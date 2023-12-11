«Новогодняя битва 2023»: без медведя, зато с тещей
Прогноз БК на главное кассовое сражение 2023 года
В отличие от прошлых лет, прошедший Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 23/24» не внес окончательной ясности в расклад «новогодней битвы». В первую очередь из-за того, что в нем не участвовал главный хедлайнер зимних каникул – «Централ Партнершип». И если в случае с ХОЛОПОМ 2 ожидания рынка и зрителей всем понятны, то БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ все еще остаются в некоторой степени темной лошадкой. Аналитики БК, безусловно, высоко оценивают кассовый потенциал проекта, но более точно его можно было бы очертить, если бы возникло понимание, какой именно у картины сложится «сарафан». Впрочем, оба релиза обещают показать на Дне ЦПШ уже 11 декабря, и тогда все сомнения будут развеяны. Продемонстрированные же на форуме проекты ЕЛКИ 10, МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ и ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА дали понять, что они из себя представляют, но принципиально на расклад «новогодней битвы» это не повлияло.
А вот то, что комедия ТЕЩА крайне удачно стартовала в начале декабря, наверняка ударит по кассовому потенциалу других новогодних комедий, в первую очередь – по тем же ЕЛКАМ 10. Сильный конкурент явно оттянет на себя внимание целевой аудитории, тем более что новогодняя тематика в фильме с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой также присутствует. Впрочем, принципиально это может повлиять только на стартовые цифры десятой части известной франшизы, но не на итоговые, поскольку один из более поздних конкурентов сошел с дистанции. В разборе «новогодней битвы» в печатном выпуске БК мы отмечали, что декабрь перегружен релизами, бьющими в одну и ту же, семейную аудиторию, и что, возможно, переезд некоторых из них пошел бы всем на пользу. Эту роль взяла на себя спортивно-семейная картина Я – МЕДВЕДЬ с Никитой Кологривым в главной роли. Фильм должен был стартовать 28 декабря, тем самым забрав сеансы у холдоверов-конкурентов, но в основной фазе своего проката ему пришлось бы противостоять очевидно более мощным ХОЛОПУ 2 и БРЕМЕНСКИМ МУЗЫКАНТАМ. Теперь релиз появится в кинотеатрах 1 февраля 2024-го, где видится главным предложением для своей целевой аудитории. Тем не менее прокатная сетка все еще не выглядит идеальной. Как минимум сильно смущает присутствие на одной дате старта сразу двух комедий с Яном Цапником – НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ и ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА.
Также за прошедший месяц стала более понятна ситуация с пиратским прокатом. Прошел слух, что с 28 декабря по 10 января все крупные сети, работающие альтернативным контентом, снимут его с экранов и вернут только 11-го числа, вместе с появлением блокбастера АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО. Несмотря на то, что данный план явно инициирован представителями отечественного кинематографа, выиграет от этого в первую очередь единственный крупный голливудский релиз ФЕРРАРИ, который останется главным предложением для взрослого зрителя на длинных выходных. Впрочем, если слух так и останется слухом, и в новогодние праздники зритель сможет посмотреть ВОНКУ или того же АКВАМЕНА, то это может довольно больно ударить и по отечественным проектам, для которых в прошлые годы праздничные даты, как правило, расчищали от зарубежного контента.
|Дата релиза
|Фильм
|Дистрибьютор
|Позитив
|Негатив
|Прогноз сборов, млн рублей
|07.12.2023
|ЕЛКИ 10
|NMG
|
• Комедия – самый востребованный в праздники жанр.
|
• Высокая конкуренция среди других комедийных проектов.
• Возможная усталость зрителей от франшизы: предыдущая часть выходила ровно год назад.
• Начинает свой прокат за четыре недели до Нового года. Скорее всего в праздничные дни не получит широкой росписи.
|400
|07.12.2023
|МАЛЬЧИК И ПТИЦА
|RUR
|• У мультфильма один из самых известных анимационных режиссеров всех времен.
• Аниме – самый популярный среди молодежи жанр прямо сейчас.
• Отсутствие жанровой конкуренции на протяжении всего месяца.
• Одновременно работает как на взыскательную аудиторию, так и на семейного зрителя.
|• Начинает свой прокат за четыре недели до Нового года. Скорее всего в праздничные дни не получит широкой росписи.
• Рассчитан скорее на взрослого зрителя, чем может отсечь часть семейной аудитории.
• Предыдущие аниме-релизы никогда не добирались до таких сборов.
|170
|14.12.2023
|МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
|NMG
|
• Семейные релизы – самый популярный в 2023 году жанр.
• Отсутствие на стартовом уикенде конкуренции за целевую аудиторию.
|
• Отсутствие в актерском составе крупных медийных звезд.
• Скорее всего будет неинтересен аудитории, не знакомой с сериалом.
• Позднее начало рекламной кампании.
• Начинает свой прокат за три недели до Нового года. Имеет шансы к Новому году потерять сеансы при недостаточно хорошем «сарафане».
|100
|14.12.2023
|НОВОГОДНИЙ ШЕФ
|NKI
|
• Новогодняя тематика, в том числе отображенная в названии фильма.
• Комедия – самый востребованный в праздники жанр.
• В прошлом году схожий проект дистрибьютора довольно успешно выступил на этой же дате.
|
• Высокая конкуренция среди других комедийных проектов.
• Начинает свой прокат за три недели до Нового года. Скорее всего в праздничные дни не получит широкой росписи.
• Низкие рейтинги ожидания.
|100
|21.12.2023
|ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА
|NMG
|
• Комедия – самый востребованный в праздники жанр.
• Есть признаки «народной» комедии.
|
• Высокая конкуренция среди других комедийных проектов – участников «НГ-битвы», как на дате, так и в течение новогодних каникул.
• Низкие рейтинги ожидания.
• Вероятно, в такой конкуренции не сможет получить достаточно широкую роспись.
|80
|21.12.2023
|НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ
|AK
|
• Комедия – самый востребованный в праздники жанр.
• Наличие праздничной тематики
|
• Высокая конкуренция среди других комедийных проектов – участников «НГ-битвы», как на дате, так и в течение новогодних каникул.
• Позднее начало рекламной кампании. • Низкие рейтинги ожидания.
• Вероятно, в такой конкуренции не сможет получить достаточно широкую роспись.
|70
|21.12.2023
|ФЕРРАРИ
|CRP
|
• Единственный голливудский релиз в самый кассовый период года.
• Наличие в названии всемирно известного бренда.
• Богатый актерский состав.
• Главное предложение «НГ-битвы» для возрастной публики.
• Фестивально-наградной шлейф.
• Высокие рейтинги ожидания.
|• Взрослый возрастной рейтинг, отсекающий часть потенциальной аудитории.
|700
|28.12.2023
|ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
|NKI
|
• Мультфильмы про животных пользуются наибольшей популярностью у самого юного зрителя.
• Возможность успешно поработать в длину; крупных новинок среди анимационных проектов не будет до конца января.
|
• Конкуренция за детскую аудиторию с более именитым отечественным релизом ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ.
• Отсутствие узнаваемого бренда.
• Не самый высокий уровень анимации даже для отечественного релиза.
• Низкие рейтинги ожидания.
• Нет зацепок для родителей.
|280
|28.12.2023
|ИДЕАЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ
|AK
|
• Узнаваемый актерский состав.
• Отсутствие конкуренции за целевую аудиторию на дате.
• Мировая премьера британского релиза.
|
• Скорее всего не получит широкой росписи.
• Низкие рейтинги ожидания.
|50
|28.12.2023
|ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ
|VLG
|
• Принадлежность к узнаваемой франшизе.
• Продукция студии «Мельница» всегда востребована в новогодние праздники.
• Возможность успешно поработать в длину; крупных новинок среди анимационных проектов не будет до конца января.
|
• Конкуренция за детскую аудиторию с другим отечественным релизом, ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
• Возможная усталость зрителя от франшизы.
|500
|01.01.2024
|БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
|CP
|
• Семейные релизы – самый востребованный в 2023 году жанр.
• Лайв-экшн-версия одного из самых популярный советских мультфильмов.
• Богатый актерский состав.
• Наличие любимых народом песен.
• Высокие рейтинги ожидания.
• Информационная поддержка федерального канала «Россия 1».
|
• Слишком большая конкуренция за семейную аудиторию.
• Часть публики неоднозначно приняла некоторые визуальные образы из фильма.
|2 500
|01.01.2024
|ХОЛОП 2
|CP
|
• Продолжение самой кассовой комедии в истории России.
• Самые высокие рейтинги ожидания среди всех участников «НГ-битвы».
• Богатый актерский состав.
• Информационная поддержка федерального канала «Россия 1».
|
• Может попасть в тренд падения интереса к сиквелам комедий.
• Высокая конкуренция среди других комедийных проектов – участников «новогодней битвы».
|3 000
Фото: кадр из фильма ХОЛОП 2
11.12.2023 Автор: Георгий Романов