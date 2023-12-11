«Новогодняя битва 2023»: без медведя, зато с тещей

В отличие от прошлых лет, прошедший Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 23/24» не внес окончательной ясности в расклад «новогодней битвы». В первую очередь из-за того, что в нем не участвовал главный хедлайнер зимних каникул – «Централ Партнершип». И если в случае с ХОЛОПОМ 2 ожидания рынка и зрителей всем понятны, то БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ все еще остаются в некоторой степени темной лошадкой. Аналитики БК, безусловно, высоко оценивают кассовый потенциал проекта, но более точно его можно было бы очертить, если бы возникло понимание, какой именно у картины сложится «сарафан». Впрочем, оба релиза обещают показать на Дне ЦПШ уже 11 декабря, и тогда все сомнения будут развеяны. Продемонстрированные же на форуме проекты ЕЛКИ 10, МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ и ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА дали понять, что они из себя представляют, но принципиально на расклад «новогодней битвы» это не повлияло.

А вот то, что комедия ТЕЩА крайне удачно стартовала в начале декабря, наверняка ударит по кассовому потенциалу других новогодних комедий, в первую очередь – по тем же ЕЛКАМ 10. Сильный конкурент явно оттянет на себя внимание целевой аудитории, тем более что новогодняя тематика в фильме с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой также присутствует. Впрочем, принципиально это может повлиять только на стартовые цифры десятой части известной франшизы, но не на итоговые, поскольку один из более поздних конкурентов сошел с дистанции. В разборе «новогодней битвы» в печатном выпуске БК мы отмечали, что декабрь перегружен релизами, бьющими в одну и ту же, семейную аудиторию, и что, возможно, переезд некоторых из них пошел бы всем на пользу. Эту роль взяла на себя спортивно-семейная картина Я – МЕДВЕДЬ с Никитой Кологривым в главной роли. Фильм должен был стартовать 28 декабря, тем самым забрав сеансы у холдоверов-конкурентов, но в основной фазе своего проката ему пришлось бы противостоять очевидно более мощным ХОЛОПУ 2 и БРЕМЕНСКИМ МУЗЫКАНТАМ. Теперь релиз появится в кинотеатрах 1 февраля 2024-го, где видится главным предложением для своей целевой аудитории. Тем не менее прокатная сетка все еще не выглядит идеальной. Как минимум сильно смущает присутствие на одной дате старта сразу двух комедий с Яном Цапником – НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ и ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА.

Также за прошедший месяц стала более понятна ситуация с пиратским прокатом. Прошел слух, что с 28 декабря по 10 января все крупные сети, работающие альтернативным контентом, снимут его с экранов и вернут только 11-го числа, вместе с появлением блокбастера АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО. Несмотря на то, что данный план явно инициирован представителями отечественного кинематографа, выиграет от этого в первую очередь единственный крупный голливудский релиз ФЕРРАРИ, который останется главным предложением для взрослого зрителя на длинных выходных. Впрочем, если слух так и останется слухом, и в новогодние праздники зритель сможет посмотреть ВОНКУ или того же АКВАМЕНА, то это может довольно больно ударить и по отечественным проектам, для которых в прошлые годы праздничные даты, как правило, расчищали от зарубежного контента.

ГЛАВНЫЕ РЕЛИЗЫ «НОВОГОДНЕЙ БИТВЫ» 2023-2024 ГОДОВ Дата релиза Фильм Дистрибьютор Позитив Негатив Прогноз сборов, млн рублей 07.12.2023 ЕЛКИ 10 NMG • Комедия – самый востребованный в праздники жанр.

• Наличие известного новогоднего бренда.

• Богатый актерский состав. • Высокая конкуренция среди других комедийных проектов. • Возможная усталость зрителей от франшизы: предыдущая часть выходила ровно год назад. • Начинает свой прокат за четыре недели до Нового года. Скорее всего в праздничные дни не получит широкой росписи. 400 07.12.2023 МАЛЬЧИК И ПТИЦА RUR • У мультфильма один из самых известных анимационных режиссеров всех времен.



• Аниме – самый популярный среди молодежи жанр прямо сейчас.



• Отсутствие жанровой конкуренции на протяжении всего месяца.



• Одновременно работает как на взыскательную аудиторию, так и на семейного зрителя. • Начинает свой прокат за четыре недели до Нового года. Скорее всего в праздничные дни не получит широкой росписи.



• Рассчитан скорее на взрослого зрителя, чем может отсечь часть семейной аудитории.



• Предыдущие аниме-релизы никогда не добирались до таких сборов. 170 14.12.2023 МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ NMG • Семейные релизы – самый популярный в 2023 году жанр.



• Имеет узнаваемый сериальный бренд. • Отсутствие на стартовом уикенде конкуренции за целевую аудиторию. • Отсутствие в актерском составе крупных медийных звезд.

• Скорее всего будет неинтересен аудитории, не знакомой с сериалом. • Позднее начало рекламной кампании. • Начинает свой прокат за три недели до Нового года. Имеет шансы к Новому году потерять сеансы при недостаточно хорошем «сарафане». 100 14.12.2023 НОВОГОДНИЙ ШЕФ NKI • Новогодняя тематика, в том числе отображенная в названии фильма. • Комедия – самый востребованный в праздники жанр. • В прошлом году схожий проект дистрибьютора довольно успешно выступил на этой же дате. • Высокая конкуренция среди других комедийных проектов. • Начинает свой прокат за три недели до Нового года. Скорее всего в праздничные дни не получит широкой росписи. • Низкие рейтинги ожидания. 100 21.12.2023 ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА NMG • Комедия – самый востребованный в праздники жанр. • Есть признаки «народной» комедии. • Высокая конкуренция среди других комедийных проектов – участников «НГ-битвы», как на дате, так и в течение новогодних каникул. • Низкие рейтинги ожидания. • Вероятно, в такой конкуренции не сможет получить достаточно широкую роспись. 80 21.12.2023 НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ AK • Комедия – самый востребованный в праздники жанр. • Наличие праздничной тематики • Высокая конкуренция среди других комедийных проектов – участников «НГ-битвы», как на дате, так и в течение новогодних каникул. • Позднее начало рекламной кампании. • Низкие рейтинги ожидания. • Вероятно, в такой конкуренции не сможет получить достаточно широкую роспись. 70 21.12.2023 ФЕРРАРИ CRP • Единственный голливудский релиз в самый кассовый период года. • Наличие в названии всемирно известного бренда. • Богатый актерский состав. • Главное предложение «НГ-битвы» для возрастной публики. • Фестивально-наградной шлейф. • Высокие рейтинги ожидания. • Взрослый возрастной рейтинг, отсекающий часть потенциальной аудитории. 700 28.12.2023 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА NKI • Мультфильмы про животных пользуются наибольшей популярностью у самого юного зрителя. • Возможность успешно поработать в длину; крупных новинок среди анимационных проектов не будет до конца января. • Конкуренция за детскую аудиторию с более именитым отечественным релизом ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ. • Отсутствие узнаваемого бренда. • Не самый высокий уровень анимации даже для отечественного релиза. • Низкие рейтинги ожидания. • Нет зацепок для родителей. 280 28.12.2023 ИДЕАЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ AK • Узнаваемый актерский состав. • Отсутствие конкуренции за целевую аудиторию на дате. • Мировая премьера британского релиза. • Скорее всего не получит широкой росписи. • Низкие рейтинги ожидания. 50 28.12.2023 ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ VLG • Принадлежность к узнаваемой франшизе. • Продукция студии «Мельница» всегда востребована в новогодние праздники. • Возможность успешно поработать в длину; крупных новинок среди анимационных проектов не будет до конца января. • Конкуренция за детскую аудиторию с другим отечественным релизом, ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. • Возможная усталость зрителя от франшизы. 500 01.01.2024 БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ CP • Семейные релизы – самый востребованный в 2023 году жанр. • Лайв-экшн-версия одного из самых популярный советских мультфильмов. • Богатый актерский состав. • Наличие любимых народом песен. • Высокие рейтинги ожидания. • Информационная поддержка федерального канала «Россия 1». • Слишком большая конкуренция за семейную аудиторию. • Часть публики неоднозначно приняла некоторые визуальные образы из фильма. 2 500 01.01.2024 ХОЛОП 2 CP • Продолжение самой кассовой комедии в истории России. • Самые высокие рейтинги ожидания среди всех участников «НГ-битвы». • Богатый актерский состав. • Информационная поддержка федерального канала «Россия 1». • Может попасть в тренд падения интереса к сиквелам комедий. • Высокая конкуренция среди других комедийных проектов – участников «новогодней битвы». 3 000

Фото: кадр из фильма ХОЛОП 2

11.12.2023 Автор: Георгий Романов