседник. О выходе фанатских фильмов зрители узнают вне зависимости от местной рекламной поддержки. Голливуд делает настолько мощные рекламные кампании таким фильмам, что они доходят и до нашего зрителя, замечает один из кинопоказчиков.

«Ожидания, увы, очень тревожные и пессимистичные. Летом будем стараться выживать и только «пираткой», как бы это ни прискорбно звучало для отечественного кино. Покажем фильмы ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 6, МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА, ЛИЛО И СТИЧ (ажиотаж по этой анимации уже сейчас ощутим), КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА, ЭЛИО, ФОРМУЛА 1, СУПЕРМЕН, ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ, ПЛОХИЕ ПАРНИ 2, НИКТО 2, – продолжает один из наших собеседников на условиях анонимности. – Мы призывали продюсеров и дистрибьюторов помочь нам пережить лето, но в итоге так и не были услышаны. Лето видится худшим за последнее десятилетие кинопроката на фоне падения спроса на кино и перераспределения доходов граждан на другие виды досуга (количество зрителей сократилось на 11 миллионов в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го). Если в июне есть маленькая надежда и есть СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК, НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ, БАЛЕРИНА, АРТЕК 2, ТРИ БОГАТЫРЯ, то с июля по сентябрь – репертуарный штиль. ПЛАГИАТОР, РИТУАЛ, НЕ ОДНА ДОМА 2, ДОКТОР ДИНАЗАВРОВ, МАША И МЕДВЕДИ, НЕЙРОБАТЯ, ХИЩНЫЕ ТВАРИ, ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ и еще несколько картин, при всем уважении к этим релизам, нас не прокормят. Потенциально нет ни единого релиза, который доберется до отметки в 500 миллионов рублей, я уж не говорю про миллиард».

В последнее время постоянно ведутся разговоры о том, что модель предсеансового обслуживания с каждым месяцем неуклонно угасает, и непрекращающийся диалог между демонстраторами и производителями приведет к тому, что крупные отечественные проекты станут распределяться на протяжении календарного года более равномерно. Будем надеяться, что рано или поздно в данном вопросе найдется определенный баланс, однако из текущей временной точки складывается ощущение, что желаемое равновесие пока не достигнуто.

Фото: кадр из фильма ЛИЛО И СТИЧ

14.05.2025 Автор: Дмитрий Некрасов, Никита Никитин, Георгий Романов