«Новый сезон», день третий: гламур, маньяки и «Песняры»

На третий день зрителям были предложены проекты разных жанров – сериалы «С нуля», «Комплекс бога», «За полчаса до весны» и триллер МАТЬ МОЕГО СЫНА.

«С нуля» – гламурная драма о нулевых. Сценаристка Анна Борисова, используя также личный опыт, следит за судьбами трех героинь, начиная с 2008 года и до наших дней. Российские 2000-е на экране предстают во всем своем заштампованном великолепии — сериал показывает их как время больших денег и еще больших искушений, влияющих на неокрепшие умы юных фей. Лишь единицам удается не растерять себя в этом глянцевом вертепе, выдержав испытание всеми соблазнами. Героиня Лена алчет попасть в мир тусовок и роскоши, ее двоюродной сестре Наташе нужны деньги на жизнь в Москве. Встреча с Дашей, у которой в жизни было все, что им так не хватало, запускает цепочку событий, которые разведут героинь по разные стороны жизненных баррикад.

«С нуля» – очередная драма об изнанке столичной жизни, подобных проектов за последние годы сделано немало. «Содержанки», «Сладкая жизнь», «Бывшие», только что вышедшая «Жизнь по вызову» – все эти сериалы с разной степенью успешности выжали из темы весь сок. «С нуля» не предлагает ничего принципиально нового. Проект не рассказывает что-то новое, а прежде всего старается угодить целевой аудитории — в этом, быть может, и кроется секрет будущего успеха сериала. В конце концов, зрителей, ждущих чуть более утонченных мыльных опер о покорении Москвы, чем сериалы телеканала "Россия 1", у нас хватает. Для них тут есть и стильная картинка, и должный уровень эскапизма. Сериал выйдет на платформе Premier.

«Комплекс бога» – неторопливый психологический триллер с элементами детектива. Зрителям предлагается следить за двумя сюжетными линиями. В одной полицейские ведут поиски пропавшей девочки из семьи известного пианиста. Вероятно, ее исчезновение как-то связано с тем, что на окраинах стали находить изуродованные тела детей. Параллельно с этим успешный финансист Владимир (Даниил Страхов, в костюме и с бородой с трудом отличимый от Данилы Козловского) приходит к психитру Алексею (Кирилл Кяро) и просит избавить его от навязчивых мыслей кому-нибудь навредить.

Подавляющую часть времени режиссер Флюза Фаршхатова очень медленно погружает зрителей в шизофренический внутренний мир героя Даниила Страхова, который постоянно борется с голлюцинациями. Сериал отличается крайне выразительным и стильным изображением, а также интересным звуковым дизайном, но слишком размеренное развитие событий станет серьезным испытанием для терпения зрителя. Проект находится в пакете Kion.

«За полчаса до весны» (Start) – милый ностальгический проект о звезде советской эстрадыВладимире Мулявине, руководителе ансамбля «Песняры». Сериал следит за героем на протяжении трех десятилетий, от первого знакомства с музыкой до нового витка популярности «Песняров» уже в 70-е. В двух показанных сериях зритель видит, как Владимир еще ребенком впервые взял в руки гитару и познакомился с первым учителем музыки, и как уже взрослый Мулявин в начале 70-х находится в творческом кризисе и хочет посвятить время семье, а не колесить по стране в бесконечных гастролях. Но тут судьба подкидывает герою новый вызов. Находясь в командировке в Берлине, Мулявин вместе с братом смотрит рок-оперу «Иисус Христос – суперзвезда» и загорается создать нечто подобное в Советском Союзе. Мулявину удастся написать собственный рок-проект, но ни одной полноценной записи постановки «Песни о доле» в итоге не сохранится. Как обещают авторы, они собрали по крупицам документальный материал, чтобы по возможности максимально правдоподобно воссоздать рок-оперу для сериала.

Проект будет интересен в первую очередь возрастной, телевизионной аудитории. Подобных проектов на Первом и других каналах хватает. Можно вспомнить, например, нашумевшего «Магомаева» или сериал про Людмилу Гурченко. «За полчаса до весны» займет свое место в этой ностальгической линейке продуктов для тех, кому за 45.

Полнометражным проектом дня стал фильм МАТЬ МОЕГО СЫНА. Триллер режиссера Ильи Максимова – камерная история на троих персонажей. Молодая супружеская пара Марк и Кира (Дарья Жовнер и Евгений Ткачук), недавно потерявшая ребенка, решается на усыновление. В детдоме они встречают очаровательного мальчика по имени Вик. Герои решают забрать его себе, но тут выясняется, что мать Вика Мари еще жива (Марьяна Спивак), хотя и смертельно больна. Мари предлагает Кире и Марку необычную сделку. Если они согласятся провести с ней и Виком время до ее смерти в отдаленном доме на природе, она отдаст им сына. Со слов Мари, она просто хочет убедиться, что они как родители подходят Вику. Но опытный зритель триллеров догадается, что за странным поведением героини скрывается тайна.

Если на производстве различных мистических хорроров, наполненных резкими скримерами, наши кинематографисты уже набили руку, то более изящных остросюжетных картин, выстроенных на психологических поединках героев и тонком саспенсе, наш кинопром предлагает пока не так немного. МАТЬ МОЕГО СЫНА – шаг в сторону хичкоковского триллера в нашем кино. Главные достоинства фильма – актерские перформансы трех молодых звезд, а также работа оператора Дениса Аларкона Рамиреса и художников-постановщиков Сергея Иванова и Елены Петруниной. Вместе они создали притягательную в своей стерильной холодности картину, которую оценят поклонники жанра. В прокат МАТЬ МОЕГО СЫНА выпустит компания «Каропрокат» с 29 сентября.

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21.09.2022 Автор: Никита Никитин