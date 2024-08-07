Деловая программа фестиваля «Одна шестая»: дискуссия «Продвижение фильмов на платформах»

Третий день работы деловой программы в рамках III Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» начался с дискуссии «Продвижение фильмов на платформах». Основными спикерами выступили представители двух популярных сервисов: PR-менеджер онлайн-кинотеатра Premier Артем Ремизов, директор по контентному маркетингу онлайн-кинотеатра Start Евгений Потапов и руководитель отдела копирайтинга и продвижения в социальных сетях онлайн-кинотеатра Start Денис Суладзе.

Первым выступил Артем Ремизов. В качестве примера работы по продвижению контента Premier взяли недавний комедийный фантастический экшен «Красный 5» с Денисом Шведовым, Романом Курцыном и Гошей Куценко в главных ролях. Премьера состоялась 22 февраля этого года, и работа с ЦА началась с ее определения. Задача первая – заинтересовать дорогостоящим и масштабным проектом аудиторию 25-44, состоящую из мужчин и женщин в равном соотношении, рассказать, что он выходит и что смотреть его можно эксклюзивно в одном онлайн-кинотеатре. Для этого были задействованы популярные инструменты: лидеры мнений, ТГ-каналы. Внутри этой ЦА было выделено ядро, 35-44, аудитория более вдумчивая в потреблении контента, которая, согласно исследованиям, лучше идентифицирует проект через интервью с ведущими актерами в популярных СМИ, интересные спецпроекты и интеграции, а также специальные показы с участием съемочной группы в городах. Premier назвал одной из своих ключевых стратегий в целом активную работу в регионах. Вторым инструментом продвижения стал Телеграм-канал онлайн-кинотеатра, в котором ведется практика не только анонсирования будущего старта сериала, но и подсвечиваются релизы каждой новой серии специальными роликами, обращениями к зрителям. Важную роль играет сотрудничество с популярными каналами о кино. При этом Ремизов подчеркнул, что даже при покупке рекламы у каналов, где публикуются рецензии, пиар-отдел не влияет на мнение авторов и не подавляет творческую подачу. Из новых инструментов, которые Premier опробовали в работе по продвижению проекта – это интеграции у блогеров на YouTube и в VK Видео. Без указания конкретных цифр спикер отметил, что кампания на YT сработала лучше, и показал два смежных ролика с сюжетной интеграцией, которые суммарно дали порядка 1,5 млн просмотров и высокий показатель использования промокодов на подписку. Очевидным, но рабочим инструментом Ремизов назвал большую светскую премьеру, которая становится виральной в социальных сетях и ТГ-каналах, если включает в себя неординарный элемент.

Также Premier активно участвует в имиджевых проектах, которые больше работают не на монетизацию, а на узнавание бренда, и при этом приносят социальную пользу. Одним из таких проектов стала аудиоэкскурсия по центру Москвы, которую записали Константин Хабенский и Марк Эйдельштейн. Все вырученные от нее средства идут в фонд Хабенского. А для повышения узнаваемости платформы в регионах в 14 городах работает спецпроект «Лето с PREMIER»: это серия бесплатных показов с участием съемочных групп, музыкальных выступлений, фудкортов и иных активностей.

Однако, отметил Ремизов, все эти инструменты работают на продвижение либо платформы целиком, либо игровых проектов. Сейчас в онлайн-кинотеатре появилось направление документальных ориджиналс, и уникального инструмента для их продвижения PR-команда пока что не нашла.

Онлайн-кинотеатр Start в лице Евгения Потапова и Дениса Суладзе рассказал о ставке на работу со звездами. «Очевидно, что при таком количестве ориджиналс количество звезд в них тоже зашкаливает. И, хочешь – не хочешь, нам приходиться учиться работать со звездами на всех уровнях взаимодействия. Большие звезды — это большие возможности. Стараемся всегда найти решения, которые идут на пользу и звезде, и онлайн-кинотеатру», - начал выступление директор по контентному маркетингу Потапов. Он отметил, что звезды подтягивают за собой большую фанатскую базу, через которую можно заходить на раскрутку проекта и работать с повышением лояльности к бренду через доверие к звезде.

Пример самого «доброго» кейса про народную любовь, который неожиданно для самой платформы, сработал на малобюджетном проекте, стал сериал «Артист с большой дороги», в котором Юрий Стоянов примеряет десятки образов. Многие онлайн-кинотеатры выгружают первую серию своих проектов для бесплатного просмотра на YouTube. Но именно этот сериал решили продвигать через социальную сеть «Одноклассники», которая ассоциируется с возрастной аудиторией. Подписчикам сети предложили после просмотра серии написать письмо Юрию Стоянову, в каком еще несыгранном образе они хотели бы видеть актера, придумать ему новое амплуа. А в ответ на это Start обещали распечатать комментарии в виде писем и передать звезде. Ожидания от этой акции были невысокие. Но в итоге платформа получила порядка 2500 зрительских обращений и выполнила свое обещание, транслируя все процессы в своем аккаунте. Ответное видео с обращением к подписчикам Юрий Стоянов записал на таком же энтузиазме, с которым к нему пришли эти письма. И совершенно бесплатно, подчеркнули спикеры.

Помимо этого, представители Start также поделились другими успешными кейсами работы со артистами: в частности, с Настасьей Самбурской по сериалам «Престиж» и «Красные линии», а также со «звездой нечеловеческого масштаба» – анимационным Колобком из грядушего «Последнего богатыря. Наследия».

В финале дискуссии все спикеры сошлись на мысли, что креативность подхода к продвижению проекта прямо пропорциональна бюджету на кампанию: если большого бюджета нет, то нужно искать яркие неординарные способы подачи, чтобы зрители обратили внимание на релиз. И приятельские отношения со звездами проектов в этом немало помогают.

07.08.2024 Автор: Вероника Cкурихина