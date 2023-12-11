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Аналитика


«Новогодняя битва 2023»: без медведя, зато с тещей

Прогноз БК на главное кассовое сражение 2023 года

В отличие от прошлых лет, прошедший Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 23/24» не внес окончательной ясности в расклад «новогодней битвы». В первую очередь из-за того, что в нем не участвовал главный хедлайнер зимних каникул – «Централ Партнершип». И если в случае с ХОЛОПОМ 2 ожидания рынка и зрителей всем понятны, то БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ все еще остаются в некоторой степени темной лошадкой. Аналитики БК, безусловно, высоко оценивают кассовый потенциал проекта, но более точно его можно было бы очертить, если бы возникло понимание, какой именно у картины сложится «сарафан». Впрочем, оба релиза обещают показать на Дне ЦПШ уже 11 декабря, и тогда все сомнения будут развеяны. Продемонстрированные же на форуме проекты ЕЛКИ 10, МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ и ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА дали понять, что они из себя представляют, но принципиально на расклад «новогодней битвы» это не повлияло.

А вот то, что комедия ТЕЩА крайне удачно стартовала в начале декабря, наверняка ударит по кассовому потенциалу других новогодних комедий, в первую очередь – по тем же ЕЛКАМ 10. Сильный конкурент явно оттянет на себя внимание целевой аудитории, тем более что новогодняя тематика в фильме с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой также присутствует. Впрочем, принципиально это может повлиять только на стартовые цифры десятой части известной франшизы, но не на итоговые, поскольку один из более поздних конкурентов сошел с дистанции. В разборе «новогодней битвы» в печатном выпуске БК мы отмечали, что декабрь перегружен релизами, бьющими в одну и ту же, семейную аудиторию, и что, возможно, переезд некоторых из них пошел бы всем на пользу. Эту роль взяла на себя спортивно-семейная картина Я – МЕДВЕДЬ с Никитой Кологривым в главной роли. Фильм должен был стартовать 28 декабря, тем самым забрав сеансы у холдоверов-конкурентов, но в основной фазе своего проката ему пришлось бы противостоять очевидно более мощным ХОЛОПУ 2 и БРЕМЕНСКИМ МУЗЫКАНТАМ. Теперь релиз появится в кинотеатрах 1 февраля 2024-го, где видится главным предложением для своей целевой аудитории. Тем не менее прокатная сетка все еще не выглядит идеальной. Как минимум сильно смущает присутствие на одной дате старта сразу двух комедий с Яном Цапником – НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ и ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА.

Также за прошедший месяц стала более понятна ситуация с пиратским прокатом. Прошел слух, что с 28 декабря по 10 января все крупные сети, работающие альтернативным контентом, снимут его с экранов и вернут только 11-го числа, вместе с появлением блокбастера АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО. Несмотря на то, что данный план явно инициирован представителями отечественного кинематографа, выиграет от этого в первую очередь единственный крупный голливудский релиз ФЕРРАРИ, который останется главным предложением для взрослого зрителя на длинных выходных. Впрочем, если слух так и останется слухом, и в новогодние праздники зритель сможет посмотреть ВОНКУ или того же АКВАМЕНА, то это может довольно больно ударить и по отечественным проектам, для которых в прошлые годы праздничные даты, как правило, расчищали от зарубежного контента.

ГЛАВНЫЕ РЕЛИЗЫ «НОВОГОДНЕЙ БИТВЫ» 2023-2024 ГОДОВ
Дата релиза Фильм Дистрибьютор Позитив Негатив Прогноз сборов, млн рублей
07.12.2023 ЕЛКИ 10 NMG

• Комедия – самый востребованный в праздники жанр.


• Наличие известного новогоднего бренда.


• Богатый актерский состав.

• Высокая конкуренция среди других комедийных проектов.

• Возможная усталость зрителей от франшизы: предыдущая часть выходила ровно год назад.

• Начинает свой прокат за четыре недели до Нового года. Скорее всего в праздничные дни не получит широкой росписи.

 400
07.12.2023 МАЛЬЧИК И ПТИЦА RUR • У мультфильма один из самых известных анимационных режиссеров всех времен.

• Аниме – самый популярный среди молодежи жанр прямо сейчас.

• Отсутствие жанровой конкуренции на протяжении всего месяца.

• Одновременно работает как на взыскательную аудиторию, так и на семейного зрителя.		 • Начинает свой прокат за четыре недели до Нового года. Скорее всего в праздничные дни не получит широкой росписи.

• Рассчитан скорее на взрослого зрителя, чем может отсечь часть семейной аудитории.

• Предыдущие аниме-релизы никогда не добирались до таких сборов.		 170
14.12.2023 МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ NMG

• Семейные релизы – самый популярный в 2023 году жанр.

• Имеет узнаваемый сериальный бренд.

• Отсутствие на стартовом уикенде конкуренции за целевую аудиторию.

• Отсутствие в актерском составе крупных медийных звезд.
 

• Скорее всего будет неинтересен аудитории, не знакомой с сериалом.

• Позднее начало рекламной кампании.

• Начинает свой прокат за три недели до Нового года. Имеет шансы к Новому году потерять сеансы при недостаточно хорошем «сарафане».

 100
14.12.2023 НОВОГОДНИЙ ШЕФ NKI

• Новогодняя тематика, в том числе отображенная в названии фильма.

• Комедия – самый востребованный в праздники жанр.

• В прошлом году схожий проект дистрибьютора довольно успешно выступил на этой же дате.

• Высокая конкуренция среди других комедийных проектов.

• Начинает свой прокат за три недели до Нового года. Скорее всего в праздничные дни не получит широкой росписи.

• Низкие рейтинги ожидания.

 100
21.12.2023 ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА NMG

• Комедия – самый востребованный в праздники жанр.

• Есть признаки «народной» комедии.

• Высокая конкуренция среди других комедийных проектов – участников «НГ-битвы», как на дате, так и в течение новогодних каникул.

• Низкие рейтинги ожидания.

• Вероятно, в такой конкуренции не сможет получить достаточно широкую роспись.

 80
21.12.2023 НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ AK

• Комедия – самый востребованный в праздники жанр.

• Наличие праздничной тематики

• Высокая конкуренция среди других комедийных проектов – участников «НГ-битвы», как на дате, так и в течение новогодних каникул.

• Позднее начало рекламной кампании. • Низкие рейтинги ожидания.

• Вероятно, в такой конкуренции не сможет получить достаточно широкую роспись.

 70
21.12.2023 ФЕРРАРИ CRP

• Единственный голливудский релиз в самый кассовый период года.

• Наличие в названии всемирно известного бренда.

• Богатый актерский состав.

• Главное предложение «НГ-битвы» для возрастной публики.

• Фестивально-наградной шлейф.

• Высокие рейтинги ожидания.

 • Взрослый возрастной рейтинг, отсекающий часть потенциальной аудитории. 700
28.12.2023 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА NKI

• Мультфильмы про животных пользуются наибольшей популярностью у самого юного зрителя.

• Возможность успешно поработать в длину; крупных новинок среди анимационных проектов не будет до конца января.

• Конкуренция за детскую аудиторию с более именитым отечественным релизом ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ.

• Отсутствие узнаваемого бренда.

• Не самый высокий уровень анимации даже для отечественного релиза.

• Низкие рейтинги ожидания.

• Нет зацепок для родителей.

 280
28.12.2023 ИДЕАЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ AK

• Узнаваемый актерский состав.

• Отсутствие конкуренции за целевую аудиторию на дате.

• Мировая премьера британского релиза.

• Скорее всего не получит широкой росписи.

• Низкие рейтинги ожидания.

 50
28.12.2023 ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ VLG

• Принадлежность к узнаваемой франшизе.

• Продукция студии «Мельница» всегда востребована в новогодние праздники.

• Возможность успешно поработать в длину; крупных новинок среди анимационных проектов не будет до конца января.

• Конкуренция за детскую аудиторию с другим отечественным релизом, ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.

• Возможная усталость зрителя от франшизы.

 500
01.01.2024 БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ CP

• Семейные релизы – самый востребованный в 2023 году жанр.

• Лайв-экшн-версия одного из самых популярный советских мультфильмов.

• Богатый актерский состав.

• Наличие любимых народом песен.

• Высокие рейтинги ожидания.

• Информационная поддержка федерального канала «Россия 1».

• Слишком большая конкуренция за семейную аудиторию.

• Часть публики неоднозначно приняла некоторые визуальные образы из фильма.

 2 500
01.01.2024 ХОЛОП 2 CP

• Продолжение самой кассовой комедии в истории России.

• Самые высокие рейтинги ожидания среди всех участников «НГ-битвы».

• Богатый актерский состав.

• Информационная поддержка федерального канала «Россия 1».

• Может попасть в тренд падения интереса к сиквелам комедий.

• Высокая конкуренция среди других комедийных проектов – участников «новогодней битвы».

 3 000

 

Фото: кадр из фильма ХОЛОП 2

11.12.2023 Автор: Георгий Романов

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