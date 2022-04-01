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Аналитика


Названы самые популярные у пиратов фильмы в марте 2022 года

Боевик с Райаном Рейнольдсом, «Многоэтажка» и релизы Disney

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в марте 2022 года. В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Лидером минувшего месяца 2022 гола стал фантастический боевик ПРОЕКТ «АДАМ» с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Цифровой релиз проекта состоялся 11 марта. 

С четвертой строчки в чарте февраля до второй позиции по итогам марта поднялся боевик ИГРА ТЕНЕЙ с Лиамом Нисоном. Проект вышел в российский прокат 23 февраля, цифровой релиз состоялся 23 марта. 

В рейтинге также расположились два релиза компании Disney, которые успели выйти в отечественный кинопрокат — KING'S MAN: НАЧАЛО и СМЕРТЬ НА НИЛЕ. 

Замыкает десятку лидеров единственный российский релиз в топе — дебютный полный метр Антона Маслова МНОГОЭТАЖКА. Фильм вышел в ограниченный прокат с 24 февраля, с начала марта он доступен на видеосервисе Start. 

1. ПРОЕКТ «АДАМ» / ИМЯ НАШЕ — АДАМ / THE ADAM PROJECT 
2. ИГРА ТЕНЕЙ / BLACKLIGHT
3. БОРЬБА СО ЛЬДОМ / AGAINST THE ICE
4. ЧЕРНЫЙ КРАБ / SVART KRABBA
5. KING'S MAN: НАЧАЛО / THE KING'S MAN
6. СМЕРТЬ НА НИЛЕ / DEATH ON THE NILE
7. ГЛУБОКИЕ ВОДЫ / DEEP WATER
8. ПОЕЗДКА НА ВЫХОДНЫЕ / THE WEEKEND AWAY
9. ИЛЛЮЗИЯ КОНТРОЛЯ / THE ILLUSION OF CONTROL
10. МНОГОЭТАЖКА

Полный список самых распираченных кинофильмов марта и по итогам первого квартала 2022 года можно увидеть в новом выпуске электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», которую все подписчики получили поздно вечером в пятницу, 1 апреля. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

01.04.2022 Автор: БК

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