Все материалы БК о «Новом сезоне 2023»

Во вторник, 12 сентября, на курорте «Роза Хутор» завершился второй фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Как и год назад, на смотре было два параллельных конкурса – секция оригинальных сериалов платформ и программа полнометражных фильмов. Победители в номинациях «Лучший фильм» и «Самый ожидаемый сериал» выбирались через онлайн-голосование зрителей, гостей и участников смотра. Ими стали комедия СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ Сергея Ильина и многосерийная драма «Слово пацана» Жоры Крыжовникова. В этот раз между различными проектами было много различных тематических перекличек, а смысловой и стилевой разноголосицы, как это было год назад, наблюдалось заметно меньше. Кроме насыщенного конкурса на «Новом сезоне» на этот раз была и очень разнообразная деловая программа. Если тенденция к расширению деловой секции продолжится, «Новый сезон» бесповоротно станет той отраслевой платформой, без которой невозможно будет представить российскую контент-отрасль. Мы собрали все наши публикации о фестивале в одном материале.

«Новый сезон 2023», день первый

ЭТ 16+

Режиссеры: Степан Бурнашев, Дмитрий Давыдов

Производство: Киностудия «Сайдам Барыл», компания «Соллакс», ООО «Медиа-Телеком», «Синет Спарк»

Если в прошлом году фильмом открытия «Нового сезона» была лента казахстанского режиссера Адильхана Ержанова ГОЛИАФ, то в этот раз смотр открыл фильм, снятый в Якутии. ЭТ – продолжение нашумевшего киноальманаха ЫТ, снятого двумя главными режиссерами якутского кино современности – Степаном Бурнашевым и Дмитрием Давыдовым. При этом Давыдов, представляя картину перед показом, призвал не делить фильмы на российские и якутские и предложил считать ЭТ просто российским фильмом. В то же время продюсер проекта Надежда Дорожкина отметила, что ЭТ – первый якутский фильм, ставший originals-проектом российского онлайн-кинотеатра.

Если в фильме ЫТ рассказывалось о непростых взаимоотношениях жителей глухой деревни, то на этот раз авторы исследуют человеческие отношения через призму городской среды. Формат фильма-альманаха позволил собрать самые разные новеллы в самых разных жанрах – от черной комедии до истории с сильной эротической составляющей.

Представляя картину, Дмитрий Давыдов назвал ЭТ фильмом-экспериментом. В самом деле, в нем есть минимум две новеллы, решенные через сложный формальный прием. Причем обе они идут в самом начале, то есть получается, что альманах движется от формалистских новелл к более традиционным. Первая история была снята в модной сегодня манере screen-life, когда зритель как бы подглядывает за героями в зрачки дорожных камер или других девайсов. В новелле рассказывалось о том, как вражда двух одноклассников переросла в конфликт их родителей. Один из отцов позвал товарища, чтобы поговорить «по-мужски» с другим папашей, но попытка разборки привела к крайне неожиданным (и очень смешным) последствиям. Вторая новелла была снята одним кадром и постоянно фокусировалась на крупных планах актеров. В ней пожилой мужчина (Михаил Апросимов) приходит в гости к отцу семейства, чтобы напомнить о страшном грехе, который тот совершил 25 лет назад, еще будучи 15-летним мальчишкой. Также режиссерский тандем приготовил для зрителей чисто комедийную новеллу, романтическую историю и медицинскую драму. Закончился фильм еще одной смешной кровавой историей, про которые принято говорить «в духе Тарантино и Гая Ричи».

Дмитрий Давыдов, режиссер и продюсер фильма ЭТ: «Мы хотели обратить внимание на то, что сегодня зачастую можем друг друга не слушать, полагаться на слухи, не проверяя информацию, а ведь много проблем можно было бы избежать, просто поддерживая общение и выслушивая разные точки зрения».

Степан Бурнашев, режиссер и продюсер фильма ЭТ: «Формат альманаха открывает дополнительные возможности в расширении раскрытия проблем, о которых мы хотели бы поговорить. Думаю, что через разные истории в одном фильме можно в полной мере раскрыть замысел».

«Новый сезон 2023», день второй

«Лада Голд» 18+

Режиссер: Никита Власов

Производство: Продюсерская компания «Среда»

Конкурсную программу сериалов на фестивале «Новый сезон» открыла криминальная комедия «Лада Голд» Никиты Власова. Новый проект от продюсерской компании «Среда» рассказывает о том, как молодые потомки двух участников криминальных событий 90-х, на тот момент – кровных врагов, отправляются в приключение всей жизни на автомобиле Lada 21043, полностью сделанном из бандитского золота.

Судя по началу сериала, решив сделать криминальную комедию, авторы чуть больше сосредоточились именно на первой составляющей. Перед зрителями пройдет целая галерея ярких, колоритных гангстеров, которых актеры играют с нескрываемым удовольствием. Особенно выделяется Даниил Воробьев, которому досталась партия одного из ведущих антагонистов. С особенной любовью создатели показывают флешбэки из 90-х, стилизованные под затертые видеопленки тех лет. В них на считанные секунды мелькает одна из главных звезд проекта Павел Прилучный, который играет Мидаса, криминального авторитета, который и решил сделать «четверку» из чистого золота.

Егор Чичканов, сценарист: «Мы с Никитой Власовым придумали «Ладу Голд» около пяти лет назад. Как и у любой хорошей истории, у нее долгий путь до экранов. Понятно, что машина, полностью сделанная из золота, – это классный движок, но лишь стартовая точка для истории о поколениях. Мы решили рассказать о дедах и внуках. Приключения наших предков полны легенд и домыслов, и мы хотели подарить зрителю понимание, что на самом деле мы – наследники больших историй, просто не отдаем себе в этом отчет, пока не столкнемся с ними напрямую. Один из ключей нашей истории – это рассказчики. В каждой серии о прошлом повествуют разные люди и, соответственно, меняется жанр – это и сказка, и романтическое кино, и боевик, и триллер. В один момент все истории схлопываются в настоящем – и сложатся в основу невероятных приключений главных героев Павла и Артура. Кажется, у нас получилась очень живая, бьющая энергией история с множеством запоминающихся персонажей, и она точно не отпустит зрителя до финала».

Вадим Соколовский, руководитель департамента собственного производства «Иви»: «Лада Голд» – это история взаимоотношений поколений, в центре которой очень необычный для российской киноиндустрии персонаж – машина из чистого золота. Именно с ней связаны все приключения главных героев и их сближение с теми, кого уже нет рядом. Нам было важно сделать эту историю более глубокой и показать, что она сложнее и многограннее, чем просто роад-муви с погонями и перестрелками. Это история поколенческих взаимоотношений и ответственности за поступки наших предшественников. Тем не менее «Лада Голд» призвана доказать, что статус предков глобально не определяет ни нашу личность, ни судьбу. В любом случае наша жизнь и то, как она будет развиваться, – только в наших руках. Эти смыслы мы заложили в сюжет, а дополнили его завораживающими локациями, отличной музыкой, качественным юмором и, конечно, очень сильным кастом».

«Бедные Абрамовичи» 16+

Режиссер: Илья Фарфель

Производство: Start

Первым представленным в конкурсе проектом Start стали «Бедные Абрамовичи» Ильи Фарфеля. Это комедия о невезучей еврейской семье, которой выпадает мистический шанс снять с себя родовое проклятие. Создатели отмечали, что в работе над сериалом вдохновлялись традициями интеллектуальных комедий Вуди Аллена и Ларри Дэвида. Главную роль в картине исполнил израильский актер Гера Сандлер, известный по роли в популярном проекте Netflix «Неортодоксальная».

«Бедные Абрамовичи» – комедия ансамблевая, Гера Сандлер хоть и играет ведущую роль главы семейства Бориса, но старается не тянуть одеяло на себя, так что зрителям наверняка запомнятся совершенно разные персонажи из крайне пестрого семейства Абрамовичей. Особенно выгодная партия досталась Семену Стругачеву, играющего того самого предка Хаима, из-за пороков которого Господь и наложил на бедных Абрамовичей родовое проклятие. Он является Борису в виде призрака и пытается убедить главного героя стать настоящим евреем.

Илья Фарфель, режиссер: «Главная идея – рассказать про путь человека к себе через нестандартную призму возвращения к вере. Наш герой учится быть правильным человеком, мужчиной, отцом, и делает это через праведные, а иногда и неправедные поступки, которые зачастую учат нас больше. Мне кажется, в истории «Бедных Абрамовичей» можно увидеть совершенно тонкий комедийный подход к очень серьезным темам. Например, мне интересно понять, как каждый человек решает внутри себя вопросы веры (веры в самом широком смысле) и как это влияет на его поступки, отношение к проблемам, к окружающим, семье и работе. Безусловно, одна из «фишек» и задач сериала – поговорить на тему современного иудаизма в сегодняшней Москве и о том, как она влияет на жизнь взрослых и молодых. Эта тема до сих пор считается достаточно закрытой, широкая аудитория не знает про нее практически ничего, поэтому зачастую что-то додумывается, фантазируется. И нам хочется показать ее изнутри, объяснить, насколько она на самом деле ясна».

«Трепачи» 16+

Режиссер: Симон Багдасарян

Производство: КБА

Общую тему фестивального дня – конфликт отцов и детей – мощно раскрыл сериал «Трепачи». Это комедийный проект от продюсеров братьев Андреасян о дружбе молодого стендапера из провинции и ворчливого старика, в прошлом – советского сатирика. В главных ролях заняты Глеб Калюжный и Юрий Стоянов.

«Трепачи» – из числа тех сериалов, потенциал которых остается неочевидным после первой серии. Глеб Калюжный играет целеустремленного, но наивного и противоречивого персонажа, который может за один день попасть на удочку мошенников и решиться на поступок, чтобы заработать. В свою очередь, герой Юрия Стоянова постоянно пьет пиво, ест пельмени и страдает из-за разлада с сыном, который является отцу как наяву, так и в виде галлюцинации. Хочется верить, что в дальнейших сериях нам расскажут подробнее про этих довольно симпатичных персонажей.

Симон Багдасарян, режиссер: «Трепачи» рассказывают о конфликте поколений – это одна из фундаментальных тем. И об одиноких людях в большом городе. Главные герои – это одинокий парень, который приехал достигать свою мечту, и некогда хороший артист, который как раз потерял все то, что имел, все то, что для него что-то значило. Но герои нашего сериала будут справляться с трудностями. Зрители увидят настоящую ситуативную комедию – искреннюю и добрую».

«Секс. До и после» 18+

Режиссер: Дарья Мороз

Производство: Кинокомпания Norm Production

«Секс. До и после» – сборник новелл о людях и их отношениях на тему того, что приводит к сексу и что происходит после него. Создатели подготовили для зрителей сервиса Okko 14 эпизодов различной продолжительности, от 15 минут до получаса. Собравшиеся на показе смогли посмотреть 4 новеллы из 14-ти – три комедийные и одну драматическую. Поставившая проект Дарья Мороз настаивает, что тема сериала: «секс в нашей жизни – не главное».

Фестивальная публика встретила режиссерский дебют популярной актрисы с восторгом, после каждой из новелл в зале раздавались громкие аплодисменты. Последнее не удивительно: «До и после» – очень динамичный и стильный сериал на крайне выигрышную тему, гарантирующую зрительский интерес. Новеллы с разными героями объединены единым местом действия – дорогим рестораном. Зрители следят за историями персонала и гостей заведения. Среди очевидных достоинств проекта можно выделить крайне эффектную операторскую работу и хлесткие, смелые диалоги. Дарья Мороз сыграла в сериале одну из ролей – суровую управляющую, которая скрывает ото всех свою человеческую сторону.

Дарья Мороз, режиссер: «Мне кажется, что такого проекта на нашем рынке еще не было. Это не классическая киношная история, это такой живой, озорной и почти этюдный диалоговый формат. Каждая серия – это отдельное монтажное, стилевое и цветовое решение. Наш проект – это четырнадцать короткометражных фильмов. Именно фильмов, а не серий. Каждая история снята и сделана как отдельное кино – по камере, стилю, актерским работам и музыке, чем я очень горжусь! Все диалоги героев крутятся вокруг секса, но в итоге самым важным остаются человеческие отношения и юмор, конечно. Наши герои проходят через множество ироничных и весьма неожиданных ситуаций. Финал всегда переворачивает историю с ног на голову. Я называю это кино провокационным по диалогам, здоровым в контексте мужчины-женщины и того, как выстраиваются отношения персонажей, и «улыбательным» по эмоции. Мне кажется, смотря сериал, зритель будет узнавать себя и улыбаться. А еще ему будет о чем подумать».

Антон Морозенко, сценарист: «Изначально в этой идее меня возбудила сценарная задача. По концепции сериала мы сознательно лишили себя всех возможных инструментов кино, которые обычно помогают удерживать внимание зрителя. У нас никто ни за кем не гонится, нет стрельбы, драк, ДТП, актов мести, случайных беременностей, неосторожных убийств, ничего этого нет. Есть тема серии, одна локация, два-три хороших артиста и текст. Все. И вот тут для сценариста начинается самое интересное, вызов – как это написать таким образом, чтобы зрителю не захотелось переключить или уткнуться параллельно в телефон. Мне кажется, у нас это четырнадцать раз получилось. Добавьте сюда вкус, шарм и немного лоска от режиссера Даши Мороз, глаза и руку-боженьку (только так я теперь к нему) оператора Паши Белявского, и вот мы имеем классный продукт. Свежий, в меру эпатажный, смешной. Я не девушка, кокетничать не люблю, говорю как есть, как думаю».

ЛУНАТИКИ 18+

Режиссер: Юрий Мороз

Производство: Кинокомпания «Общественное мнение», кинокомпания «КВ Фильм-Продакшн» при поддержке Министерства культуры РФ и онлайн-кинотеатра «Иви»

Завершился первый конкурный день фестиваля «Новый сезон» показом фильма ЛУНАТИКИ. Новая работа Юрия Мороза была показана следом за сериалом «Секс. До и после», который сняла Дарья Мороз, дочь режиссера. Тем самым на «Новом сезоне» состоялся «морозный вечер», как шутили в кулуарах.

Это драматическая история непростых отношений матери, успешной бизнес-леди, и сына, популярного рэп-исполнителя. Как утверждают создатели, проект основан на реальном случае, когда мать похитила собственного сына, чтобы вылечить его посредством экспериментальной компьютерной технологии психокоррекции личности.

ЛУНАТИКИ – психологическая драма, которая немного лениво претворяется детективом. Кто в этой истории «преступник» зрители знают сразу, поэтому авторы задают другой вопрос – а что случилось потом? К чему в итоге привела эта история? Что если мать, сумевшая организовать похищение собственного сына, все-таки не спасла его, а нанесла ему вред? Кроме своей истории фильм любопытен и формальной стороной – Юрий Мороз играет в кадре с цветом, подолгу снимает стерильные современные интерьеры, стилизует изображение во флешбэках под видеокассетные «помехи», делит фильм на главки и ведет повествование нелинейно, чтобы немного запутать зрителя. В итоге фильм сложно назвать развлекательным, но он смотрится с неослабевающим вниманием, а после просмотра, как принято говорить, заставляет задуматься

Выход картины запланирован на 21 декабря. Дистрибьютор – «Атмосфера кино».

«Новый сезон 2023», день третий

«Престиж» 18+

Режиссер-постановщик Сергей Сенцов

Производство: Киностудия КИТ, START

Второй полноценный конкурсный день фестиваля «Новый сезон» начался с показа сериала «Престиж» от сервиса Start. Данный проект появился в программе одним из последних, заменив комедию «Однажды в Абхазии».

События разворачивается в поселке «Престиж», где живут чиновники, топ-менеджеры и прочие хозяева жизни со своими семьями и прислугой. Привычное течение жизни прервется убийством одной из нянь. Это заставляет соседей с подозрением смотреть друг на друга и задаться вопросом: так ли безупречны те, кому они доверяют самое дорогое – своих детей. В скором времени выясняется, что свои тайны и мотивы для убийства есть абсолютно у каждого обитателя «Престижа»...

Среди напрашивающийся на сравнение «Содержанок» и других проектов из линейки глянцевых драм сервиса очевидным референсом нового сериала представляются также, разумеется, «Большая маленькая ложь» или «Белый лотос». Максимально гламурный антураж и детективная интрига, которая начинается с первых же секунд, этому всячески способствует. Героиня Ирины Розановой, сотрудница Следственного комитета, приедет расследовать совершенное убийство в самом конце первой серии, а пока в начале ее закадровый голос задает зрителям интересное противопоставление – няни против мам. Кажется, что история будет рассказана с позиции «эксплуатируемых» нянь, а не богатых и надменных мам. И хотя жены олигархов и чиновников изображены на старте истории не самыми симпатичными людьми, по мере развития действия зритель поймет, что у нянь гораздо более внушительные тайны и скелеты в шкафу, чем у их хозяек. Так что, смеем предполагать, что предлагаемая история еще совершит много интересных кульбитов.

«Кеша должен умереть» 18+

Режиссер: Константин Богомолов

Производство: «МТС Медиа», «Мармот-фильм»

Второй полноценный конкурсный день «Нового сезона» продолжил сериал «Кеша должен умереть». Новый сериал от режиссера Константина Богомолова – ироничная драма об отношениях четырех женщин и одного мужчины. Главный обличитель (или адепт, кто его разберет?) столичного глянца, один из самых одиозных персонажей московской тусовки, постановщик культовых «Содержанок» давно и широко известен не только в столицах, но и, как принято говорить, «за пределами МКАДа». В новом сериале он играет харизматика и успешного архитектора Кешу, который поддерживает отношения одновременно с двумя бывшими и одной нынешней женами, не подозревающими, что они делят с ним постель по очереди. Когда Кеша заводит молодую любовницу, жены решают объединиться для мести. Кеша должен умереть…

Смеем предположить, что отношение к «Кеше» фестивальной публики будет сильно продиктовано отношением к фигуре самого Константина Богомолова. Если фигура режиссера и исполнителя главной роли является раздражающим фактором для рецензента, то и отношение ко всему проекту будет в той или иной степени негативным. Если же не подключать внешний контекст при оценке сериала, то в родственном «Психу» проекте можно разглядеть немало достоинств. Самое очевидное – трио ведущих актрис (Юлия Снегирь, Александра Ребенок, Юлия Александрова), каждая из которых убедительно играет по-своему интересный типаж.

Игорь Мишин, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра KION: «Для показа на «Новом сезоне» мы выбрали три совершенно разных по тональности проекта, которые объединяют качество и глубина всех творческий решений – от сценария, режиссуры до работы художников. «Кеша должен умереть» – большой сериал режиссера Константина Богомолова и сценаристки Анной Козловой. Мы заявляем его жанр как криминальную мелодраму, там много сатиры и очень точных диагнозов отклонений от нормы в отношениях между мужчинами и женщинами».

«Черное облако» 18+

Режиссер: Карен Оганесян

Производство: Кинокомпания Norm Production

Третьим сериалом третьего дня фестиваля стало «Черное облако» – психологический триллер Карена Оганесяна про двадцатилетнюю девушку Олю, вокруг которой начинают умирать окружающие. В прошлом году деятельный постановщик участвовал в «Новом сезоне» с фильмом ПРЯМОЙ ЭФИР. В это раз он приехал на фестиваль с сериалом. Шоураннером и автором многосерийного проекта выступила Дарья Грацевич, в послужном списке которой числятся «Измены», КУПИ МЕНЯ, БЕЗ МЕНЯ.

Проект Карена Оганесяна напрашивается на сравнение с одной из премьер «Нового сезона» прошлого года, сериалом «Комплекс бога», где также львиную долю хронометража занимали разговоры героя, подозреваемого в убийствах, с психологом, а параллельно развивалась детективная линия. В сравнении с более тяжеловесным референсом «Черное облако» выигрывает в динамичности и за счет присутствия юмора (отдельное спасибо за шутки героям Юрия Колокольникова, Алексея Розина и Марьяны Спивак). В то же время если «Комплекс бога» практически гипнотизировал своим визуалом, то новинка не может похвастаться изобретальностью изобразительных решений. Большую часть времени в кадре находятся персонажи Филиппа Янковского и Марии Мацель, обсуждая события, которые зрителям потом показывают повторно. В свою очередь, сюжет в сериале, на первый взгляд, также не стремится радовать зрителей неожиданностями. Даже не особо догадливый зритель на середине первой серии начнет подозревать, кто же именно «помогает» девушке и расправляется с ее «врагами».

Дарья Грацевич, шоураннер и автор сценария: «Я давно увлекаюсь психологией, и мне было интересно попробовать себя в жанре психологического триллера. Меня заинтересовало отношение в нашей культуре к негативным эмоциям, злости, гневу и агрессии. У нас принято считать, что это плохие эмоции, которые надо подавлять и скрывать. Особенно это касается женщин. И мне было интересно сделать проект про злость, которая прячется внутри женщины, и про то, какую разрушительную силу она может приобрести, если не будет выпущена наружу вовремя».

ЕДИНИЦА МОНТЕВИДЕО

Режиссер Татьяна Лютаева

Производство: Леополис, МТС Медиа при поддержке Министерства культуры Российской Федерации

Третий день «Нового сезона» завершился еще одним «неожиданным» участником смотра, фильмом Татьяны Лютаевой ЕДИНИЦА МОНТЕВИДЕО, заменившим в последний момент драму Оксаны Бычковой НИНА.

По сюжету – талантливый врач после смерти жены переживает психологическую травму, в результате которой теряет голос, а вскоре незаслуженно попадает в тюрьму. У него остается дочь, ради возвращения к которой мужчина должен найти в себе силы переломить обстоятельства.

Синопсис и мрачный постер не обманули. ЕДИНИЦА МОНТЕВИДЕО – крайне тяжеловесная драма, беспощадная к своему зрителю. Из сравнительно недавних картин по степени бескомпромиссности фильм Татьяны Лютаевой можно сравнить разве что с ПЛОТНИКОМ Авдотьи Смирновой. Да и то, кажется, в МОНТЕВИДЕО содержится, по меньшей мере, десять ПЛОТНИКОВ. Любитель качественно пострадать на экране, Алексей Серебряков на этот раз поднял планку на недосягаемую высоту. Кажется, на долю его персонажа выпало столько незаслуженных мытарств, сколько не выдержал ни один другой праведник в истории кино. Начавшись как антинаркотическая драма (дочь главного героя после смерти матери становится наркоманкой и продолжает винить отца в случившемся даже спустя 12 лет, которые тот провел в тюрьме), к финалу картина неожиданно мутирует в первоклассный медицинский триллер. Кульминация настолько держит в напряжении, что забываешь дышать.

ЕДИНИЦА МОНТЕВИДЕО, скорее всего, расколет аудиторию. Одни зрители выходили с показа с заплаканными лицами. Другие запишут ленту в число тех манипулятивных и неискусных фильмов, про которые иногда говорят «так плохо, что уже хорошо». Если картина выйдет в прокат, скорее всего, она повторит путь уже упомянутого ПЛОТНИКА или другой семейной драмы с Алексеем Серебряковым, ВАН ГОГИ. В то же время никогда нельзя исключать вероятность повторения кейса народного фильма ОСТРОВ.

«Новый сезон 2023», день четвертый

«Пять копеек» 16+

Режиссер: Александр Назаров

Производство: «Красный квадрат»

Четвертый конкурсный день «Нового сезона» открыли «Пять копеек» – история о том, как компания из восьми авантюристов пускается в погоню за кладом, якобы спрятанном в одном из пяти «Жигулей», выпущенных первой партией на «АвтоВАЗе».

Создатели не скрывали, что при написании сценария вдохновлялись Ильфом и Петровым, НЕВЕРОЯТНЫМИ ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ, а также хотели поиграть с ностальгическими чувствами зрителей. В принципе, взятые на себя обязательства создатели в целом выполнили, предложив зрителям лёгкую, непритязательную авантюрную комедию, в которой герои постоянно переходят из квеста в квест. Но все придумано и исполнено без особого огонька. В предыдущем конкурсном сериале «Лада Голд», где герои точно также ищут машину из золота, было заметно больше энергии и задора.

Перед просмотром проект дополнительно привлекал молодым актерским ансамблем – Софья Присс, Никита Волков, Роман Курцын, Алина Алексеева, Вольфганг Черни, Кузьма Сапрыкин. К сожалению, в первых сериях никто из звёзд не блеснул по-настоящему, все они остались в пределах узнаваемых и привычных типажей.

«Золотое дно» 18+

Режиссер: Илья Ермолов

Производство: Продюсерская компания «Среда»

«Золотое дно» – финансовая драма, спродюсированная Вадимом Соколовским, Ильей Бурецом, Иваном Самохваловым и Александром Цекало. В работе над сценарием принимал участие Сергей Минаев. Он также числится шоураннером проекта.

Сериал расскажет о том, как после смерти владельца крупного строительного холдинга его наследники вступают в борьбу за миллиардное состояние.

Это финансовый триллер, чей сюжетный движок запускается постепенно. События сериала стартуют неспешно, отчего поначалу кажется, что в задачи создателей входило снять как можно больше гламурных интерьеров и стерильных офисов и перещеголять в этом коллег со Start («Престиж») и Kion («Кеша должен умереть»). Но как только все шахматные фигуры на доске будут расставлены, сериал приходит в движение, начиная поставлять зрителям череду психологических поединков между героями, за которыми довольно интересно следить.

Вадим Соколовский, продюсер: «Золотое дно» – уникальный проект, в котором все составляющие – команда, локации, сценарий – очень гармонично и грамотно сплелись в единое целое и привели, на мой взгляд, к достойному результату. Успех этого проекта определился еще на этапе разработки идеи – блестящий сценарий Сергея Минаева сразу дал нам глубокое понимание истории и сложности, неординарности героев, задействованных в ней. Следующей большой задачей стал подбор каста, который смог бы на сто процентов раскрыть персонажей и авторскую задумку. В «Золотом дне» богатство нашло отражение не только в сюжете, локациях, костюмах и музыке, но и в смыслах, которые мы вложили в историю».

«Цикады» 18+

Режиссер: Евгений Стычкин

Производство: «Плюс Студия», «Лунапарк»

Конкурсный день сериалов завершали «Цикады» – драматический сериал о недетских тайнах старшеклассников. Проект позиционируется как новая работа создателей «Нулевого пациента». В режиссерском кресле – вновь Евгений Стычкин.

Проект «Кинопоиска» фокусирует в себе почти все основные мотивы фестивальных проектов этого года – конфликт поколений, детективная интрига, рассказанная через нелинейное повествование, место действия – школа, и конкретно – сцены допросов школьников, переходящие из одного сериала в другой актеры и прочее. При этом именно «Цикады», пожалуй, можно назвать одним из самых стильно снятых проектов, а также проектом с наиболее впечатляющим актерским ансамблем. Возможно, именно режиссерский проект Евгения Стычкина станет одним из фаворитов критики на "Новом сезоне".

Михаил Китаев, руководитель «Плюс Студии»: «Мы покажем на фестивале четыре проекта, которые выйдут на «Кинопоиске» до конца этого года. Они очень разные по формату, жанру, аудитории, но мы одинаково верим в каждый из них. Большой и важный для нас проект – «Цикады», над которым работала Саша Ремизова в качестве шоураннера вместе с режиссером-постановщиком Евгением Стычкиным и творческой командой, создавшей суперхит прошлого года «Нулевой пациент».

ЧУВСТВА АННЫ 18+

Режиссер: Анна Меликян

Производство: «Ай Ди Продакшн»

Четвертый день «Нового сезона» завершился внеконкурсной премьерой ленты ЧУВСТВА АННЫ. Новая полнометражная режиссерская работа автора ЗВЕЗДЫ, РУСАЛКИ и ПРО ЛЮБОВЬ Анны Меликян – одна из самых долгожданных арт-мейнстримных премьер года.

В работе над сценарием Меликян помогали Николай Желудович и Андрей Мигачев. Синопсис фильма обещает историю о работнице пермской шоколадной фабрики, которая устанавливает связь с внеземными цивилизациями. Старт проката заявлен на 9 ноября. Прокатчик – Planeta Inform Film Distribution.

Действие картины разворачивается вроде бы в недалеком будущем. Вокруг бушует неизвестный вирус, который уносит жизни людей, а Россия готовится колонизировать Марс. В скором времени стартует полет до красной планеты с участием добровольцев. Очевидно, что человечество стоит на пороге событий, которые изменят ход истории навсегда. Главная героиня в исполнении Анны Михалковой после падения на улице начинает слышать чьи-то чужие мысли, которые приходят то ли из космоса, то ли из какого-то другого глубинного источника. В самом ли деле работница шоколадной фабрики вступила в контакт с вселенским разумом? Или же ее чувства вызваны страхом перед глобальными изменениями, которые надвигаются извне?

Новая картина Анны Меликян – гипнотическая черно-белая квази-футуристическая фантазия, которая непременно должна вызвать интерес подготовленной публики. В своих работах Меликян каждый раз заново находит баланс между поэтичностью и реализмом. Если в начале баланс в фильме находится на стороне первого, то ближе к финалу он постепенно склоняется уже на сторону второго.

Екатерина Кононенко, продюсер: «Меня привлекло в этой истории то, что она очень точно транслирует настроение сегодняшнего дня. Это упакованное в кинематографическую форму отражение тех эмоций, которые вызывают у многих людей различные события, безвозвратно меняющие сегодня окружающий мир. Идентификация с персонажами фильма у зрителей происходит не через действия или поступки, а через эмоции, впечатления, ты к ним буквально приклеиваешься. Можно было послать картину на международные фестивали, но тогда ее встреча со зрителями была бы отложена еще на год. Но нам с Аней Меликян было очевидно, что ленту надо выпускать сейчас, пока она воспринимается актуальной, пока самым естественным образом отзывается в сердцах зрителей».

«Новый сезон 2023», день пятый

«Очевидное невероятное» 16+

Режиссер: Александр Войтинский

Производство: Кинокомпания «Медиаслово»

Предпоследний день «Нового сезона» начался с премьеры проекта «Очевидное невероятное». Это комедийный проект Александра Войтинского (ДЖУНГЛИ, ПРИЗРАК, «Метод 2») по мотивам произведений Кира Булычева.

Великий Гусляр – заурядный на первый взгляд провинциальный город, спрятанный от мира в закоулках истории и географии, где жители общаются на «ты» с инопланетными цивилизациями, ловят золотых рыбок, играют в шахматы с рептилоидами, а по воскресеньям меняются телами, немного устав друг от друга. Путешествия во времени, телепортация, говорящие животные и парковка летающих тарелок – обычное дело для гуслярцев. Это волшебный мир, на удивление напоминающий обычную российскую провинцию, в которой остановилось время и был построен тот самый особый, советский коммунизм.

Сериал начинается с того, что в Великий Гусляр прибывает новый мэр (Максим Лагашкин), родившийся в городе. Он хочет рассказать о чудесах Гусляра всему остальному миру. Чтобы оставить все как было раньше, жители начинают скрывать от мэра инопланетян и прочие чудеса. Но каждый раз происходит какое-нибудь дополнительное недоразумение, из-за чего все усложняется. Это приводит к различным смешным, абсурдным ситуациям. Происходящий в сериале милый абсурд чем-то напоминает произведения Дугласа Адамса, то есть «Очевидное невероятное» можно, например, назвать российской вариацией «Невероятных приключений Дирка Джентли», если их переместить в разукрашенный всеми цветами радуги позднесоветский сеттинг. Фантастика должна будет привлекать молодежную аудиторию, ностальгический элемент и бренд Булычева – зрителей постарше. С одной стороны, «Очевидное невероятное» следует за трендами (мода на Булычева, ностальгия по советскому и прочее). С другой, выглядит довольно оригинальным релизом на фоне остальной сериальной продукции.

Александр Войтинский, режиссер: «Для меня это признание в любви к людям, среди которых я жил и живу много лет. Их называли советскими людьми. На мой взгляд, тайна Советского Союза не разгадана. Мне понятна история России, я вижу закономерности, характерные черты, составляющие культурный код нации, все повторяется, идет по кругу. Но только одного не могу понять: СССР – что это было? Я целиком на стороне жителей Великого Гусляра, я на самом деле такой же, тоже верю в инопланетян и даже иногда играю с ними в шахматы. Так что это глубоко личный фильм про людей, которых я знаю и люблю».

«Прѣлесть» («Гнать») 18+

Режиссер: Динар Гарипов

Производство: Good Story Media

«Прѣлесть» – криминальная драма от Good Story Media на тему нелегкой жизни в провинции. Угонщик с кодексом чести Леша Цыган вступает в команду к Леониду Максимовичу, негласному хозяину маленького городка, в надежде найти тех, кто убил его отца двадцать лет назад. В главных ролях – Федор Федотов (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ) и Олег Меньшиков.

Действие очень мрачной криминальной драмы разворачивается в маленьком городке, построенном вокруг золотообрабатывающего завода. Герои этой вселенной живут и действуют в захламленных автосервисах, панельных многоэтажках, пустырях и кладбищах. Целевой аудиторией проекта являются поклонники задействованных в сериале актеров и самые заядлые фанаты криминального жанра. Последние смогут получить от сериала определенное удовольствие.

Динар Гарипов, режиссер: «Этот проект – очень качественный и интересный материал для любого режиссера. Здесь отлично подобранный актерский состав, можно сказать, золотой. Уверен, что результат нашей работы не оставит зрителей равнодушными».

«Плакса» 16+

Режиссер: Андрей Силкин

Производство: «Руки вверх! Продакшн» по заказу телеканала СТС

Последним проектом пятого дня в сериальной секции стала посвященная проблеме подросткового буллинга «Плакса». Это рассказ о московской школьнице, которая после элитной гимназии на Рублевке вынуждена переехать учиться в провинциальный Новоморск.

Музыкальный сериал снят по заказу телеканала СТС компанией «Руки вверх! Продакшн», продюсером и сценаристом проекта заявлен Сергей Жуков, исполнительница главной роли – его дочь Ника Жукова.

«Руки вверх! Продакшн» – начинающая продакшн-компания, и это ощущается при просмотре сериала. Создатели поставили перед собой три связанные, но довольно сложно выполнимые одновременно задачи. Первая – создать музыкальный проект, который послужил бы отправной точкой для карьеры молодого дарования Ники Жуковой. Вторая – создать сериал на социально-значимую тему буллинга в среде школьников. Третья – просто произвести качественный молодежный сериал, который было бы интересно смотреть. Судя по представленному продукту, в приоритете у авторов были первые две опции. В сериале много музыки и сцен, где главную героиню постоянно обижают новые одноклассники. Но все исполнено таким образом, что в происходящее верится с трудом. При этом ведущую актрису нельзя назвать слабым звеном во всей конструкции – Ника Жукова вполне убедительна при исполнении своих музыкальных номеров.

Сергей Жуков, генеральный продюсер и композитор сериала «Плакса»: «Плакса» – это первый за очень долгое время сериал для подростков, в котором музыка играет одну из главных ролей. Но музыкальный – не значит поверхностный. В сериале «Плакса» мы поднимаем очень важную проблему буллинга в школе, с которой сталкиваются дети и которую как бы не замечают взрослые. У нас получился откровенный разговор об этом, что наверняка найдет отклик в сердцах школьников и их родителей. Главной героине сериала Маше придется пройти через изощренные испытания и травлю со стороны новых одноклассников. Для сериала написано двенадцать песен, большинство из которых исполнила Ника Жукова, а три из них, включая дуэтную с Никой, исполнил популярный певец Ваня Дмитриенко. Для него наш сериал станет дебютной актерской работой. В каждой серии «Плаксы» будет видеоклип – такого раньше в сериалах никто не делал. Через эти клипы раскрывается внутренний мир и эмоции главной героини. Музыка помогает ей справляться с проблемами, сохранить свой внутренний мир, бороться за любовь. И я мечтаю, что, как когда-то после «Ранеток», девчонки и мальчишки вновь возьмутся за гитары, а в итоге на нашей музыкальной сцене появится много новых ярких талантов».

ТРИГГЕР. ФИЛЬМ 18+

Режиссер: Александра Ремизова

Производство: «Плюс Студия», «Лунапарк»

Пятый день показов второго «Нового сезона» завершился премьерой полнометражного сиквела одного из главных зрительских хитов «Кинопоиска». В режиссерском дебюте шоураннера сериала Александры Ремизовой – ленте ТРИГГЕР. ФИЛЬМ – Максим Матвеев возвращается к роли специалиста по провокативной психологии Артема Стрелецкого.

Зигзаги судьбы занесли «доктора Хауса от психологии» в приморский городок, где он начинает работать барменом, пытаясь забыть о прошлом. Стрелецкий даже заведет новые отношения, но прошлое героя неминуемо напомнит о себе.

Если в прошлом году сериальной франшизой, запрыгнувшей в Сочи на большой экран, был проект МАЖОР В СОЧИ, то на этот раз уже калининградской «командировки» удостоился популярный триллер про психологию. Представляя фильм, Александра Ремизова пообещала, что фильм подробнее расскажет о мыслях и чувствах самого Артема Стрелецкого, ведь в сериале их приходилось отодвигать в сторону ради кейсов пациентов. После просмотра эти слова хочется назвать отчасти кокетством. Да, переживания героя Матвеева занимают львиную долю хронометража ленты, но все же это в большей степени полнометражная серия заглавного шоу, чем максимально глубокое погружение в заглавного персонажа.

В фильме не так уж много действия и разнообразных локаций, зато на месте второстепенные персонажи-«пациенты»: будь то друзья Стрелецкого или посетители бара, которым тот подспудно помогает разобраться в своих чувствах. Поклонники сериала не без удовольствия приведут почти два часа в компании полюбившихся героев на берегу Балтийского моря, но новые зрители, вероятно, разберутся в показанных событиях только под самый финал.

«Новый сезон 2023», день шестой

«Кибердеревня» 12+

Режиссер: Сергей Васильев

Производство: «Плюс Студия», «Место силы»

Первым проектом последнего дня фестиваля стал официальный большой сериал по мотивам сверхпопулярных YouTube-роликов с канала birchpunk (более 40 млн просмотров за три с половиной года!) «Кибердеревня», который совместно произвели «Плюс Студия» и компания «Место силы» шоураннеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова.

Идея «Кибердеревни» идеально подходила под формат короткометражного YouTube-анекдота, но сам концепт все же был слишком хорош, чтобы его не развивать дальше. Продолжая традиции оригинального проекта, сериал продолжает высекать юмор из контраста между технологиями будущего и узнаваемым для любого россиянина деревенско-бытового антуража. По ходу истории о том, как простой фермер с Марса Николай, чтобы спасти свой дом, отправляется в опасное путешествие на Землю, создатели делают несколько шутливых предсказаний, как именно в будущем будут развиваться технологии. Не удивимся, если какие-то из догадок рано или поздно будут реализованы. Наш выбор – идея подписки на ремонт, холодильник, и даже на виртуальную жену с детьми. Особый козырь проекта – робот-уборщик Ваня с голосом Сергея Бурунова. Также отдельной темой для разговоров должен стать уровень спецэффектов «Кибердеревни», который действительно очень впечатляет, особенно если смотреть сериал на большом экране.

Михаил Китаев, руководитель «Плюс Студии»: «Мы с нетерпением ждем первых зрительских реакций на веселую, добрую, фантастически интересную премьеру «Кибердеревня», созданную в партнерстве с Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым. YouTube-проект превратился в зрелищное кино с беспрецедентным для российских сериалов количеством компьютерной графики».

«Слово пацана» 18+

Режиссер: Жора Крыжовников

Производство: Toomuch Production, «НМГ Студия» при поддержке Института развития Интернета (ИРИ)

Конкурсную программу сериалов на фестивале «Новый сезон» завершала восьмисерийная криминальная драма от режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана». Сценарий Крыжовникову помогал писать Андрей Золотарев («13 клиническая»).

Сериал рассказывает о молодых ребятах, которые сбиваются в уличные банды в самый разгар эпохи перестройки. Проект произведен Toomuch Production и «НМГ Студией» при поддержке Института развития Интернета.

Еще одна крайне суровая криминальная драма в программе молодого смотра, одна из самых статусных премьер всего фестиваля, отмеченная именем одного из самых уважаемых в индустрии режиссеров. Сюжет развивается по хорошо знакомым правилам криминальных историй, когда зрителей заставляют переживать за доброго героя, выбравшего в жизни не тот путь и не самую удачную компанию. Очевидно, что с каждой серией драматизм и степень эмпатии к героям будут только нарастать. Создатели явно делали ставку на позднесоветский антураж и любовно воспроизвели интерьеры, моду и общие приметы того времени. События разворачиваются в столице Татарстана, но для ощущения аутентичности времени снимали проект преимущественно в Ярославле, причем при активном участии местных жителей.

Александр Косарим, директор по контенту видеосервиса Wink: «Наши флагманские проекты на «Новом сезоне» – «Слово пацана», «Плакса» и ЭТ – представляют собой истории из российских регионов. Мы видим в регионах один из перспективных источников роста индустрии в целом и нашего видеосервиса в частности. Нам важно, чтобы в Wink зритель из любой точки страны находил для себя родные, захватывающие и волнующие фильмы и сериалы. У нас вообще в последнее время много проектов с историями за МКАДом, которые успешно завоевывают аудиторию по всей стране – там как реальные (Пенза, Нижний Новгород, Краснодар, Кавказ и так далее), так и как бы вымышленные, но легко узнаваемые по картинке города.

СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ 18+

Режиссер: Сергей Ильин

Производство: Yellow, Black and White, Start, QS Films

Программу фестиваля «Новый сезон» завершил ромком СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ. Комедия молодого режиссера Сергея Ильина рассказывает о знакомстве прилежного алтарника и дерзкой художницы, которые выясняют, что между ними гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд.

Если вы ищите милую романтическую историю в необычном для жанра сеттинге, СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ вам точно подойдут. В фильме со множеством милых деталей показывают, из чего сегодня состоит быт священников. Например, зрители узнают, что существует такой локальный мем – ХБМ («хочу быть матушкой»). При этом история не замкнута в четырех церковных стенах, в ней много разных героев (Матвей постоянно ходит на свидания в надежде найти себе жену за короткий срок), привлекательно показана современная Москва, фильм получился ярким и живым. Особый козырь проекта – крайне актуальный актерский состав во главе с Денисом Власенко («И снова здравствуйте!», ЮРА ДВОРНИК). Кроме него в числе восходящих звезд – Валери Зоидова и Ольга Бодрова. На втором плане опытные Тимофей Трибунцев, Алексей Розин, Ольга Медынич.

Над картиной работали сразу три крупных продюсерских центра – QS Films, Yellow, Black and White и Start. При должной рекламной поддержке комедия обещает стать одним из главных комедийных хитов осени. В прокат картину выпустит «НМГ Кинопрокат» 19 октября.

«Новый сезон 2023», деловая программа

Общая сессия стриминговых сервисов «Что нового?»

8 сентября в рамках деловой программы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» состоялась общая сессия «Что нового?», на которой представители ведущих российских стримингов рассказали об обновлениях сервисов и новостях компаний.

Первым слово взял Артем Лебедев, директор по развитию продукта онлайн-кинотеатра «Иви», и рассказал о новой опции сервиса «Поток» – специальной ленте ярких моментов из фильмов и сериалов. Предполагается, что нововведение будет более эффектно, чем коллекции или иные старые рекомендательные инструменты, помогать пользователям выбирать кино на вечер. При помощи знающих контент людей и алгоритмов машинного обучения специалисты сервиса собрали более 42 тысяч ярких моментов из каталога «Иви». «Поток» также оборудован русскими субтитрами и адаптирован в вертикальный вид для мобильных устройств.

Генеральный директор «МТС Медиа» Алексей Иванов поделился тем, как в сервисе KION реализуют принцип «больше, чем кино». В частности, разработчики платформы работают над тем, чтобы максимально расширить пользовательский опыт подписчиков в отношении музыки. По данным опросов сервиса, 58% пользователей заинтересованы в том, чтобы слушать музыку именно в телевизоре подобно тому, как это можно делать в мобильных приложениях. Музыкальный контент начал работать в приложении KION с июля 2023 года, и за месяц трафик от сервиса музыки в онлайн-кинотеатре составил 500 тысяч минут. Также сообщается, что 20% всей аудитории сервиса интересуются музыкой, а возвращаемость в музыкальный раздел KION составляет 10%.

Макар Кожухов, заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра Premier, рассказал профессиональной аудитории о различных проектах, которые в скором времени пополнят документальную линейку онлайн-кинотеатра. К примеру, «Киборг» – документальный сериал о людях, живущих с протезами вместо конечностей. Одним из его героев выступит фигурист Роман Костомаров, недавно потерявший стопы и кисти рук. Его история станет отдельной сюжетной линией, в которой Роман расскажет о своей реабилитации, преодолении трудностей и жизни с протезами. Также в скором времени на сервисе выйдет «Кино 3.0» об истории современного российского кино и другие проекты, преимущественно социально значимой тематики.

Антон Володькин, генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink, рассказал о том, как сервис применяет технологии искусственного интеллекта, чтобы предоставлять пользователям дополнительный опыт. Сервис разработал технологию «За кадром», которая позволит зрителям узнать информацию о съемочной локации в конкретной сцене, музыке в кадре, гардеробе героев, а также деталях съемочного процесса. Для этого на сервисе применяют инструмент разметки Wink IA MackUp, который способен распознавать в кадре различные предметы, музыку, актеров и так далее. Данный инструмент построен на базе мультимодальных генеративных моделей и технологии компьютерного зрения, он работает на стыке технологий для Computer Vision и Sound Processing.

Сергей Костров, директор по маркетингу Okko, на примере проекта «Плейлист волонтера» рассказал о понятии «Маркетинг со смыслом», который позволяет привлекать дополнительное внимание к различным остросоциальным темам и вообще говорить с обществом на важные темы. В частности, в рамках продвижения сериала 25 мая сервис предоставил все свои рекламные поверхности по всей стране для сообщений о волонтерских и благотворительных организациях. Данная акция позволила охватить 8,2 млн человек. Также Okko открыл волонтерский штаб для детей на территории парка «Кидзания» в Москве – 7480 ребят попробовали себя в роли поисковиков и узнали о правилах безопасности.

Ксения Болецкая, директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс», рассказала о том, как работает индекс «Яндекс КиноПоиск Pro». В индекс попадают любые сериалы – эфирные, оригинальные, старые и новые. Он формируется не на поисковых запросах, а на более качественных данных – переходах длиннее 2 минут. Это делается, чтобы убедиться, что пользователь интересуется именно конкретным сериалом. Далее интерес зрителей переводится в баллы, и в среднем сериал из топ-100 набирает 50 баллов в неделю.

Так, например, самым популярным сериалом лета стал «Зимородок», второе место досталось проекту «Постучись в мою дверь», а третье – у отечественного «Мир! Дружба! Жвачка!». Наибольший интерес до премьеры у зрителей, согласно индексу, вызвали сериалы «Сеструха», «Заполярный вальс» и «Фишер». Онлайн-сериалы характеризуются более плавным ростом интереса со стороны зрителей, в то время как эфирные проекты очень быстро взлетают в рейтинге, а после завершения трансляции на телеканалах падают вниз. В целом сериалы делится на те, которые смотрят даже в межсезонье («Два холма», «Склифосовский»), когда нет активного промо от сервисов или телеканалов, и на проекты, которые не живут без активного продвижения («Паромщица»).

Панель деловой программы «До чего дошел прогресс?!»

9 сентября в рамках деловой программы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» состоялась панель «До чего дошел прогресс?!», посвященная успешным кейсам использования искусственного интеллекта в производстве контента.

Первой выступила продюсер сериала «Министерство всего хорошего» Екатерина Кононенко. Она призвала не относится к ИИ как к реальному персонажу, который отнимет работу у сценаристов или других кинематографов. По ее мнению, это просто специальный инструмент, который можно и нужно применять в сотворчестве. Нейросети можно применять для разработки концепт-артов, виртуальных декораций, раскадровок, костюмов и прочих эскизов. В рамках презентации Кононенко эксклюзивно поделилась первыми концепт-артами грядущего сериала «Министерство всего хорошего», которые разрабатывались при помощи ИИ. Помимо этого, продюсер также рассказала о том, что постеры ЧУВСТВ АННЫ и КЕНТАВРА были вдохновлены набросками, сделанными при помощи нейросетей.

Режиссер и продюсер Роман Новиков показал несколько анимационных наработок, сделанных при помощи нейросетей, отметив, что раньше подобное приходилось отдавать сторонним художникам, а сейчас делается сразу внутри компании. В качестве одного из примеров доступным всем ИИ-видеоредакторов Новиков привел нейросеть Wonder Studio, которая позволяет сделать качественную модель своего персонажа и другую графику в несколько кликов.

Максим Козлов, руководитель Sber AR/VR Lab, рассказал гостям о наборе ИИ-инструментов, которые позволяют обрабатывать видео, автоматически создавать окружение или анимацию персонажей – все они были созданы внутри компании, однако Козлов отметил, что «Сбер» настроен сотрудничать со всеми кинематографистами. Среди технологий, представленных Козловым: Volumetric video (позволяет записывать видео цифровых копий реальных людей и переносить их в любые виртуальные среды), NeRFs (сканирует натуру и переносит ее в движок Unreal), Digital Humans SDK (сервис генерации в реальном времени анимации виртуальных аватаров под любую голосовую дорожку и текст) и iVFX (набор инструментов для автоматической обработки видео и анимации персонажей).

Директор по данным Okko Александр Панев рассказал о том, как нейросети используются в работе по сбору информации и анализу – по его словам, ИИ значительно помогает в аналитике и девелопменте.

Под конец панели Гавриил Гордеев продемонстрировал собравшимся, как работает разработанная в Okko программа Story Architect AI. Она позволяет формировать презентацию, синопсис и раскадровку проекта на основе загруженного сценария. В качестве примера Гордеев загрузил в программу сценарий первой серии проекта «Секс. До и после» Дарьи Мороз и продемонстрировал ее работу в реальном времени – помимо всего прочего, ИИ также сгенерировал внешний облик персонажей, декорации и предложил отечественные и зарубежные референсы.

Сессия деловой программы «Точка входа»

10 сентября в рамках деловой программы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» состоялась сессия «Точка входа», на которой представители индустрии обсудили, как новым проектам молодых авторов попасть на платформы.

Модераторами дискуссии выступили директор по контентной политике Wink Александр Косарим и продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев, который сразу же отметил, что не нужно ждать конкретных выводов из открытой дискуссии.

Самая первая тема, о которой пошла речь на мероприятии – как онлайн-кинотеатры ведут себя с авторами, которые «пришли с улицы, но с хорошей идеей».

Гавриил Гордеев, продюсер по оригинальному контенту Okko: «Когда мы, платформа Okko, видим человека с хорошей идеей, то первая мысль: куда он ее дальше приведет? Сможет ли он написать вторую серию? Сможет ли он произвести этот сериал? У нас нет конкретного пути, как дальше действовать. Помочь человеку, который ничего раньше не производил, стать шоураннером? Или же отправить его в другой продакшн? А вдруг этот продакшн уже ему отказал? И вот тут начинается творческий конфликт между платформой и продакшном».

Александр Косарим, директор по контентной политике Wink: «Я сам редко читаю заявки – по крайней мере, те, что приходят «с улицы». У нас есть небольшая авторская группа, они могут быстро прочитать, и если на уровне хай-концепта идея хорошая, то мы начинаем дальше с этим автором плотно общаться».

Марина Катая, руководитель департамента производства Premier: «Наше окно – это все наши почты. Мы читаем абсолютно все письма. Да, это ресурсозатратно, но мы понимаем, что если даже среди этих заявок мы ни одну не отберем, то хотя бы дадим компетентный фидбэк по тому материалу, который к нам приходит. Мы даем оценку предполагаемой аудитории, но, как правило, не сужаем ее до конкретных платформ. Единственное, что нам важно – чтобы заявка была технически правильно оформлена. Это означает, что автор, по меньшей мере, технически компетентен».

Вадим Соколовский, директор департамента собственного производства онлайн-кинотеатра «Иви»: «Первое, что я сделал, когда стал директором «Иви Originals» – закрыл почтовый ящик, который у нас был, на входящие сообщения. Но я не знал, что открою другой ящик Пандоры, потому что начал получать сообщения напрямую во всех запрещенных соцсетях. На самом деле это гигантский вопрос: с одной стороны, не хочется зарываться с головой в тонну писем, а с другой – есть страх что-то пропустить».

Светлана Сухова, руководитель группы девелопмента оригинального контента «Плюс Студии»: «У нас есть общая почта, на которую приходят заявки. Мы их обсуждаем и пытаемся найти таланты. Это сразу видно по тем присланным материалам: заявки, конечно, недостаточно, это должен быть пилот или расширенный синопсис».

Илья Бурец, креативный директор «МТС Медиа»: «На KION тоже есть почта, но предпочтение все равно отдается авторам с профильным образованием. Примеров реализованных заявок, пришедших «с улицы», у сервиса и у меня лично нет. Единственное, что вспоминается – «Лада Голд» Никиты Власова (проект «Иви») появилась из заявки, которую он прислал мне в соцсетях в 2019 году, но мы все-таки были знакомы. В принципе, прислать заявку в теории может любой, но мы должны минимизировать свои риски и не тратить время на контент, который может быть сделан непрофессионально».

Марина Катая: «Мы не можем закрывать общедоступные почты, потому что туда могут писать ребята из регионов. И это тоже важно. Не все едут в Москву, а остаются на родине, чтобы поднимать свою индустрию. Им нужно помогать. Так, например, этим летом мы закрыли первую сделку из регионов».

Георгий Шабанов, генеральный директор All Media (Start Company): «Мы не чураемся дебютантов. Однажды человек прислал мне заявку на почту, и сейчас мы снимаем с ним кино. Но такое было единственный раз в жизни».

Галина Стрижевская, продюсер: «Я получаю много заявок, и поэтому когда ко мне приходят авторы, то я сразу понимаю, какой платформе можно предложить данный проект и сколько это будет стоить в производстве».

Гавриил Гордеев также затронул тему «торгов» платформ за тот или иной тайтл, ответив, что всегда пытается узнать, предлагался ли этот проект кому-то еще.

Вадим Соколовский: «Еще очень часто приходят и говорят: «Можете посмотреть наш проект, но вообще-то он лежит у нас на другой платформе». Мы сразу прекращаем разговор».

Соколовского в данной позиции поддержал Илья Бурец, подчеркнувший, что чаще всего ему на вопрос «почему вы считаете, что этот проект подходит для KION?», ему отвечают: а почему бы и нет?».

Александр Плотников, генеральный продюсер LookFilm: «У нас не было ни одного проекта, полученного через почту. Все авторы приходят либо от продюсеров, либо через агентства. Сперва мы все тщательно разрабатываем с редакторами, креативными продюсерами, и только после этого предлагаем проект платформам».

Сергей Бондарчук, продюсер, сооснователь «Студии Видеопрокат»: «Наша компания открыта для предложений. Мы принимаем заявки, но у нас пока тоже не было прецедента, чтобы мы поработали с кем-то «с улицы». Не исключаем, что такое может произойти. Наша точка входа – редактор. Потом мы собираемся креативными продюсерами, шоураннерами и разгоняем историю. А потом уже идем с нашими проектами на платформы».

Антон Морозенко, креативный продюсер Сomedy Club Production: «Лет восемь назад мы кинули клич, взяли людей с улицы и предложили попробовать им написать серию «Интернов». К нам пришло около тридцати человек. Мы с Дмитрием Пермяковым и Дарьей Грацевич каждый взяли по десятке, дали им тесты. Результаты оказались не очень, однако мы смогли отобрать двоих. Сперва они написали одну серию, затем еще одну, а потом мы взяли их на работу. Речь идет о Максиме Пешкове и Сергее Нотариусе, которые уже стали большими сценаристами и сделали свой сериал «Жуки». Вот они как раз пришли «с улицы».

Гавриил Гордеев подытожил, что молодым авторам лучше идти в продакшны, а не на платформы, потому что там больше вероятность, что их пригреют и разовьют проект, а в случае с платформами больше шансов, что вас развернут, если ваша заявка «сырая».

Продюсер по оригинальному контенту Okko также вынес на обсуждение специальную платформу с условным названием «Точка входа», на которой можно собирать заявки от авторов на новые сезоны уже существующих сериалов. Идея проекта заключается в том, чтобы стриминговые сервисы могли легче искать авторов для своих проектов. Для сервисов изучать заявки на примере уже существующих сериалов-франшиз легче, чем на примерах совершенно новых тайтлов.

Гавриил Гордеев: «Это не гарантия, что тебя возьмут на работу или ты сам станешь шоураннером, но это возможность прикоснуться к индустрии».

Мнения участников панели разделились – некоторые из продюсеров подчеркнули, что для обработки тысяч возможных заявок нужен ресурс, который далеко не у всех есть. В частности, Антон Морозенко отметил, что ему и так регулярно прилетают тысячи заявок от «городских сумасшедших», и поэтому непонятно, как искать среди них бриллианты.

Вадим Соколовский заявил, что стоит выкидывать заявки, которые написаны безграмотно. «Это просто говорит о том, что человек мало читал, плохо образован и скорее всего он вряд ли сможет придумать что-то интересное. Это жуткая история. Ты ломаешь себе глаза на абсолютно безграмотных текстах», – подчеркнул он.

Светлана Сухова поддержала коллег и предложила передавать сценарии продюсерам существующих проектов, чтобы те могли сами оценивать творческий потенциал авторов.

Гавриил Гордеев: «Я не хочу, чтобы вы сейчас сказали: нет, не надо, все, закрыли эту идею. Давайте найдем рабочую группу и подумаем, как эту штуку сделать».

Он также предложил продюсеру фестиваля «Новый сезон» Полине Зуевой сделать проект «Точка входа» под эгидой смотра, и она поддержала эту идею.

Завершилось мероприятие вопросами из зала. Телекритик Арина Бородина попросила участников панели назвать примеры проектов, от которых отказалась одна платформа, но он стал хитом на другой. Гавриил Гордеев назвал в качестве примера комедию «Проект «Анна Николаевна» – проект долгое время лежал на ТНТ, но в итоге вышел и стал успешен именно на «Кинопоиске».

Марина Катая рассказала, что внутри Premier существует термин «вториджиналс» – проекты, которые номинально являются оригинальными, но в каких-то идеях или ходах слишком сильно напоминают уже вышедшие успешные тайтлы.

Илья Бурец, Сергей Бондарчук и другие продюсеры раскритиковали практику выстраивания проектов по успешным референсам и стремление авторов присылать проекты, напоминающие недавние хиты. По мнению Гордеева, такая практика не помогает создавать успешные сериалы.

Питчинг издательств «Эксмо-АСТ» и «Альпина Паблишер»

11 сентября в рамках деловой программы фестиваля «Новый сезон» состоялся питчинг издательств «Эксмо-АСТ» и «Альпина Паблишер». Модератором выступил Александр Цыпкин. Молодые авторы лично представили свои произведения профессионалам индустрии и крупнейшим онлайн-кинотеатрам – всего было презентовано девять проектов в различных жанрах.

– Александр Райн, «Замечательный сосед» («АСТ») – вертикально-горизонтальный сериал, жанр: комедия, драма, 8 серий по 24 минуты.

Добродушный и жизнерадостный Боря Лопухов только что приобрел квартиру в не самом благополучном доме своего города. Но Борис не унывает, даже наоборот: он с интересом начинает знакомиться со своими новыми соседями. Среди них – любители выпить, поклонники оккультизма, профессиональный домосед и многие другие интересные люди.

«Подобные истории хорошо оцениваются мужчинами и женщинами от 30 лет и старше, – отметил писатель. – По атмосфере и юмору она напоминает сериал «Тед Лассо», по сюжету и жанру – американский сериал «Соседи». По сеттингу может подойти любой город, но мне кажется, что органичнее всего будет смотреться провинция».

– Евгения Овчинникова, «Сквозь огонь» («ЛитРес») – горизонтальный сериал, жанр: драма, триллер, 8 серий по 42 минуты.

Главная героиня истории – основательница поискового отряда, которая может читать воспоминания других людей. В детстве девушка столкнулась с таинственной гибелью подруги, и спустя 25 лет вернется в родной город, чтобы при помощи своего дара найти убийцу.

Проект рассчитан на аудиторию 35+. Среди референсов автор указала «Твин Пикс» Дэвида Линча, «Мертвое озеро» Романа Прыгунова и британский сериал «Незабытые».

– Катерина Коноплева, «Анна и ангел Рождества» («Эксмо») – жанр: сериал-сказка, 6 серий по 35 минут.

История об избалованной девочке Анне, которая во время прогулки в парке накануне Рождества жестоко высмеивает неизлечимо больного мальчика. После того, как ребенка наказывают родители, девочка загадывает желание оказаться в мире, где нет взрослых, и в полночь оно сбывается.

Автор отметила, что действие истории может разворачиваться в абсолютно любом городе, украшенным под Новый год. Среди референсов называются ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ Андрея Кончаловского, КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ Александра Роу и ПИТЕР ПЭН.

– Ислам Ханипаев, «Холодные глаза» («Альпина») – горизонтальный сериал, жанр: детектив, драма, 7 серий по 45 минут.

В центре повествования истории – молодой и идеалистичный журналист Арсен, который расследует жестокое убийство семьи. Спустя пять лет он узнает, что произошла чудовищная ошибка и по его вине в тюрьме оказался невиновный человек, покончивший из-за этого с собой.

Целевая аудитория проекта – 18+. Основным референсом писатель называет сериал HBO «Настоящий детектив», потому что он структурно похож на его историю. Атмосфера будущего сериала, по словам Ханипаева, будет напоминать сериал «Замерзшие» – его действие тоже происходит где-то в провинции.

– Анна Джейн, «Небесная музыка» («АСТ») – горизонтальный сериал, жанр: молодежная драма, 6 серий по 48 минут.

Произведение автора на питчинге представила Елена Егоровцева, редактор книг писательницы, которая скончалась в феврале этого года.

Это история о талантливой и амбициозной молодой певице, которая вынуждена «продать» свой голос девушке из богатой семьи, чтобы заработать деньги на дорогостоящую операцию для тети. Так, главной героине приходится петь за сценой, а лавры и успех достаются другой.

«В оригинале действие происходит за рубежом, но сюжет спокойно переносится в любой большой город России», – заявила Егоровцева, также добавив, что у произведений Анны Джейн больше миллиона поклонников по всему миру. Среди референсов называются сериал «Красивая жизнь» и фильм МЕЖДУ НАМИ МУЗЫКА Терренса Малика.

– Глеб Кащеев, «Дарксфорд» («ЛитРес» и «Феникс») – горизонтальный сериал, жанр: мистика, триллер, драма, 8 серий по 45 минут.

Вика – избалованный подросток, которая живет на Рублевке, а родители потакают любым ее капризам. Но мир девочки рушится в один день: мать помещают в клинику, а отец тут же отправляет дочь в закрытую школу Дарскфорд – жуткий интернат, воспитанники которого обладают сверхспособностями.

«Это чисто российские реалии, ничего западного в истории нет», – подчеркнул автор. Референсами будущего проекта он назвал сериалы «Закрытая школа», «Академия «Амбрелла» и «Уэнсдэй».

– Надя Хедвиг, «Поцелуй зимы» («Эксмо») – горизонтальный сериал, жанр: городское фэнтези с элементами триллера, 6 серий по 30 минут.

В центре повествования – вчерашняя школьница Вера, одинокая девушка, которая пишет рассказы об убийствах с одним и тем же персонажем. Все меняется в один день, когда Вера обретает страшный дар – останавливать сердца людей прикосновением.

Писательница разделила арку героини сразу на два сезона, а одним из главных плюсов истории называет неоднозначность характера Веры. Среди референсов – второй сезон сериала «Ты», недавний проект KION «Там, где цветет полынь» и ДНЕВНОЙ ДОЗОР Тимура Бекмамбетова.

– К.О.В.Ш., «Виноват кофе» («Эксмо») – горизонтальный сериал, жанр: романтическая комедия, 4 серии по 30 минут.

Проект подставила Ксения Орлова, одна из участниц творческого дуэта, которая описала историю как современную версию «Красавицы и чудовища» в российском сеттинге.

Главная героиня – милая и неконфликтная студентка Кристина, которая волей случая встречает парня, чье лицо изуродовано шрамами. Девушка видит в нем то, чего не замечают другие, разглядев под шрамами и напускным равнодушием его настоящего.

Среди референсов автор отметила картины ЛЕД, СТРАШНО КРАСИВ и ОТПУСК ПО ОБМЕНУ.

– Дарья Сойфер, «Флирт на поражение» (Inspiria) – жанр: комедия, 8 серий по 24 минуты.

В центре повествования окажутся две противоположные друг другу героини – библиотекарша Женя и бьюти-блогер Яся, которым придется соперничать за внимание молодого человека. Причем у каждой из них своя тактика, напоминающая настольную игру.

По словам автора, проект рассчитан на широкую аудиторию – от 16 до 40 лет. В числе референсов называются ВОЙНА НЕВЕСТ с Кейт Хадсон и Энн Хэтуэй и сериал «Теория большого взрыва», а по юмору проект будет напоминать британское шоу «Битые пиксели».

Фото: пресс-служба фестиваля

14.09.2023 Автор: Никита Никитин, Илья Кувшинов