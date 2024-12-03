Музейные ценности

Летом 2020 года, в самый разгар карантинных будней, БК выпустил материал на тему того, как в музеях (и на других неочевидных площадках) показывают кино. Кинотеатры тогда стояли на паузе, было непонятно, когда эта пауза закончится, и подобные опыты воспринимались одним из потенциальных векторов развития индустрии в экстремальной ситуации. После пандемии возникло подозрение, что волна эмиграции, последовавшая за 2022 годом, новые законы, сказавшиеся не в последнюю очередь на авторском контенте, и отрезанность России от международных фестивалей должны были резко негативно отразиться на практике кинопоказов в музеях – поскольку, как правило, там демонстрировался не самый массовый продукт. Однако всплеск интереса аудитории к арт-мейнстриму, наблюдающийся в 2024 году, заставил нас вновь обратить свое внимание на сотрудничество музеев и дистрибьюторов.

В НАЧАЛЕ БЫЛА ТРЕТЬЯКОВКА

Независимый кинокуратор, бывший заведующий отделом кинопрограмм Третьяковской галереи Максим Павлов в разговоре с БК вспомнил, что идея показывать кино в музеях впервые прозвучала более десяти лет назад на одном из «Интермузеев», специальном профессиональном форуме для экспертов музейной индустрии. Идея тогда понравилась и обычным посетителям художественных собраний, и самим музейщикам, но все же многие профессионалы отрасли сомневались в возможности ее реализации. Буквально шесть-семь лет назад старое кино в Москве показывали только две-три локации, а первым полноценным «музейным кинотеатром» стал именно зал Третьяковки в Инженерном корпусе в Лаврушинском переулке. Большим подспорьем в музейном кинопоказе стала тогда помощь дистрибьюторов, которые начали закупать на наш рынок восстановленные версии классических фильмов. Эксплуатировать на постоянной основе (в хорошем смысле слова) данную идею первыми стали в компании «Иноекино», потом подтянулись и другие прокатчики.

«Сегодня идею создания музейных кинотеатров никто даже и не связывает со мной, что мне очень нравится, ведь она стала жить самостоятельной жизнью. Думаю, именно благодаря Третьяковке стало понятно, что у классики кино есть кассовый потенциал, в том числе и в традиционном прокате. В метафизическом плане мы точно были материнской площадкой для всего тренда по показу классики на больших экранах, – рассказывает Максим Павлов. – В целом музейный кинопоказ продолжает развиваться, и это главное, чего нам удалось добиться. Музей давно стал одним из мест, где можно и нужно показывать кино, в том числе профессионально. В музеях показывают как фильмы по специальным музейным программам, так и прокатное кино. Оба направления стали всеобщим явлением, по крайней мере, в крупных городах. Другое дело, что темпы развития, как и везде, оставляют желать лучшего, везде разный профессиональный уровень самих залов, показов и так далее».

Грустная ирония заключается в том, что как раз сейчас завершается важная глава в истории отдела кинопрограмм Третьяковской галереи. В знакомом многим виде он просуществовал восемь с половиной лет, однако сейчас он сильно сокращен, а его будущее неочевидно.

Происходящее главным образом говорит о позиции нынешнего руководства галереи и не связано с общей тенденцией развития музейных кинопоказов, подчеркивает Павлов: «Перемены в отделе кинопрограмм – политическая воля нового руководства, которое не имеет никакого профессионального отношения ни к музеям, ни к кинопоказу. Реорганизация проводится под предлогом того, что отдел финансово неэффективен, и что «кино для Третьяковской галереи не является профильной деятельностью». Какие еще причины могут стоять за этим, мне не сообщали. Деятельность всех площадок, кроме работы Инженерного корпуса, была свернута. Когда я уходил, в отделе вместо десяти человек оставалось три – два менеджера и механик. Оставшаяся команда старается проводить спецпоказы со спикерами, но это какие-то единичные мероприятия, мы это и так практиковали раньше. С момента моего ухода в мае галерея не сделала ни одной самостоятельной программы. Раньше мы активно обсуждали и заранее формировали программу, но теперь показы проходят по остаточному принципу».

Новое руководство Третьяковки видит расширение финансовых возможностей музея за счет того, что показы будут проводиться редко, но собирать большую аудиторию. Предполагается показывать только те фильмы, посещаемость которых превысит 10%. Но проблема в том, что речь идет об очень больших залах. «Если зал до 150 мест, то 10 процентов – это 10–15 человек, и это требование можно удовлетворить, но если зал может вместить 400–600 зрителей, то средняя посещаемость должна составлять 40–60 человек. Таких показателей и близко никогда не было и не будет», – подчеркивает Павлов. Все попытки эксперта объяснить, что кинопрокат работает по-другому и не нужно бояться 10–12 человек в зале на будничном сеансе, потому что совокупные показатели все равно будут высокими, успехом не увенчались.

По мнению Павлова, Третьяковка из площадки, которая задавала тренды, была первой среди подобных, разрабатывала концепты показов к выставкам и образовательным программам, превращается просто в площадку, на которую можно прийти и за деньги показать собственный контент: «Руководство в первую очередь заинтересовано в том, чтобы показы приносили деньги. В этом смысле оказался очень успешным недавний Фестиваль африканской культуры и кино, вход на показы которого был свободным по предварительной регистрации, а с Третьяковкой, видимо, был заключен договор о сотрудничестве. Вскоре будет проведен Большой фестиваль мультфильмов и так далее. Мне очень сложно спрогнозировать дальнейшее развитие, потому что все это перестало носить системный характер. Кто заплатит, тот, собственно говоря, и будет показывать в Третьяковке фильмы».

О масштабной реорганизации в легендарной галерее стало известно две недели назад, когда было объявлено о закрытии отдела новейших течений конца ХХ – начала XXI веков. Данное решение руководства музея вызвало серьезное беспокойство в среде профессионалов. Бывший руководитель подразделения Андрей Ерофеев инициировал письмо, в котором призывается сохранить отдел. Письмо подписали около двухсот художников, искусствоведов, коллекционеров и ценителей современного искусства. Заместитель директора музея по научной работе Татьяна Карпова на вопрос «Российской газеты» о причинах и последствиях структурной реорганизации отделов ответила следующим образом: «Фактически отдел новейших течений искусства конца ХХ века становится сектором внутри искусства второй половины ХХ века. При этом он сохраняет самостоятельность. Я не вижу причин для беспокойства».

При этом Максим Павлов признает, что в последние годы кинопоказ на вверенной ему площадке испытывал проблемы с посещаемостью возвратного зрителя. В Третьяковке всегда гордились тем, как много зрителей к ним возвращается, но объем некогда лояльной публики в последнее время сократился. Происходило это в том числе и потому, что много подготовленной аудитории попросту уехало за рубеж. Как рассказал эксперт, направление кинопоказов сильно развивалось до 2020 года, киноаудитория галереи росла практически в геометрической прогрессии. В то время культурная площадка постоянно открывала новые залы и вообще всячески масштабировалась. Первый раз кинопоказы просели во время пандемии, но самая заметная кривая падения произошла в 2022-м. В прошлом году началось восстановление, которое особенно почувствовалось осенью. По мнению Павлова, рубить сплеча деятельность киноотдела не стоило. Нужно было немного подождать и посмотреть, как это будет работать дальше. К концу прошлого года, по подсчетам куратора, посещаемость прокатных сеансов Третьяковки была лишь немногим ниже, чем средняя посещаемость прокатных сеансов по региону. В свою очередь общая посещаемость всех видов сеансов была чуть выше, чем средняя по региону. На образовательные, фестивальные и специальные сеансы приходили в среднем 36 человек, на обычные прокатные – 9. В 2019 году общее количество зрителей на всех сеансах достигло 42 тысяч человек, в 2020-м – 22 тысячи, в 2023-м – 24 тысячи.

«Единственный зрительский сегмент, который у нас проседал, это детская аудитория. Когда мы предлагали программы, ориентированные на детей и подростков, то последних приходило мало. В основном их приводили те зрители, которые ходили на наши взрослые программы, – признается Максим Павлов. – С детской аудиторией хорошо работает только Большой фестиваль мультфильмов. Справедливости ради нужно сказать, что у Третьяковки и в прежние годы не было сознательной политики продвижения детских программ, для этого нужно применять специальные инструменты. Я знаю, новое руководство рассматривает возможность более широкой работы с детьми, но теми методами, которые мне не нравятся. Необходимо мотивировать ребенка на самостоятельный поход в музеи, а не свозить детей классами на автобусах».

Будем надеяться, что история кинопоказов в Инженерном корпусе Третьяковки в Лаврушинском переулке еще далека от завершения. Но без систематического поддержания интереса зрители переключат свое внимание на другие арт-локации, тем более что в последнее время их число продолжает расти.

ДОСТОЕВСКИЙ К НАМ ПРИХОДИТ. ИЛИ НЕТ

26 октября в Санкт-Петербурге в пространстве «Третье Место» состоялся специальный показ сериала «Преступление и наказание». Исторический особняк Лопухиных-Нарышкиных позволил сделать его концептуальным: на втором этаже здания был построен «Зал суда», и гости смогли поучаствовать в судебном заседании, а также погрузиться во внутренние миры персонажей проекта в специальных зонах «Раскольников», «Соня Мармеладова», «Порфирий» и «Ивановны». Пилотная серия проекта при этом демонстрировалась по кругу. На первом этаже особняка были представлены товары из лицензионных коллекций по сериалу.

Сам проект представили режиссер Владимир Мирзоев, продюсеры Владимир Маслов и Ася Гладковская, композитор Александр Каменский, а также актеры Тихон Жизневский и Владимир Мишуков. Гостями концептуального показа стали звезды Максим Матвеев, Константин Плотников, Влад Коноплев, Анна Седокова и многие другие. Судя по всему, гости питерского показа, как и посетители московской премьеры, прошедшей в кинотеатре «Художественный» 22 октября, стали единственными «внешними» зрителями первых серий проекта, который по неизвестной до сих пор причине крайне драматическим образом не выходит на платформе уже несколько дней.

Проведенное «Кинопоиском» мероприятие можно считать самой яркой иллюстрацией одного из основных выводов нашего материала четырехлетней давности: музей или иное арт-пространство прекрасно подходит для проведения событийных показов или других активностей вокруг кино – премьер, фестивалей, ретроспектив, встреч и дискуссий с авторами фильмов, кинокритиками и лидерами мнений. В то же время сильные стороны музеев и других необычных киноплощадок оборачиваются слабостями, если начинать рассматривать их в разрезе коммерческого проката. Сделать из музея площадку регулярного кинопоказа по-прежнему представляется крайне сложной задачей. На постоянной основе здесь логично показывать только различный альтернативный контент – записи спектаклей, фильмы-концерты, документальное и синефильское кино, «сарафанные» хиты прошлых лет.

Многие музеи и арт-площадки, имеющие качественное кинооборудование и формирующие собственные тематические программы кинопоказов, активно сотрудничают с кинопрокатными компаниями, выступая для последних полноценными партнерами. Но подобных площадок в стране не так много, отмечает Надежда Котова, генеральный директор арт-объединения CoolConnections: «Музейных площадок, оснащенных качественным оборудованием для кинопоказа, в нашей стране единицы. Я имею в виду профессиональное кинооборудование. Большинство институций оснащено мультимедийными проекторами, экранами разного размера и качества, а также звуковым оборудованием, которое серьезно отличается от оборудования кинозала. В залах отсутствует качественная звукоизоляция, есть даже залы с окнами, которые на время кинопоказа закрывают жалюзи».

При этом Надежда Котова признается, что для CoolConnections как дистрибьютора альтернативного контента очень важна работа с культурными институциями – она позволяет сократить путь к целевой аудитории: «Довольно часто мы слышим от кинотеатров, что у наших кинопоказов «своя аудитория» – зрители, которые обычно не ходят в кино, но с удовольствием регулярно смотрят спектакли, снятые для киноэкрана. В то время как при сотрудничестве с музеями, например, ситуация выглядит иначе – уже существующей у музея аудитории мы предлагаем интересный контент. Для нас важно, когда мы встречаем единомышленников-кураторов, когда площадка не просто готова предоставить помещение, но и принять активное участие в «упаковке», создании события – привлечь авторитетного в городе спикера, старгетировать показ на свою аудиторию с использованием неочевидных для нас в конкретном городе референсов и контекстов культурной среды. При этом показы, проводимые в музейных пространствах, по нашему опыту, обладают повышенной вирусностью. Тем не менее доля показов нашего контента в музеях и культурных институциях по сравнению с показами в кинотеатрах очень незначительна и составляет не более двух процентов».

Не только CoolConnections, но и другие дистрибьюторы, специализирующиеся на прокате различного арт-кино, активно сотрудничают с необычными демонстраторами. К примеру, как рассказала генеральный директор компании «Про:взгляд» Татьяна Долженко, сегодня треть пакета прокатчика активно показывается на арт-площадках: «В прежние времена наш пакет фильмов целиком состоял из фестивального кино с высоким коэффициентом хитовости, но сейчас порядка 30 процентов наших релизов демонстрируются в артлокациях, остальные относятся к сегменту арт-мейнстрима и жанрового кино. Среди наших постоянных партнеров порядка десяти арт-площадок по стране, с которыми мы работаем относительно регулярно, основная часть из них находится в столицах. Летом они превращаются в пространства под открытым небом, крыши, садики, дворы и элементы кластеров, а также плавучие кинотеатры (проект Cruise by Kuznyahouse). Формат показов там позволяет расширение: они могут сопровождаться лекцией, дебатами, выставкой, ужином, танцевальными джемами, сессией быстрых свиданий и прочими иммерсивными опытами. У нас, безусловно, есть площадки-любимчики, показ в которых больше напоминает перфоманс под открытым небом и иногда выглядит эффектнее, чем даже премьера фильма в Каннах».

Несмотря на невысокую долю именно сеансов, доля сборов на альтернативных площадках может быть очень высокой. Но, как рассказала директор по кинопрокату компании Russian World Vision Дарья Рязанцева, этот показатель сильно зависит от самого контента: «На примере наших перевыпусков ХИРОСИМА, ЛЮБОВЬ МОЯ в 2022 году и ПАРИЖ, ТЕХАС в текущем году мы посчитали, что сборы музейных показов составили около 20 процентов от общего бокс-офиса».

Татьяна Долженко согласна, что доля в сборах фильма именно музейных сеансов – показатель динамический: «Рекордная доля выручки с так называемых музейных показов наших проектов последних лет была у фильма ЖИЗНЬ, который мы как настоящую драгоценность привезли с последнего Берлинского кинофестиваля. Она составила 45 процентов. Этому косвенно послужил хронометраж картины, равный 180 минутам. По понятным причинам репертуарные кинотеатры с трудом находят место для подобного кино, тогда как для арт-площадки это не является ущемляющим фактором. В момент переговоров с продавцом мы осознавали потенциал фильма на разных площадках и возможные форматы, так что сразу закладывали это в цену закупки. Вообще, я считаю его одним из лучших проектов нашего пакета за все годы существования компании. Это очень тонкое исследование жизни через сложнейшие призмы. На показах и на обсуждениях люди плакали, и это вдруг стало сопровождающей неотъемлемой частью, своеобразным иммерсивным опытом».

МУЗЕЙНЫЕ ГОРЕСТИ

Среди проблем, которые в последнее время испытывает музейный кинопоказ, эксперты отметили заметное сокращение контентного предложения. Та же Третьяковка раньше показывала много фильмов, взятых от посольств и из программ различных фестивалей. Также было довольно много аналогичных релизов и в обычном прокате. Именно в тот момент в обиход вошло понятие «музейный блокбастер», то есть фильмы о художниках классических эпох, выходившие в том числе и к музейным выставкам. Подавляющее большинство из них было зарубежного – французского, британского, американского – производства. По наблюдению Максима Павлова, при выборе между «музейным блокбастером», то есть фильмом о Караваджо, Ван Гоге, Микеланджело, Леонардо, и картиной о творцах XX века, например, Марселе Дюшане, зрители голосовали рублем за первый. Но такого контента как раз и не хватает сегодня. Если раньше подобными фильмами занималось, по меньшей мере, несколько компаний, то сейчас – практически никто. На рынке остается, в частности, CoolConnections, но на многие фильмы своего пакета у компании истекли права, и возобновить их в текущих условиях затруднительно, признала в разговоре с БК Надежда Котова: «К сожалению, далеко не весь контент, который мы многие годы представляли на рынке, доступен в настоящее время для легального показа в России. В этой связи могу сказать, что сегмент остается коммерчески привлекательным, но не всегда доступным». Впрочем, стоит отметить, что и перечень представляемых на выставках художников заметно изменился, так как российские музеи сейчас фактически отрезаны от сотрудничества с европейскими или американскими коллекциями.

Привлекательной стороной музеев как площадок для демонстрации контента была возможность показа тех или иных проектов без прокатного удостоверения. Безусловно, речь в данном случае идет о нескольких показах в рамках фестивалей или специальных программ, но не о регулярном прокате. В этом смысле у музеев ничего не изменилось, в рамках своей уставной деятельности они могут показывать любые фильмы без ПУ. В то же время, как отмечает Максим Павлов, если сравнить предыдущий период и последние полтора года, создается ощущение, что происходит усиление надзора над культурной сферой: «Конкретно в Третьяковке мы никогда сами себе до определенного момента ничего не запрещали, поэтому довольно многое удавалось. Единственным фильмом за последние годы, который мы показали и который так и не получил прокатное удостоверение, был ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ Наталии Мещаниновой. Мы провели показ с выступлением самой Наталии, он прошел хорошо и никаких претензий нам так и не поступило. Но со временем даже те проекты, которые показывали в других местах, Третьяковка перестала демонстрировать».

По мнению Надежды Котовой, еще одним системным и не самым удобным свойством альтернативного контента является короткий горизонт планирования: «Для проведения специальных и премьерных показов с московскими площадками постоянно приходится вести «пинг-понг» на предмет занятости залов, что серьезно снижает наши возможности по промо. Встроиться в сетку премьерных московских площадок, генерирующих свои событийные показы, непросто. В то же время рост количества таких показов как минимум в Москве, на мой взгляд, доказывает рост и заинтересованность аудитории. В настоящее время реплика «у нас это никому не интересно, зрителю такое не надо» – анахронизм. Альтернативный контент доказал свою устойчивость, а также высокую лояльность аудитории. Число кинотеатров, с которыми мы сотрудничаем на регулярной основе в рамках проекта TheatreHD, постепенно растет».

ЭКСПАНСИЯ В РЕГИОНЫ

Несмотря на все сложности показа контента на альтернативных площадках, сегмент продолжает развиваться. Не только в двух столицах, но и в регионах появляются все новые арт-кластеры, которые заинтересованы в привлечении активной молодежной аудитории, отмечает тенденцию Максим Павлов. Везде проходит множество всевозможных арт-ярмарок, в том числе в Нижнем Новгороде, Иваново, Самаре и прочих городах, и практически на всех фестивалях современного искусства есть какая-то киносоставляющая. Во время фестивалей она активизируется, но и в межфестивальный период эти площадки тоже стараются насыщаться киноконтентом.

Как рассказала Надежда Котова, за последнее время CoolConnections наладил коммуникацию с креативными кластерами во многих городах. В первую очередь это музеи и их филиалы – Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С.Пушкина («Арсенал») в Нижнем Новгороде, филиал Третьяковской галереи в Самаре, художественная галерея в Сарове, музей-усадьба «Ясная Поляна». Также прокатчик сотрудничает с филармониями и театрами, у которых есть возможность кинопоказа. Из числа новых альтернативных площадок, иногда очень необычных, Надежда Котова вспомнила следующие: творческий индустриальный кластер «Октава» в Туле, «Контора Пароходства» в Тюмени, Дом радио в Петербурге. Также различные показы под открытым небом проводили Ратная палата в Санкт-Петербурге, парк Маяковского в Екатеринбурге, федеральная территория «Сириус». «А самый аутентичный показ в этом году состоялся в кирхе Патерсвальде в Калининграде – мы показали там один из фильмов ретроспективы Джеймса Беннинга. Мы встретили идейных партнеров для специальных показов в архитектурной школе МАРШ и впервые организовали киномероприятие в Махачкале, в Доме культур «Темп». Мы стараемся отслеживать новые локации. В нашем случае можно сказать, что и новые локации также отслеживают нас. Приятно отметить, что креативные кластеры развиваются в городах как благодаря государственной политике, так и в рамках частных меценатских инициатив», – поведала Котова.

Дарья Рязанцева рассказала, что дистрибьютор также регулярно работает как с музейными кинотеатрами, так и с региональными арт-пространствами: «Их количество составляет где-то 25–30 площадок. Мы поддерживаем с кураторами тесный контакт, постоянно «сверяем часы», следим за траекторией развития каждой конкретной площадки и вкусовыми предпочтениями их зрителей. Хочется еще отметить, что сотрудничество отнюдь не всегда происходит в период проката конкретного релиза – наша библиотека позволяет возвращаться к нашим фильмам и по-новому фокусироваться, придумывая события или формируя небольшие тематические программы в рамках выставок, фестивалей. При этом коммуникация с арт-площадкой выстроена всегда очень по-разному. Когда мы выпускаем фильм в прокат, чаще всего мы сами его предлагаем и совместно придумываем формат проведения, предлагаем спикера. Порой и сами кураторы выходят на связь с конкретным запросом, готовя фестиваль или выставку. Но ни с чем не сравнимый кайф, когда событие или концепт программы рождается совершенно случайно, например, куратор при случае делится планами, а ты вовремя вспоминаешь про фильм, который может вписаться в ту или иную программу».

Татьяна Долженко также отметила творческую сторону сотрудничества с арт-площадками: «Мы стремимся навстречу друг другу. Для этих площадок мы обновляем свой грядущий лайнап практически с той же регулярностью, что и для кинотеатральных. Иногда происходит «химия» и взаимное влечение сразу, иногда мы находим аргументы, если верим, что именно на этой площадке фильм будет подсвечен с важных для него сторон. Это может касаться даже определенного индивидуального сотрудника, места или владельца, когда мы понимаем, что его культурный бэкграунд, зона интересов или срез аудитории составляют одно из существенных смысловых ядер фильма. Вообще, это очень увлекающая среда взаимодействия, необычайный полет. Я обычно прикладываю силы, чтобы люди из команды не слишком увлеклись этими компонентами, чтобы это увлечение не пошло вразрез с бизнесинтересами компании».

ПЕРЕСБОРКА

По мнению Максима Павлова, сегодня именно музеи, галереи и арт-пространства – те самые места, которые привлекают потенциальную публику арт-кино, и эта тенденция будет усиливаться. Хотя еще несколько лет назад казалось, что «кино не для всех» будет развиваться за счет региональных Домов культуры и других муниципальных площадок. В частности, еще в период существования Музея кино Наум Ихильевич Клейман ратовал за то, чтобы на базе оставшихся с советских времен муниципальных киносетей развивать региональные синематеки, чтобы показывать там в том числе современный арт-контент и старое кино. Вместо этого за последние двадцать лет муниципальные площадки переориентировались на получение более легкой прибыли на блокбастерах.

По динамике развития Максим Павлов выделил такие площадки, как Центр «Зотов» и ГЭС-2: «По большому счету, «Зотов» и ГЭС-2 являются не музеями, а арт-пространствами, хотя в ГЭС-2 и имеется коллекция. На мой взгляд, особенно активно развивается ГЭС-2, хотя они жалуются на то, что их не воспринимают как киноплощадку, а больше относятся как к выставочной. Но мне кажется, эта тенденция меняется. Во всяком случае, когда я ходил к ним, то видел огромное количество зрителей, которые раньше приходили в Третьяковку. Мне кажется, это очень хорошо. Они провели пару очень интересных событий. Например, ретроспективу Сатьяджита Рая, которую мы собирались сделать, но в силу вышеупомянутых причин не смогли. Очень удачным по концепции и программе был и Фестиваль единственных фильмов. Я прогнозирую, что проекты, подобные ГЭС-2 и «Зотову», будут мультиплицироваться. И в маленьких, и в больших арт-пространствах все активнее показывают различное кино, в том числе такое, которое по разным причинам не доходит до кинотеатров».

События последних лет, казалось, могли нанести непоправимый урон сегменту альтернативного, артового и синефильского кинопоказа, в том числе в музеях. Публика рассеивалась, а государственные площадки модифицировали свою контентную политику под новое время. Однако музеи, будучи все же очагами сложной, взывающей к рефлексии культуры, как свидетельствует наше небольшое исследование, не растеряли своего функционала – причем это касается не только столиц, но и регионов. В то же время дистрибьюторам по-прежнему есть что им предложить для привлечения и удержания публики. Целевая аудитория многих фильмов, уже сейчас стоящих в графике релизов (МЕГАЛОПОЛИС, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК; ВСЕ, ЧТО НАМ КАЖЕТСЯ СВЕТОМ), явно обитает в том числе и в музеях. Будем надеяться, что невидимые связи, которые существуют в культуре и между людьми, на примере этого направления в очередной раз докажут свою прочность.

Фото: пресс-служба Центра «Зотов»

03.12.2024 Автор: Рая Башинская, Никита Никитин