Названы самые популярные у пиратов фильмы в марте 2022 года

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в марте 2022 года. В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Лидером минувшего месяца 2022 гола стал фантастический боевик ПРОЕКТ «АДАМ» с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Цифровой релиз проекта состоялся 11 марта.

С четвертой строчки в чарте февраля до второй позиции по итогам марта поднялся боевик ИГРА ТЕНЕЙ с Лиамом Нисоном. Проект вышел в российский прокат 23 февраля, цифровой релиз состоялся 23 марта.

В рейтинге также расположились два релиза компании Disney, которые успели выйти в отечественный кинопрокат — KING'S MAN: НАЧАЛО и СМЕРТЬ НА НИЛЕ.

Замыкает десятку лидеров единственный российский релиз в топе — дебютный полный метр Антона Маслова МНОГОЭТАЖКА. Фильм вышел в ограниченный прокат с 24 февраля, с начала марта он доступен на видеосервисе Start.

1. ПРОЕКТ «АДАМ» / ИМЯ НАШЕ — АДАМ / THE ADAM PROJECT

2. ИГРА ТЕНЕЙ / BLACKLIGHT

3. БОРЬБА СО ЛЬДОМ / AGAINST THE ICE

4. ЧЕРНЫЙ КРАБ / SVART KRABBA

5. KING'S MAN: НАЧАЛО / THE KING'S MAN

6. СМЕРТЬ НА НИЛЕ / DEATH ON THE NILE

7. ГЛУБОКИЕ ВОДЫ / DEEP WATER

8. ПОЕЗДКА НА ВЫХОДНЫЕ / THE WEEKEND AWAY

9. ИЛЛЮЗИЯ КОНТРОЛЯ / THE ILLUSION OF CONTROL

10. МНОГОЭТАЖКА

01.04.2022 Автор: БК