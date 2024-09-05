Налог на кино

В июле были приняты новые поправки в Налоговый кодекс РФ, главные среди них – введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, повышение налога на прибыль компаний и изменение налогообложения доходов от использования интеллектуальной собственности за рубежом. Большинство изменений вступит в силу с 2025 года. БК узнал у экспертов, какие риски несут нововведения в налоговое законодательство для киноиндустрии.

Самое главное изменение в законодательстве – внедрение пятиступенчатой прогрессивной шкалы налога на доход физических лиц (НДФЛ) вместо действующей сейчас двухступенчатой: 13% при доходе до 5 млн рублей в год и 15% при доходе свыше. Теперь граждане будут платить НДФЛ по следующим ставкам:

• 13% при доходах до 200 тысяч рублей в месяц (2,4 млн рублей в год);

• 15% для части дохода в диапазоне 200 тысяч – 416,7 тысяч рублей в месяц (2,4 млн – 5 млн рублей в год);

• 18% для части дохода в диапазоне 416,7 тысяч – 1,67 млн рублей в месяц (5–20 млн рублей в год);

• 20% для части дохода в диапазоне 1,67 млн – 4,17 млн рублей в месяц (20–50 млн рублей в год);

• 22% при доходах свыше 4,17 млн рублей в месяц (50 млн рублей в год).

Повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме его превышения над заданными порогами. То есть, например, если зарплата составляет 300 тысяч рублей, то с 200 тысяч будет выплачиваться 13%, а с оставшихся 100 тысяч – 15%. Важно отметить, что 2,4 млн рублей – это порог дохода, до которого человек может оставаться самозанятым и платить 6%. По подсчетам Минфина, прогрессивная шкала затронет 3,2% работающего населения России. Это около 2 млн человек из 64 млн плательщиков НДФЛ – именно столько людей зарабатывает более 200 тысяч рублей в месяц.

Ставка налога на прибыль организаций согласно законопроекту будет повышена с действующих 20% до 25%. Упрощенную систему налогообложения (УСН) смогут применять предприятия с доходом от действующих 265,8 млн до 450 млн рублей. Вместе с тем компании на УСН с доходами выше 60 млн рублей в год обяжут платить налог на добавленную стоимость (НДС). Сейчас налогоплательщики на УСН не признаются плательщиками НДС. Бизнес сможет выбрать, как платить НДС: по общей ставке 20% (10% и 0% в отдельных случаях) со всеми полагающимися вычетами или по сниженной специальной ставке (5% при доходах до 250 млн рублей и 7% при доходах от 250 млн до 450 млн). Минфин утверждает, что доходы свыше 60 млн имеет лишь около 3% бизнеса на УСН.

КАК ЭТО ПОВЛИЯЕТ НА КИНОИНДУСТРИЮ

Крупные производственные компании функционируют на общей системе налогообложения, то есть должны платить НДС в полном объеме. Под порог УСН они не подходят, так как даже 450 млн рублей для многих кинопроизводственных компаний – небольшой оборот. «Вообще иметь компанию на упрощенной системе без выплаты НДС просто невыгодно, потому что кинопроизводство предполагает большое взаимодействие большого количества лиц, – объясняет адвокат Адвокатского бюро «Андрей Макаров и Александр Тобак» Асель Мухтарова-Казарновская. – К тому же заказчиками производства часто являются телекомпании и платформы, при сотрудничестве с ними невозможно находиться на УСН. С увеличением порога маленьким компаниям невыгодно переходить на общую систему налогообложения, а это означает, что при взаимодействии крупной компании на общей системе и небольшой на «упрощенке» взаимный зачет НДС станет сложнее». Важно понимать, что упрощенная налоговая система применяется не только к компаниям, но и к индивидуальным предпринимателям (ИП).

Производимые картины получают удостоверение национального фильма (УНФ), которое дает определенные налоговые послабления, освобождая от уплаты НДС, связанного с производством и реализацией продукта. В действиях, где УНФ не может быть применено, НДС необходимо выплачивать. В целом значительная часть расходов при кинопроизводстве предполагает выплату НДС. Его увеличение, соответственно, создает дополнительную налоговую нагрузку на кинопроизводство.

Над созданием фильмов работают сотрудники кинокомпаний, а также сторонние специалисты и организации, привлеченные в зависимости от бюджета проекта и художественных задач. Эти специалисты являются ИП, самозанятыми либо физическими лицами, с которыми заключают гражданско-правовые договоры. «Практически 80 процентов кинематографистов осуществляют свою деятельность как ИП. Это самая распространенная форма работы. По сути, производители теперь должны будут заплатить налог за всех, начиная от аренды техники, транспорта, потому что все эти услуги оказываются физлицами в формате ИП. За все придется платить больше, чем привыкли и чем хотелось бы», – считает продюсер Гевонд Андреасян.

Главный бухгалтер агентства StarDust Елена Карнаухова замечает, что в первую очередь изменения в налоговом законодательстве коснутся крупных продакшнов и высокооплачиваемых специалистов. «Большинство специалистов не заметят никаких изменений. Во-первых, потому что все, у кого доход не превысил 60 миллионов рублей, освобождаются от уплаты НДС. А во-вторых, от НДС освобождены все, кто участвует в производстве кинопродукции, получившей удостоверение национального фильма», – поясняет она.

«Принимая во внимание то, что производство кино – это проектная работа, и доходы согласовываются, как правило, на проект, то гонорары довольно многих кинематографистов превышают 2,4 миллиона рублей. И это абсолютно рыночная цена. Не то чтобы речь идет о людях, получающих какие-то сверхдоходы, или о звездах первой величины, – разъясняет Асель Мухтарова-Казарновская. – Просто с учетом того, что договор заключается на проект, такие суммы нередко встречаются. И теперь для производящих компаний это станет лишним налоговым бременем. При этом, принимая во внимание проектность работы по производству кино, большое количество занятых в киноиндустрии людей являются или индивидуальными предпринимателями, или самозанятыми. В этой части с точки зрения ставки никаких глобальных изменений не произойдет».

По опыту работы в киноиндустрии Асель Мухтаровой-Казарновской, и актеры категории А, и известные режиссеры, и операторы на проектах получают суммы больше, чем 2,4 млн рублей. «Но надо понимать, что все это очень дифференцировано и зависит прежде всего от бюджета проекта. Так же и сценарий может стоить и 100 тысяч рублей, и 10 миллионов. В случае, если автор заинтересован в производстве и хочет стать режиссером или продюсером фильма, это тоже влияет на стоимость сценария, потому что становится частью нематериального актива», – уточняет она.

Согласно исследованию «Кинопоиска» и Московской школы кино, актеры первого плана в коммерческом кино получают от 50 тысяч до 200 тысяч рублей за смену (в полнометражном кино может быть 10–60 смен). Минимальный гонорар топового режиссера за полный метр составляет 10 млн. Постановщик крупного авторского или коммерческого кино может зарабатывать от 1 млн до 3 млн рублей. Начинающие специалисты получают за дебютный фильм в среднем от 500 тысяч до 2 млн. Диапазон гонораров топовых режиссеров сериалов составляет 800 тысяч – 1 млн рублей за серию. 350–700 тысяч в месяц зарабатывают креативные и исполнительные продюсеры крупных проектов. 2–5 млн рублей составляет средний гонорар за сценарий крупного авторского фильма. Минимальная ставка оператора-постановщика в месяц может быть от 500 тысяч до 1 млн. Специалисты в области визуальных эффектов зарабатывают в месяц 190–300 тысяч рублей. 320–500 тысяч в месяц получают на крупном проекте художники-постановщики.

Изменение налога на прибыль с 20% на 25% коснется всех без исключения компаний. «При этом производственный цикл и реализация продукции кинопроизводителей, как правило, к большим показателям прибыли в смысле налогового учета, то есть более 10 процентов, приводит в редких случаях, – сообщает Асель Мухтарова-Казарновская. – Это связано не с желанием искусственно снизить прибыль, а со структурой финансовой модели, потому что все получаемые деньги изначально расписываются под производство проекта и вкладываются в создание следующих. В любом случае редко бывает так, чтобы прибыль равнялась нулю, и теперь все, что не ноль, будет облагаться налогом в 25 процентов. Для изменения налоговой ставки 5 процентов – это ощутимые деньги».По данным БФО ФНС, выручка Yellow, Black and White в 2023 году составила 4,4 млрд рублей (в 2022-м – 772,3 млн), чистая прибыль достигла 1,3 млрд рублей (в 2022 году – 99,4 млн). В прошлом году компания заплатила налог на прибыль в размере 322 млн рублей, в 2022-м – 27,9 млн. Start Studio за 2023 год заработала еще больше – 5,8 млрд рублей (в 2022-м – 3,4 млрд). Чистая прибыль компании составила 1,6 млрд рублей (в 2022 году – 202 млн). Налог на прибыль достиг 297 млн рублей, в 2022-м – 13,6 млн. Выручка Start Production в прошлом году достигла 3,7 млрд рублей (в 2022-м – 2,4 млрд), компания заплатила налог на прибыль 29,3 млн рублей (в 2022-м – 4,9 млн).

Кинокомпания СТВ заработала за 2023 год 2,6 млрд рублей (в 2022-м – 2,3 млрд). Чистая прибыль составила 426 млн (в 2022 году – 164 млн). Компания заплатила налог на прибыль в размере 107 млн рублей (в предыдущем году – 41 млн). «Марс Медиа» заработала за прошлый год 1,8 млрд рублей (за 2022-м – 1,3 млрд). Налог на прибыль составил 2 млн рублей (в прошлом году – 7,3 млн). Чистая прибыль достигла 131 млн, в предыдущем году – 9,6 млн. Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова освоила за 2023-й 386 млн рублей (за 2022 год – 940 млн) и заплатила налог на прибыль 11,8 млн (в 2022 году – 2,5 млн). Чистая прибыль компании составила 43,5 млн рублей.

Доход KION по итогам 2023 года достиг 7,2 млрд рублей (в 2022-м – 5,4 млрд). Компания заплатила налог на прибыль 37,8 млн рублей (в 2022-м – 179 млн), чистая прибыль достигла 122 млн, годом ранее – 681 млн. Выручка «Яндекс.Студии» за 2023-й составила 2,7 млрд рублей (в 2022 году – 1,3 млрд). Структура заплатила в прошлом году налог на прибыль 65,8 млн, в позапрошлом – 39 млн. Чистая прибыль – 156 млн рублей (в 2022-м было 212 млн).

К сожалению, компании, входящие в холдинги «Газпром-Медиа» и Национальная Медиа Группа, с 2022 года не раскрывают свою финансовую отчетность публично, поэтому оценить показатели этих продакшнов не представляется возможным.

Выручка 1-2-3 Production в 2021 году составляла 1,4 млрд рублей, доход ГПМ КИТ – 1,2 млрд, «Централ Партнершип» – 727 млн. Самым важным изменением, которое наиболее сильно отразится на кинопроизводителях, Асель Мухтарова-Казарновская считает новые требования к налогообложению доходов от использования интеллектуальной собственности. Согласно поправкам в Налоговый кодекс (п. 1 пп. 6.3 ст. 208 НК РФ), к доходам от источников в Российской Федерации относится теперь вознаграждение, полученное налогоплательщиком за выполненные работы, оказанные услуги, предоставленные права использования результатов интеллектуальной деятельности в случае, если они осуществлены в интернете с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне, или информационных систем, комплексов программно-аппаратных средств, размещенных на территории России, при соблюдении хотя бы одного из следующих условий: налогоплательщик является налоговым резидентом РФ; доходы получены на счет банка, находящегося в РФ.

Эти изменения особенно важны для создателей и продавцов цифрового контента, которые распространяют свои продукты через интернет, и затронут деятельность онлайн-кинотеатров, музыкальных платформ, образовательных сервисов, использующих российские доменные зоны или обслуживающихся российскими банками. «Теперь они должны учитывать необходимость уплаты налога на доходы в России. И это важно, потому что в текущей ситуации особых возможностей продавать через другие платформы или пользоваться какими-то иными банковскими и платежными системами у нас в общем нет, – рассуждает Асель Мухтарова-Казарновская. – Поэтому получается, что выручка от реализации контента автоматически будет подлежать налогообложению в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Наверное, киноиндустрии в текущих условиях, наоборот, нужны были бы какие-то послабления с точки зрения возможности реализовывать контент на международных рынках, а получается, что теперь стало сложнее делать даже то, что еще было можно. Налогообложение стало применяться там, где раньше не применялось. Условно говоря, если какой-нибудь российский онлайн-кинотеатр продавал свой контент в Великобритании и там его кто-то покупал, то эти деньги не подлежали налогообложению в России. А теперь эта новая норма противоречит соглашениям об избегании двойного налогообложения, подписанным между странами. На протяжении долгих лет выстраивалась система, при которой государства заключали договоры о том, чтобы одновременно не платить налоги на прибыль и в той стране, где совершилась покупка, и в той стране, где продавец является резидентом». Напомним, что при этом с августа 2023 года Россия приостановила действие отдельных положений международных договоров о двойном налогообложении с «недружественными» странами.

РИСКИ ДЛЯ КИНОИНДУСТРИИ

Эксперты сходятся на том, что изменения в налоговом кодексе усложнят администрирование и учет налогов в компаниях. Организациям придется заново адаптировать весь процесс и пересматривать финансовые модели. И, конечно, нововведения неизбежно вызовут увеличение бюджетов производства контента. Как замечает Елена Карнаухова, при любых изменениях стоимость производства обычно растет.

«Что ни говори, это ужесточение налогового контроля, – полагает Асель Мухтарова-Казарновская. – Компании будут стремиться сохранять свой условный уровень доходности, потому что бизнес-процесс не может остановиться: они снимают фильм, реализовывают его и на эти деньги производят и разрабатывают следующие проекты. Увеличение налоговой нагрузки сокращает возможности этого оперативного развития. Поэтому в долгосрочной перспективе это приведет к осложнениям развития киноиндустрии. В краткосрочной – вызовет увеличение стоимости всех аспектов, от бюджетов на производство до цены билета в кино и стоимости подписки на платформы. Сложно представить себе ситуацию, при которой такие налоговые изменения не приведут к росту цен. И это не потому, что кинокомпаниям захочется заработать больше денег, просто у них не останется другого выбора». Что касается стоимости услуг участников производства, то, по мнению эксперта, она не увеличится в силу того, что повышение налоговой нагрузки ляжет на работодателя. Если услуги члена съемочной группы, к примеру, стоят 100 рублей, то это сумма, которую он получает на руки. Но на эти 100 рублей существует какое-то количество обязательных налогов. Сумма этих внешних доплат повысится, и платить их будут производители кино.

«За этот год бюджеты на производство увеличились на 30–40 процентов. В следующем году мы ожидали повышения стоимости где-то еще на 20 процентов, но из-за изменений в налоговом законодательстве добавится еще около 10 процентов», – констатирует Гевонд Андреасян. О постоянном росте бюджетов на производство говорят уже несколько лет: сначала из-за производственного бума, вызванного деятельностью стримингов, теперь – из-за политических причин. Как долго этот рост может продолжаться? Компании выстраивали свои финансовые и бизнес-модели с учетом текущего законодательства, а теперь им придется пересматривать их. Не говоря уже о том, что если большему количеству предпринимателей приходится платить НДС, то цены непременно вырастут на все, что снова повлияет на инфляцию и снова – на стоимость производства.

По словам Асель Мухтаровой-Казарновской, на сегодняшний день участники киноиндустрии являются внимательными и аккуратными налогоплательщиками. Большинство из них получает государственное финансирование для производства кино и сериалов, поэтому вынуждено соблюдать строгую систему отчетности. При получении субсидии продюсерам приходится подтверждать каждый платеж множеством документов, отчитываясь за все расходы по проекту в целом. Все прецеденты, связанные с неаккуратным распоряжением государственным финансированием, на рынке хорошо известны, потому что являются исключением. «Я не встречала случаев сознательного уклонения от налогов среди своих клиентов в индустрии. Все щепетильно относятся к этому вопросу, – замечает адвокат. – Когда ты из одного места получаешь и в одном месте платишь, то, наверное, проще что-то скрыть. А когда у тебя сто тысяч точек, куда ты платишь, и еще столько же, откуда ты получаешь, то довольно сложно что-то припрятать. Не могу сказать, что у налоговых органов есть какая-то особая предрасположенность и желание как-то по-особому относиться к кинокомпаниям по сравнению с остальными организациями. В общем и целом налоговый контроль в стране довольно строгий, и, на мой взгляд, иногда он не способствует развитию».

Причины повышения налогов лежат на поверхности. Как указано в финансово-экономическом обосновании законопроекта, увеличение ставки по налогу на прибыль в 2025 году должно принести около 1,6 трлн рублей, а за 2025–2027 годы – 5 трлн. По НДФЛ дополнительные поступления составят 533 млрд рублей в 2025-м и 1,4 трлн – за три года. Доходы от УСН достигнут порядка 1,1 трлн рублей за 2025–2027 годы. Все эти деньги планируется направить в федеральный бюджет. Налог на доходы в России по сравнению даже не с развитыми странами, а с развивающимися по-прежнему невысок, поэтому пространство для роста потенциально еще имеется. Так фраза о том, что «люди – новая нефть», из смешного мема превращается в тревожную реальность.

Фото: изображение от pch.vector на Freepik

05.09.2024 Автор: Рая Башинская